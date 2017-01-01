НБА. «Финикс» лома проиграл «Мемфису», «Кливленд» на выезде Далласу» и другие результаты

В ночь на 31 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.«Финикс Санз» в домашнем матче потерпел поражение от «Мемфис Гриззлиз» со счетом 96:115.Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий «Мемфиса» Майк Конли, набравший 38 очков.В составе «Финикса» лучшим был атакующий защитник Девин Букер с 22 очками. Еще 20 очков у тяжелого форварда Маркиза Крисса. Украинский центровойза 21 минуту игрового времени набрал 6 очков, сделал 7 подборов, 1 перехват, 1 блокшот, совершил 1 потерю и получил 2 фола.«Финикс» потерпел четвертое поражение подряд и седьмое в последних десяти матчах.«Мемфис» одержал вторую победу подряд и пятую в десяти матчах.В Западной конференции «Мемфис» занимает 7-е место (29 побед, 21 поражение), «Финикс» - на последнем (15 побед, 33 поражения).Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион НБА и лидер Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» на выезде проиграл «Даллас Маверикс», занимающему 13-е место на Западе, со счетом 97:104.Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард победителей Харрисон Барнс, оформивший дабл-дабл - 24 очков и 11 подборов, а атакующий защитник Уэсли Мэттьюз набрал 21 очко.Лучшим в составе «Кавальерс» с 23 очками стал легкий форвард Леброн Джеймс.«Кливленд» потерпел четвертое поражение в последних шести матчах. «Даллас» одержал вторую победу подряд и четвертую в последних пяти матчах.Самые результативные игроки лиги:1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (46 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.6 (43)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,7 (50)4. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 18,4 (46)5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (44)Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 30 январяФиникс – Мемфис 96:115 (28:31, 20:28, 22:29, 26:27)Финикс: Букер (22), Крисс (20), Бледсоу (14 + 6 потерь), Такер (11), Уильямс (6), Лень (6 + 7 подборов), Уоррен (6), Юлис (5), Найт (4), Чендлер (2)Мемфис: Конли (38 + 9 передач), Марк Газоль (18), Рэндолф (18), Аллен (8), Грин (7 + 8 подборов), Эннис (7), Харрисон (6), Райт (6), Картер (5), Парсонс (2)Даллас – Кливленд 104:97 (26:29, 29:21, 26:20, 23:27)Даллас: Барнс (24 + 11 подборов), Мэттьюз (21), Феррелл (19), Сет Карри (16), Пауэлл (14 + 8 подборов)Кливленд: Джеймс (23 + 9 подборов + 9 передач + 5 потерь), Ирвинг (18 + 6 потерь), Фрай (13 + 7 подборов), Макрэй (11), Джефферсон (11)Филадельфия – Сакраменто 122:119 (21:35, 27:20, 42:30, 32:34)Филадельфия: Ковингтон (23 + 10 подборов), Шарич (17 + 6 передач), Стаускас (16), Окафор (15), Хендерсон (15), Ноэл (12), Ильясова (10)Сакраменто: Казинс (46 + 15 подборов + 8 потерь), Коули-Стайн (17), Барнс (16),Коллисон (8), Аффлало (8) Лоусон (4 + 11 передач)Майами – Бруклин 104:96 (28:32, 28:20, 28:25, 20:19)Майами: Драгич (20 + 8 передач), Уэйтерс (19 + 9 передач), Дж. Джонсон (17), Макгрудер (13), Уайтсайд (12 + 9 подборов)Бруклин: Богданович (16), Лопес (14), Букер (13 + 8 подборов), Уайтхэд (13), Динуидди (10), Хэмилтон (9), Холлис-Джефферсон (4 + 11 подборов)Бостон – Детройт 113:109 (26:25, 28:21, 25:24, 34:39)Бостон: Томас (41 + 8 передач), Краудер (21 + 8 подборов), Хорфорд (13 + 6 передач), Смарт (13 + 8 передач), Жеребко (3 + 10 подборов)Детройт: Драммонд (28 + 22 подбора), Колдуэлл-Поуп (18), Харрис (15), М-с Моррис (13), Джексон (12 + 6 передач), Смит (12)Миннесота – Орландо 111:105 OT (26:23, 26:28, 28:28, 18:19, 13:7)Миннесота6 Уиггинс (27), Таунс (23 + 12 подборов + 7 передач + 5 потерь), Рубио (22 + 8 подборов + 8 передач), ЛаВин (11), Мухаммад (10), Дженг (5 + 14 подборов)Орландо: Пэйтон (21), Уотсон (18), Ибака (17 + 10 подборов), Вучевич (13 + 11 подборов), Гордон (12), Грин (10)Турнирное положение в конференцияхВосточная конференция1. Кливленд Кавальерс – 32 победа / 15 поражений2. Бостон Селтикс – 30/183. Торонто Рэпторс – 29/194. Атланта Хоукс – 28/205. Вашингтон Уизардс – 27/206. Индиана Пэйсерс – 25/227. Чикаго Буллз – 24/258. Шарлотт Хорнетс – 23/259. Милуоки Бакс – 21/2610. Нью-Йорк Никс – 21/2811. Детройт Пистонс – 20/2712. Майами Хит – 19/3013. Филадельфия Сиксерс – 18/2914. Орландо Мэджик – 19/3115. Бруклин Нетс – 9/39Западная конференция1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 36/113. Хьюстон Рокетс – 35/164. Лос-Анджелес Клипперс – 30/185. Юта Джаз – 30/196. Оклахома-Сити Тандер – 28/207. Мемфис Гриззлиз – 29/218. Денвер Наггетс – 21/259. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/2710. Миннесота Тимбервулвз – 19/2911. Сакраменто Кингз – 19/2912. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/2913. Даллас Маверикс – 18/3014. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/3415. Финикс Санз – 15/33