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НБА. «Миннесота» разгромила «Чикаго», «Деттройт» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку» и другие результаты

Нью-Йорк – Сан-Антонио (94:90)

В ночь на 13 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.

12-я на Западе «Миннесота Тимбервулвз» в домашнем матче разгромила со счетом 117:89 «Чикаго Буллз», занимающего 7-е место на Востоке.

«Детройт Пистонс» на выезде вырвал победу у «Торонто Рэпторс» со счетом 102:101, отыграв отставание в 16 очков.

«Нью-Йорк Никс» на домашнем паркете выиграл у «Сан-Антонио Сперс» со счетом 94:90. Самым результативным игроком встречи стал лидер «Сан-Антонио» Кавай Леонард, набравший 36 очков.

«Сакраменто Кингз» обыграл гостей из «Нью-Орлеан Пеликанс» со счетом 105:99.
Самым результативным у победителей стал Демаркус Казинс, сделавший дабл-двбл из 28 очков и 14 подборов.
В составе «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис набрал 32 очка и 10 подборов.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,2 очков в среднем за игру (53 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (49)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (56)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (47)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (51)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 13 февраля
Миннесота – Чикаго 117:89 (34:17, 23:23, 27:25, 33:24)
Миннесота: Уиггинс (27), Таунс (22 + 7 подборов), Рубио (17 + 11 передач), Бьелица (16), Мухаммад (12), Дженг (10 + 13 подборов), Стивенсон (6), Раш, Олдрич (2)
Чикаго: Макдермотт (16), Портис (16), Картер-Уильямс (12 + 7 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лопес (10), Рондо (10 + 6 передач + 5 потерь), Грант (8), Фелисио (7), Кэнан (5), Валентайн (3), Гибсон (2)  

Нью-Йорк – Сан-Антонио 94:90 (18:21, 24:27, 27:17, 25:25)
Нью-Йорк: Энтони (25 + 7 подборов), Роуз (18), Порзингис (16 + 7 подборов + 4 блок-шота), Эрнангомес (12 + 9 подборов), Ли (9), Холидэй (6), О’Куинн (4 + 7 подборов), Дженнингс (2), Томас (2)
Сан-Антонио: Ленард (36 + 9 подборов), Олдридж (15 + 10 подборов), ; Ли (10 + 7 подборов), Миллс (8), Грин (6), Андерсон (5), Джинобили (4), Дедмон (3 + 7 подборов),Бертанс (3)

Торонто – Детройт 101:102 (27:25, 24:20, 31:21, 19:36)
Торонто: ДеРозан (26 + 7 подборов), Валанчюнас (17 + 9 подборов), Лаури (15), Кэрролл (15), Джозеф (8), Росс (7), Ногейра (6), Пелтль (5), Пауэлл (2)
Детройт: Харрис (24), Колдуэлл-Поуп (21), Смит (15), Джонсон (11), М-с Моррис (11), Драммонд (10 + 18 подборов), Джексон (6), Бэйнс (2 + 7 подборов), Луэр (2)  

Сакраменто – Нью-Орлеан 105:99 (23:29, 30:27, 23:17, 29:26)
Сакраменто: Казинс (28 + 14 подборов + 7 передач + 7 потерь), Коллисон (20 + 8 передач), Барнс (12), Маклемор (11), Аффлало (10), Толливер (9), Коули-Стайн (8), Куфос (4 + 7 подборов), Ричардсон (3)
Нью-Орлеан: Дэвис (32 + 10 подборов + 6 потерь), Холидэй (16 + 11 передач + 5 перехватов), Каннингем (14), Хилл (9), Гэллоуэй (9), Эванс (7), Мотеюнас (7 + 8 подборов), Хилд (5)  

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 37 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 35/19
3. Вашингтон Уизардс – 32/21
4. Торонто Рэпторс – 32/22
5. Атланта Хоукс – 31/23
6. Индиана Пэйсерс – 29/25
7. Чикаго Буллз – 26/29
8. Детройт Пистонс –  24/29
9. Шарлотт Хорнетс – 24/30
10. Майами Хит – 24/31
11. Милуоки Бакс – 23/30
12. Нью-Йорк Никс – 23/33
13. Филадельфия Сиксерс –  20/34
14. Орландо Мэджик – 20/36
15. Бруклин Нетс – 9/45

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 46 побед /8 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 41/13
3. Хьюстон Рокетс – 40/17
4. Юта Джаз – 34/21
5. Лос-Анджелес Клипперс – 33/21
6. Мемфис Гриззлиз – 33/23
7. Оклахома-Сити Тандер – 31/24
8. Денвер Наггетс – 24/30
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/30
10. Сакраменто Кингз – 23/32
11. Даллас Маверикс – 22/32
12. Миннесота Тимбервулвз – 21/34
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 21/34
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37
15. Финикс Санз – 17/38
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