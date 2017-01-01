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НБА. «Чикаго» выиграл у «Торонто», «Сакраменто» победил «Лейкерс», «Миннесота» уступила «Кливленду»
Чикаго – Торонто (105:94)В ночь на 15 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,0 очко в среднем за игру (54 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (50)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (56)
4. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,1 (54)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (52)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 14 февраля
Чикаго – Торонто 105:94 (24:18, 34:21, 20:25, 27:30)
Чикаго: Макдермотт (20), Батлер (19 + 12 передач), Гибсон (14), Рондо (12 + 5 потерь), Фелисио (10), Картер-Уильямс (8), Лопес (8), Валентайн (6), Портис (6), Грант (2)
Торонто: Лаури (22 + 5 потерь), ДеРозан (18), Пауэлл (13), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Джозеф (10), Ногейра (7), Кэрролл (4), Пелтль (4), Райт (2), Сиакам (2)

Миннесота – Кливленд 108:116 (30:26, 31:43, 32:24, 15:23)
Миннесота: Уиггинс (41), Таунс (26 + 8 подборов), Дженг (12 + 10 подборов), Мухаммад (7), Раш (6), Рубио (5 + 8 подборов + 16 передач), Бьелица (5), Стивенсон (4), Данн (2)
Кливленд: Ирвинг (25 + 7 передач), Джеймс (25 + 8 подборов + 14 передач + 6 потерь), Фрай (21 + 10 подборов), Томпсон (14 + 11 подборов), Уильямс (13), Шамперт (9), Корвер (6), Джефферсон (3)

Лейкерс – Сакраменто 96:97 (23:29, 18:14, 23:27, 32:27)
Лейкерс: Уильямс (29), Рэндл (11 + 7 подборов), Янг (10), Кларксон (9 + 7 подборов), Нэнс (8), Расселл (8 + 5 потерь), Блэк (7), Ингрэм (6), Денг (4), Мозгов (4)
Сакраменто: Казинс (40 + 12 подборов + 8 передач + 6 потерь), Коллисон (13 + 8 передач + 5 потерь), Маклемор (13), Аффлало (10), Коули-Стайн (8), Барнс (5), Толливер (4), Куфос (4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 38 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 36/19
3. Вашингтон Уизардс – 33/21
4. Атланта Хоукс – 32/23
5. Торонто Рэпторс – 32/24
6. Индиана Пэйсерс – 29/26
7. Чикаго Буллз – 27/29
8. Детройт Пистонс –  25/30
9. Милуоки Бакс – 24/30
10. Шарлотт Хорнетс – 24/31
11. Майами Хит – 24/32
12. Нью-Йорк Никс – 23/33
13. Филадельфия Сиксерс –  21/34
14. Орландо Мэджик – 21/36
15. Бруклин Нетс – 9/46

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 46 побед /9 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 42/13
3. Хьюстон Рокетс – 40/17
4. Лос-Анджелес Клипперс – 34/21
5.  Юта Джаз – 34/22
6. Мемфис Гриззлиз – 34/23
7. Оклахома-Сити Тандер – 31/25
8. Денвер Наггетс – 25/30
9. Сакраменто Кингз – 24/32
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/31
11. Даллас Маверикс – 22/33
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 22/34
13. Миннесота Тимбервулвз – 21/35
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/38
15. Финикс Санз – 17/39
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