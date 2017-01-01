НБА.»Майами» победил «Голден Стэйт», Кливленд» проиграл «Нью-Орлеану», «Хьюстон» - «Милуоки» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 23 января

Шарлотт:

Вашингтон:

Бруклин:

Сан-Антонио:

Атланта:

Клипперс:

Майами:

Голден Стэйт:

Детройт:

Сакраменто:

Милуоки:

Хьюстон:

Нью-Орлеан

Кливленд:

Индиана:

Нью-Йорк:

Юта:

Оклахома-Сити:

В ночь на 24 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.Лидер чемпионата и Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде проиграл «Майами Хит» со счетом 102:105.Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник победителей Дион Уэйтерс, набравший 33 очка. Еще 19 очков набрал Горан Драгич.У «Голден Стэйт» 27 очков набрал Кевин Дюрант, 22 — Клэй Томпсон, а Стивен Карри оформил дабл-дабл — 21 очко и 10 подборов.Для «Уорриорз» это поражение прервало победную серию из 7 матчей. «Майами» одержал четвертую победу подряд.«Голден Стэйт» остается лидером НБА и Западной конференции (38 побед, 7 поражений), «Майами» занимает предпоследнее место в Восточной конференции (15 побед, 30 поражений).Еще в одном матче игрового дня лидер Восточной конференции «Кливленд Кавальерс» проиграл «Нью-Орлеан Пеликанс», занимающему 10-е место на Западе, со счетом 122:124.Самым результативным в составе победителей стал Терренс Джонс, оформивший дабл-дабл - 36 очков и 11 подборов. Джру Холидэй также сделал дабл-дабл - 33 очка и 10 передач.В составе «Кливленда» 49 очков набрал Кайри Ирвинг, а Леброн Джеймс оформил трипл-дабл — 26 очков, 12 передач, 10 подборов.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (43 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.2 (38)3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,7 (41)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (44)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)Шарлотт –99:109 (22:30, 26:30, 26:20, 25:29)Уокер (21), Белинелли (18), Марв. Уильямс (13 + 8 подборов), Зеллер (13 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (8 + 7 подборов)Уолл (24 + 7 передач + 5 потерь), М-ф Моррис (23 + 8 подборов), Бил (18), Портер (14 + 13 подборов), Убре (10)Бруклин –86:112 (26:27, 16:25, 27:39, 17:21)Уайтхэд (19), Килпатрик (17 + 10 подборов),Динуидди (13), Лопес (12), Букер (9)Миллс (20), Олдридж (16 + 9 подборов), Ли (15 + 7 подборов),Андерсон (14), Симмонс (11), Бертанс (11), Дедмон (10 + 8 подборов)Атланта –105:115 (21:30, 19:28, 35:27, 30:30)Бэйзмор (25), Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (19 + 8 подборов + 7 передач), Ховард (16 + 12 подборов), Сефолоша (11)Риверс (27 + 6 передач), Кроуфорд (19), Редик (17), Фелтон (14), Мба а Муте (12 + 7 подборов + 4 блок-шота), Джонсон (9 + 8 подборов), Джордан (7 + 12 подборов)– Голден Стэйт 105:102 (28:30, 18:18, 31:25, 28:29)Уэйтерс (33), Драгич (19), Бэббит (11), Уайтсайд (10 + 15 подборов), Эллингтон (9), Дж. Джонсон (9)Дюрант (27), Томпсон (22), Карри (21 + 10 подборов + 8 передач), МакГи (10), Грин (7 + 7 передач)Детройт –104:109 (38:28, 24:37, 19:23, 23:21)Джексон (18 + 11 передач), Луэр (15), ; Харрис (15), Колдуэлл-Поуп (14), Драммонд (14 + 12 подборов), М-с Моррис (13)Казинс (22 + 14 подборов + 6 передач + 6 потерь), Лоусон (19 + 6 передач), Коллисон (12), Коули-Стайн (12), Темпл (11), Барнс (10 + 8 подборов)– Хьюстон 127:114 (33:33, 35:31, 25:27, 34:23)Адетокумбо (31 + 7 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Паркер (28 + 8 подборов + 7 передач), Монро (17 + 10 подборов), Деллаведова (16 + 7 передач), Пламли (10)Харден (26 + 9 подборов + 12 передач + 11 потерь), Беверли (18), Нене (17 + 7 подборов), Андерсон (16), Капела (16)– Кливленд 124:122 (35:26, 35:24, 24:36, 30:36): Джонс (36 + 11 подборов), Холидэй (33 + 10 передач), Мотеюнас (14), Гэллоуэй (12), Каннингем (11)Ирвинг (49), Джеймс (26 + 10 подборов + 12 передач + 6 потерь), Лав (22 + 16 подборов + 6 передач), Шамперт (10), Корвер (5), Джефферсон (5)Индиана –103:109 (34:22, 24:40, 17:24, 28:23)Джордж (31 + 7 подборов), Тернер (22 + 10 подборов), Джефферсон (13), Майлз (10), Тиг (7 + 7 передач)Энтони (26), Роуз (20 + 6 передач), Ли (14), Эрнангомес (14 + 10 подборов), Холидэй (13)Юта –95:97 (26:27, 27:29, 19:11, 23:30)Хэйворд (17), Гобер (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Беркс (13), Фэйворс (10 + 10 подборов), Джордж Хилл (9), Лайлс (9)Уэстбрук (38 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Оладипо (18), Кантер (14), Адамс (9 + 4 блок-шота), Роберсон (8 + 11 подборов)1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 13 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/163. Бостон Селтикс – 26/174. Атланта Хоукс – 26/195. Вашингтон Уизардс – 24/206. Шарлотт Хорнетс – 23/227. Индиана Пэйсерс – 22/228. Чикаго Буллз – 22/239. Милуоки Бакс – 21/2310. Детройт Пистонс – 20/2511. Нью-Йорк Никс – 20/2612. Орландо Мэджик – 18/2813. Филадельфия Сиксерс – 15/2714. Майами Хит – 15/3015. Бруклин Нетс – 9/351. Голден Стэйт Уорриорз – 38 побед /7 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 35/93. Хьюстон Рокетс – 34/144. Лос-Анджелес Клипперс – 30/165. Юта Джаз – 29/176. Оклахома-Сити Тандер – 26/197. Мемфис Гриззлиз – 26/208. Портленд Трэйл Блэйзерс – 19/269. Денвер Наггетс – 18/2510. Нью-Орлеан Пеликанс – 18/2711. Сакраменто Кингз – 17/2712. Миннесота Тимбервулвз – 16/2813. Даллас Маверикс – 15/2914. Финикс Санз – 15/2915. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/32