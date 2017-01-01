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09:39 НБА. «Финикс» разгромно проиграл «Хьюстону», «Кливленд» обыграл «Денвер», «Голден Стэйт» победил «Оклахому» другие результаты 54 | Баскетбол

21:38 Пидручный, Семенов и Жирный побегут в гонке преследования на ЧМ в Хохфильцене 257 | Биатлон

21:17 Меркушина, Джима и Пидгрушная побегут в гонке преследования на ЧМ в Хохфильцене 312 | Биатлон

20:47 Мартен Фуркад: Думал, в спринте медали вообще не будет, поэтому доволен бронзой 252 | Биатлон

20:37 Шипулин и Фуркад пожали друг другу руки (Видео) 396 | Биатлон / Видео

19:11 Юрай Санитра: Сегодняшняя гонка была специфической по условиям стрельбы 236 | Биатлон

18:45 Мартен Фуркад: Шипулина знаю уже 10 лет, и этот эпизод не повлияет на наши отношения 223 | Биатлон

18:37 Шипулин: Решили с Фуркадом помириться 214 | Биатлон

17:57 Мужская сборная Украины по биатлону в Кубке наций сохранила 6-е место 237 | Биатлон