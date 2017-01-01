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Защитник сборной Украины стал MVP чемпионата Австралии по баскетболу

Защитник сборной Украины стал MVP чемпионата Австралии по баскетболу

Украинский баскетболист Джером Рэндл признан MVP регулярного чемпионата Австралии сезона 2016/17 в составе Аделаиды.

Натурализованный американский защитник сборной Украины Рэндл по итогам регулярного чемпионата стал третьим по результативности, набирая в среднем 21 очка за матч. Также он третий в лиге по результативным передачам – 5,32 за поединок.

На протяжении всего сезона тренеры команд лиги голосовали за лучшего игрока каждого матча. В итоге Рэндл победил со 143 голосами. Занявшего второе место Кейси Пратера защитник сборной Украины опередил на 36 голосов.

Напомним, Джером Рэндл получил украинское гражданство в 2015 году, благодаря чему он выступал в составе нашей команды на Евробаскет-2015.
По материалам: isport.ua
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