НБА. «Кливленд» обыграл «Бруклин», «Хьюстон» - «Филадельфию», «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Орлеану» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 27 января

Индиана:

Сакраменто

Кливленд:

Бруклин:

Бостон:

Орландо:

Торонто:

Милуоки:

Шарлотт:

Филадельфия:

Хьюстон:

Чикаго:

Майами:

Нью-Орлеан:

Сан-Антонио:

Атланта:

Вашингтон:

Портленд:

Мемфис:

В ночь на 28 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.«Кливленд Кавальерс» прервал неудачную серию из трех матчей, победив «Бруклин Нетс» - 124:116.«Нью-Орлеан Пеликанс» взял верх над одним из лидеров Западой конференции «Сан-Антонио Сперс» - 119:103.«Хьюстон Рокетс» победил «Филадельфию Сиксерс» со счетом 123:118. Атакующий защитник «Рокетс» Джеймс Харден оформил трипл-дабл - 51 очко, 13 передач и 13 подборов и стал первым игроком в истории НБА, которому удалось оформить два трипл-дабла за сезон, набрав 50 и более очков.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очков в среднем за игру (45 матчей)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.1 (41)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 29,0 (49)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)5. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 27,9 (43)– Сакраменто 115:111 OT (27:30, 28:34, 26:23, 23:17, 11:7)Джордж (33), Майлз (18), Тиг (17 + 8 подборов + 8 передач), Тернер (14), Джефферсон (9), Янг (8), Эллис (8), Робинсон (4), Аллен (4): Коллисон (26), Казинс (26 + 16 подборов + 6 потерь), Лоусон (16 + 6 передач), Аффлало (15), Толливер (10), Куфос (9 + 12 подборов), Ричардсон (3), Темпл (2), Барнс (2), Коули-Стайн (2)– Бруклин 124:116 (27:25, 28:22, 39:26, 30:43)Джеймс (31 + 11 передач + 5 потерь), Ирвинг (28 + 6 передач), Корвер (14), Лав (13 + 14 подборов), Томпсон (10 + 10 подборов), Фелдер (9), Джефферсон (8), Шамперт (6), Фрай (5 + 8 подборов)Килпатрик (18), Богданович (17), Фой (16 + 8 подборов), Уайтхэд (16), Хэмилтон (12), Динуидди (10), Холлис-Джефферсон (8). Скола (8 + 7 подборов), Эйси (7), Маккаллоу (4)– Орландо 128:98 (39:24, 29:24, 36:17, 24:33)Томас (21 + 8 передач), Браун (20 + 8 подборов), Краудер (19), Олиник (16), Зеллер (10), Джонсон (10), Смарт (8 + 11 передач), Жеребко (7 + 8 подборов), Розир (6), Янг (5), Мики (4), Грин (2)Вучевич (14 + 7 подборов), Рудеж (14), Гордон (13), Пэйтон (12 + 7 передач), Бийомбо (10 + 7 подборов), Уотсон (9), Хезонья (7), Э. Браун (7), Огастин (6), Ибака (4), Грин (2)– Милуоки 102:86 (36:19, 17:20, 24:31, 25:16)Лаури (32 + 6 передач), Пауэлл (19), Паттерсон (10 + 7 подборов), Ногейра (9 + 5 блок-шотов), Валанчюнас (8 + 11 подборов), Кэрролл (7), Джозеф (6), Росс (4), Сиакам (4), ВанВлит (3)Паркер (21 + 13 подборов), Адетокумбо (19 + 8 передач), Деллаведова (11), Мэйкер (8), Снелл (6), Монро (6), Терри (5), Брогдон (4), Вон (4), Пламли (2)Нью-Йорк – Шарлотт 110:107 (29:23, 25:28, 28:36, 28:20)Нью-Йорк: Энтони (18 + 11 подборов), Порзингис (18), Ли (16), Дженнингс (15), Роуз (13), О’Куинн (10 + 7 подборов), Холидэй (9), Кузминскас (7), Эрнангомес (4 + 7 подборов)Уокер (31 + 10 подборов), Марв. Уильямс (17), Батюм (15 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Белинелли (15), Кидд-Гилкрист (12), Хоуз (6), Камински (5), Сешнс (4), Хибберт (2)– Хьюстон 118:123 (28:31, 33:30, 21:33, 36:29)Эмбиид (32 + 7 подборов + 5 потерь), Макконнелл (13 + 8 передач), Хендерсон (13), Луваву-Кабарро (12), Шарич (12), Ковингтон (10), Стаускас (9), Родригес (8), Ноэл (5), Ильясова (4)Харден (51 + 13 подборов + 13 передач + 5 потерь), Нене (21), Капела (17), Андерсон (11), Деккер (9), Беверли (7 + 6 передач), Ариза (7)Чикаго –88:100 (24:33, 29:20, 14:24, 21:23)Уэйд (15), Ципзер (14), Гибсон (14 + 4 блок-шота), Рондо (13 + 7 подборов + 7 передач), Макдермотт (9), Лопес (7), Грант (6), Фелисио (6), Батлер (3), Миротич (1)Драгич (26 + 11 передач + 5 потерь), Рид (20), Уэйтерс (19), Эллингтон (14), Макгрудер (9), Дж. Джонсон (6 + 9 подборов + 9 передач), Уайт (3), Бэббит (3)– Сан-Антонио 119:103 (23:20, 25:37, 37:27, 34:19)Холидэй (23 + 11 передач + 5 потерь), Джонс (21 + 7 подборов), Хилл (16), Дэвис (16 + 22 подбора + 7 потерь), Мур (13), Эванс (11), Мотеюнас (10 + 7 подборов), Хилд (5), Каннингем (4)Ленард (23 + 6 передач), Бертанс (17), Олдридж (14 + 14 подборов), Ли (13 + 10 подборов), Грин (8), Паркер (7), Джинобили (7), Андерсон (4), Энтони (4), Миллс (3), Форбс (3)Атланта –86:112 (25:37, 20:30, 23:26, 18:19)Бэйзмор (15), Ховард (12 + 13 подборов), Хардуэй (12), Скотт (11), Шредер (9), Мускала (8), Данливи (7), Дилэйни (4), Миллсэп (4), Сефолоша (2). Принс (2)Портер (21 + 11 подборов), Уолл (19 + 9 передач), Бил (15), М-ф Моррис (15 + 9 подборов + 5 потерь), Гортат (15 + 12 подборов), Берк (9), Саторански (9), Убре (4), Макклеллан (3), Смит (2)– Мемфис 112:109 (28:24, 34:32, 23:28, 27:25)Лиллард (33 + 6 передач), Крэбб (23), Макколлум (18 + 5 потерь), Пламли (13 + 10 подборов), Амину (12), Тернер (8 + 8 передач), Ленард (3), Коннотон (2)Марк Газоль (32 + 8 подборов + 4 блок-шота), Конли (17 + 10 передач), Рэндолф (17 + 13 подборов), Картер (13), Грин (10), Харрисон (9),Парсонс (8), Аллен (2 + 7 подборов), Эннис (1)1. Кливленд Кавальерс – 31 победа / 14 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/183. Бостон Селтикс – 28/184. Атланта Хоукс – 27/205. Вашингтон Уизардс – 26/206. Индиана Пэйсерс – 24/227. Шарлотт Хорнетс – 23/248. Чикаго Буллз – 23/259. Милуоки Бакс – 21/2510. Детройт Пистонс – 20/2511. Нью-Йорк Никс – 21/2712. Филадельфия Сиксерс – 17/2813. Орландо Мэджик – 18/3014. Майами Хит – 17/3015. Бруклин Нетс – 9/371. Голден Стэйт Уорриорз – 39 побед /7 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 36/103. Хьюстон Рокетс – 35/154. Лос-Анджелес Клипперс – 30/175. Юта Джаз – 30/186. Оклахома-Сити Тандер – 28/197. Мемфис Гриззлиз – 27/218. Портленд Трэйл Блэйзерс – 21/269. Денвер Наггетс – 20/2510. Нью-Орлеан Пеликанс – 19/2811. Сакраменто Кингз – 18/2812. Миннесота Тимбервулвз – 17/2913. Даллас Маверикс – 16/3014. Финикс Санз – 15/3115. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34