НБА. «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк», «Хьюстон» разгромил «Нью-Орлеан», «Клипперс» проиграл «Голден Стэйт» и другие результаты

В ночь на 24 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.
Центровой ДеМаркус Казинс дебютировал за «Нью-Орлеан Пеликанс» в домашнем матче с «Хьюстон Рокетс», который завершился для хозяев паркета разгромным поражением со счетом 99:129.
Гости завершили первую половину встречи с перевесом в 6 очков, а после перерыва довели счет до разгромного.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис, набравший 29 очков. Демаркус Казинс оформил дабл-дабл из 27 очков и 14 подборов.
В составе победителей самым результативным стал атакующий защитник Лу Уильямс, набравший 27 очков, Эрик Гордон принес 19 очков, а Джеймс Харден сделал дабл-дабл - 13 очков, 14 передач.
В Западной конференции «Хьюстон» занимает 3-е место (41 победа, 18 поражений), «Нью-Орлеан» - на 11-м (23 победы, 35 поражений)
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очков в среднем за игру (55 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (52)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,1 (57)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (53)
5. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 27,8 (55)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 23февраля
Орландо – Портленд
103:112 (25:23, 30:23, 30:31, 18:35)
Орландо:
Вучевич (25 + 9 подборов), Фурнье (20), Росс (13), Хезонья (10), Пэйтон (9), Гордон (9 + 9 подборов), Грин (8), Огастин (7), Бийомбо (2)
Портленд:
Лиллард (33), Макколлум (22 + 6 передач + 5 потерь), Харклесс (12), Нуркич (12 + 12 подборов), Напьер (10 + 7 подборов + 6 передач), Вонле (7), Дэвис (5), Крэбб (4), Ленард (4), Лэйман (3)
Детройт – Шарлотт
114:108 OT (23:28, 27:34, 20:23, 30:15, 14:8)
Детройт:
Колдуэлл-Поуп (33 + 9 подборов), Харрис (25 + 7 подборов), М-с Моррис (16 + 8 подборов), Драммонд (12 + 13 подборов), Луэр (10 + 9 подборов), Джонсон (7), Смит (5 + 16 передач), Джексон (4), Буллок (2)
Шарлотт:
Уокер (34 + 7 подборов + 6 передач), Батюм (18), Камински (17), Марв. Уильямс (13 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 14 подборов), Лэмб (6), Робертс (4), Белинелли (4 + 8 подборов)
Нью-Орлеан – Хьюстон
99:129 (28:30, 22:36, 17:34, 32:29)
Нью-Орлеан:
Дэвис (29 + 9 подборов), Казинс (27 + 14 подборов + 5 перехватов + 4 блок-шота), Каспи (12), Мотеюнас (6), Холидэй (6 + 7 потерь), Мур (6), Каннингем (5), Томпсон (3), Хилл (3), Фрэйзер (2)
Хьюстон:
Уильямс (27), Гордон (19), Андерсон (17), Капела (15 + 8 подборов), Харден (13 + 14 передач), Харрелл (10), Ариза (9 + 7 подборов), Нене (9), Деккер (8), Беверли (2 + 12 подборов + 5 потерь)
Кливленд
– Нью-Йорк 119:104 (34:33, 35:18, 18:28, 32:25)
Кливленд:
Ирвинг (23 + 6 передач), Корвер (20), Джеймс (18 + 13 подборов + 15 передач + 6 потерь), Фрай (14), Джефферсон (14), Уильямс (10), Томпсон (10 + 14 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (5), Макрэй (3), Лиггинс (2)
Нью-Йорк:
Ли (25), Энтони (20 + 5 потерь), Роуз (13), Эрнангомес (11 + 10 подборов), Томас (9), Порзингис (8), Дженнингс (7), О’Куинн (4 + 10 подборов), Холидэй (3), Вуячич (3), Бэйкер (1)
Голден Стэйт
– Клипперс 123:113 (31:24, 18:37, 50:26, 24:26)
Голден Стэйт:
Карри (35 + 7 подборов), Дюрэнт (25 + 15 подборов + 7 передач), Томпсон (18), Ливингстон (8), Игудала (8), Грин (7 + 6 потерь), Пачулия (6 + 4 блок-шота), МакАду (4), Уэст (4), МакГи (4), Кларк (2), Маккоу (2)
Клипперс:
Риверс (19), Кроуфорд (19), Джордан (17 + 11 подборов), Фелтон (13),Редик (12), Гриффин (12 + 8 передач), Басс (11), Спейтс (8), Мба а Муте (2)
Сакраменто
– Денвер 116:100 (29:26, 32:18, 26:26, 29:30)
Сакраменто:
Коули-Стайн (29 + 10 подборов), Хилд (16), Эванс (15),Коллисон (15 + 10 передач), Лабиссьер (12), Маклемор (10), Лоусон (8 + 6 передач), Куфос (8), Толливер (3 + 8 подборов)
Денвер:
Харрис (23), Чендлер (18 + 10 подборов), Бартон (16), Галлинари (15), Нельсон (12 + 6 передач + 5 перехватов), старт; Пламли (10), Йокич (4 + 10 подборов), Фарид (2)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 40 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 37/20
3. Вашингтон Уизардс – 34/21
4. Торонто Рэпторс – 33/24
5. Атланта Хоукс – 32/24
6. Индиана Пэйсерс – 29/28
7. Чикаго Буллз – 28/29
8. Детройт Пистонс – 27/30
9. Милуоки Бакс – 25/30
10. Майами Хит – 25/32
11. Шарлотт Хорнетс – 24/33
12. Нью-Йорк Никс – 23/35
13. Филадельфия Сиксерс – 21/35
14. Орландо Мэджик – 21/38
15. Бруклин Нетс – 9/47
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 48 побед /9 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 43/13
3. Хьюстон Рокетс – 41/18
4. Юта Джаз – 35/22
5. Лос-Анджелес Клипперс – 35/22
6. Мемфис Гриззлиз – 34/24
7. Оклахома-Сити Тандер – 32/25
8. Денвер Наггетс – 25/32
9. Сакраменто Кингз – 25/33
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 24/32
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 23/35
12. Даллас Маверикс – 22/34
13. Миннесота Тимбервулвз – 22/35
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/39
15. Финикс Санз – 18/39