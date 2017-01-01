НБА. «Финикс» проиграл «Нью-Орлеану», «Кливленд» в ОТ обыграл «Вашингтон», «Лейкерс» выиграл у «Нью-Йорка» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 6 февраля

Нью-Орлеан:

Финикс:

Вашингтон:

Кливленд:

Нью-Йорк:

Лейкерс:

Индиана:

Оклахома:

Торонто

Клипперс:

Атланта:

Юта:

Детройт:

Филадельфия:

Миннесота:

Майами:

Денвер:

Даллас:

Мемфис:

Сан-Антонио:

Сакраменто:

Чикаго:

В ночь на 7 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 11 матчей.«Финикс Санз» на выезде проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс» со счtтом 106:111.В составе победителей самым результативным стал Энтони Дэвис, набравший 34 очка. Еще 30 очков на счету Джру Холидэя.В составе «Финикса» Ти Джей Уоррен набрал 20 очков, Тайсон Чендлер оформил дабл-дабл - 11 очков и 12 подборов. Украинский центровойпровел на паркете 8 минут, за которые набрал 2 очка, сделал 5 подборов и 1 блокшот.Благодаря этой победе «Нью-Орлеан» прервал серию из четырех поражений. «Финикс» потерпел второе поражение подряд и седьмое в последних десяти матчах.В Западной конференции «Нью-Орлеан» занимает 12-е место (20 побед, 32 поражения), «Финикс» - на последнем (16 побед, 36 поражений).Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» в гостях вырвал победу в овертайме у «Вашингтон Уизардс» - 140:135. Отметим, что Леброн Джеймс за 0,9 секунды до конца четвертой четверти реализовал трехочковый бросок и сделал счет ничейным — 120:120.Самым результативным у победителей стал Кевин Лав, на счету которого 39 очков и 12 подборов. Леброн Джеймс набрал 32 очка и сделал 17 передач, e Кайри Ирвингf - 23 очка, e Тристанf Томпсонf — 22 очка и 12 подборов.В составе «Кэпиталз» 41 очко на счету Брэдли Била, 25 — у Отто Портера, а Джон Уолл оформил дабл-дабл - 22 очков и 12 передач.Победная серия «Вашингтона» прервалась на отметке в 7 матчей. «Кавальер» одержали третью победу подряд.«Кливленд» возглавляет турнирную таблицу Восточной конференции (35 побед, 15 поражений), «Вашингтон» на 4-м месте (30 побед, 21 поражение.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,0 очков в среднем за игру (51 матч)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (46)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (53)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (45)5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,0 (48)– Финикс 111:106 (29:21, 18:21, 30:32, 34:32)Дэвис (34 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Холидэй (30 + 9 подборов + 7 передач), Мур (12), Хилд (11), Хилл (9), Каннингем (6), Джонс (5 + 9 подборов), Гэллоуэй (2), Фрэйзер (2)Уоррен (20), Бледсоу (14 + 8 подборов), Букер (14), Барбоза (14), Найт (12 + 6 передач), Чендлер (11 + 12 подборов), Дадли (7), Такер (6), Крисс (6),(2 + 5 подборов + 1 блокшот)Вашингтон –135:140 OT (32:26, 25:28, 25:32, 38:34, 15:20)Бил (41 + 8 передач), Портер (25), Уолл (22 + 12 передач + 6 потерь), Гортат (16 + 8 подборов), М-ф Моррис (15), Убре (11 + 7 подборов), Смит (5)Лав (39 + 12 подборов), Джеймс (32 + 7 подборов + 17 передач + 6 потерь), Ирвинг (23), Томпсон (22 + 12 подборов), Корвер (13), Джефферсон (6), Фрай (5)Нью-Йорк –107:121 (19:29, 26:32, 28:36, 34:24)Энтони (26), Порзингис (16 + 9 подборов), Дженнингс (16), Холидэй (14), О’Куинн (10), Ли (8), Эрнангомес (8 + 13 подборов)Уильямс (22), Янг (17), Ингрэм (14 + 7 подборов), Рэндл (14), Кларксон (12 + 7 подборов), Нэнс (10 + 10 подборов), Зубац (10 + 7 подборов + 4 блок-шота), Блэк (9 + 10 подборов)– Оклахома-Сити 93:90 (20:25, 21:27, 32:18, 20:20)Джордж (21 + 8 подборов + 5 потерь), Тиг (17), Робинсон (14), Тернер (10 + 4 блок-шота), Стаки (9), Майлз (8), Джефферсон (8)Уэстбрук (27 + 18 подборов + 9 передач), Адамс (15 + 9 подборов), Оладипо (14), Роберсон (11 + 11 подборов), Грант (8 + 5 блок-шотов)– Клипперс 118:109 (35:31, 35:29, 27:22, 21:27): ДеРозан (31), Лаури (24 + 8 передач), Валанчюнас (21 + 12 подборов), Джозеф (12), Кэрролл (9)Гриффин (26 + 11 подборов + 11 передач), Риверс (22), Спейтс (15), Кроуфорд (14), Редик (12), Джордан (9 + 12 подборов)Атланта –95:120 (21:29, 29:25, 23:37, 22:29)Шредер (21), Хардуэй (14), Миллсэп (14 + 8 подборов), Дилэйни (13), Ховард (10 + 8 подборов)Хэйворд (30 + 7 подборов), Джордж Хилл (22 + 8 передач), Фэйворс (20 + 10 подборов), Гобер (14), Экзам (7), Беркс (7), Лайлс (7)– Филадельфия 113:96 (24:27, 31:19, 34:21, 24:29)М-с Моррис (19 + 8 подборов), Драммонд (16 + 17 подборов), Джексон (14 + 6 передач), Колдуэлл-Поуп (12), Луэр (12), Бэйнс (12 + 7 подборов), Смит (11)Окафор (16), Шарич (13), Ковингтон (11), Макконнелл (10 + 7 подборов), Родригес (10)Миннесота –113:115 (33:40, 24:31, 31:22, 25:22)Таунс (35 + 8 подборов), Уиггинс (27), Рубио (14 + 13 передач), Дженг (13 + 7 подборов), Мухаммад (12)Драгич (33 + 9 передач), Уайтсайд (19 + 13 подборов), Макгрудер (15), Уэйтерс (12), Дж. Джонсон (11)– Даллас 110:87 (29:24, 30:13, 23:30, 28:20)Бартон (31 + 8 подборов), Харрис (20), Чендлер (14 + 10 подборов), Йокич (13 + 9 передач), Мюррэй (7), Артур (7), Эрнангомес (7 + 9 подборов)Феррелл (15), Сет Карри (15), Пауэлл (14), Барнс (12), Мэттьюз (10 + 7 подборов + 8 передач), Новицки (9)– Сан-Антонио 89:74 (17:14, 23:26, 29:25, 20:9)Марк Газоль (15 + 8 подборов), Рэндолф (15), Конли (12 + 9 передач), Аллен (9), Райт (9)Ли (14) Олдридж (13 + 10 подборов), Грин (12 + 8 подборов), Джинобили (12), Андерсон (9), Паркер (8), Дедмон (2 + 12 подборов)Сакраменто –107:112 (11:27, 34:33, 24:25, 38:27)Лоусон (22 + 7 передач), Барнс (19 + 9 подборов), Казинс (18 + 14 подборов), Коллисон (14), Куфос (10)Уэйд (31), Картер-Уильямс (21), Лопес (17), Грант (13), Гибсон (13)1. Кливленд Кавальерс – 35 победы / 15 поражений2. Бостон Селтикс – 33/183. Торонто Рэпторс – 32/214. Вашингтон Уизардс – 30/215. Атланта Хоукс – 30/226. Индиана Пэйсерс – 29/227. Чикаго Буллз – 26/268. Шарлотт Хорнетс – 23/289. Детройт Пистонс – 23/2810. Милуоки Бакс – 22/2811. Майами Хит – 22/3012. Нью-Йорк Никс – 22/3113. Орландо Мэджик – 20/3314. Филадельфия Сиксерс – 18/3315. Бруклин Нетс – 9/421. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /8 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 39/123. Хьюстон Рокетс – 37/174. Юта Джаз – 33/195. Лос-Анджелес Клипперс – 31/216. Мемфис Гриззлиз – 32/227. Оклахома-Сити Тандер – 30/238. Денвер Наггетс – 23/289. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/2910. Даллас Маверикс – 20/3111. Сакраменто Кингз – 20/3212. Нью-Орлеан Пеликанс – 20/3213. Миннесота Тимбервулвз – 19/3314. Лос-Анджелес Лейкерс – 18/3615. Финикс Санз – 16/36