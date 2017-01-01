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НБА. «Атланта» победила «Хьюстон», «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» и другие результаты

НБА. «Атланта» победила «Хьюстон», «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» и другие результаты

В ночь на 3 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.

«Атланта Хоукс» на выезде отыграла отставание в 20 очков и добилась победы над «Хьюстон Рокетс» со счетом 113:108.
На старте заключительной четверти преимущество хозяев паркета достигло 20 очков. Однако удержать победный счет «Хьюстон» не сумел, провалив концовку матча.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 41 очков.
В составе победителей 33 очка на счету Тима Хардуэя-младшего, а Дуайт Ховард оформил дабл-дабл  - 24 очка и 23 подбора.
В Восточной конференции «Атланта» занимает 5-е место (29 побед, 21 поражение). «Хьюстон» на Западе  - третий (36 побед, 17 поражений).

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 2 февраля
Вашингтон – Лейкерс 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)
Вашингтон: Уолл (33 + 11 передач), Бил (23), Гортат (21 + 14 подборов), М-ф Моррис (12 + 11 подборов), Портер (11), Берк (5), Убре (4), Смит (4), Саторански (3)
Лейкерс: Кларксон (20), Расселл (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Денг (17), Уильямс (15), Блэк (13 + 11 подборов), Нэнс (8), Янг (7),Ингрэм (5), Зубац (4), Рэндл (2)

Хьюстон – Атланта 108:113 (32:26, 18:21, 36:26, 22:40)
Хьюстон: Харден (41 + 8 подборов + 8 передач), Капела (22 + 9 подборов), Гордон (13),  Андерсон (11), Беверли (9), Нене (4), Брюэр (3), Ариза (3). Деккер (2)
Атланта: Хардуэй (33), Ховард (24 + 23 подбора + 5 потерь), Миллсэп (16), Бембри (10), Мускала (9 + 8 подборов), Данливи (7), Бэйзмор (7 + 6 передач), Шредер (5), Дилэйни (2)

Сан-Антонио – Филадельфия 102:86 (24:21, 24:32, 31:20, 23:13)
Сан-Антонио: Ленард (19 + 8 подборов), Дедмон (13 + 10 подборов), Грин (12), Бертанс (12), Миллс (12), Ли (12 + 9 подборов), Симмонс (11), Андерсон (4), Энтони (4), Джинобили (2), Паркер (1 + 6 передач)
Филадельфия: Ильясова (25 + 10 подборов), Шарич (14 + 9 подборов + 7 потерь), Окафор (9 + 9 подборов), Луваву-Кабарро (9), Родригес (8), Стаускас (8), Рэндл (5), Холмс (4), Макконнелл (4 + 7 передач)  

Клипперс – Голден Стэйт 120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)
Клипперс: Гриффин (31 + 8 подборов), Кроуфорд (21), Риверс (18 + 6 передач), Редик (17), Фелтон (9), Джордан (9 + 7 подборов), Спейтс (8), Басс (7)  
Голден Стэйт: Карри (29 + 11 передач), Дюрэнт (26 + 8 подборов + 10 передач), Томпсон (21 + 7 подборов), Игудала (13), Кларк (11), МакГи (11 + 8 подборов), МакАду (10 + 9 подборов), Маккоу (8 + 6 передач), Луни (4)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 33 победы / 15 поражений
2. Бостон Селтикс – 31/18
3. Торонто Рэпторс – 30/20
4. Вашингтон Уизардс – 29/20
5. Атланта Хоукс – 29/21
6. Индиана Пэйсерс – 26/22
7. Чикаго Буллз – 25/25
8. Шарлотт Хорнетс – 23/27
9. Милуоки Бакс – 21/27
10. Детройт Пистонс –  21/27
11. Нью-Йорк Никс – 22/29
12. Майами Хит – 20/30
13. Орландо Мэджик – 19/32
14. Филадельфия Сиксерс –  18/31
14. 15. Бруклин Нетс – 9/40

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 38/11
3. Хьюстон Рокетс – 36/17
4. Юта Джаз – 31/19
5. Лос-Анджелес Клипперс – 31/19
6. Мемфис Гриззлиз – 30/21
7. Оклахома-Сити Тандер – 28/22
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/27
9. Денвер Наггетс – 21/27
10. Миннесота Тимбервулвз – 19/30
11. Даллас Маверикс – 19/30
12. Сакраменто Кингз – 19/30
13. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/31
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/35
15. Финикс Санз – 15/34
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