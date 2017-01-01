НБА. «Финикс» победил «Торонто», «Голден Стэйт» - «Орландо», «Лейкер» разгромно проиграл «Далласу» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 22 января

Торонто:

Финикс:

Орландо:

Голден Стэйт:

Даллас:

Лейкерс:

Миннесота:

Денвер:

В ночь на 23 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.«Финикс Санз» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс» со счетом 115:103/Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» Эрик Бледсо, на счету которого 40 очков и 13 передач. Еще 20 очков набрал Девин Букер. Украинский центровойпровел на паркете 20 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 10 подборов, совершил 2 потери и получил 2 фола.В составе «проигравших Демар Дерозан набрал 22 очка, а Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл - 16 очков и 12 подборов.«Санз» одержали вторую победу подряд и третью в последних пяти матчах. В Западной конференции «Финикс» поднялся на предпоследнее место (15 побед, 29 поражений).Для «Рэпторс» это поражение стало третьим подряд. В Восточной конференции «Торонто» занимает второе место (28 побед, 16 поражений).Еще в одном матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромно проиграл «Даллас Маверикс» со счетом 73:122, потерпев самое крупное поражение в своей истории. Это поражение стало для «Лейкерс» шестым в последних семи матчах. На Западе «Лейкерс» занимает последнее место (16 побед, 32 поражения). «Маверикс» благодаря этой победе покинули последнее место Западной конференции (15 побед, 29 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.2 (38)3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,7 (41)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (46)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)Торонто –103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33)ДеРозан (22), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Лаури (15 + 6 передач), Кэрролл (14), Ногейра (13), Саллинджер (9), Росс (7), Пауэлл (4), Джозеф (3)Бледсо (40 + 13 передач), Букер (20), Чендлер (16 + 9 подборов), Найт (12), Такер (11 + 10 подборов),(4 + 10 подборов), Уоррен (4), Крисс (4), Юлис (4)Орландо –98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)Пэйтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ибака (10), Грин (12), Бийомбо (12 + 14 подборов)Карри (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (14), МакГи (13), Маккоу (10), Грин (6 + 10 подборов)– Лейкерс 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18)Андерсон (19), Сет Карри (14), Уильямс (13 + 8 передач), Мэттьюз (13), Новицки (13), Харрис (10), Джексон (10)Уильямс (15), Кларксон (10), Янг (9), Денг (9), Рэндл (9)– Денвер 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24)Таунс (32 + 12 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Уиггинс (24), Мухаммад (20), Данн (10 + 8 подборов + 9 передач),Джонс (9), Бьелица (8)Харрис (22), Йокич (18 + 8 подборов), Мюррэй (17), Чендлер (17), Галлинари (14), Артур (10)1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 12 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/163. Бостон Селтикс – 26/174. Атланта Хоукс – 26/185. Вашингтон Уизардс – 23/206. Шарлотт Хорнетс – 23/217. Индиана Пэйсерс – 22/218. Чикаго Буллз – 22/239. Милуоки Бакс – 20/2310. Детройт Пистонс – 20/2411. Нью-Йорк Никс – 19/2612. Орландо Мэджик – 18/2813. Филадельфия Сиксерс – 15/2714. Майами Хит – 14/3015. Бруклин Нетс – 9/341. Голден Стэйт Уорриорз – 38 побед /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 34/93. Хьюстон Рокетс – 34/134. Лос-Анджелес Клипперс – 29/165. Юта Джаз – 29/166. Оклахома-Сити Тандер – 25/197. Мемфис Гриззлиз – 26/208. Портленд Трэйл Блэйзерс – 19/269. Денвер Наггетс – 18/2510. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/2711. Сакраменто Кингз – 16/2712. Миннесота Тимбервулвз – 16/2813. Даллас Маверикс – 15/2914. Финикс Санз – 15/2915. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/32