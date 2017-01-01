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НБА. «Финикс» обыграл «Чикаго», «Голден Стэйт» разгромил «Мемфис», «Индиана» проиграла «Вашингтону» и другие результаты

Финикс – Чикаго (115:97). Девин Букер (Финикс)

В ночь на 11 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

«Финикс Санз» в домашнем матче победил «Чикаго Буллз» со счетом 115:97.
Самым результативным в составе «Финикса» стал Девин Букер, набравший 27 очков. Еще 23 очка в активе Эрика Бледсо. Украинский центровой Алексей Лень участие в матче не принимал.
В составе проигравших 20 очков набрал Джимми Батлер, 18 — Дуэйн Уэйд.
Эта победа стала для «Финикса» второй в последних 10 матчах. В Западной конференции «Санз» по-прежнему на последнем месте (17 побед, 37 поражений). «Чикаго» на Востоке занимает 7-е место (26 побед, 28 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30.9 очков в среднем за игру (52 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (48)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (55)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (46)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (50

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 10 февраля
Финикс – Чикаго 115:97 (28:26, 28:17, 30:33, 29:21)
Финикс: Букер (27), Бледсоу (23 + 8 передач), Уоррен (16), Уильямс (14 + 11 подборов + 4 блок-шота), Такер (7 + 7 подборов), Найт (6), Дадли (6), Чендлер (6), Крисс (5), Барбоза (3), Юлис (2)
Чикаго: Батлер (20 + 6 передач), Уэйд (18), Лопес (12 + 7 подборов), Макдермотт (11), Гибсон (10), Миротич (5), Картер-Уильямс (4), Валентайн (4), Портис (4), Рондо (3), Фелисио (3), Грант (3)

Мемфис – Голден Стэйт 107:122 (22:29, 27:33, 28:36, 30:24)
Мемфис: Конли (20 + 9 передач), Марк Газоль (17 + 7 передач), Рэндолф (17 + 13 подборов), Аллен (15 + 9 подборов), Даглас (11), Эннис (10)
Голден Стэйт: Томпсон (36), Дюрэнт (24), Игудала (22), Карри (18), МакАду (8), Грин (4 + 12 подборов + 10 передач + 10 перехватов + 5 блок-шотов)

Вашингтон – Индиана 112:107 (33:27, 26:32, 27:22, 26:26)
Вашингтон: Уолл (26 + 14 передач + 7 потерь), М-ф Моррис (26 + 10 подборов), Бил (20), Гортат (14 + 16 подборов), Портер (8)
Индиана: Джордж (31), Серафин (16 + 7 подборов), Тиг (13 + 9 передач), Аллен (10), Тернер (10 + 7 подборов), Стаки (10)

Бруклин – Майами 99:108 (22:20, 31:29, 19:25, 27:34)
Бруклин: Лопес (30 + 8 подборов), Фой (15), Богданович (10), ЛеВерт (9), Букер (8 + 10 подборов)
Майами: Дж. Джонсон (26 + 8 подборов), Драгич (21), Джонсон (18), Макгрудер (11), Уайт (10)

Нью-Йорк – Денвер 123:131 (32:34, 34:30, 22:36, 35:31)
Нью-Йорк: Энтони (33), Порзингис (17), (16 + 4 блок-шота), Ли (15), Роуз (13), О’Куинн Эрнангомес (12)
Денвер: Йокич (40 + 9 подборов), Чендлер (19), Нельсон (16 + 12 передач), Харрис (16 + 7 подборов), ; Бартон (15 + 10 подборов), Артур (13)

Детройт – Сан-Антонио 92:103 (19:27, 22:33, 25:23, 26:20)
Детройт: Харрис (16), Смит (15), Джексон (12 + 7 передач), Драммонд (12 + 15 подборов), Колдуэлл-Поуп (10), Луэр (10), М-с Моррис (10)
Сан-Антонио: Ленард (32), Олдридж (19 + 11 подборов + 5 потерь), Дедмон (17 + 17 подборов), Грин (12), Ли (11 + 7 подборов)

Милуоки – Лейкерс 114:122 (30:47, 25:29, 29:27, 30:19)
Милуоки: Адетокумбо (41 + 8 подборов + 6 передач + 5 потерь), ; Брогдон (18), Бизли (15), Монро (8), Мэйкер (7)
Лейкерс: Янг (26), Уильямс (21), Зубац (15), Рэндл (15 + 7 подборов), Расселл (14), Кларксон (11), Нэнс (11)

Миннесота – Новый Орлеан 106:122 (40:28, 25:33, 24:37, 17:24)
Миннесота: Таунс (36 + 8 подборов), Уиггинс (29), Рубио (15 + 12 передач), Раш (9), Дженг (8 + 8 подборов)
Нью- Орлеан: Дэвис (42 + 13 подборов), Холидэй (25 + 12 передач + 5 перехватов + 9 потерь), Хилд (17), Каннингем (12), Гэллоуэй (9)

Сакраменто – Атланта 108:107 (17:28, 26:31, 31:25, 34:23)
Сакраменто: Коллисон (22), Маклемор (22 + 9 подборов), Казинс (22 + 11 подборов + 7 передач + 9 потерь), Толливер (15), Коули-Стайн (9)
Атланта: Хардуэй (28), Миллсэп (25), Шредер (20 + 6 передач + 6 потерь), Бэйзмор (12), Ховард (6 + 11 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 36 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 34/19
3. Вашингтон Уизардс – 32/21
4. Торонто Рэпторс – 32/22
5. Атланта Хоукс – 31/23
6. Индиана Пэйсерс – 29/24
7. Чикаго Буллз – 26/28
8. Шарлотт Хорнетс – 24/29
9. Детройт Пистонс –  24/29
10. Майами Хит – 24/30
11. Милуоки Бакс – 22/30
12. Нью-Йорк Никс – 22/33
13. Орландо Мэджик – 20/35
14. Филадельфия Сиксерс –  19/34
15. Бруклин Нетс – 9/45

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 45 победы /8 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 41/12
3. Хьюстон Рокетс – 39/17
4. Юта Джаз – 34/20
5. Лос-Анджелес Клипперс – 32/21
6. Мемфис Гриззлиз – 33/23
7. Оклахома-Сити Тандер – 31/23
8. Денвер Наггетс – 24/29
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/30
10. Сакраменто Кингз – 22/32
11. Даллас Маверикс – 21/32
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 21/33
13. Миннесота Тимбервулвз – 20/34
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 19/37
15. Финикс Санз – 17/37
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