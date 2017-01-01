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НБА. Несмотря на дабл-Дабл Леня «Финикс» уступил «Миннесоте», «Торонто» проиграл «Сан-Антонио», «Вашингтон» разгромил «Бостон» и другие результаты

НБА. Несмотря на дабл-Дабл Леня «Финикс» уступил «Миннесоте», «Торонто» проиграл «Сан-Антонио», «Вашингтон» разгромил «Бостон» и другие результаты

В ночь на 25 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

«Финикс Санз» в домашнем матче потерпел поражение от «Миннесоты Тимбервулвз» со счетом 111:112.Победу «Тимбервулвз» принес точный бросок Эндрю Уиггинса на последней секунде встречи.
Уиггинс стал самым результативным в составе «Миннесоты», набрав 31 очко. Карл-Энтони Таунс сделал дабл-дабл - 18 очков и 10 подборов.
В составе «Финикса» 26 очков в активе Девина Букера, а Тайсон Чендлер оформил дабл-дабл - 22 очка и 17 подборов. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 23 минуты, за которые сделал дабл-дабл из 11 очков и 10 передач, совершил 3 потери и получил 1 фол.
«Санз» потерпели поражение после двух побед. «Миннесота» одержала третьею победу подряд.
В Западной конференции «Миннесота» занимает 12-е место (17 побед, 28 поражений), «Финикс» - на предпоследнем (15 побед, 30 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (43 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.1 (39)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,7 (41)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (47)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 24 января
Торонто – Сан-Антонио 106:108 (25:29, 29:32, 25:18, 27:29)
Торонто: Лаури (30 + 5 потерь), ; Росс (21), Пауэлл (16), Паттерсон (12), Джозеф (10), Валанчюнас (9 + 13 подборов), Ногейра (6 + 10 подборов)
Сан-Антонио: Олдридж (21 + 7 подборов), Миллс (18), Бертанс (12), Мюррей (11), Ли (11)

Филадельфия – Клипперс 121:110 (27:29, 32:39, 30:21, 32:21)
Филадельфия: Ноэл (19 + 8 подборов), Холмс (18), Шарич (16 + 8 подборов), Ковингтон (14 + 8 подборов), Хендерсон (11), Ильясова (10), Макконнелл (9 + 10 передач)
Клипперс: Кроуфорд (27), Редик (22), Риверс (20), Гриффин (12 + 11 подборов), Джордан (10 + 20 подборов)

Вашингтон – Бостон 123:108 (33:24, 33:35, 25:21, 32:28)
Вашингтон: Бил (31 + 5 потерь), Уолл (27 + 7 подборов + 7 передач), М-ф Моррис (19 + 11 подборов), Гортат (16 + 8 подборов), Убре (11)
Бостон: Томас (25 + 13 передач), Хорфорд (22), Краудер (17), Смарт (13), Браун (8), Жеребко (8)

Орландо – Чикаго 92:100 (22:20, 27:32, 24:26, 19:22)
Орландо: Вучевич (20 + 8 подборов), Ибака (16 + 8 подборов), Грин (13 + 7 подборов), Гордон (13), Пэйтон (10 + 7 подборов)   
Чикаго: Уэйд (21 + 7 подборов + 7 перехватов), Батлер (20 + 8 подборов), Макдермотт (12), Фелисио (12 + 10 подборов),Лопес (8)

Денвер – Юта 103:93 (18:22, 33:17, 29:28, 23:26)
Денвер: Йокич (23 + 11 подборов + 6 передач), Нельсон (17 + 7 передач), Артур (16 + 8 подборов), Галлинари (11), Фарид (11 + 7 подборов), Харрис (10)
Юта: Фэйворс (18), Джордж Хилл (17), Диао (16), Беркс (13), Гобер (11 + 9 подборов)

Финикс – Миннесота 111:112 (27:23, 29:36, 23:28, 32:25)
Финикс: Букер (26), Чендлер (22 + 17 подборов), Бледсоу (18 + 7 передач + 5 потерь), Лень (11 + 10 подборов), Найт (10), Такер (8 + 6 передач), Уоррен (8), Крисс (5), Юлис (3)
Миннесота: Уиггинс (31), Таунс (18 + 10 подборов), Дженг (16 + 9 подборов), Мухаммад (16), Рубио (14 + 10 передач), ЛаВин (11), Олдрич (4), Данн (2)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 13 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/17
3. Бостон Селтикс – 26/18
4. Атланта Хоукс – 26/19
5. Вашингтон Уизардс – 25/20
6. Шарлотт Хорнетс – 23/22
7. Чикаго Буллз – 23/23
8. Индиана Пэйсерс – 22/22
9. Милуоки Бакс – 21/23
10. Детройт Пистонс –  20/25
11. Нью-Йорк Никс – 20/26
12. Орландо Мэджик – 18/29
13. Филадельфия Сиксерс –  16/27
14. Майами Хит – 15/30
15. Бруклин Нетс – 9/35

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 38 побед /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 36/9
3. Хьюстон Рокетс – 34/14
4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/17
5. Юта Джаз – 29/18
6. Оклахома-Сити Тандер – 26/19
7. Мемфис Гриззлиз – 26/20
8. Денвер Наггетс – 19/25
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 19/26
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 18/27
11. Сакраменто Кингз – 17/27
12. Миннесота Тимбервулвз – 17/28
13. Даллас Маверикс – 15/29
14. Финикс Санз – 15/30
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/32
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