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НБА. «Чикаго» одолел «Бостон», «Индиана» проиграла «Вашингтону»
Чикаго – Бостон (104:103). Джимми Батлер #21 (Чикаго), Амир Джонсон #90 (Бостон)В ночь на 17 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось два матча.

«Чикаго Буллз» на своей площадке вырвал победу у «Бостон Селтикс» благодаря штрафным Джимми Батлера за секунду до финальной сирены – 104:103.
Самыми результативными игроками встречи стали Батлер и Айзея Томас из «Бостона», набравшие по 29 очков.
В Восточной конференции «Бостон» занимает второе место (37 побед, 20 поражений), «Чикаго» - на седьмом (28 побед, 29 поражений).

«Индиана» на домашнем паркете проиграла «Вашингтону» - 98:111.
Cамым результативным игроком матча стал легкий форвард «Вашингтона» Отто Портер-младший, набравший 25 очков.
В составе «Индианы» лучшими были Майлз Тёрнер и Пол Джордж, набравшие по 17 очков.
На Востоке «Вашингтон» - третий (34 победы, 21 поражение), «Индина» - шестая (29 побед, 28 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очков в среднем за игру (55 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (52)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,1 (57)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,8 (53)
5. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 27,8 (55)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 16 февраля
Индиана – Вашингтон 98:111 (27:34, 25:28, 25:28, 21:21)
Индиана: Джордж (17 + 7 подборов), Тернер (17 + 9 подборов), Стаки (12), Джефферсон (12), Робинсон (10), Серафин (9), Эллис (9 + 7 передач), Майлз (6), Тиг (6)
Вашингтон: Портер (25 + 8 подборов), М-ф Моррис (21 + 7 подборов), Уолл (20 + 12 передач + 5 потерь), Бил (19), Гортат (12 + 7 подборов),  Маинми (5), Берк (3), Убре (3), Смит (3)

Чикаго – Бостон 104:103 (22:25, 30:33, 29:20, 23:25)
Чикаго: Батлер (29 + 7 передач), Портис (19 + 8 подборов), Лопес (15 + 8 подборов), Гибсон (12 + 9 подборов), ; Макдермотт (11), Грант (10), Картер-Уильямс (4), Фелисио (4), Рондо (0 + 7 подборов + 8 передач)
Бостон: Томас (29 + 7 передач), Олиник (17 + 7 подборов), Розир (11),  Джонсон (10), Краудер (7), Хорфорд (7), Грин (6), Янг (5), Смарт (5), Зеллер (4), Жеребко (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 39 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 37/20
3. Вашингтон Уизардс – 34/21
4. Торонто Рэпторс – 33/24
5. Атланта Хоукс – 32/24
6. Индиана Пэйсерс – 29/28
7. Чикаго Буллз – 28/29
8. Детройт Пистонс –  26/30
9. Милуоки Бакс – 25/30
10. Майами Хит – 25/32
11. Шарлотт Хорнетс – 24/32
12. Нью-Йорк Никс – 23/34
13. Филадельфия Сиксерс –  21/35
14. Орландо Мэджик – 21/37
15. Бруклин Нетс – 9/47

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 47 побед /9 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 43/13
3. Хьюстон Рокетс – 40/18
4. Лос-Анджелес Клипперс – 35/21
5.  Юта Джаз – 35/22
6. Мемфис Гриззлиз – 34/24
7. Оклахома-Сити Тандер – 32/25
8. Денвер Наггетс – 25/31
9. Сакраменто Кингз – 24/33
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/32
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 23/34
12. Даллас Маверикс – 22/34
13. Миннесота Тимбервулвз – 22/35
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/39
15. Финикс Санз – 18/39
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