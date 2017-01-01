НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Шарлотт», «Кливленд» в овертайме уступил «Сакраменто», «Хьюстон» проиграл «Бостону» и другие результаты

В ночь на 26 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (44 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.3 (40)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (48)
4. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,2 (42)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 25 января
Кливленд – Сакраменто
112:116 OT (26:22, 21:31, 35:26, 22:25, 8:12)
Кливленд:
Джеймс (24 + 13 подборов + 11 передач + 5 потерь), Лав (21 + 16 подборов), Ирвинг (20 + 6 передач), Шамперт (16), Корвер (12), Фрай (8), Томпсон (6 + 8 подборов), Фелдер (3), Джонс (2)
Сакраменто:
Казинс (28 + 11 подборов + 9 передач), Коллисон (23), Аффлало (14), Темпл (12), Ричардсон (12), Коули-Стайн (8 + 10 подборов), Барнс (6), Лоусон (5), Куфос (4), Толливер (4)
Бостон
– Хьюстон 120:109 (24:27, 28:31, 36:28, 32:23)
Бостон:
Томас (38 + 9 передач), Краудер (23 + 10 подборов), Хорфорд (20 + 9 передач), Жеребко (7 + 7 подборов), Смарт (7 + 6 передач), Грин (7)
Хьюстон:
Харден (30 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (19), Деккер (15), Ариза (12), Капела (12 + 7 подборов), Харрелл (11)
Бруклин – Майами
106:109 (30:34, 36:21, 23:16, 17:38)
Бруклин:
Лопес (33), Богданович (17), ЛеВерт (12), Динуидди (10), Килпатрик (8), Холлис-Джефферсон (8)
Майами:
Уэйтерс (24 + 8 передач), Эллингтон (22), Драгич (17 + 9 подборов + 9 передач), Рид (14), Уайт (10 + 7 подборов + 4 блок-шота)
Чикаго – Атланта
114:119 (29:22, 30:29, 24:27, 31:41)
Чикаго:
Батлер (40), Уэйд (33), Макдермотт (10), Миротич (9), Гибсон (6 + 10 подборов)
Атланта:
Шредер (24 + 9 передач), Миллсэп (21), Сефолоша (18), Хардуэй (17), Бэйзмор (16 + 7 передач), Ховард (16 + 12 подборов)
Милуоки – Филадельфия
109:114 (39:33, 19:39, 24:16, 27:26)
Милуоки:
Монро (28 + 9 подборов), Паркер (20), Адетокумбо (17 + 12 подборов), Брогдон (10 + 7 передач), Телетович (10)
Филадельфия:
Хендерсон (20), Шарич (17), Ильясова (17 + 9 подборов), Ноэл (16 + 13 подборов), Стаускас (11), Ковингтон (11 + 5 потерь), Макконнелл (7 + 13 передач)
Мемфис
– Торонто 101:99 (32:34, 24:23, 31:20, 14:22)
Мемфис:
Марк Газоль (42 + 7 подборов), Рэндолф (16 + 8 подборов), Аллен (15 + 11 подборов), Конли (11), Картер (7)
Торонто:
Лаури (29 + 8 передач), Пауэлл (21), Джозеф (15), Кэрролл (11), Ногейра (8 + 8 подборов), Валанчюнас (6 + 12 подборов)
Нью-Орлеан – Оклахома-Сити
105:114 (20:33, 25:31, 37:28, 23:22)
Нью-Орлеан:
Мур (18 + 8 подборов), Эванс (14 + 9 передач), Холидэй (14 + 8 передач), Хилл (14 + 8 подборов), Джонс (12), Мотеюнас (10)
Оклахома-Сити:
Уэстбрук (27 + 12 подборов + 10 передач + 8 потерь), Адамс (20 + 11 подборов + 4 блок-шота), Кантер (17 + 11 подборов), Оладипо (15), Абринес (11)
Шарлотт – Голден Стэйт
103:113 (28:29, 19:24, 33:22, 23:38)
Шарлотт:
Уокер (26 + 8 передач), Батюм (16 + 8 передач), Кидд-Гилкрист (15 + 9 подборов), Марв. Уильямс (14), Белинелли (14), Хоуз (10 + 13 подборов)
Голден Стэйт:
Дюрант (33 + 4 блок-шота + 6 потерь), Карри (28 + 6 передач), Томпсон (19), Грин (13 + 6 передач), МакАду (8 + 7 подборов)
Даллас
– Нью-Йорк 103:95 (30:25, 22:26, 26:22, 25:22)
Даллас:
Барнс (23), Сет Карри (20), Новицки (19), Андерсон (11), Финни-Смит (8)
Нью-Йорк:
Энтони (30 + 8 подборов + 7 потерь), Ли (23), Роуз (13), Порзингис (13 + 8 подборов), Эрнангомес (8 + 16 подборов)
Портленд
– Лейкерс 105:98 (30:31, 29:27, 24:17, 22:23)
Портленд:
Лиллард (24), Макколлум (24), Пламли (19 + 13 подборов), Крэбб (12), Тернер (11)
Лейкерс:
Уильямс (31), Кларксон (22), Янг (15), Зубац (12 + 10 подборов), Рэндл (8)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 14 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/18
3. Бостон Селтикс – 27/18
4. Атланта Хоукс – 27/19
5. Вашингтон Уизардс – 25/20
6. Шарлотт Хорнетс – 23/23
7. Индиана Пэйсерс – 22/22
8. Чикаго Буллз – 23/24
9. Милуоки Бакс – 21/24
10. Детройт Пистонс – 20/25
11. Нью-Йорк Никс – 20/27
12. Филадельфия Сиксерс – 17/27
13. Орландо Мэджик – 18/29
14. Майами Хит – 16/30
15. Бруклин Нетс – 9/36
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 39 побед /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 36/9
3. Хьюстон Рокетс – 34/15
4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/17
5. Юта Джаз – 29/18
6. Оклахома-Сити Тандер – 27/19
7. Мемфис Гриззлиз – 27/20
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 20/26
9. Денвер Наггетс – 19/25
10. Сакраменто Кингз – 18/27
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 18/28
12. Миннесота Тимбервулвз – 17/28
13. Даллас Маверикс – 16/29
14. Финикс Санз – 15/30
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/33