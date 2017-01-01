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НБА. Алексей Лень может перейти из «Финикса» в «Сакраменто»

НБА. Алексей Лень может перейти из «Финикса» в «Сакраменто»

Украинский центровой Алексей Лень имеет шансы стать частью сделки «Финикс Санз» по переходу звезды «Сакраменто Кингз» ДеМаркуса Казинса.
ДеМаркус Казинс всю свою карьеру в НБА с 2010 года выступает за «Сакраменто», став одной из главных звезд команды, однако продолжает появляться информация о возможном обмене бигмэна.

Как сообщает SportArena, по данным журналиста Arizona Sports Джона Гамбадоро, «Финикс» начал переговоры с «Сакраменто» относительно возможного обмена Казинса. В обмен «Санз» готовы предложить легкого форварда Ти Джея Уоррена, а также украинского центрового Алексея Леня и два драфт-пика первого раунда. При этом лидеры «Финикса» Девин Букер и Эрик Бледсо в сделку включены не будут.

Также остается вероятность, что «Кингз» решат продлить контракт с Казинсом, что будет стоить им боолее 200 миллионов долларов, но при этом позволит избежать ситуации, при которой ДеМаркус станет неограниченно свободным агентом летом 2018 года.

23-летний Алексей Лень является единственным представителем украинского баскетбола в НБА. Центровой был выбран «Финиксом» под 5-м номером на драфте 2013 года, однако стать основным игроком «Санз» ему пока не удалось.

В текущем сезоне Лень провел за «Финикс» 46 поединков, набирая в среднем 7,5 очка и 6,6 подбора за матч.

ДеМаркус Казинс, в свою очередь, сыграл 47 матчей в составе «Сакраменто». В них он в среднем набирал 28,4 очка, делал 10,6 подбора и 4,4 передачи за игру.
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