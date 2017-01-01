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НБА. «Финикс» победил «Торонто», «Голден Стэйт» - «Орландо», «Лейкер» разгромно проиграл «Далласу» и другие результаты

Торонто – Финикс (103:115)

В ночь на 23 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.

«Финикс Санз» на выезде обыграл «Торонто Рэпторс» со счетом 115:103/
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» Эрик Бледсо, на счету которого 40 очков и 13 передач. Еще 20 очков набрал Девин Букер. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 20 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 10 подборов, совершил 2 потери и получил 2 фола.
В составе «проигравших Демар Дерозан набрал 22 очка, а Йонас Валанчюнас сделал дабл-дабл - 16 очков и 12 подборов.

«Санз» одержали вторую победу подряд и третью в последних пяти матчах. В Западной конференции «Финикс» поднялся на предпоследнее место (15 побед, 29 поражений).
Для «Рэпторс» это поражение стало третьим подряд. В Восточной конференции «Торонто» занимает второе место (28 побед, 16 поражений).

Еще в одном матче игрового дня «Лос-Анджелес Лейкерс» разгромно проиграл «Даллас Маверикс» со счетом 73:122, потерпев самое крупное поражение в своей истории. Это поражение стало для «Лейкерс» шестым в последних семи матчах. На Западе «Лейкерс» занимает последнее место (16 побед, 32 поражения). «Маверикс» благодаря этой победе покинули последнее место Западной конференции (15 побед, 29 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.2 (38)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,7 (41)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (46)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,1 (43)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 22 января
Торонто – Финикс 103:115 (31:28, 29:29, 25:25, 18:33)
Торонто: ДеРозан (22), Валанчюнас (16 + 12 подборов), Лаури (15 + 6 передач), Кэрролл (14), Ногейра (13), Саллинджер (9), Росс (7), Пауэлл (4), Джозеф (3)
Финикс: Бледсо (40 + 13 передач), Букер (20), Чендлер (16 + 9 подборов), Найт (12), Такер (11 + 10 подборов), Лень (4 + 10 подборов), Уоррен (4), Крисс (4), Юлис (4)

Орландо – Голден Стэйт 98:118 (22:28, 28:22, 24:42, 24:26)
Орландо: Пэйтон (23 + 10 передач), Уотсон (12), Вучевич (12), Ибака (10), Грин (12), Бийомбо (12 + 14 подборов)
Голден Стэйт: Карри (27 + 6 передач), Томпсон (21), Дюрэнт (15 + 10 подборов + 6 передач), Пачулия (14), МакГи (13), Маккоу (10), Грин (6 + 10 подборов)

Даллас – Лейкерс 122:73 (29:22, 38:11, 23:22, 32:18)
Даллас: Андерсон (19), Сет Карри (14), Уильямс (13 + 8 передач), Мэттьюз (13), Новицки (13), Харрис (10), Джексон (10)
Лейкерс: Уильямс (15), Кларксон (10), Янг (9), Денг (9), Рэндл (9)

Миннесота – Денвер 111:108 (28:29, 34:29, 22:26, 27:24)
Миннесота: Таунс (32 + 12 подборов + 7 передач + 4 блок-шота), Уиггинс (24), Мухаммад (20), Данн (10 + 8 подборов + 9 передач),Джонс (9), Бьелица (8)
Денвер: Харрис (22), Йокич (18 + 8 подборов), Мюррэй (17), Чендлер (17), Галлинари (14), Артур (10)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 12 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/16
3. Бостон Селтикс – 26/17
4. Атланта Хоукс – 26/18
5. Вашингтон Уизардс – 23/20
6. Шарлотт Хорнетс – 23/21
7. Индиана Пэйсерс – 22/21
8. Чикаго Буллз – 22/23
9. Милуоки Бакс – 20/23
10. Детройт Пистонс –  20/24
11. Нью-Йорк Никс – 19/26
12. Орландо Мэджик – 18/28
13. Филадельфия Сиксерс –  15/27
14. Майами Хит – 14/30
15. Бруклин Нетс – 9/34

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 38 побед /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 34/9
3. Хьюстон Рокетс – 34/13
4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/16
5. Юта Джаз – 29/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 25/19
7. Мемфис Гриззлиз – 26/20
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 19/26
9. Денвер Наггетс – 18/25
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/27
11. Сакраменто Кингз – 16/27
12. Миннесота Тимбервулвз – 16/28
13. Даллас Маверикс – 15/29
14. Финикс Санз – 15/29
15. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/32
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