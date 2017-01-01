НБА. «Атланта» одолела «Нью-Йорк» в четвертом ОТ, «Кливленд» обыграл «Оклахому-Сити», «Торонто» проиграл «Орландо» и другие результаты

В ночь на 30 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.



«Атланта Хоукс» на домашнем паркете вырвал победу у «Нью-Йорк Никс», обыграв в четырех овертаймах со счетом 142:139.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Никс» Кармело Энтони, набравший 45 очков. Брэндона Дженнигса сделал дабл-дабл - 18 очков и 11 передач.

У «Атланты» 37 очков и 19 подборов в активе Пола Миллсэпа. Кент Бэйзмор набрал 24 очка, дабл-даблы оформили Деннис Шрёдер - 23 очка, 15 передач и Дуайт Ховард — 19 очков и 13 подборов.

В Восточной конференции «Атланта» занимает 4-е место (28 побед, 20 поражений), «Нью-Йорк» - на 11-м месте (21 победа, 28 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (46 матчей)

2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (42)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,7 (50)

4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (44)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 29 января

Атланта – Нью-Йорк 142:139 4OT (30:37, 31:28, 22:16, 21:23, 9:9, 10:10, 7:7, 12:9)

Атланта: Миллсэп (37 + 19 подборов + 7 передач), Бэйзмор (24 + 9 подборов), Шредер (23 + 15 передач + 6 потерь), Хардуэй (19 + 8 передач), Ховард (19 + 13 подборов), Данливи (12), Дилэйни (4), Принс (2), Мускала (2 + 8 подборов)

Нью-Йорк: Энтони (45), Дженнингс (18 + 11 передач), Ли (17 + 9 подборов), Порзингис (15), Холидэй (15 + 9 подборов), Кузминскас (13), Бэйкер (8), Ноа (6 + 14 подборов), О’Куинн (2 + 12 подборов)



Кливленд – Оклахома-Сити 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26)

Кливленд: Ирвинг (29 + 10 передач), Джеймс (25 + 14 подборов + 8 передач), Томпсон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (16), Джефферсон (8)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (20 + 12 подборов + 10 передач), Оладипо (17 + 7 подборов), Ловернь (13), Сабонис (12), Пэйн (8), Грант (8), Адамс (7 + 10 подборов)



Индиана – Хьюстон 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)

Индиана: Джордж (33 + 9 подборов), Тернер (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Тиг (17 + 15 передач), Робинсон (14), Янг (11), Аллен (10)

Хьюстон: Андерсон (27 + 7 подборов), Харден (15 + 8 передач + 8 потерь), Гордон (14), Харрелл (10 + 7 подборов), Капела (10)



Нью-Орлеан – Вашингтон 94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)

Нью-Орлеан: Дэвис (36 + 17 подборов + 6 потерь), Холидэй (26 + 11 передач), Мотеюнас (10), Хилл (7), Гэллоуэй (6)

Вашингтон: Бил (27), М-ф Моррис (21 + 8 подборов), Уолл (18 + 19 передач), Гортат (17 + 11 подборов), Портер (13)



Торонто – Орландо 113:114 (36:27, 15:33, 27:22, 35:32)

Торонто: Лаури (33 + 8 передач), ДеРозан (22 + 7 подборов + 6 передач), Росс (17), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Кэрролл (7), Паттерсон (7 + 10 подборов)

Орландо: Вучевич (25 + 10 подборов + 4 блок-шота), Огастин (21), Грин (16),Уотсон (15), Ибака (12 + 7 подборов), Пэйтон (11 + 10 передач)



Чикаго – Филадельфия 121:108 (37:23, 30:34, 29:30, 25:21)

Чикаго: Батлер (28 + 8 подборов + 7 передач), Лопес (21 + 10 подборов), Уэйд (14 + 6 передач), Макдермотт (14), Ципзер (13), Миротич (13), Рондо (8 + 10 передач)

Филадельфия: Ильясова (31 + 11 подборов), Ковингтон (21 + 12 подборов), Стаускас (15), Макконнелл (14 + 12 передач), Ноэл (12)



Сан-Антонио – Даллас 101:105 (28:27, 31:22, 22:28, 20:28)

Сан-Антонио: Ленард (24 + 7 подборов), Паркер (16), Олдридж (16 + 7 подборов), Ли (14), Джинобили (10)

Даллас: Сет Карри (24 + 10 подборов), Барнс (19), Мэттьюз (17 + 7 подборов), Новицки (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Феррелл (9 + 7 передач



Портленд – Голден Стэйт 111:113 (24:33, 26:20, 24:31, 37:29)

Портленд: Макколлум (28 + 7 подборов), Лиллард (19 + 8 передач), Тернер (18 + 6 передач), Пламли (15 + 11 подборов), Харклесс (10)

Голден Стэйт: Дюрант (33 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Томпсон (27), Пачулия (14), Игудала (12), МакГи (7)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 32 победа / 14 поражений

2. Бостон Селтикс – 29/18

3. Торонто Рэпторс – 29/19

4. Атланта Хоукс – 28/20

5. Вашингтон Уизардс – 27/20

6. Индиана Пэйсерс – 25/22

7. Чикаго Буллз – 24/25

8. Шарлотт Хорнетс – 23/25

9. Милуоки Бакс – 21/26

10. Детройт Пистонс – 20/26

11. Нью-Йорк Никс – 21/28

12. Орландо Мэджик – 19/30

13. Майами Хит – 18/30

14. Филадельфия Сиксерс – 17/29

15. Бруклин Нетс – 9/38



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 36/11

3. Хьюстон Рокетс – 35/16

4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18

5. Юта Джаз – 30/19

6. Оклахома-Сити Тандер – 28/20

7. Мемфис Гриззлиз – 28/21

8. Денвер Наггетс – 21/25

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/27

10. Сакраменто Кингз – 19/28

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/29

12. Миннесота Тимбервулвз – 18/29

13. Даллас Маверикс – 17/30

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34

15. Финикс Санз – 15/32 В ночь на 30 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.«Атланта Хоукс» на домашнем паркете вырвал победу у «Нью-Йорк Никс», обыграв в четырех овертаймах со счетом 142:139.Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Никс» Кармело Энтони, набравший 45 очков. Брэндона Дженнигса сделал дабл-дабл - 18 очков и 11 передач.У «Атланты» 37 очков и 19 подборов в активе Пола Миллсэпа. Кент Бэйзмор набрал 24 очка, дабл-даблы оформили Деннис Шрёдер - 23 очка, 15 передач и Дуайт Ховард — 19 очков и 13 подборов.В Восточной конференции «Атланта» занимает 4-е место (28 побед, 20 поражений), «Нью-Йорк» - на 11-м месте (21 победа, 28 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (46 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (42)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,7 (50)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,1 (44)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,0 (44)– Нью-Йорк 142:139 4OT (30:37, 31:28, 22:16, 21:23, 9:9, 10:10, 7:7, 12:9)Миллсэп (37 + 19 подборов + 7 передач), Бэйзмор (24 + 9 подборов), Шредер (23 + 15 передач + 6 потерь), Хардуэй (19 + 8 передач), Ховард (19 + 13 подборов), Данливи (12), Дилэйни (4), Принс (2), Мускала (2 + 8 подборов)Энтони (45), Дженнингс (18 + 11 передач), Ли (17 + 9 подборов), Порзингис (15), Холидэй (15 + 9 подборов), Кузминскас (13), Бэйкер (8), Ноа (6 + 14 подборов), О’Куинн (2 + 12 подборов)– Оклахома-Сити 107:91 (21:24, 37:21, 22:20, 27:26)Ирвинг (29 + 10 передач), Джеймс (25 + 14 подборов + 8 передач), Томпсон (19 + 12 подборов + 4 блок-шота), Шамперт (16), Джефферсон (8)Уэстбрук (20 + 12 подборов + 10 передач), Оладипо (17 + 7 подборов), Ловернь (13), Сабонис (12), Пэйн (8), Грант (8), Адамс (7 + 10 подборов)– Хьюстон 120:101 (33:20, 24:23, 33:27, 30:31)Джордж (33 + 9 подборов), Тернер (18 + 10 подборов + 4 блок-шота), Тиг (17 + 15 передач), Робинсон (14), Янг (11), Аллен (10)Андерсон (27 + 7 подборов), Харден (15 + 8 передач + 8 потерь), Гордон (14), Харрелл (10 + 7 подборов), Капела (10)Нью-Орлеан –94:107 (23:29, 17:28, 33:17, 21:33)Дэвис (36 + 17 подборов + 6 потерь), Холидэй (26 + 11 передач), Мотеюнас (10), Хилл (7), Гэллоуэй (6)Бил (27), М-ф Моррис (21 + 8 подборов), Уолл (18 + 19 передач), Гортат (17 + 11 подборов), Портер (13)Торонто –113:114 (36:27, 15:33, 27:22, 35:32)Лаури (33 + 8 передач), ДеРозан (22 + 7 подборов + 6 передач), Росс (17), Валанчюнас (12 + 9 подборов), Кэрролл (7), Паттерсон (7 + 10 подборов)Вучевич (25 + 10 подборов + 4 блок-шота), Огастин (21), Грин (16),Уотсон (15), Ибака (12 + 7 подборов), Пэйтон (11 + 10 передач)– Филадельфия 121:108 (37:23, 30:34, 29:30, 25:21)Батлер (28 + 8 подборов + 7 передач), Лопес (21 + 10 подборов), Уэйд (14 + 6 передач), Макдермотт (14), Ципзер (13), Миротич (13), Рондо (8 + 10 передач)Ильясова (31 + 11 подборов), Ковингтон (21 + 12 подборов), Стаускас (15), Макконнелл (14 + 12 передач), Ноэл (12)Сан-Антонио –101:105 (28:27, 31:22, 22:28, 20:28)Ленард (24 + 7 подборов), Паркер (16), Олдридж (16 + 7 подборов), Ли (14), Джинобили (10)Сет Карри (24 + 10 подборов), Барнс (19), Мэттьюз (17 + 7 подборов), Новицки (15 + 10 подборов + 4 блок-шота), Феррелл (9 + 7 передачПортленд –111:113 (24:33, 26:20, 24:31, 37:29)Макколлум (28 + 7 подборов), Лиллард (19 + 8 передач), Тернер (18 + 6 передач), Пламли (15 + 11 подборов), Харклесс (10)Дюрант (33 + 10 подборов + 6 передач + 7 потерь), Томпсон (27), Пачулия (14), Игудала (12), МакГи (7)1. Кливленд Кавальерс – 32 победа / 14 поражений2. Бостон Селтикс – 29/183. Торонто Рэпторс – 29/194. Атланта Хоукс – 28/205. Вашингтон Уизардс – 27/206. Индиана Пэйсерс – 25/227. Чикаго Буллз – 24/258. Шарлотт Хорнетс – 23/259. Милуоки Бакс – 21/2610. Детройт Пистонс – 20/2611. Нью-Йорк Никс – 21/2812. Орландо Мэджик – 19/3013. Майами Хит – 18/3014. Филадельфия Сиксерс – 17/2915. Бруклин Нетс – 9/381. Голден Стэйт Уорриорз – 41 победа /7 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 36/113. Хьюстон Рокетс – 35/164. Лос-Анджелес Клипперс – 30/185. Юта Джаз – 30/196. Оклахома-Сити Тандер – 28/207. Мемфис Гриззлиз – 28/218. Денвер Наггетс – 21/259. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/2710. Сакраменто Кингз – 19/2811. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/2912. Миннесота Тимбервулвз – 18/2913. Даллас Маверикс – 17/3014. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/3415. Финикс Санз – 15/32