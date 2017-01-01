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НБА. «Торонто» обыграл «Бруклин», «Оклахома» - «Пртленд», Клипперс» проиграл «Бостону»
Оклахома-Сити – Портленд (105:99). Рассел Уэстбрук (Оклахома) В ночь на 6 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось три матча.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очков в среднем за игру (50 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,0 (46)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (53)
4. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,1 (50)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 5 февраля
Бруклин – Торонто 95:103 (24:26, 19:29, 20:20, 32:28)
Бруклин: Лопес (20 + 7 подборов), Килпатрик (18 + 5 потерь), Букер (15 + 10 подборов), Богданович (13 + 5 потерьХэмилтон (8), Динуидди (7), ), Холлис-Джефферсон (6), Фой (3), Харрис (3), Уайтхэд (2)
Торонто: Валанчюнас (22), Росс (17), Лаури (15 + 11 подборов + 11 передач), Кэрролл (15), Пауэлл (10), ВанВлит (10), Ногейра (8), Сиакам (6)  

Бостон – Клипперс 107:102 (29:19, 27:28, 25:20, 26:35)
Бостон: Томас (28 + 8 передач), Джонсон (13), Хорфорд (13 + 15 подборов + 6 передач), Смарт (13), Олиник (13), Краудер (11), Браун (11), Розир (3), Грин (2)
Клипперс: Гриффин (23 + 8 подборов), Кроуфорд (23), Фелтон (16), Спейтс (11), Джонсон (7), Редик (6), Джордан (6 + 16 подборов), Риверс (5), Пирс (3), Мба а Муте (2)

Оклахома-Сити – Портленд 105:99 (24:16, 22:36, 25:21, 34:26)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (42 + 8 передач), Оладипо (24 + 13 подборов), Роберсон (14 + 11 подборов), Адамс (7 + 13 подборов), Морроу (7), Ловернь (7 + 9 подборов), Сабонис (2), Грант (2)
Портленд: Лиллард (29 + 7 подборов), Макколлум (19 + 8 подборов), Пламли (13), Крэбб (10), Тернер (8), Амину (7 + 7 подборов), Харклесс (6), Вонле (4, Ленард (3 + 7 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 34 победы / 15 поражений
2. Бостон Селтикс – 33/18
3. Вашингтон Уизардс – 30/20
4. Торонто Рэпторс – 31/21
5. Атланта Хоукс – 30/21
6. Индиана Пэйсерс – 28/22
7. Чикаго Буллз – 25/26
8. Шарлотт Хорнетс – 23/28
9. Милуоки Бакс – 22/28
10. Детройт Пистонс –  22/28
11. Нью-Йорк Никс – 22/30
12. Майами Хит – 21/30
13. Орландо Мэджик – 20/33
14. Филадельфия Сиксерс –  18/32
15. Бруклин Нетс – 9/42

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /8 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 39/11
3. Хьюстон Рокетс – 37/17
4. Юта Джаз – 32/19
5. Лос-Анджелес Клипперс – 31/20
6. Мемфис Гриззлиз – 31/22
7. Оклахома-Сити Тандер – 30/22
8. Денвер Наггетс – 22/28
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/28
10. Даллас Маверикс – 20/30
11. Сакраменто Кингз – 20/31
12. Миннесота Тимбервулвз – 19/32
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/32
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/36
15. Финикс Санз – 16/35
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