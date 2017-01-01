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НБА. Трипл-дабл Уэстбрука помог «Оклахоме» победить «Кливленд», «Юта» проиграла «Далласу» и другие результаты

Оклахома-Сити – Кливленд (118:109). Рассел Уэстбрук (Оклахома)

В ночь на 10 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.

«Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете выиграл у действующего чемпиона НБА «Кливленд Кавальерс» со счетом 118:109.
Первая половина встречи завершилась с преимуществом «Кавальер» в два очка. Отрыва в 12 очков «Тандер» удалось добиться в середине заключительной четверти и удержать преимущество до финальной сирены.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл - 29 очков, 12 подборов и 11 передач, который стал для него 26-м в сезоне.
В составе «Кавальерс» 28 очков записал на свой счет разыгрывающий Кайри Ирвинг.
«Оклахома» одержала шестую победу в последних десяти матчах. «Кливленд» потерпел первое поражение после серии из четырех побед.
«Кливленд» - лидер Восточной конференции (36 побед, 16 поражений), «Оклахома» - седьмая на Западе (31 победа, 23 поражения0.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30.9 очков в среднем за игру (52 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (48)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (55)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (46)
5. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 27,9 (51)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 9 февраля
Оклахома-Сити – Кливленд 118:109 (29:21, 26:36, 31:25, 32:27)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (29 + 12 подборов + 11 передач + 7 потерь), Оладипо (23 + 7 подборов), Адамс (20 + 13 подборов), Пэйн (15), Роберсон (8 + 7 подборов), Сабонис (8), Морроу (7), Ловернь (4), Абринес (2), Грант (2)
Кливленд: Ирвинг (28 + 6 потерь), Джеймс (18 + 7 передач), Лав (15 + 12 подборов), Уильямс (12), Томпсон (10), Корвер (8), Фрай (7), Макрэй (6), Джонс (3), Фелдер (2)

Шарлотт – Хьюстон 95:107 (29:23, 25:27, 22:36, 19:21)
Шарлотт: Батюм (15 + 8 подборов + 10 передач), Уокер (14 + 6 потерь), Марв. Уильямс (12 + 7 подборов), Белинелли (10), Камински (9), Зеллер (9)
Хьюстон: Харден (30 + 11 подборов + 8 передач + 9 потерь), Беверли (17), Харрелл (15), Андерсон (14), Ариза (11 + 7 подборов), Капела (11 + 7 подборов)

Орландо – Филадельфия 111:112 (25:20, 23:35, 36:30, 27:27)
Орландо: Фурнье (24 + 9 подборов + 8 передач + 6 потерь), Вучевич (21 + 11 подборов), Ибака (16 + 4 блок-шота), Пэйтон (15), Уотсон (11 + 5 потерь)
Филадельфия: Шарич (26 + 8 подборов), Ильясова (14), Стаускас (13 + 5 потерь), Родригес (12), Ноэл (10 + 7 подборов)

Даллас – Юта 112:105 OT (20:23, 22:31, 26:24, 32:22, 12:5)
Даллас: Барнс (31), Новицки (20 + 7 подборов), Сет Карри (16), Мэттьюз (15), Харрис (13),  Феррелл (9), Межри (6), Андерсон (2)
Юта: Хэйворд (36), Инглс (16), Гобер (15 + 15 подборов + 5 потерь), Беркс (12), Джонсон (8), Фэйворс (6 + 10 подборов)

Портленд – Бостон 111:120 (32:22, 23:27, 21:28, 35:43)
Портленд: Лиллард (28 + 7 передач), Амину (26), Макколлум (20), Крэбб (12), Пламли (9 + 7 подборов)
Бостон: Томас (34), Смарт (18 + 5 перехватов), Браун (14 + 7 подборов), Олиник (13 + 7 подборов), Хорфорд (12), Розир (11), Грин (11)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 36 побед / 16 поражений
2. Бостон Селтикс – 34/19
3. Вашингтон Уизардс – 31/21
4. Торонто Рэпторс – 32/22
5. Атланта Хоукс – 31/22
6. Индиана Пэйсерс – 29/23
7. Чикаго Буллз – 26/27
8. Детройт Пистонс –  24/28
9. Шарлотт Хорнетс – 24/28
10. Майами Хит – 23/30
11. Милуоки Бакс – 22/29
12. Нью-Йорк Никс – 22/32
13. Орландо Мэджик – 20/35
14. Филадельфия Сиксерс –  19/34
15. Бруклин Нетс – 9/44

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 44 победы /8 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 40/12
3. Хьюстон Рокетс – 39/17
4. Юта Джаз – 34/20
5. Лос-Анджелес Клипперс – 32/21
6. Мемфис Гриззлиз – 33/22
7. Оклахома-Сити Тандер – 31/23
8. Денвер Наггетс – 23/29
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/30
10. Даллас Маверикс – 21/32
11. Сакраменто Кингз – 21/32
12. Миннесота Тимбервулвз – 20/33
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 20/33
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 18/37
15. Финикс Санз – 16/37
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