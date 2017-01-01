НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Кливленд» в овертайме уступил «Сакраменто», «Хьюстон» проиграл «Бостону» и другие результаты

В ночь на 26 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (44 матча)

2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (40)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (48)

4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (42)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 25 января

Кливленд – Сакраменто 112:116 OT (26:22, 21:31, 35:26, 22:25, 8:12)

Кливленд: Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Лав (21 + 16 подборов), Ирвинг (20 + 6 передач), Шамперт (16), Корвер (12), Фрай (8), Томпсон (6 + 8 подборов), Фелдер (3), Джонс (2)

Сакраменто: Казинс (28 + 11 подборов + 9 передач), Коллисон (23), Аффлало (14), Темпл (12), Ричардсон (12), Коули-Стайн (8 + 10 подборов), Барнс (6), Лоусон (5), Куфос (4), Толливер (4)



Бостон – Хьюстон 120:109 (24:27, 28:31, 36:28, 32:23)

Бостон: Томас (38 + 9 передач), Краудер (23 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 9 передач), Жеребко (7 + 7 подборов), Смарт (7 + 6 передач), Грин (7)

Хьюстон: Харден (30 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (19), Деккер (15), Ариза (12), Капела (12 + 7 подборов), Харрелл (11)



Бруклин – Майами 106:109 (30:34, 36:21, 23:16, 17:38)

Бруклин: Лопес (33), Богданович (17), ЛеВерт (12), Динуидди (10), Килпатрик (8), Холлис-Джефферсон (8)

Майами: Уэйтерс (24 + 8 передач), Эллингтон (22), Драгич (17 + 9 подборов + 9 передач), Рид (14), Уайт (10 + 7 подборов + 4 блок-шота)



Чикаго – Атланта 114:119 (29:22, 30:29, 24:27, 31:41)

Чикаго: Батлер (40), Уэйд (33), Макдермотт (10), Миротич (9), Гибсон (6 + 10 подборов)

Атланта: Шредер (24 + 9 передач), Миллсэп (21), Сефолоша (18), Хардуэй (17), Бэйзмор (16 + 7 передач), Ховард (16 + 12 подборов)



Милуоки – Филадельфия 109:114 (39:33, 19:39, 24:16, 27:26)

Милуоки: Монро (28 + 9 подборов), Паркер (20), Адетокумбо (17 + 12 подборов), Брогдон (10 + 7 передач), Телетович (10)

Филадельфия: Хендерсон (20), Шарич (17), Ильясова (17 + 9 подборов), Ноэл (16 + 13 подборов), Стаускас (11), Ковингтон (11 + 5 потерь), Макконнелл (7 + 13 передач)



Мемфис – Торонто 101:99 (32:34, 24:23, 31:20, 14:22)

Мемфис: Марк Газоль (42 + 7 подборов), Рэндолф (16 + 8 подборов), Аллен (15 + 11 подборов), Конли (11), Картер (7)

Торонто: Лаури (29 + 8 передач), Пауэлл (21), Джозеф (15), Кэрролл (11), Ногейра (8 + 8 подборов), Валанчюнас (6 + 12 подборов)



Нью-Орлеан – Оклахома-Сити 105:114 (20:33, 25:31, 37:28, 23:22)

Нью-Орлеан: Мур (18 + 8 подборов), Эванс (14 + 9 передач), Холидэй (14 + 8 передач), Хилл (14 + 8 подборов), Джонс (12), Мотеюнас (10)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (27 + 12 подборов + 10 передач + 8 потерь), Адамс (20 + 11 подборов + 4 блок-шота), Кантер (17 + 11 подборов), Оладипо (15), Абринес (11)



Шарлотт – Голден Стэйт 103:113 (28:29, 19:24, 33:22, 23:38)

Шарлотт: Уокер (26 + 8 передач), Батюм (16 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (15 + 9 подборов), Марв. Уильямс (14), Белинелли (14), Хоуз (10 + 13 подборов)

Голден Стэйт: Дюрант (33 + 4 блок-шота + 6 потерь), Карри (28 + 6 передач), Томпсон (19), Грин (13 + 6 передач), МакАду (8 + 7 подборов)



Даллас – Нью-Йорк 103:95 (30:25, 22:26, 26:22, 25:22)

Даллас: Барнс (23), Сет Карри (20), Новицки (19), Андерсон (11), Финни-Смит (8)

Нью-Йорк: Энтони (30 + 8 подборов + 7 потерь), Ли (23), Роуз (13), Порзингис (13 + 8 подборов), Эрнангомес (8 + 16 подборов)



Портленд – Лейкерс 105:98 (30:31, 29:27, 24:17, 22:23)

Портленд: Лиллард (24), Макколлум (24), Пламли (19 + 13 подборов), Крэбб (12), Тернер (11)

Лейкерс: Уильямс (31), Кларксон (22), Янг (15), Зубац (12 + 10 подборов), Рэндл (8)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 14 поражений

2. Торонто Рэпторс – 28/18

3. Бостон Селтикс – 27/18

4. Атланта Хоукс – 27/19

5. Вашингтон Уизардс – 25/20

6. Шарлотт Хорнетс – 23/23

7. Индиана Пэйсерс – 22/22

8. Чикаго Буллз – 23/24

9. Милуоки Бакс – 21/24

10. Детройт Пистонс – 20/25

11. Нью-Йорк Никс – 20/27

12. Филадельфия Сиксерс – 17/27

13. Орландо Мэджик – 18/29

14. Майами Хит – 16/30

15. Бруклин Нетс – 9/36



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 39 побед /7 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 36/9

3. Хьюстон Рокетс – 34/15

4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/17

5. Юта Джаз – 29/18

6. Оклахома-Сити Тандер – 27/19

7. Мемфис Гриззлиз – 27/20

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 20/26

9. Денвер Наггетс – 19/25

10. Сакраменто Кингз – 18/27



11. Нью-Орлеан Пеликанс – 18/28

12. Миннесота Тимбервулвз – 17/28

13. Даллас Маверикс – 16/29

14. Финикс Санз – 15/30

15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/33 В ночь на 26 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (44 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (40)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (48)4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (42)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)Кливленд –112:116 OT (26:22, 21:31, 35:26, 22:25, 8:12)Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Лав (21 + 16 подборов), Ирвинг (20 + 6 передач), Шамперт (16), Корвер (12), Фрай (8), Томпсон (6 + 8 подборов), Фелдер (3), Джонс (2)Казинс (28 + 11 подборов + 9 передач), Коллисон (23), Аффлало (14), Темпл (12), Ричардсон (12), Коули-Стайн (8 + 10 подборов), Барнс (6), Лоусон (5), Куфос (4), Толливер (4)– Хьюстон 120:109 (24:27, 28:31, 36:28, 32:23)Томас (38 + 9 передач), Краудер (23 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 9 передач), Жеребко (7 + 7 подборов), Смарт (7 + 6 передач), Грин (7)Харден (30 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (19), Деккер (15), Ариза (12), Капела (12 + 7 подборов), Харрелл (11)Бруклин –106:109 (30:34, 36:21, 23:16, 17:38)Лопес (33), Богданович (17), ЛеВерт (12), Динуидди (10), Килпатрик (8), Холлис-Джефферсон (8)Уэйтерс (24 + 8 передач), Эллингтон (22), Драгич (17 + 9 подборов + 9 передач), Рид (14), Уайт (10 + 7 подборов + 4 блок-шота)Чикаго –114:119 (29:22, 30:29, 24:27, 31:41)Батлер (40), Уэйд (33), Макдермотт (10), Миротич (9), Гибсон (6 + 10 подборов)Шредер (24 + 9 передач), Миллсэп (21), Сефолоша (18), Хардуэй (17), Бэйзмор (16 + 7 передач), Ховард (16 + 12 подборов)Милуоки –109:114 (39:33, 19:39, 24:16, 27:26)Монро (28 + 9 подборов), Паркер (20), Адетокумбо (17 + 12 подборов), Брогдон (10 + 7 передач), Телетович (10)Хендерсон (20), Шарич (17), Ильясова (17 + 9 подборов), Ноэл (16 + 13 подборов), Стаускас (11), Ковингтон (11 + 5 потерь), Макконнелл (7 + 13 передач)– Торонто 101:99 (32:34, 24:23, 31:20, 14:22)Марк Газоль (42 + 7 подборов), Рэндолф (16 + 8 подборов), Аллен (15 + 11 подборов), Конли (11), Картер (7)Лаури (29 + 8 передач), Пауэлл (21), Джозеф (15), Кэрролл (11), Ногейра (8 + 8 подборов), Валанчюнас (6 + 12 подборов)Нью-Орлеан –105:114 (20:33, 25:31, 37:28, 23:22)Мур (18 + 8 подборов), Эванс (14 + 9 передач), Холидэй (14 + 8 передач), Хилл (14 + 8 подборов), Джонс (12), Мотеюнас (10)Уэстбрук (27 + 12 подборов + 10 передач + 8 потерь), Адамс (20 + 11 подборов + 4 блок-шота), Кантер (17 + 11 подборов), Оладипо (15), Абринес (11)Шарлотт –103:113 (28:29, 19:24, 33:22, 23:38)Уокер (26 + 8 передач), Батюм (16 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (15 + 9 подборов), Марв. Уильямс (14), Белинелли (14), Хоуз (10 + 13 подборов)Дюрант (33 + 4 блок-шота + 6 потерь), Карри (28 + 6 передач), Томпсон (19), Грин (13 + 6 передач), МакАду (8 + 7 подборов)– Нью-Йорк 103:95 (30:25, 22:26, 26:22, 25:22)Барнс (23), Сет Карри (20), Новицки (19), Андерсон (11), Финни-Смит (8)Энтони (30 + 8 подборов + 7 потерь), Ли (23), Роуз (13), Порзингис (13 + 8 подборов), Эрнангомес (8 + 16 подборов)– Лейкерс 105:98 (30:31, 29:27, 24:17, 22:23)Лиллард (24), Макколлум (24), Пламли (19 + 13 подборов), Крэбб (12), Тернер (11)Уильямс (31), Кларксон (22), Янг (15), Зубац (12 + 10 подборов), Рэндл (8)1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 14 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/183. Бостон Селтикс – 27/184. Атланта Хоукс – 27/195. Вашингтон Уизардс – 25/206. Шарлотт Хорнетс – 23/237. Индиана Пэйсерс – 22/228. Чикаго Буллз – 23/249. Милуоки Бакс – 21/2410. Детройт Пистонс – 20/2511. Нью-Йорк Никс – 20/2712. Филадельфия Сиксерс – 17/2713. Орландо Мэджик – 18/2914. Майами Хит – 16/3015. Бруклин Нетс – 9/361. Голден Стэйт Уорриорз – 39 побед /7 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 36/93. Хьюстон Рокетс – 34/154. Лос-Анджелес Клипперс – 30/175. Юта Джаз – 29/186. Оклахома-Сити Тандер – 27/197. Мемфис Гриззлиз – 27/208. Портленд Трэйл Блэйзерс – 20/269. Денвер Наггетс – 19/2510. Сакраменто Кингз – 18/2711. Нью-Орлеан Пеликанс – 18/2812. Миннесота Тимбервулвз – 17/2813. Даллас Маверикс – 16/2914. Финикс Санз – 15/3015. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/33