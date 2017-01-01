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НБА. «Сан-Антонио» обыграл «Оклахому», «Торонто» одолел в овертайме «Нью-Орлеан», «Денвер» проиграл «Лейкерс» и другие результаты

Сан-Антонио – Оклахома-Сити (108:94). Рассел Уэстбрук (Оклахома)

В ночь на 1 февраля в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

«Сан-Антонио Спёрс» на домашнем паркете выиграл у «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 108:94.
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Сперс» Кавай Леонард, набравший 36 очков. Тяжелый форвард ЛаМаркус Олдридж набрал 25 очков.
Самый результативный игрок лиги, лидер «Оклахома-Сити» разыгрывающий Расселл Уэстбрук оформил дабл-дабл - 27 очков и 14 передач. Дабл –даблы также сделали центровой Стивен Адамс (16 очков, 12 подборов) и тяжелый форвард Домантас Сабонис (13 очков, 10 подборов).

«Сан-Антонио» одержал первую победу после двух поражений подряд и седьмую в последних десяти матчах. «Оклахома» потерпела второе поражение подряд и пятое в последних десяти матчах.
В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает второе место (37 побед, 11 поражений), «Оклахома» - на 7-м месте (28 побед, 21 поражение).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (47 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.6 (43)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (51)
4. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,1 (47)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 31 января
Сан-Антонио – Оклахома-Сити 108:94 (31:17, 21:25, 27:33, 29:19)
Сан-Антонио: Ленард (36 + 8 подборов), Олдридж (25), Миллс (8), Джинобили (8), Симмонс (7), Ли (7 + 7 подборов), Грин (6), Дедмон (6 + 8 подборов), Паркер (3). Бертанс (2)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (27 + 14 передач + 6 потерь), Адамс (16 + 12 подборов), Оладипо (15), Сабонис (13 + 10 подборов + 6 потерь), Морроу (11), Ловернь (4), Грант (3), Пэйн (2), Кристон (2), Роберсон (1)

Вашингтон – Нью-Йорк 117:101 (28:28, 31:26, 32:22, 26:25)
Вашингтон: Бил (28), М-ф Моррис (24 + 10 подборов), Уолл (15 + 13 передач), Гортат (15 + 10 подборов), Убре (14), Портер (10), Берк (4), Саторански (4), Смит (2), Николсон (1)
Нью-Йорк: Энтони (26), Дженнингс (21), Эрнангомес (15 + 14 подборов), О’Куинн (13 + 10 подборов), Ндур (7), Холидэй (5), Бэйкер (5), Ли (5), Вуячич (3), Кузминскас (1)

Торонто – Нью-Орлеан 108:106 OT (23:25, 23:35, 31:15, 19:21, 12:10)
Торонто: Лаури (33 + 10 передач), Валанчюнас (20 + 12 подборов), Пауэлл (18), Паттерсон (10 + 7 подборов), Кэрролл (8 + 8 подборов), Ногейра (7 + 8 подборов), Росс (6), Сиакам (4), Джозеф (2)
Нью-Орлеан: Холидэй (30), Дэвис (18 + 17 подборов), Мур (17),  Хилд (15), Джонс (12), Гэллоуэй (4), Мотеюнас (4), Хилл (4), Фрэйзер (2)

Хьюстон – Сакраменто 105:83 (29:24, 25:11, 28:22, 23:26)
Хьюстон: Андерсон (25 + 11 подборов), Гордон (17), Капела (12 + 11 подборов), Нене (11), Харден (10 + 7 подборов + 8 передач), Ариза (7 + 9 подборов), Харрелл (7), Брюэр (5), Беверли (5), Эннис (3), Деккер (3)
Сакраменто: Казинс (16 + 7 подборов), Куфос (12), Толливер (10), Коули-Стайн (10), Аффлало (9), Ричардсон (8), Барнс (5 + 11 подборов), Коллисон (5), Темпл (3), Лабиссьер (3), Маклемор (2)

Портленд – Шарлотт 115:98 (28:23, 28:27, 30:18, 29:30)
Портленд: Лиллард (27), Крэбб (21), Макколлум (18), Ленард (12), Харклесс (10), Амину (7 + 10 подборов), Пламли (7 + 11 подборов), Коннотон (5), Тернер (4), Вонле (4 + 10 подборов)
Шарлотт: Уокер (22), Батюм (18 + 8 подборов + 6 передач), Марв. Уильямс (10), Камински (10), Робертс (8), Хоуз (8), Сешнс (6), Белинелли (6), Кидд-Гилкрист (5),Лэмб (3), Хибберт (2 + 7 подборов)  

Лейкерс – Денвер 120:116 (30:30, 24:29, 27:17, 39:40)
Лейкерс: Янг (23), Расселл (22 + 7 подборов + 10 передач), Уильямс (21 + 7 передач), Зубац (17), Мозгов (12), Денг (7), Блэк (6 + 8 подборов), Кларксон (6), Ингрэм (4), Нэнс (2)
Денвер: Чендлер (26 + 9 подборов), Харрис (17), Галлинари (17), Фарид (14 + 17 подборов), Мюррэй (14), Артур (10), Нельсон (9 + 7 передач), Эрнангомес (8), Нуркич (1)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 32 победы / 15 поражений
2. Бостон Селтикс – 30/18
3. Торонто Рэпторс – 30/19
4. Вашингтон Уизардс – 28/20
5. Атланта Хоукс – 28/20
6. Индиана Пэйсерс – 25/22
7. Чикаго Буллз – 24/25
8. Шарлотт Хорнетс – 23/26
9. Милуоки Бакс – 21/26
10. Детройт Пистонс –  20/27
11. Нью-Йорк Никс – 21/29
12. Майами Хит – 19/30
13. Филадельфия Сиксерс –  18/29
14. Орландо Мэджик – 19/31
15. Бруклин Нетс – 9/39

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 37/11
3. Хьюстон Рокетс – 36/16
4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18
5. Юта Джаз – 30/19
6. Мемфис Гриззлиз – 29/21
7. Оклахома-Сити Тандер – 28/21
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 22/27
9. Денвер Наггетс – 21/26
10. Миннесота Тимбервулвз – 19/29
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/30
12. Сакраменто Кингз – 19/30
13. Даллас Маверикс – 18/30
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 17/34
15. Финикс Санз – 15/33
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