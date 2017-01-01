НБА. «Финикс» проиграл «Денверу», «Лейкерс» - «Юте», «Оклахома» победила «Даллас» и другие результаты

«Финикс Санз» на выезде потерпел очередное поражение, проиграв «Денверу Наггетс» со счетом 120:127.

Первую половину «Санз» выиграли, но после большого перерыва хозяевам удалось не только сократить счет, но и добиться итоговой победы.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 26 января

Денвер:

Финикс:

Оклахома-Сити:

Даллас:

Миннесота:

Индиана:

Юта:

В ночь на 27 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.Самым результативным игроком встречи стал центровой «Наггетс» Никола Йокич, который оформил дабл-дабл — 29 очков и 14 подборов, добавив 8 передач.У «Санз» больше всех очков набрал разыгрывающий Эрик Бледсо – 28 очков. Еще 24 записал в свой актив атакуюoий защитник Девин Букер. Украинский центровойпровел на паркете 10 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 3 подбора, 2 передачи и получил 2 фола.«Наггетс» одержали вторую победу подряд, «Финикс» потерпел второе поражение подряд. В Западной конференции «Денвер» поднялся с 9-го на 8-е место (20 побед, 25 поражений), «Финикс» занимает предпоследнее место (15 побед, 31 поражение).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очков в среднем за игру (45 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (40)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (48)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (42)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)– Финикс 127:120 (35:29, 22:32, 39:31, 31:28)Йокич (29 + 14 подборов + 8 передач), Галлинари (25 + 7 подборов), Бартон (16), Фарид (15), Нельсон (13 + 9 передач), Чендлер (9 + 9 подборов), Харрис (8), Артур (8), Мюррэй (4)Бледсоу (28), Букер (24 + 6 передач + 5 потерь), Уоррен (21 + 8 подборов), Найт (17), Такер (11), Крисс (5), Чендлер (4), Барбоза (4), Лень (4), Дадли (2)– Даллас 109:98 (23:26, 30:29, 34:18, 22:25)Уэстбрук (45 + 8 подборов), Оладипо (17), Адамс (15 + 7 подборов), Сабонис (10), Пэйн (6)Барнс (31), Андерсон (17), Сет Карри (11), Финни-Смит (11), Джексон (9)Миннесота –103:109 (20:25, 26:27, 24:24, 33:33)Таунс (33 + 10 подборов), ЛаВин (23), Уиггинс (21), Дженг (8 + 9 подборов), Мухаммад (8), Рубио (4 + 12 передач)Джордж (32), Тернер (23), Тиг (20 + 8 подборов + 13 передач + 6 потерь), Майлз (9), Янг (9)– Лейкерс 96:88 (23:16, 21:25, 26:19, 26:28)Хэйворд (24), Джордж Хилл (12 + 7 подборов), Беркс (11), Гобер (9 + 13 подборов + 6 блок-шотов), Фэйворс (8)Лейкерс: Уильямс (20), Кларксон (16), Зубац (16 + 10 подборов), Янг (13), Мозгов (9 + 9 подборов)Турнирное положение в конференцияхВосточная конференция1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 14 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/183. Бостон Селтикс – 27/184. Атланта Хоукс – 27/195. Вашингтон Уизардс – 25/206. Индиана Пэйсерс – 23/227. Шарлотт Хорнетс – 23/238. Чикаго Буллз – 23/249. Милуоки Бакс – 21/2410. Детройт Пистонс – 20/2511. Нью-Йорк Никс – 20/2712. Филадельфия Сиксерс – 17/2713. Орландо Мэджик – 18/2914. Майами Хит – 16/3015. Бруклин Нетс – 9/361. Голден Стэйт Уорриорз – 39 побед /7 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 36/93. Хьюстон Рокетс – 34/154. Лос-Анджелес Клипперс – 30/175. Юта Джаз – 30/186. Оклахома-Сити Тандер – 28/197. Мемфис Гриззлиз – 27/208. Денвер Наггетс – 20/259. Портленд Трэйл Блэйзерс – 20/2610. Сакраменто Кингз – 18/2711. Нью-Орлеан Пеликанс – 18/2812. Миннесота Тимбервулвз – 17/2913. Даллас Маверикс – 16/3014. Финикс Санз – 15/3115. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/34