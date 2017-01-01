НБА. «Атланта» победила «Хьюстон», «Голден Стэйт» обыграл «Клипперс» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 2 февраля

Вашингтон:

Лейкерс:

Хьюстон:

Атланта:

Сан-Антонио:

Филадельфия:

Клипперс:

Голден Стэйт:

В ночь на 3 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.«Атланта Хоукс» на выезде отыграла отставание в 20 очков и добилась победы над «Хьюстон Рокетс» со счетом 113:108.На старте заключительной четверти преимущество хозяев паркета достигло 20 очков. Однако удержать победный счет «Хьюстон» не сумел, провалив концовку матча.Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Рокетс» Джеймс Харден, набравший 41 очков.В составе победителей 33 очка на счету Тима Хардуэя-младшего, а Дуайт Ховард оформил дабл-дабл - 24 очка и 23 подбора.В Восточной конференции «Атланта» занимает 5-е место (29 побед, 21 поражение). «Хьюстон» на Западе - третий (36 побед, 17 поражений).– Лейкерс 116:108 (31:29, 27:15, 32:35, 26:29)Уолл (33 + 11 передач), Бил (23), Гортат (21 + 14 подборов), М-ф Моррис (12 + 11 подборов), Портер (11), Берк (5), Убре (4), Смит (4), Саторански (3)Кларксон (20), Расселл (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Денг (17), Уильямс (15), Блэк (13 + 11 подборов), Нэнс (8), Янг (7),Ингрэм (5), Зубац (4), Рэндл (2)Хьюстон –108:113 (32:26, 18:21, 36:26, 22:40)Харден (41 + 8 подборов + 8 передач), Капела (22 + 9 подборов), Гордон (13), Андерсон (11), Беверли (9), Нене (4), Брюэр (3), Ариза (3). Деккер (2)Хардуэй (33), Ховард (24 + 23 подбора + 5 потерь), Миллсэп (16), Бембри (10), Мускала (9 + 8 подборов), Данливи (7), Бэйзмор (7 + 6 передач), Шредер (5), Дилэйни (2)– Филадельфия 102:86 (24:21, 24:32, 31:20, 23:13)Ленард (19 + 8 подборов), Дедмон (13 + 10 подборов), Грин (12), Бертанс (12), Миллс (12), Ли (12 + 9 подборов), Симмонс (11), Андерсон (4), Энтони (4), Джинобили (2), Паркер (1 + 6 передач)Ильясова (25 + 10 подборов), Шарич (14 + 9 подборов + 7 потерь), Окафор (9 + 9 подборов), Луваву-Кабарро (9), Родригес (8), Стаускас (8), Рэндл (5), Холмс (4), Макконнелл (4 + 7 передач)Клипперс –120:133 (22:33, 33:32, 32:39, 33:29)Гриффин (31 + 8 подборов), Кроуфорд (21), Риверс (18 + 6 передач), Редик (17), Фелтон (9), Джордан (9 + 7 подборов), Спейтс (8), Басс (7)Карри (29 + 11 передач), Дюрэнт (26 + 8 подборов + 10 передач), Томпсон (21 + 7 подборов), Игудала (13), Кларк (11), МакГи (11 + 8 подборов), МакАду (10 + 9 подборов), Маккоу (8 + 6 передач), Луни (4)1. Кливленд Кавальерс – 33 победы / 15 поражений2. Бостон Селтикс – 31/183. Торонто Рэпторс – 30/204. Вашингтон Уизардс – 29/205. Атланта Хоукс – 29/216. Индиана Пэйсерс – 26/227. Чикаго Буллз – 25/258. Шарлотт Хорнетс – 23/279. Милуоки Бакс – 21/2710. Детройт Пистонс – 21/2711. Нью-Йорк Никс – 22/2912. Майами Хит – 20/3013. Орландо Мэджик – 19/3214. Филадельфия Сиксерс – 18/3114. 15. Бруклин Нетс – 9/401. Голден Стэйт Уорриорз – 43 победы /7 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 38/113. Хьюстон Рокетс – 36/174. Юта Джаз – 31/195. Лос-Анджелес Клипперс – 31/196. Мемфис Гриззлиз – 30/217. Оклахома-Сити Тандер – 28/228. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/279. Денвер Наггетс – 21/2710. Миннесота Тимбервулвз – 19/3011. Даллас Маверикс – 19/3012. Сакраменто Кингз – 19/3013. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/3114. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/3515. Финикс Санз – 15/34