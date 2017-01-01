На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Атланта» одолела «Нью-Йорк» в четвертом ОТ, «Кливленд» обыграл «Оклахому-Сити», «Торонто» проиграл «Орландо» и другие результаты

Атланта – Нью-Йорк (142:139 4OT). Кармело Энтони (Нью-Йорк)

В ночь на 30 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Атланта Хоукс» на домашнем паркете вырвал победу у «Нью-Йорк Никс», обыграв в четырех овертаймах со счетом 142:139.
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Никс» Кармело Энтони, набравший 45 очков. Брэндона Дженнигса сделал дабл-дабл - 18 очков и 11 передач.
У «Атланты» 37 очков и 19 подборов в активе Пола Миллсэпа. Кент Бэйзмор набрал 24 очка, дабл-даблы оформили Деннис Шрёдер - 23 очка, 15 передач и Дуайт Ховард —  19 очков и 13 подборов.
В Восточной конференции «Атланта» занимает 4-е место (28 побед, 20 поражений), «Нью-Йорк» - на 11-м месте (21 победа, 28 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (46 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (42)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,7 (50)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (44)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 29 января
Атланта – Нью-Йорк 142:139 4OT (30:37, 31:28, 22:16, 21:23, 9:9, 10:10, 7:7, 12:9)
Атланта: Миллсэп (37 + 19 подборов + 7 передач), Бэйзмор (24 + 9 подборов), Шредер (23 + 15 передач + 6 потерь), Хардуэй (19 + 8 передач), Ховард (19 + 13 подборов), Данливи (12), Дилэйни (4), Принс (2), Мускала (2 + 8 подборов)
Нью-Йорк: Энтони (45), Дженнингс (18 + 11 передач), Ли (17 + 9 подборов), Порзингис (15), Холидэй (15 + 9 подборов), Кузминскас (13), Бэйкер (8), Ноа (6 + 14 подборов), О’Куинн (2 + 12 подборов)

Кливленд – Оклахома-Сити 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26)
Кливленд: Ирвинг (29 + 10 передач), Джеймс (25 + 14 подборов + 8 передач), Томпсон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (16), Джефферсон (8)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (20 + 12 подборов + 10 передач), Оладипо (17 + 7 подборов), Ловернь (13), Сабонис (12), Пэйн (8), Грант (8), Адамс (7 + 10 подборов)

Индиана – Хьюстон 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)
Индиана: Джордж (33 + 9 подборов), Тернер (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Тиг (17 + 15 передач), Робинсон (14), Янг (11), Аллен (10)
Хьюстон: Андерсон (27 + 7 подборов), Харден (15 + 8 передач + 8 потерь), Гордон (14), Харрелл (10 + 7 подборов), Капела (10)

Нью-Орлеан – Вашингтон 94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)
Нью-Орлеан: Дэвис (36 + 17 подборов + 6 потерь), Холидэй (26 + 11 передач), Мотеюнас (10), Хилл (7), Гэллоуэй (6)
Вашингтон: Бил (27), М-ф Моррис (21 + 8 подборов), Уолл (18 + 19 передач), Гортат (17 + 11 подборов), Портер (13)

Торонто – Орландо 113:114 (36:27, 15:33, 27:22, 35:32)
Торонто: Лаури (33 + 8 передач), ДеРозан (22 + 7 подборов + 6 передач), Росс (17), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Кэрролл (7), Паттерсон (7 + 10 подборов)
Орландо: Вучевич (25 + 10 подборов + 4 блок-шота), Огастин (21), Грин (16),Уотсон (15), Ибака (12 + 7 подборов), Пэйтон (11 + 10 передач)

Чикаго – Филадельфия 121:108 (37:23, 30:34, 29:30, 25:21)
Чикаго: Батлер (28 + 8 подборов + 7 передач), Лопес (21 + 10 подборов), Уэйд (14 + 6 передач), Макдермотт (14), Ципзер (13), Миротич (13), Рондо (8 + 10 передач)
Филадельфия: Ильясова (31 + 11 подборов), Ковингтон (21 + 12 подборов), Стаускас (15), Макконнелл (14 + 12 передач), Ноэл (12)

Сан-Антонио – Даллас 101:105 (28:27, 31:22, 22:28, 20:28)
Сан-Антонио: Ленард (24 + 7 подборов), Паркер (16), Олдридж (16 + 7 подборов), Ли (14), Джинобили (10)
Даллас: Сет Карри (24 + 10 подборов), Барнс (19), Мэттьюз (17 + 7 подборов), Новицки (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Феррелл (9 + 7 передач

Портленд – Голден Стэйт 111:113 (24:33, 26:20, 24:31, 37:29)
Портленд: Макколлум (28 + 7 подборов), Лиллард (19 + 8 передач), Тернер (18 + 6 передач), Пламли (15 + 11 подборов), Харклесс (10)
Голден Стэйт: Дюрант (33 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Томпсон (27), Пачулия (14), Игудала (12), МакГи (7)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 32 победа / 14 поражений
2. Бостон Селтикс – 29/18
3. Торонто Рэпторс – 29/19
4. Атланта Хоукс – 28/20
5. Вашингтон Уизардс – 27/20
6. Индиана Пэйсерс – 25/22
7. Чикаго Буллз – 24/25
8. Шарлотт Хорнетс – 23/25
9. Милуоки Бакс – 21/26
10. Детройт Пистонс –  20/26
11. Нью-Йорк Никс – 21/28
12. Орландо Мэджик – 19/30
13. Майами Хит – 18/30
14. Филадельфия Сиксерс –  17/29
15. Бруклин Нетс – 9/38

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 36/11
3. Хьюстон Рокетс – 35/16
4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18
5. Юта Джаз – 30/19
6. Оклахома-Сити Тандер – 28/20
7. Мемфис Гриззлиз – 28/21
8. Денвер Наггетс – 21/25
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/27
10. Сакраменто Кингз – 19/28
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/29
12. Миннесота Тимбервулвз – 18/29
13. Даллас Маверикс – 17/30
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34
15. Финикс Санз – 15/32
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Кливленд» в овертайме уступил «Сакраменто», «Хьюстон» проиграл «Бостону» и другие результаты
НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон», «Чикаго» - «Хьюстон», «Клипперс» проиграл «Атланте» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и другие результаты
НБА. «Даллас» в овертайме победил «Портленд», «Клипперс» проиграл «Нью-Орлеану» и другие результаты
НБА. «Вашингтон» победил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Майами», «Мемфис» уступил «Юте» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Бруклин» «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» проиграл «Детройту» и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон», «Лейкерс» - «Индиану», «Торонто» проиграл «Шарлотт» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Атланта» одолела «Нью-Йорк» в четвертом ОТ, «Кливленд» обыграл «Оклахому-Сити», «Торонто» проиграл «Орландо» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Голден Стєйт» разгромил «Клипперс» и другие результаты
НБА. «Кливленд» обыграл «Бруклин», «Хьюстон» - «Филадельфию», «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Орлеану» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Лейкерс» - «Юте», «Оклахома» победила «Даллас» и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Кливленд» в овертайме уступил «Сакраменто», «Хьюстон» проиграл «Бостону» и другие результаты

Последние новости спорта

09:43 НБА. «Атланта» одолела «Нью-Йорк» в четвертом ОТ, «Кливленд» обыграл «Оклахому-Сити», «Торонто» проиграл «Орландо» и другие результаты 71 | Баскетбол

09:03 НХЛ. Матч звезд. Столичный дивизион обыграл в финале Тихоокеанский 125 | Хоккей

20:41 Уэсли Со – победитель шахматного турнира в Вейк-ан-Зее; Эльянов - седьмой 249 | Шахматы

19:01 Украинские легкоатлеты вошли в тройки призеров на европейских турнирах 224 | Легкая атлетика

18:43 Команда украинских шпажистов – бронзовый призер этапа КМ в Германии 235 | Фехтование

18:26 УХЛ. 33-й тур. «Донбасс» дома победил «Белый Барс», «Кременчук» на выезде обыграл «Витязь» 207 | Хоккей

15:24 Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы 537 | Биатлон / Главные новости спорта

14:46 Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале 269 | Теннис / Главные новости спорта

14:23 Бризил готов драться с Уайлдером 271 | Бокс

14:08 Иван Редкач нокаутировал Демонда Брока 354 | Бокс

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Санта Крус победил Фрэмптона и вернул себе титул чемпиона мира (Видео)

Юлия Джима завоевала золото на чемпионате Европы в спринте (Видео)

Сергей Семенов завоевал бронзу в индивидуальной гонке (Видео)

Свитолина проиграла Павлюченковой в третьем круге Australian Open (Видео)

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Украинские биатлонисты – третьи в смешанной эстафете на чемпионате Европы
Australian Open. Федерер стал чемпионом, одолев в пяти сетах Надаля в финале
Варвинец и Доценко – четвертые в миксте на чемпионате Европы по биатлону
Australian Open. Эбигейл Спирс и Хуан-Себастьян Кабаль – чемпионы в миксте
Фернандес – пятикратный чемпион Европы по фигурному катанию; Павлов – 14-й









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (443)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (460)
Октябрь 2016 (543)
Сентябрь 2016 (462)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, Открытый чемпионат Австралии, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги