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НБА.»Майами» победил «Голден Стэйт», Кливленд» проиграл «Нью-Орлеану», «Хьюстон» - «Милуоки» и другие результаты

Майами – Голден Стэйт (105:102)

В ночь на 24 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

Лидер чемпионата и Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде проиграл «Майами Хит» со счетом 102:105.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник победителей Дион Уэйтерс, набравший 33 очка. Еще 19 очков набрал Горан Драгич.
У «Голден Стэйт»  27 очков набрал Кевин Дюрант, 22 — Клэй Томпсон, а Стивен Карри оформил дабл-дабл — 21 очко и 10 подборов.
Для «Уорриорз» это поражение прервало победную серию из 7 матчей. «Майами» одержал четвертую победу подряд.
«Голден Стэйт» остается лидером НБА и Западной конференции (38 побед, 7 поражений), «Майами» занимает предпоследнее место в Восточной конференции (15 побед, 30 поражений).

Еще в одном матче игрового дня лидер Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс», занимающему 10-е место на Западе, со счетом 122:124.
Самым результативным в составе победителей стал Терренс Джонс, оформивший дабл-дабл - 36 очков и 11 подборов. Джру Холидэй также сделал дабл-дабл - 33 очка и 10 передач.
В составе «Кливленда» 49 очков набрал Кайри Ирвинг, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 26 очков, 12 передач, 10 подборов.

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (43 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.2 (38)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,7 (41)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (44)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 23 января
Шарлотт – Вашингтон 99:109 (22:30, 26:30, 26:20, 25:29)
Шарлотт: Уокер (21), Белинелли (18), Марв. Уильямс (13 + 8 подборов), Зеллер (13 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (8 + 7 подборов)
Вашингтон: Уолл (24 + 7 передач + 5 потерь), М-ф Моррис (23 + 8 подборов), Бил (18), Портер (14 + 13 подборов), Убре (10)

Бруклин – Сан-Антонио 86:112 (26:27, 16:25, 27:39, 17:21)
Бруклин: Уайтхэд (19), Килпатрик (17 + 10 подборов),Динуидди (13), Лопес (12), Букер (9)
Сан-Антонио: Миллс (20), Олдридж (16 + 9 подборов), Ли (15 + 7 подборов),Андерсон (14), Симмонс (11), Бертанс (11), Дедмон (10 + 8 подборов)

Атланта – Клипперс 105:115 (21:30, 19:28, 35:27, 30:30)
Атланта: Бэйзмор (25), Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (19 + 8 подборов + 7 передач), Ховард (16 + 12 подборов), Сефолоша (11)
Клипперс: Риверс (27 + 6 передач), Кроуфорд (19), Редик (17), Фелтон (14), Мба а Муте (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (9 + 8 подборов), Джордан (7 + 12 подборов)

Майами – Голден Стэйт 105:102 (28:30, 18:18, 31:25, 28:29)
Майами: Уэйтерс (33), Драгич (19), Бэббит (11), Уайтсайд (10 + 15 подборов), Эллингтон (9), Дж. Джонсон (9)
Голден Стэйт: Дюрант (27), Томпсон (22), Карри (21 + 10 подборов + 8 передач), МакГи (10), Грин (7 + 7 передач)

Детройт – Сакраменто 104:109 (38:28, 24:37, 19:23, 23:21)
Детройт: Джексон (18 + 11 передач), Луэр (15), ; Харрис (15), Колдуэлл-Поуп (14), Драммонд (14 + 12 подборов), М-с Моррис (13)
Сакраменто: Казинс (22 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лоусон (19 + 6 передач), Коллисон (12), Коули-Стайн (12), Темпл (11), Барнс (10 + 8 подборов)  

Милуоки – Хьюстон 127:114 (33:33, 35:31, 25:27, 34:23)
Милуоки: Адетокумбо (31 + 7 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Паркер (28 + 8 подборов + 7 передач), Монро (17 + 10 подборов), Деллаведова (16 + 7 передач), Пламли (10)
Хьюстон: Харден (26 + 9 подборов + 12 передач + 11 потерь), Беверли (18), Нене (17 + 7 подборов), Андерсон (16), Капела (16)

Нью-Орлеан – Кливленд 124:122 (35:26, 35:24, 24:36, 30:36)
Нью-Орлеан: Джонс (36 + 11 подборов), Холидэй (33 + 10 передач), Мотеюнас (14), Гэллоуэй (12), Каннингем (11)
Кливленд: Ирвинг (49), Джеймс (26 + 10 подборов + 12 передач + 6 потерь), Лав (22 + 16 подборов + 6 передач), Шамперт (10), Корвер (5), Джефферсон (5)

Индиана – Нью-Йорк 103:109 (34:22, 24:40, 17:24, 28:23)
Индиана: Джордж (31 + 7 подборов), Тернер (22 + 10 подборов), Джефферсон (13), Майлз (10), Тиг (7 + 7 передач)
Нью-Йорк: Энтони (26), Роуз (20 + 6 передач), Ли (14), Эрнангомес (14 + 10 подборов), Холидэй (13)

Юта – Оклахома-Сити 95:97 (26:27, 27:29, 19:11, 23:30)
Юта: Хэйворд (17), Гобер (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Беркс (13), Фэйворс (10 + 10 подборов), Джордж Хилл (9), Лайлс (9)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (38 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Оладипо (18), Кантер (14), Адамс (9 + 4 блок-шота), Роберсон (8 + 11 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 13 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/16
3. Бостон Селтикс – 26/17
4. Атланта Хоукс – 26/19
5. Вашингтон Уизардс – 24/20
6. Шарлотт Хорнетс – 23/22
7. Индиана Пэйсерс – 22/22
8. Чикаго Буллз – 22/23
9. Милуоки Бакс – 21/23
10. Детройт Пистонс –  20/25
11. Нью-Йорк Никс – 20/26
12. Орландо Мэджик – 18/28
13. Филадельфия Сиксерс –  15/27
14. Майами Хит – 15/30
15. Бруклин Нетс – 9/35

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 38 побед /7 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 35/9
3. Хьюстон Рокетс – 34/14
4. Лос-Анджелес Клипперс – 30/16
5. Юта Джаз – 29/17
6. Оклахома-Сити Тандер – 26/19
7. Мемфис Гриззлиз – 26/20
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 19/26
9. Денвер Наггетс – 18/25
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 18/27
11. Сакраменто Кингз – 17/27
12. Миннесота Тимбервулвз – 16/28
13. Даллас Маверикс – 15/29
14. Финикс Санз – 15/29
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/32
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