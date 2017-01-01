НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Кливленд», «Юта» проиграла «Далласу» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 9 февраля

Оклахома-Сити:

Кливленд:

Шарлотт:

Хьюстон:

Орландо:

Филадельфия:

Даллас

Юта:

Портленд:

Бостон:

В ночь на 10 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» со счетом 118:109.Первая половина встречи завершилась с преимуществом «Кавальер» в два очка. Отрыва в 12 очков «Тандер» удалось добиться в середине заключительной четверти и удержать преимущество до финальной сирены.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл - 29 очков, 12 подборов и 11 передач, который стал для него 26-м в сезоне.В составе «Кавальерс» 28 очков записал на свой счет разыгрывающий Кайри Ирвинг.«Оклахома» одержала шестую победу в последних десяти матчах. «Кливленд» потерпел первое поражение после серии из четырех побед.«Кливленд» - лидер Восточной конференции (36 побед, 16 поражений), «Оклахома» - седьмая на Западе (31 победа, 23 поражения0.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30.9 очков в среднем за игру (52 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (48)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (55)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (46)5. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 27,9 (51)– Кливленд 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 7 потерь), Оладипо (23 + 7 подборов), Адамс (20 + 13 подборов), Пэйн (15), Роберсон (8 + 7 подборов), Сабонис (8), Морроу (7), Ловернь (4), Абринес (2), Грант (2)Ирвинг (28 + 6 потерь), Джеймс (18 + 7 передач), Лав (15 + 12 подборов), Уильямс (12), Томпсон (10), Корвер (8), Фрай (7), Макрэй (6), Джонс (3), Фелдер (2)Шарлотт –95:107 (29:23, 25:27, 22:36, 19:21)Батюм (15 + 8 подборов + 10 передач), Уокер (14 + 6 потерь), Марв. Уильямс (12 + 7 подборов), Белинелли (10), Камински (9), Зеллер (9)Харден (30 + 11 подборов + 8 передач + 9 потерь), Беверли (17), Харрелл (15), Андерсон (14), Ариза (11 + 7 подборов), Капела (11 + 7 подборов)Орландо –111:112 (25:20, 23:35, 36:30, 27:27)Фурнье (24 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Вучевич (21 + 11 подборов), Ибака (16 + 4 блок-шота), Пэйтон (15), Уотсон (11 + 5 потерь)Шарич (26 + 8 подборов), Ильясова (14), Стаускас (13 + 5 потерь), Родригес (12), Ноэл (10 + 7 подборов)– Юта 112:105 OT (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5): Барнс (31), Новицки (20 + 7 подборов), Сет Карри (16), Мэттьюз (15), Харрис (13), Феррелл (9), Межри (6), Андерсон (2)Хэйворд (36), Инглс (16), Гобер (15 + 15 подборов + 5 потерь), Беркс (12), Джонсон (8), Фэйворс (6 + 10 подборов)Портленд –111:120 (32:22, 23:27, 21:28, 35:43)Лиллард (28 + 7 передач), Амину (26), Макколлум (20), Крэбб (12), Пламли (9 + 7 подборов)Томас (34), Смарт (18 + 5 перехватов), Браун (14 + 7 подборов), Олиник (13 + 7 подборов), Хорфорд (12), Розир (11), Грин (11)1. Кливленд Кавальерс – 36 побед / 16 поражений2. Бостон Селтикс – 34/193. Вашингтон Уизардс – 31/214. Торонто Рэпторс – 32/225. Атланта Хоукс – 31/226. Индиана Пэйсерс – 29/237. Чикаго Буллз – 26/278. Детройт Пистонс – 24/289. Шарлотт Хорнетс – 24/2810. Майами Хит – 23/3011. Милуоки Бакс – 22/2912. Нью-Йорк Никс – 22/3213. Орландо Мэджик – 20/3514. Филадельфия Сиксерс – 19/3415. Бруклин Нетс – 9/441. Голден Стэйт Уорриорз – 44 победы /8 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 40/123. Хьюстон Рокетс – 39/174. Юта Джаз – 34/205. Лос-Анджелес Клипперс – 32/216. Мемфис Гриззлиз – 33/227. Оклахома-Сити Тандер – 31/238. Денвер Наггетс – 23/299. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/3010. Даллас Маверикс – 21/3211. Сакраменто Кингз – 21/3212. Миннесота Тимбервулвз – 20/3313. Нью-Орлеан Пеликанс – 20/3314. Лос-Анджелес Лейкерс – 18/3715. Финикс Санз – 16/37