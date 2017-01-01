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09:46 НХЛ. «Питтсбург» всухую обыграл «Ванкувер», «Торонто» разгромил «Айлендерс», «Миннесота» проиграла «Анахайму» и другие результаты 112 | Хоккей

09:19 НБА. «Чикаго» выиграл у «Торонто», «Сакраменто» победил «Лейкерс», «Миннесота» уступила «Кливленду» 138 | Баскетбол

08:55 Мейвезер опроверг слухи о скором завершении сделки по бою с Макгрегором 124 | Бокс

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20:17 Варвинец, Пидгрушная, Меркушина и Джима побегут в индивидуальной гонке на ЧМ по биатлону 317 | Биатлон

19:42 Бьорндален может продолжить карьеру после Игр-2018 251 | Биатлон