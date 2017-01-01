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НБА. «Финикс» разгромно проиграл «Хьюстону», «Кливленд» обыграл «Денвер», «Голден Стэйт» победил «Оклахому» другие результаты
НБА. «Финикс» разгромно проиграл «Хьюстону», «Кливленд» обыграл «Денвер», «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому» другие результатыВ ночь на 12 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» на выезде был разгромлен «Хьюстон Рокетс» со счетом 133:102.
Уже первую половину встречи хозяева закончили с перевесом в 24 очка, а после перерыва упрочили свое лидерство.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс Харден, набравший 40 очков, а разыгрывающий Патрик Беверли сделал дабл-дабл из 19 очков и 10 подборов.
В составе «Санз» лучшим был атакующий защитник Девин Букер в активе которого 18 очков. Украинский центровой Алексей Лень вышел на паркет в основном составе и за 19 минут игрового времени набрал 13 очков, сделал 8 подборов, 2 передачи, 1 блокшот, совершил 4 потери и получил 6 фолов.
Эта победа стала для «Рокетс» четвертой подряд. «Санз» потерпели четвертое поражение в последних пяти матчах.
В западной конференции «Хьюстон» занимает третье место (40 побед, 17 поражений), «Финиксз» замыкает турнирную таблицу (17 побед, 38 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,2 очков в среднем за игру (53 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (49)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (56)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (46)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (50)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 11 февраля
Хьюстон – Финикс 133:102 (38:24, 39:29, 34:24, 22:25)
Хьюстон: Харден (40 + 8 передач + 8 потерь), Беверли (19 + 10 подборов), Андерсон (16), Деккер (14), Ариза (9 + 9 подборов), Капела (9), Брюэр (9), Харрелл (8), Макдэниэлс (5), Браун (2), Нене (2 + 7 подборов)
Финикс: Букер (18), Уоррен (14), Лень (13 + 8 подборов), Юлис (13 + 6 передач), Барбоза (12), Дадли (12), Крисс (7), Найт (3), Прайс (3), Такер (3), Джонс (2), Уильямс (2)

Кливленд – Денвер 125:109 (28:33, 31:22, 33:23, 33:31)
Кливленд: Ирвинг (27), Джеймс (27 + 12 передач + 6 потерь), Лав (16 + 9 подборов), Корвер (14), Томпсон (13 + 13 подборов), Лиггинс (9), Фрай (8), Уильямс (7), Джефферсон (4)
Денвер: Йокич (27 + 13 подборов + 5 потерь), Харрис (16), Мюррэй (16), Чендлер (13), Нельсон (12 + 8 подборов + 8 передач), Бартон (12), О’Брайант (6), Эрнангомес (4), Артур (3)

Оклахома-Сити – Голден Стэйт 114:130 (24:30, 26:43, 37:32, 27:25)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (47 + 11 подборов + 8 передач + 11 потерь), Оладипо (20), Адамс (13), Сабонис (9), Грант (8), Роберсон (6 + 11 подборов), Морроу (5), Ловернь (4), Абринес (2)
Голден Стэйт: Дюрант (34 + 9 подборов), Карри (26 + 8 подборов + 9 передач), Томпсон (26), МакГи (16), Игудала (8), Ливингстон (6), Грин (6 + 8 подборов + 8 передач), МакАду (4), Луни (4)  

Шарлотт – Клипперс 102:107 (27:29, 24:24, 19:24, 32:30)
Шарлотт: Батюм (25 + 8 передач), Камински (20 + 8 подборов), Белинелли (17), Лэмб (13)
Клипперс: Кроуфорд (22), Гриффин (20 + 12 подборов + 8 передач), Риверс (18 + 5 потерь), Редик (10), Фелтон (9 + 7 подборов), Мба а Муте (8), Джордан (4 + 16 подборов)

Индиана – Милуоки 100:116 (22:29, 30:33, 22:26, 26:28)
Индиана: Майлз (23), Тернер (18 + 6 передач), Эллис (18 + 5 потерь), Джордж (13 + 8 подборов + 5 потерь), Джефферсон (8)
Милуоки: Адетокумбо (20 + 8 подборов + 10 передач), Телетович (19), Брогдон (17), Монро (17 + 8 подборов), Снелл (13), Мэйкер (12)

Филадельфия – Майами 117:109 (27:27, 27:21, 30:28, 33:33)
Филадельфия: Ковингтон (19 + 7 подборов), Ноэл (19), Шарич (19), Хендерсон (14), Ильясова (14), Макконнелл (11 + 10 передач), Стаускас (11)
Майами: Драгич (30 + 7 потерь), Дж. Джонсон (26), Джонсон (17), Эллингтон (16), Уайтсайд (12 + 19 подборов)

Даллас – Орландо 112:80 (29:23, 32:12, 23:17, 28:28)
Даллас: Мэттьюз (20 + 6 передач), Сет Карри (14), Новицки (14), Феррелл (10 + 7 передач), Бруссино (10), Андерсон (9), Пауэлл (9), Межри (4 + 15 подборов)
Орландо: Бийомбо (15 + 7 подборов), Фурнье (14), Уотсон (10), Ибака (8), Пэйтон (8), Хезонья (7), Грин (7),  Вучевич (3 + 10 подборов)

Юта – Бостон 104:112 (23:33, 21:25, 21:19, 39:35)
Юта: Хэйворд (31), Джордж Хилл (22), Гобер (14 + 14 подборов), Инглс (8), Лайлс (8)
Бостон: Томас (29), Олиник (19 + 7 подборов), Грин (16), Хорфорд (16 + 9 подборов), Смарт (10), Янг (10)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 37 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 35/19
3. Вашингтон Уизардс – 32/21
4. Торонто Рэпторс – 32/22
5. Атланта Хоукс – 31/23
6. Индиана Пэйсерс – 29/25
7. Чикаго Буллз – 26/28
8. Детройт Пистонс –  24/29
9. Шарлотт Хорнетс – 24/30
10. Майами Хит – 24/31
11. Милуоки Бакс – 23/30
12. Нью-Йорк Никс – 22/33
13. Филадельфия Сиксерс –  20/34
14. Орландо Мэджик – 20/36
15. Бруклин Нетс – 9/45

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 46 побед /8 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 41/12
3. Хьюстон Рокетс – 40/17
4. Юта Джаз – 34/21
5. Лос-Анджелес Клипперс – 33/21
6. Мемфис Гриззлиз – 33/23
7. Оклахома-Сити Тандер – 31/24
8. Денвер Наггетс – 24/30
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/30
10. Даллас Маверикс – 22/32
11. Сакраменто Кингз – 22/32
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 21/33
13. Миннесота Тимбервулвз – 20/34
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37
15. Финикс Санз – 17/38
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