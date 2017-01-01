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НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Лейкерс» - «Юте», «Оклахома» победила «Даллас» и другие результаты

НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Лейкерс» - «Юте», «Оклахома» победила «Даллас» и другие результаты

В ночь на 27 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.

«Финикс Санз» на выезде потерпел очередное поражение, проиграв «Денверу Наггетс» со счетом 120:127.
Первую половину «Санз» выиграли, но после большого перерыва хозяевам удалось не только сократить счет, но и добиться итоговой победы.
Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил дабл-дабл — 29 очков и 14 подборов, добавив 8 передач.
У «Санз» больше всех очков набрал разыгрывающий Эрик Бледсо – 28 очков. Еще 24 записал в свой актив атакуюoий защитник Девин Букер. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 10 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 3 подбора, 2 передачи и получил 2 фола.

«Наггетс» одержали вторую победу подряд, «Финикс» потерпел второе поражение подряд. В Западной конференции «Денвер» поднялся с 9-го на 8-е место (20 побед, 25 поражений), «Финикс» занимает предпоследнее место (15 побед, 31 поражение).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очков в среднем за игру (45 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (40)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (48)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,2 (42)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 26 января
Денвер – Финикс 127:120 (35:29, 22:32, 39:31, 31:28)
Денвер: Йокич (29 + 14 подборов + 8 передач), Галлинари (25 + 7 подборов), Бартон (16), Фарид (15), Нельсон (13 + 9 передач), Чендлер (9 + 9 подборов), Харрис (8), Артур (8), Мюррэй (4)
Финикс: Бледсоу (28), Букер (24 + 6 передач + 5 потерь), Уоррен (21 + 8 подборов), Найт (17), Такер (11), Крисс (5), Чендлер (4), Барбоза (4), Лень (4), Дадли (2)

Оклахома-Сити – Даллас 109:98 (23:26, 30:29, 34:18, 22:25)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (45 + 8 подборов), Оладипо (17), Адамс (15 + 7 подборов), Сабонис (10), Пэйн (6)
Даллас: Барнс (31), Андерсон (17),  Сет Карри (11), Финни-Смит (11), Джексон (9)

Миннесота – Индиана 103:109 (20:25, 26:27, 24:24, 33:33)
Миннесота: Таунс (33 + 10 подборов), ЛаВин (23), Уиггинс (21), Дженг (8 + 9 подборов), Мухаммад (8), Рубио (4 + 12 передач)
Индиана: Джордж (32), Тернер (23), Тиг (20 + 8 подборов + 13 передач + 6 потерь), Майлз (9), Янг (9)

Юта – Лейкерс 96:88 (23:16, 21:25, 26:19, 26:28)
Юта: Хэйворд (24), Джордж Хилл (12 + 7 подборов), Беркс (11), Гобер (9 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Фэйворс (8)
Лейкерс: Уильямс (20), Кларксон (16), Зубац (16 + 10 подборов), Янг (13), Мозгов (9 + 9 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 14 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/18
3. Бостон Селтикс – 27/18
4. Атланта Хоукс – 27/19
5. Вашингтон Уизардс – 25/20
6. Индиана Пэйсерс – 23/22
7. Шарлотт Хорнетс – 23/23
8. Чикаго Буллз – 23/24
9. Милуоки Бакс – 21/24
10. Детройт Пистонс –  20/25
11. Нью-Йорк Никс – 20/27
12. Филадельфия Сиксерс –  17/27
13. Орландо Мэджик – 18/29
14. Майами Хит – 16/30
15. Бруклин Нетс – 9/36

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 39 побед /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 36/9
3. Хьюстон Рокетс – 34/15
4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/17
5. Юта Джаз – 30/18
6. Оклахома-Сити Тандер – 28/19
7. Мемфис Гриззлиз – 27/20
8. Денвер Наггетс – 20/25
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 20/26
10. Сакраменто Кингз – 18/27
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 18/28
12. Миннесота Тимбервулвз – 17/29
13. Даллас Маверикс – 16/30
14. Финикс Санз – 15/31
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34
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