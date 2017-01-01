НБА. «Финикс» разгромно проиграл «Милуоки «Голден Стэйт» в овертайме уступил «Сакраменто», », «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 4 февраля

Финикс:

Милуоки:

Вашингтон:

Нью-Орлеан:

Атланта

Орландо:

Индиана:

Детройт:

Майами:

Филадельфия:

Нью-Йорк:

Кливленд:

Юта:

Шарлотт:

Сан-Антонио:

Денвер:

Миннесота:

Мемфис:

Сакраменто:

Голден Стэйт:

В ночь на 5 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.«Финикс Санз» на домашнем паркете был разгромлен «Милуоки Бакс» со счетом 137:112.Гости выиграли первую четверть с перевесом в 20 очков и сохранили лидерством до финальной сирены.В составе победителей дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо - 30 очков и 12 подборов.Самым результативным игроком «Финикса» и всего матча стал атакующий защитник Девин Букер, набравший 31 очко. Украинский центровойпровел на паркете 11 минут, за которые набрал 6 очков, сделал 1 подбор и получил 3 фола.«Санз» потерпели седьмое поражение в последних десяти матчах. «Милуоки» одержал первую победу после пяти поражений подряд.В Западной конференции «Финикс» замыкает турнирную таблицу (16 побед, 35 поражений). «Милуоки» на Востоке – девятый 9-й (22 победы, 28 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (49 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,1 (45)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (53)4. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,1 (50)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)Финикс –112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36)Букер (31 + 5 потерь), Крисс (27), Бледсоу (13 + 6 передач + 6 потерь), Такер (13 + 7 перехватов), Уоррен (10 + 8 подборов), Лень (6), Чендлер (5 + 13 подборов), Барбоза (4), Найт (2), Уильямс (1)Адетокумбо (30 + 12 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Телетович (19), Паркер (18 + 9 подборов), Хенсон (15 + 7 подборов), Брогдон (13 + 8 передач), Монро (13), Деллаведова (9), Терри (8), Бизли (6), Снелл (6)– Нью-Орлеан 105:91 (24:18, 29:31, 27:34, 25:8)Уолл (24 + 13 передач + 5 перехватов), М-ф Моррис (18), Бил (12), Портер (12 + 9 подборов), Гортат (12 + 17 подборов), Убре (10)Дэвис (25 + 10 подборов), Джонс (15), Эванс (15), Холидэй (13 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Хилл (7)– Орландо 113:86 (35:24, 30:15, 26:26, 22:21): Хардуэй (21), Миллсэп (21), Шредер (17 + 10 передач), Дилэйни (12), Ховард (11 + 13 подборов)Гордон (16), Пэйтон (12), Грин (12), Фурнье (9), Вучевич (8 + 7 подборов), Огастин (8), Уотсон (8)– Детройт 105:84 (30:32, 26:26, 26:14, 23:12)Джордж (21), Аллен (18 + 11 подборов), Тиг (13 + 7 передач), Майлз (13), Тернер (13), Джефферсон (13)М-с Моррис (19), Луэр (14 + 7 подборов), Драммонд (13 + 9 подборов + 6 потерь), Харрис (8), Джексон (7)– Филадельфия 125:102 (32:17, 32:35, 36:23, 25:27)Уайтсайд (30 + 20 подборов), Уэйтерс (21 + 7 передач), Драгич (16 + 8 передач), Джонсон (16 + 6 передач), Эллингтон (11), Дж. Джонсон (10)Ильясова (21), Хендерсон (12), Холмс (12 + 9 подборов),Макконнелл (11), Родригес (10)Нью-Йорк –104:111 (25:34, 20:30, 23:20, 36:27)Дженнингс (23 + 10 передач), Ли (17), Энтони (17), Эрнангомес (16), Порзингис (9 + 8 подборов)Джеймс (32 + 10 передач + 5 потерь), Лав (23 + 16 подборов + 5 потерь), Фрай (14), Томпсон (12), Корвер (11)– Шарлотт 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16)Хэйворд (33 + 8 подборов), Джордж Хилл (25), Джонсон (18), Экзам (11), Гобер (8 + 15 подборов)Уокер (18 + 6 передач), Марв. Уильямс (16 + 12 подборов), Камински (15), Белинелли (13), Лэмб (12), Батюм (11 + 6 передач)– Денвер 121:97 (30:27, 26:23, 35:22, 30:25)Ленард (19), Паркер (18), Симмонс (18), Джинобили (18), Олдридж (12), Миллс (10)Мюррэй (20), Йокич (11 + 5 потерь), Чендлер (10 + 5 потерь), Нуркич (9 + 8 подборов), Нельсон (8), Харрис (8)Миннесота –99:107 (31:15, 17:33, 19:21, 32:38)Таунс (27 + 16 подборов), Уиггинс (23), Рубио (14 + 6 передач), Мухаммад (11), Джонс (10 + 6 передач)Грин (29), Конли (20 + 8 передач), Эннис (13), Картер (11), Дэниелс (11), Рэндолф (9 + 10 подборов)– Голден Стэйт 109:106 OT (27:31, 29:25, 26:26, 16:16, 11:8)Казинс (32 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Коллисон (18), Коули-Стайн (14), Барнс (11 + 14 подборов), Толливер (11), Маклемор (10)Карри (35 + 9 передач), Томпсон (26), Грин (16 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дюрэнт (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Ливингстон (8)1. Кливленд Кавальерс – 34 победы / 15 поражений2. Бостон Селтикс – 32/183. Вашингтон Уизардс – 30/204. Торонто Рэпторс – 30/215. Атланта Хоукс – 30/216. Индиана Пэйсерс – 28/227. Чикаго Буллз – 25/268. Шарлотт Хорнетс – 23/289. Милуоки Бакс – 22/2810. Детройт Пистонс – 22/2811. Нью-Йорк Никс – 22/3012. Майами Хит – 21/3013. Орландо Мэджик – 20/3314. Филадельфия Сиксерс – 18/3215. Бруклин Нетс – 9/411. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /8 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 39/113. Хьюстон Рокетс – 37/174. Юта Джаз – 32/195. Лос-Анджелес Клипперс – 31/196. Мемфис Гриззлиз – 31/227. Оклахома-Сити Тандер – 29/228. Денвер Наггетс – 22/289. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/2810. Даллас Маверикс – 20/3011. Сакраменто Кингз – 20/3112. Миннесота Тимбервулвз – 19/3213. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/3214. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/3615. Финикс Санз – 16/35