НБА. «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому», «Торонто» одолел в овертайме «Нью-Орлеан», «Денвер» проиграл «Лейкерс» и другие результаты

В ночь на 1 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.



«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете выиграл у «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 108:94.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сперс» Кавай Леонард, набравший 36 очков. Тяжелый форвард ЛаМаркус Олдридж набрал 25 очков.

Самый результативный игрок лиги, лидер «Оклахома-Сити» разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл - 27 очков и 14 передач. Дабл –даблы также сделали центровой Стивен Адамс (16 очков, 12 подборов) и тяжелый форвард Домантас Сабонис (13 очков, 10 подборов).



«Сан-Антонио» одержал первую победу после двух поражений подряд и седьмую в последних десяти матчах. «Оклахома» потерпела второе поражение подряд и пятое в последних десяти матчах.

В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает второе место (37 побед, 11 поражений), «Оклахома» - на 7-м месте (28 побед, 21 поражение).



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (47 матчей)

2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.6 (43)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (51)

4. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,1 (47)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 31 января

Сан-Антонио – Оклахома-Сити 108:94 (31:17, 21:25, 27:33, 29:19)

Сан-Антонио: Ленард (36 + 8 подборов), Олдридж (25), Миллс (8), Джинобили (8), Симмонс (7), Ли (7 + 7 подборов), Грин (6), Дедмон (6 + 8 подборов), Паркер (3). Бертанс (2)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (27 + 14 передач + 6 потерь), Адамс (16 + 12 подборов), Оладипо (15), Сабонис (13 + 10 подборов + 6 потерь), Морроу (11), Ловернь (4), Грант (3), Пэйн (2), Кристон (2), Роберсон (1)



Вашингтон – Нью-Йорк 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25)

Вашингтон: Бил (28), М-ф Моррис (24 + 10 подборов), Уолл (15 + 13 передач), Гортат (15 + 10 подборов), Убре (14), Портер (10), Берк (4), Саторански (4), Смит (2), Николсон (1)

Нью-Йорк: Энтони (26), Дженнингс (21), Эрнангомес (15 + 14 подборов), О’Куинн (13 + 10 подборов), Ндур (7), Холидэй (5), Бэйкер (5), Ли (5), Вуячич (3), Кузминскас (1)



Торонто – Нью-Орлеан 108:106 OT (23:25, 23:35, 31:15, 19:21, 12:10)

Торонто: Лаури (33 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 12 подборов), Пауэлл (18), Паттерсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (8 + 8 подборов), Ногейра (7 + 8 подборов), Росс (6), Сиакам (4), Джозеф (2)

Нью-Орлеан: Холидэй (30), Дэвис (18 + 17 подборов), Мур (17), Хилд (15), Джонс (12), Гэллоуэй (4), Мотеюнас (4), Хилл (4), Фрэйзер (2)



Хьюстон – Сакраменто 105:83 (29:24, 25:11, 28:22, 23:26)

Хьюстон: Андерсон (25 + 11 подборов), Гордон (17), Капела (12 + 11 подборов), Нене (11), Харден (10 + 7 подборов + 8 передач), Ариза (7 + 9 подборов), Харрелл (7), Брюэр (5), Беверли (5), Эннис (3), Деккер (3)

Сакраменто: Казинс (16 + 7 подборов), Куфос (12), Толливер (10), Коули-Стайн (10), Аффлало (9), Ричардсон (8), Барнс (5 + 11 подборов), Коллисон (5), Темпл (3), Лабиссьер (3), Маклемор (2)



Портленд – Шарлотт 115:98 (28:23, 28:27, 30:18, 29:30)

Портленд: Лиллард (27), Крэбб (21), Макколлум (18), Ленард (12), Харклесс (10), Амину (7 + 10 подборов), Пламли (7 + 11 подборов), Коннотон (5), Тернер (4), Вонле (4 + 10 подборов)

Шарлотт: Уокер (22), Батюм (18 + 8 подборов + 6 передач), Марв. Уильямс (10), Камински (10), Робертс (8), Хоуз (8), Сешнс (6), Белинелли (6), Кидд-Гилкрист (5),Лэмб (3), Хибберт (2 + 7 подборов)



Лейкерс – Денвер 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)

Лейкерс: Янг (23), Расселл (22 + 7 подборов + 10 передач), Уильямс (21 + 7 передач), Зубац (17), Мозгов (12), Денг (7), Блэк (6 + 8 подборов), Кларксон (6), Ингрэм (4), Нэнс (2)

Денвер: Чендлер (26 + 9 подборов), Харрис (17), Галлинари (17), Фарид (14 + 17 подборов), Мюррэй (14), Артур (10), Нельсон (9 + 7 передач), Эрнангомес (8), Нуркич (1)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 32 победы / 15 поражений

2. Бостон Селтикс – 30/18

3. Торонто Рэпторс – 30/19

4. Вашингтон Уизардс – 28/20

5. Атланта Хоукс – 28/20

6. Индиана Пэйсерс – 25/22

7. Чикаго Буллз – 24/25

8. Шарлотт Хорнетс – 23/26

9. Милуоки Бакс – 21/26

10. Детройт Пистонс – 20/27

11. Нью-Йорк Никс – 21/29

12. Майами Хит – 19/30

13. Филадельфия Сиксерс – 18/29

14. Орландо Мэджик – 19/31

15. Бруклин Нетс – 9/39



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 37/11

3. Хьюстон Рокетс – 36/16

4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18

5. Юта Джаз – 30/19

6. Мемфис Гриззлиз – 29/21

7. Оклахома-Сити Тандер – 28/21

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/27

9. Денвер Наггетс – 21/26

10. Миннесота Тимбервулвз – 19/29

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/30

12. Сакраменто Кингз – 19/30

13. Даллас Маверикс – 18/30

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/34

15. Финикс Санз – 15/33 В ночь на 1 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете выиграл у «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 108:94.Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сперс» Кавай Леонард, набравший 36 очков. Тяжелый форвард ЛаМаркус Олдридж набрал 25 очков.Самый результативный игрок лиги, лидер «Оклахома-Сити» разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл - 27 очков и 14 передач. Дабл –даблы также сделали центровой Стивен Адамс (16 очков, 12 подборов) и тяжелый форвард Домантас Сабонис (13 очков, 10 подборов).«Сан-Антонио» одержал первую победу после двух поражений подряд и седьмую в последних десяти матчах. «Оклахома» потерпела второе поражение подряд и пятое в последних десяти матчах.В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает второе место (37 побед, 11 поражений), «Оклахома» - на 7-м месте (28 побед, 21 поражение).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (47 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.6 (43)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (51)4. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,1 (47)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)– Оклахома-Сити 108:94 (31:17, 21:25, 27:33, 29:19)Ленард (36 + 8 подборов), Олдридж (25), Миллс (8), Джинобили (8), Симмонс (7), Ли (7 + 7 подборов), Грин (6), Дедмон (6 + 8 подборов), Паркер (3). Бертанс (2)Уэстбрук (27 + 14 передач + 6 потерь), Адамс (16 + 12 подборов), Оладипо (15), Сабонис (13 + 10 подборов + 6 потерь), Морроу (11), Ловернь (4), Грант (3), Пэйн (2), Кристон (2), Роберсон (1)– Нью-Йорк 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25)Бил (28), М-ф Моррис (24 + 10 подборов), Уолл (15 + 13 передач), Гортат (15 + 10 подборов), Убре (14), Портер (10), Берк (4), Саторански (4), Смит (2), Николсон (1)Энтони (26), Дженнингс (21), Эрнангомес (15 + 14 подборов), О’Куинн (13 + 10 подборов), Ндур (7), Холидэй (5), Бэйкер (5), Ли (5), Вуячич (3), Кузминскас (1)Торонто –108:106 OT (23:25, 23:35, 31:15, 19:21, 12:10)Лаури (33 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 12 подборов), Пауэлл (18), Паттерсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (8 + 8 подборов), Ногейра (7 + 8 подборов), Росс (6), Сиакам (4), Джозеф (2)Холидэй (30), Дэвис (18 + 17 подборов), Мур (17), Хилд (15), Джонс (12), Гэллоуэй (4), Мотеюнас (4), Хилл (4), Фрэйзер (2)– Сакраменто 105:83 (29:24, 25:11, 28:22, 23:26)Андерсон (25 + 11 подборов), Гордон (17), Капела (12 + 11 подборов), Нене (11), Харден (10 + 7 подборов + 8 передач), Ариза (7 + 9 подборов), Харрелл (7), Брюэр (5), Беверли (5), Эннис (3), Деккер (3)Казинс (16 + 7 подборов), Куфос (12), Толливер (10), Коули-Стайн (10), Аффлало (9), Ричардсон (8), Барнс (5 + 11 подборов), Коллисон (5), Темпл (3), Лабиссьер (3), Маклемор (2)– Шарлотт 115:98 (28:23, 28:27, 30:18, 29:30)Лиллард (27), Крэбб (21), Макколлум (18), Ленард (12), Харклесс (10), Амину (7 + 10 подборов), Пламли (7 + 11 подборов), Коннотон (5), Тернер (4), Вонле (4 + 10 подборов)Уокер (22), Батюм (18 + 8 подборов + 6 передач), Марв. Уильямс (10), Камински (10), Робертс (8), Хоуз (8), Сешнс (6), Белинелли (6), Кидд-Гилкрист (5),Лэмб (3), Хибберт (2 + 7 подборов)– Денвер 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)Янг (23), Расселл (22 + 7 подборов + 10 передач), Уильямс (21 + 7 передач), Зубац (17), Мозгов (12), Денг (7), Блэк (6 + 8 подборов), Кларксон (6), Ингрэм (4), Нэнс (2)Чендлер (26 + 9 подборов), Харрис (17), Галлинари (17), Фарид (14 + 17 подборов), Мюррэй (14), Артур (10), Нельсон (9 + 7 передач), Эрнангомес (8), Нуркич (1)1. Кливленд Кавальерс – 32 победы / 15 поражений2. Бостон Селтикс – 30/183. Торонто Рэпторс – 30/194. Вашингтон Уизардс – 28/205. Атланта Хоукс – 28/206. Индиана Пэйсерс – 25/227. Чикаго Буллз – 24/258. Шарлотт Хорнетс – 23/269. Милуоки Бакс – 21/2610. Детройт Пистонс – 20/2711. Нью-Йорк Никс – 21/2912. Майами Хит – 19/3013. Филадельфия Сиксерс – 18/2914. Орландо Мэджик – 19/3115. Бруклин Нетс – 9/391. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 37/113. Хьюстон Рокетс – 36/164. Лос-Анджелес Клипперс – 30/185. Юта Джаз – 30/196. Мемфис Гриззлиз – 29/217. Оклахома-Сити Тандер – 28/218. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/279. Денвер Наггетс – 21/2610. Миннесота Тимбервулвз – 19/2911. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/3012. Сакраменто Кингз – 19/3013. Даллас Маверикс – 18/3014. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/3415. Финикс Санз – 15/33