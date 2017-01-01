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НБА. Звездный уик-энд. Гленн Робинсон III выиграл конкурс данков, Эрик Гордон – конкурс трехочковых (+Видео)
В Нью-Орлеане проходит Звездный уик-энд НБА. В субботу состоялись конкурсы мастерства, трехочковых бросков и конкурс по броскам сверху.

Форвард «Индианы Пэйсерз» Гленн Робинсон III стал победителем конкурса данков, обыграв Деандре Джордана («Клипперс»), Аарона Гордона («Орландо») и в финале - Деррика Джонса («Финикс»).

В конкурсе трехочковых бросков победу одержал защитник «Хьюстон Рокетс» Эрик Гордон, который в финале перебросал разыгрывающего Кайри Ирвинга из «Кливленд Кавальерс».

Победителем конкурса мастерства, в котором игроки соревновались в скорости ведения мяча, точности броска и передачи, стал латвийский центровой «Нью-Йорк Никс» Кристапс Порзингис. В финале он выиграл у форварда Гордона Хэйворда из «Юты Джаз».

Сам Матч всех звезд НБА состоится в ночь на понедельник.
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