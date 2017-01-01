НБА. «Финикс» разгромно проиграл «Милуоки «Голден Стэйт» в овертайме уступил «Сакраменто», », «Кливленд» обыграл «Нью-Йорк» и другие результаты

В ночь на 5 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.
«Финикс Санз» на домашнем паркете был разгромлен «Милуоки Бакс» со счетом 137:112.
Гости выиграли первую четверть с перевесом в 20 очков и сохранили лидерством до финальной сирены.
В составе победителей дабл-дабл оформил Яннис Адетокунбо - 30 очков и 12 подборов.
Самым результативным игроком «Финикса» и всего матча стал атакующий защитник Девин Букер, набравший 31 очко. Украинский центровой Алексей Лень
провел на паркете 11 минут, за которые набрал 6 очков, сделал 1 подбор и получил 3 фола.
«Санз» потерпели седьмое поражение в последних десяти матчах. «Милуоки» одержал первую победу после пяти поражений подряд.
В Западной конференции «Финикс» замыкает турнирную таблицу (16 побед, 35 поражений). «Милуоки» на Востоке – девятый 9-й (22 победы, 28 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (49 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,1 (45)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (53)
4. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,1 (50)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 4 февраля
Финикс – Милуоки
112:137 (25:45, 41:29, 23:27, 23:36)
Финикс:
Букер (31 + 5 потерь), Крисс (27), Бледсоу (13 + 6 передач + 6 потерь), Такер (13 + 7 перехватов), Уоррен (10 + 8 подборов), Лень (6), Чендлер (5 + 13 подборов), Барбоза (4), Найт (2), Уильямс (1)
Милуоки:
Адетокумбо (30 + 12 подборов + 6 передач + 4 блок-шота), Телетович (19), Паркер (18 + 9 подборов), Хенсон (15 + 7 подборов), Брогдон (13 + 8 передач), Монро (13), Деллаведова (9), Терри (8), Бизли (6), Снелл (6)
Вашингтон
– Нью-Орлеан 105:91 (24:18, 29:31, 27:34, 25:8)
Вашингтон:
Уолл (24 + 13 передач + 5 перехватов), М-ф Моррис (18), Бил (12), Портер (12 + 9 подборов), Гортат (12 + 17 подборов), Убре (10)
Нью-Орлеан:
Дэвис (25 + 10 подборов), Джонс (15), Эванс (15), Холидэй (13 + 10 подборов + 8 передач + 6 потерь), Хилл (7)
Атланта
– Орландо 113:86 (35:24, 30:15, 26:26, 22:21)
Атланта
: Хардуэй (21), Миллсэп (21), Шредер (17 + 10 передач), Дилэйни (12), Ховард (11 + 13 подборов)
Орландо:
Гордон (16), Пэйтон (12), Грин (12), Фурнье (9), Вучевич (8 + 7 подборов), Огастин (8), Уотсон (8)
Индиана
– Детройт 105:84 (30:32, 26:26, 26:14, 23:12)
Индиана:
Джордж (21), Аллен (18 + 11 подборов), Тиг (13 + 7 передач), Майлз (13), Тернер (13), Джефферсон (13)
Детройт:
М-с Моррис (19), Луэр (14 + 7 подборов), Драммонд (13 + 9 подборов + 6 потерь), Харрис (8), Джексон (7)
Майами
– Филадельфия 125:102 (32:17, 32:35, 36:23, 25:27)
Майами:
Уайтсайд (30 + 20 подборов), Уэйтерс (21 + 7 передач), Драгич (16 + 8 передач), Джонсон (16 + 6 передач), Эллингтон (11), Дж. Джонсон (10)
Филадельфия:
Ильясова (21), Хендерсон (12), Холмс (12 + 9 подборов),Макконнелл (11), Родригес (10)
Нью-Йорк – Кливленд
104:111 (25:34, 20:30, 23:20, 36:27)
Нью-Йорк:
Дженнингс (23 + 10 передач), Ли (17), Энтони (17), Эрнангомес (16), Порзингис (9 + 8 подборов)
Кливленд:
Джеймс (32 + 10 передач + 5 потерь), Лав (23 + 16 подборов + 5 потерь), Фрай (14), Томпсон (12), Корвер (11)
Юта
– Шарлотт 105:98 (23:28, 29:16, 21:38, 32:16)
Юта:
Хэйворд (33 + 8 подборов), Джордж Хилл (25), Джонсон (18), Экзам (11), Гобер (8 + 15 подборов)
Шарлотт:
Уокер (18 + 6 передач), Марв. Уильямс (16 + 12 подборов), Камински (15), Белинелли (13), Лэмб (12), Батюм (11 + 6 передач)
Сан-Антонио
– Денвер 121:97 (30:27, 26:23, 35:22, 30:25)
Сан-Антонио:
Ленард (19), Паркер (18), Симмонс (18), Джинобили (18), Олдридж (12), Миллс (10)
Денвер:
Мюррэй (20), Йокич (11 + 5 потерь), Чендлер (10 + 5 потерь), Нуркич (9 + 8 подборов), Нельсон (8), Харрис (8)
Миннесота – Мемфис
99:107 (31:15, 17:33, 19:21, 32:38)
Миннесота:
Таунс (27 + 16 подборов), Уиггинс (23), Рубио (14 + 6 передач), Мухаммад (11), Джонс (10 + 6 передач)
Мемфис:
Грин (29), Конли (20 + 8 передач), Эннис (13), Картер (11), Дэниелс (11), Рэндолф (9 + 10 подборов)
Сакраменто
– Голден Стэйт 109:106 OT (27:31, 29:25, 26:26, 16:16, 11:8)
Сакраменто:
Казинс (32 + 12 подборов + 9 передач + 7 потерь), Коллисон (18), Коули-Стайн (14), Барнс (11 + 14 подборов), Толливер (11), Маклемор (10)
Голден Стэйт:
Карри (35 + 9 передач), Томпсон (26), Грин (16 + 8 подборов + 6 передач + 6 потерь), Дюрэнт (10 + 9 подборов + 5 блок-шотов), Ливингстон (8)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 34 победы / 15 поражений
2. Бостон Селтикс – 32/18
3. Вашингтон Уизардс – 30/20
4. Торонто Рэпторс – 30/21
5. Атланта Хоукс – 30/21
6. Индиана Пэйсерс – 28/22
7. Чикаго Буллз – 25/26
8. Шарлотт Хорнетс – 23/28
9. Милуоки Бакс – 22/28
10. Детройт Пистонс – 22/28
11. Нью-Йорк Никс – 22/30
12. Майами Хит – 21/30
13. Орландо Мэджик – 20/33
14. Филадельфия Сиксерс – 18/32
15. Бруклин Нетс – 9/41
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /8 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 39/11
3. Хьюстон Рокетс – 37/17
4. Юта Джаз – 32/19
5. Лос-Анджелес Клипперс – 31/19
6. Мемфис Гриззлиз – 31/22
7. Оклахома-Сити Тандер – 29/22
8. Денвер Наггетс – 22/28
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/28
10. Даллас Маверикс – 20/30
11. Сакраменто Кингз – 20/31
12. Миннесота Тимбервулвз – 19/32
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/32
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/36
15. Финикс Санз – 16/35