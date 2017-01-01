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НБА. «Хьюстон» разгромил «Орландо», «Портленд» вырвал победу у «Далласа», «Бруклин» проиграл «Шарлот»
Даллас – Портленд (113:114). Си Джей Макколлум #3 (Портленд)В ночь на 8 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.

«Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде вырвал победу у «Даллас Маверикс» счетом 114:113.
Решающим стал бросок защитника «Трэйл Блэйзер» Си Джея Макколлума за секунду до конца четвертой четверти.

Макколлум стал самым результативным игроком в составе «Портленда», набрав 32 очка. Еще 29 очков в активе Дэмьена Лилларда.
У проигравших Харрисон Барнс набрал 26 очков, Дирк Новицки - 25 и Уэсли Мэттьюз - 23.
«Портленд» одержал победу после двух поражений подряд, «Даллас» потерпел второе поражение подряд.
В западной конференции «Портленд» занимает 9-е место (23 победы, 29 поражений), «Даллас» - на 10-м (20 побед, 32 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,0 очков в среднем за игру (51 матч)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (46)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (54)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (45)
5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (48)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 7 февраля
Шарлотт – Бруклин 111:107 (24:16, 30:21, 27:35, 30:35)
Шарлотт: Уокер (17), Батюм (17 + 8 подборов), Белинелли (17), Лэмб (16 + 7 подборов),Кидд-Гилкрист (14 + 7 подборов), Марв. Уильямс (14 + 9 подборов), Камински (12 + 11 подборов), Пламли (4)
Бруклин: Богданович (22), Лопес (20 + 4 блок-шота), Харрис (12), Уайтхэд (11 + 7 передач), Букер (10 + 12 подборов), Хэмилтон (9 + 7 подборов),Фой (8), Динуидди (7), Холлис-Джефферсон (5 + 7 подборов + 4 блок-шота), Килпатрик (3)

Хьюстон – Орландо 128:104 (35:28, 35:26, 24:30, 34:20)
Хьюстон: Харден (25 + 13 передач), Ариза (20 + 7 подборов), ; Гордон (18), Капела (17 + 9 подборов), Беверли (14 + 7 передач), Нене (13), Деккер (10), Андерсон (6), Брюэр (3), Макдэниэлс (2)
Орландо: Ибака (28 + 8 подборов), Фурнье (21), Вучевич (14 + 19 подборов), Огастин (11), Пэйтон (10 + 8 передач), Гордон (7), Хезонья (7), Бийомбо (4), Уотсон (2)

Даллас – Портленд 113:114 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28)
Даллас: Барнс (26), Новицки (25), Мэттьюз (23), Феррелл (12), Харрис (12 + 7 подборов), Межри (6), Финни-Смит (5), Сет Карри (4)
Портленд: Макколлум (32), Лиллард (29 + 6 передач), Пламли (12 + 15 подборов), Амину (12 + 11 подборов), Тернер (11), Харклесс (8 + 7 подборов), Дэвис (6), Крэбб (4),  Вонле (0 + 8 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 35 победы / 15 поражений
2. Бостон Селтикс – 33/18
3. Торонто Рэпторс – 32/21
4. Вашингтон Уизардс – 30/21
5. Атланта Хоукс – 30/22
6. Индиана Пэйсерс – 29/22
7. Чикаго Буллз – 26/26
8. Шарлотт Хорнетс – 24/28
9. Детройт Пистонс –  23/28
10. Милуоки Бакс – 22/28
11. Майами Хит – 22/30
12. Нью-Йорк Никс – 22/31
13. Орландо Мэджик – 20/34
14. Филадельфия Сиксерс –  18/33
15. Бруклин Нетс – 9/43

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /8 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 39/12
3. Хьюстон Рокетс – 38/17
4. Юта Джаз – 33/19
5. Лос-Анджелес Клипперс – 31/21
6. Мемфис Гриззлиз – 32/22
7. Оклахома-Сити Тандер – 30/23
8. Денвер Наггетс – 23/28
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/29
10. Даллас Маверикс – 20/32
11. Сакраменто Кингз – 20/32
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 20/32
13. Миннесота Тимбервулвз – 19/33
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 18/36
15. Финикс Санз – 16/36
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