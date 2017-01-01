НБА. «Хьюстон» разгромил «Орландо», «Портленд» вырвал победу у «Далласа», «Бруклин» проиграл «Шарлот»

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 7 февраля

Шарлотт:

Бруклин:

Хьюстон:

Орландо:

Даллас:

Портленд:

В ночь на 8 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.«Портленд Трэйл Блэйзерс» на выезде вырвал победу у «Даллас Маверикс» счетом 114:113.Решающим стал бросок защитника «Трэйл Блэйзер» Си Джея Макколлума за секунду до конца четвертой четверти.Макколлум стал самым результативным игроком в составе «Портленда», набрав 32 очка. Еще 29 очков в активе Дэмьена Лилларда.У проигравших Харрисон Барнс набрал 26 очков, Дирк Новицки - 25 и Уэсли Мэттьюз - 23.«Портленд» одержал победу после двух поражений подряд, «Даллас» потерпел второе поражение подряд.В западной конференции «Портленд» занимает 9-е место (23 победы, 29 поражений), «Даллас» - на 10-м (20 побед, 32 поражения).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,0 очков в среднем за игру (51 матч)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (46)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (54)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (45)5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (48)– Бруклин 111:107 (24:16, 30:21, 27:35, 30:35)Уокер (17), Батюм (17 + 8 подборов), Белинелли (17), Лэмб (16 + 7 подборов),Кидд-Гилкрист (14 + 7 подборов), Марв. Уильямс (14 + 9 подборов), Камински (12 + 11 подборов), Пламли (4)Богданович (22), Лопес (20 + 4 блок-шота), Харрис (12), Уайтхэд (11 + 7 передач), Букер (10 + 12 подборов), Хэмилтон (9 + 7 подборов),Фой (8), Динуидди (7), Холлис-Джефферсон (5 + 7 подборов + 4 блок-шота), Килпатрик (3)– Орландо 128:104 (35:28, 35:26, 24:30, 34:20)Харден (25 + 13 передач), Ариза (20 + 7 подборов), ; Гордон (18), Капела (17 + 9 подборов), Беверли (14 + 7 передач), Нене (13), Деккер (10), Андерсон (6), Брюэр (3), Макдэниэлс (2)Ибака (28 + 8 подборов), Фурнье (21), Вучевич (14 + 19 подборов), Огастин (11), Пэйтон (10 + 8 передач), Гордон (7), Хезонья (7), Бийомбо (4), Уотсон (2)Даллас –113:114 (27:32, 26:32, 29:22, 31:28)Барнс (26), Новицки (25), Мэттьюз (23), Феррелл (12), Харрис (12 + 7 подборов), Межри (6), Финни-Смит (5), Сет Карри (4)Макколлум (32), Лиллард (29 + 6 передач), Пламли (12 + 15 подборов), Амину (12 + 11 подборов), Тернер (11), Харклесс (8 + 7 подборов), Дэвис (6), Крэбб (4), Вонле (0 + 8 подборов)1. Кливленд Кавальерс – 35 победы / 15 поражений2. Бостон Селтикс – 33/183. Торонто Рэпторс – 32/214. Вашингтон Уизардс – 30/215. Атланта Хоукс – 30/226. Индиана Пэйсерс – 29/227. Чикаго Буллз – 26/268. Шарлотт Хорнетс – 24/289. Детройт Пистонс – 23/2810. Милуоки Бакс – 22/2811. Майами Хит – 22/3012. Нью-Йорк Никс – 22/3113. Орландо Мэджик – 20/3414. Филадельфия Сиксерс – 18/3315. Бруклин Нетс – 9/431. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /8 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 39/123. Хьюстон Рокетс – 38/174. Юта Джаз – 33/195. Лос-Анджелес Клипперс – 31/216. Мемфис Гриззлиз – 32/227. Оклахома-Сити Тандер – 30/238. Денвер Наггетс – 23/289. Портленд Трэйл Блэйзерс – 23/2910. Даллас Маверикс – 20/3211. Сакраменто Кингз – 20/3212. Нью-Орлеан Пеликанс – 20/3213. Миннесота Тимбервулвз – 19/3314. Лос-Анджелес Лейкерс – 18/3615. Финикс Санз – 16/36