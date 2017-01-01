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НБА. «Финикс» вырвал победу у «Сакраменто», «Хьюстон» победил «Чикаго», «Мемфис» проиграл «Оклахоме» и другие результаты

Сакраменто – Финикс (103:105). Девин Букер #1, Эрик Бледсо #2

В ночь на 4 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

«Финикс Санз» на выезде одержал победу над «Сакраменто Кингз» со счетом 105:103.
Победу «Финиксу» принес точный бросок атакующего защитника Девина Букера на последних секундах матча.

Букер стал самым результативным игроком встречи, набрав 33 очка. На счету легкого форварда Ти Джей Уоррена 21 очко, еще 20 очков принес разыгрывающий Эрик Бледсо. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 15 минут, за которые набрал 2 очка, сделал 5 подборов, 1 перехват, 1 блокшот и получил 4 фола.
В составе «Сакраменто» центровой Демаркус Казинс оформил трипл-дабл - 22 очка, 12 подборов и 12 результативных передач.
«Санз» одержали первую победу после пяти поражений подряд. «Кингз» потерпели третье поражение подряд.
В Западной конференции «Сакраменто» занимает 13-е место (19 побед, 31 поражение), «Финикс» по-прежнему на последнем (16 побед, 34 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (51 матч)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 30,1 (52)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (53)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (41)
5. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,0 (55)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 3 февраля
Сакраменто – Финикс 103:105 (21:15, 28:34, 30:30, 24:26)
Сакраменто: Казинс (22 + 12 подборов + 12 передач + 5 потерь), Коллисон (19), Маклемор (18), Лоусон (18), Куфос (9), Толливер (7), Барнс (6 + 10 подборов), Коули-Стайн (4)
Финикс: Букер (33), Уоррен (21), Бледсоу (20), Найт (12), Такер (8),  Чендлер (7 + 12 подборов), Крисс (2), Лень (2 + 5 подборов + 1 перехват + 1 блокшот)

Орландо – Торонто 102:94 (28:24, 24:30, 21:12, 29:28)
Орландо: Фурнье (20 + 10 подборов), Ибака (20 + 12 подборов), Вучевич (18), Уотсон (18), Пэйтон (10 + 6 передач)
Торонто: Лаури (18 + 7 передач), Пауэлл (18), Валанчюнас (18 + 11 подборов), ВанВлит (15), Росс (12)

Бруклин – Индиана 97:106 (16:27, 30:29, 28:24, 23:26)
Бруклин: Лопес (23), Килпатрик (18), Харрис (15), Динуидди (13), Эйси (8), Букер (8 + 7 подборов)
Индиана: Тиг (24 + 7 передач), Джордж (24 + 11 подборов), Тернер (11), Джефферсон (11), Янг (10 + 9 подборов)

Детройт – Миннесота 116:108 (24:18, 29:34, 30:24, 33:32)
Детройт: М-с Моррис (36), Луэр (24), Харрис (14), Драммонд (12 + 18 подборов), Джексон (10 + 8 передач), Смит (10)
Миннесота: Таунс (24 + 11 подборов), Уиггинс (21), ЛаВин (20), Рубио (16 + 7 передач + 6 потерь), Мухаммад (15), Дженг (6 + 12 подборов)

Хьюстон – Чикаго 121:117 OT (24:26, 36:23, 19:32, 29:27, 13:9)
Хьюстон: Харден (42 + 12 подборов + 9 передач), Гордон (21), Капела (14 + 9 подборов), Ариза (10), Беверли (9 + 7 подборов + 7 передач), Брюэр (9)
Чикаго: Картер-Уильямс (23 + 9 подборов + 6 передач), Гибсон (20), Уэйд (19 + 9 подборов + 6 передач), Макдермотт (12), Ципзер (11), Миротич (11 + 7 подборов)

Оклахома-Сити – Мемфис 114:102 (21:23, 37:25, 22:34, 34:20)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (38 + 13 подборов + 12 передач + 5 потерь), Адамс (16 + 13 подборов), Ловернь (16 + 8 подборов), Морроу (15), Пэйн (9)
Мемфис: Марк Газоль (31 + 8 передач), Конли (18), Рэндолф (16 + 10 подборов),Парсонс (12), Аллен (11)

Бостон – Лейкерс 113:107 (29:30, 33:21, 20:23, 31:33)
Бостон: Томас (38 + 6 потерь), Краудер (18), Браун (12 + 7 подборов), Хорфорд (11 + 8 подборов + 8 передач), Розир (10)
Лейкерс: Уильямс (21), Расселл (20 + 6 передач), Янг (17), Нэнс (18 + 11 подборов), Ингрэм (14)

Денвер – Милуоки 121:117 (31:31, 39:22, 28:36, 23:28)
Денвер: Чендлер (23 + 8 подборов + 4 блок-шота), Йокич (20 + 13 подборов + 11 передач), Фарид (19 + 11 подборов), Мюррэй (18), Харрис (14), Артур (10)
Милуоки: Паркер (27 + 11 подборов), Адетокумбо (23 + 8 подборов + 5 потерь), Хенсон (16 + 4 блок-шота), Терри (9), Бизли (8), Монро (8), Деллаведова (4 + 12 передач)

Портленд – Даллас 104:108 (22:35, 25:25, 29:24, 28:24)
Портленд: Макколлум (28 + 7 подборов + 6 передач), Тернер (24), Амину (14 + 8 подборов), Лиллард (13 + 9 подборов + 6 передач), Пламли (9 + 9 подборов)
Даллас: Феррелл (32), Мэттьюз (27), Сет Карри (19), Барнс (13 + 7 подборов), Новицки (9)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 33 победы / 15 поражений
2. Бостон Селтикс – 32/18
3. Вашингтон Уизардс – 29/20
4. Торонто Рэпторс – 30/21
5. Атланта Хоукс – 29/21
6. Индиана Пэйсерс – 27/22
7. Чикаго Буллз – 25/26
8. Шарлотт Хорнетс – 23/27
9. Детройт Пистонс –  22/27
10. Нью-Йорк Никс – 22/29
11. Милуоки Бакс – 21/28
12. Майами Хит – 20/30
13. Орландо Мэджик – 20/32
14. Филадельфия Сиксерс –  18/31
15. Бруклин Нетс – 9/41

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 38/11
3. Хьюстон Рокетс – 37/17
4. Юта Джаз – 31/19
5. Лос-Анджелес Клипперс – 31/19
6. Мемфис Гриззлиз – 30/22
7. Оклахома-Сити Тандер – 29/22
8. Денвер Наггетс – 22/27
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/28
10. Даллас Маверикс – 20/30
11. Миннесота Тимбервулвз – 19/31
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/31
13. Сакраменто Кингз – 19/31
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/36
15. Финикс Санз – 16/34
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