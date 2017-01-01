НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Голден Стєйт» разгромил «Клипперс» и другие результаты

В ночь на 29 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.
«Финикс Санз» в домашнем матче потерпел поражение от «Денвер Наггетс» со счетом 112:123.
По ходу встречи команды отпускали друг друга в отрывы, но в четвертой четверти «Финиксу» уже не удалось настичь соперника.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса Эрика Бледсо, который набрал 41 очко. Еще 23 очка принес атакующий защитник Девин Букер, а центровой Тайсон Чендлер сделал дабл-дабл – 15 очков, 13 подборов. Украинский центровой Алексей Лень
провел на паркете 8 минут, за которые очков не набрал, сделал 2 подбора, 1 блокшот и получил 4 фола.
В составе «Наггетс» форвард Данило Галлинари набрал 32 очка. В активе тяжелого форварда Кеннета Фарида дабл-дабл из 21 очка и 13 подборов.
В Западной конференции «Денвер» занимает 8-е место (21 победа, 25 поражений), «Финикс» опустился на последнее (15 побед, 32 поражения).
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очков в среднем за игру (45 матчей)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (42)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (49)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)
5. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,0 (45)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 28 января
Финикс – Денвер
112:123 (33:21, 28:38, 22:36, 29:28)
Финикс:
Бледсо (41 + 8 передач), Букер (23), Чендлер (15 + 13 подборов), Такер (12), Барбоза (9), Уоррен (6), Крисс (4), Найт (2), Лень (0)
Денвер:
Галлинари (32 + 8 подборов), Фарид (21 + 13 подборов), Мюррэй (18), Нельсон (17 + 6 передач), Харрис (15 + 8 подборов), Бартон (6), Чендлер (6), Нуркич (5), Артур (3)
Голден Стэйт
– Клипперс 144:98 (31:22, 41:29, 45:23, 27:24)
Голден Стэйт:
Карри (43 + 9 подборов + 6 передач), Дюрант (23 + 7 передач), Томпсон (16), МакАду (10), Игудала (9), МакГи (9)
Клипперс:
Гриффин (20), Редик (13), Риверс (10 + 6 передач), Фелтон (10 + 7 подборов), Басс (9)
Шарлотт – Сакраменто
106:109 (22:24, 22:28, 33:33, 29:24)
Шарлотт:
Уокер (26 + 7 передач), Батюм (19 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Марв. Уильямс (14), Хоуз (12 + 7 подборов), Кидд-Гилкрист (9 + 4 блок-шота
Сакраменто:
Казинс (35 + 18 подборов), Коллисон (17), Толливер (14 + 7 подборов), Коули-Стайн (13), Аффлало (13)
Майами
– Детройт 116:103 (35:33, 29:27, 26:31, 26:12)
Майами:
Драгич (23), Эллингтон (19), Дж. Джонсон (18 + 8 подборов),Уэйтерс (17 + 7 передач), Макгрудер (12), Уайтсайд (9 + 12 подборов), Бэббит (9),
Детройт:
Джексон (24 + 7 подборов), Драммонд (17 + 20 подборов), Харрис (16), М-с Моррис (14), Луэр (8Смит (8)
Милуоки – Бостон
108:112 OT (27:42, 26:22, 20:17, 29:21, 6:10)
Милуоки:
Адетокумбо (21 + 6 передач), ; Бизли (17 + 8 подборов), Деллаведова (14 + 6 передач), Монро (14 + 13 подборов), Снелл (12), Брогдон (11)
Бостон:
Томас (37 + 8 передач), Краудер (20), Олиник (17 + 7 подборов), Джонсон (11 + 7 подборов), Браун (9 + 8 подборов), Смарт (9)
Юта – Мемфис
95:102 (27:26, 16:26, 31:28, 21:22)
Юта:
Худ (20), Джордж Хилл (16), Гобер (15 + 9 подборов), Беркс (15 + 5 потерь), Хэйворд (14 + 8 подборов)
Мемфис:
Рэндолф (28 + 9 подборов), Конли (23), Марк Газоль (18), Грин (9), Эннис (8)
Миннесота
– Бруклин 129:109 (33:26, 30:29, 29:23, 37:31)
Миннесота:
Таунс (37 + 13 подборов + 4 блок-шота), Уиггинс (23), ЛаВин (20), Мухаммад (18 + 7 подборов), Рубио (14 + 6 передач), Дженг (12 + 10 подборов)
Бруклин:
Лопес (25 + 7 подборов), Килпатрик (14), Динуидди (13), ; ЛеВерт (11), Уайтхэд (10 + 8 передач), Богданович (10),
Турнирное положение в конференцияхВосточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 31 победа / 14 поражений
2. Торонто Рэпторс – 29/18
3. Бостон Селтикс – 29/18
4. Атланта Хоукс – 27/20
5. Вашингтон Уизардс – 26/20
6. Индиана Пэйсерс – 24/22
7. Шарлотт Хорнетс – 23/25
8. Чикаго Буллз – 23/25
9. Милуоки Бакс – 21/26
10. Нью-Йорк Никс – 21/27
11. Детройт Пистонс – 20/26
12. Филадельфия Сиксерс – 17/28
13. Майами Хит – 18/30
14. Орландо Мэджик – 18/30
15. Бруклин Нетс – 9/38
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 40 побед /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 36/10
3. Хьюстон Рокетс – 35/15
4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/18
5. Юта Джаз – 30/19
6. Оклахома-Сити Тандер – 28/19
7. Мемфис Гриззлиз – 28/21
8. Денвер Наггетс – 21/25
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/26
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/28
11. Сакраменто Кингз – 19/28
12. Миннесота Тимбервулвз – 18/29
13. Даллас Маверикс – 16/30
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34
15. Финикс Санз – 15/32