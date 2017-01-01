НБА. «Финикс» победил «Нью-Йорк», «Хьюстон» - «Мемфис», «Кливленд» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 21 января

Нью-Йорк:

Финикс:

Кливленд

Сан-Антонио:

Мемфис:

Хьюстон:

Бостон:

Портленд:

Детройт:

Вашингтон:

Шарлотт:

Бруклин:

Атланта:

Филадельфия:

Майами:

Милуоки:

Юта:

Индиана:

Чикаго:

Сакраменто:

В ночь на 22 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 11 матчей.«Финикс Санз» на выезде одержал победу над «Нью-Йорк Никс» со счетом 107:105.На протяжении всей встречи была равная игра и победитель определился лишь в концовке матча. Победу «Санз» принес атакующий защитник Девин Букер, который при отставании в три очка сначала реализовал два штрафных, а затем исполнил точный бросок из-за дуги за полминуты до финальной сирены. Он же стал самым результативным игроком своей команды, набрав 26 очков. Украинский центровойпровел на паркете 9 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 3 подбора и 1 блокшот.Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Никс» Кармело Энтони, записавший в свой актив 31 очко.«Финикс» одержал первую победу после двух поражений подряд и в Западной конференции по-прежнему на последнем месте (14 побед, 29 поражений).«Никс» потерпели второе поражение подряд и в Восточной конференции занимают 11-е место (19 побед, 26 поражений).Действующий чемпион «Кливленд» проиграл в овертайме «Сан-Антонио» (115:118).«Хьюстон» прервал неудачную серию, победив в выездной игре с седьмой командой Западной конференции «Мемфисом» (119:95).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.2 (38)3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,7 (41)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (45)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,2 (42)Нью-Йорк –105:107 (33:30, 22:31, 35:29, 15:17)Энтони (31 + 7 подборов + 6 передач), Роуз (26), Порзингис (14), Ли (13), Кузминскас (7), Эрнангомес (6 + 8 подборов), Холидэй (3), Бэйкер (3), Дженнингс (2), Ноа (0 + 15 подборов)Букер (26 + 5 потерь), Бледсоу (23 + 7 передач), Крисс (15), Такер (15), Найт (11), Чендлер (9 + 16 подборов), Уоррен (4),(4 + 3 подбора + 1 блокшот)Кливленд –115:118 OT (33:22, 25:35, 31:27, 18:23, 8:11): Ирвинг (29 + 9 передач), Джеймс (29 + 7 передач + 7 потерь), Томпсон (14 + 12 подборов), Лав (13 + 11 подборов), Шамперт (11)Ленард (41 + 6 потерь), Олдридж (16 + 12 подборов + 6 передач), Мюррей (14 + 6 передач), Ли (14 + 11 подборов), Миллс (13)Мемфис –95:119 (22:32, 27:26, 23:33, 23:28)Марк Газоль (32 + 5 потерь), Конли (15 + 6 передач), Парсонс (12), Рэндолф (11 + 8 подборов), Картер (8)Деккер (30), Харден (29 + 10 передач + 6 потерь), Гордон (21), Нене (12), Беверли (7 + 8 подборов), Ариза (3 + 10 подборов)Бостон –123:127 OT (28:26, 37:30, 21:32, 27:25, 10:14)Томас (41 + 6 передач + 6 потерь), Смарт (17 + 6 передач), Хорфорд (17 + 9 подборов), Краудер (16), Розир (15), Олиник (10 + 8 подборов)Макколлум (35), Лиллард (28 + 7 передач), Ленард (17), Тернер (12), Амину (11 + 7 подборов), Пламли (10 + 11 подборов + 8 передач)– Вашингтон 113:112 (30:26, 31:29, 37:27, 15:30)М-с Моррис (25 + 11 подборов), Джексон (19 + 8 передач), Харрис (18 + 9 подборов), Луэр (10), Буллок (9), Смит (9), Джонсон (9), Бэйнс (9), Драммонд (3 + 10 подборов)Уолл (19 + 7 подборов + 10 передач), М-ф Моррис (19 + 9 подборов), Бил (17), ; Смит (16), Гортат (12 + 7 подборов), Портер (11 + 7 подборов), Убре (11)– Бруклин 112:105 (28:14, 32:32, 21:35, 31:24)Кидд-Гилкрист (17 + 14 подборов), Сешнс (17), Уокер (16 + 6 передач), Батюм (16 + 9 подборов + 6 передач), Белинелли (14), Зеллер (12 + 9 подборов), Камински (10)Лопес (24), Богданович (16), Эйси (14), Килпатрик (13), Фой (11)– Филадельфия 110:93 (25:25, 37:29, 28:23, 20:16)Миллсэп (22 + 10 подборов), Бэйзмор (16), Шредер (15 + 9 передач), Ховард (13 + 15 подборов), Дилэйни (13), Хардуэй (12 + 6 передач)Ильясова (21), Ковингтон (15 + 10 подборов), Окафор (12), Хендерсон (10), Луваву-Кабарро (10), Макконнелл (8 + 11 передач)– Милуоки 109:97 (25:22, 28:21, 29:28, 27:26)Уэйтерс (33), Драгич (25 + 6 передач), Уайтсайд (16 + 15 подборов), Эллингтон (15), Дж. Джонсон (7 + 6 передач)Адетокумбо (24 + 10 подборов), Паркер (16 + 7 подборов), Деллаведова (15 + 7 передач), Хенсон (11 + 9 подборов), Монро (9)– Клипперс 123:98 (27:18, 32:27, 36:26, 28:27)Денвер: Йокич (19 + 10 подборов), Бартон (18), Галлинари (18), Чендлер (18 + 7 подборов), Фарид (13 + 7 подборов), Нуркич (12)Клипперс: Спейтс (18), Риверс (16), Редик (14), Джордан (14 + 13 подборов),Фелтон (14)– Индиана 109:100 (34:21, 26:29, 25:22, 24:28)Джордж Хилл (30), Хэйворд (27), Гобер (19 + 11 подборов), Беркс (13), Фэйворс (8 + 7 подборов)Тиг (19 + 7 передач), Джордж (19), Янг (19 + 9 подборов + 5 потерь), Эллис (15), Тернер (13 + 7 подборов)– Сакраменто 102:99 (24:21, 31:31, 20:21, 27:26)Уэйд (30 + 4 блок-шота), Батлер (23 + 7 передач), Ципзер (13), Миротич (11), Лопес (9 + 8 подборов), Фелисио (4 + 10 подборов)Казинс (42 + 14 подборов), Аффлало (9), Коллисон (8), Темпл (8), Лоусон (8 + 6 передач)1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 12 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/153. Бостон Селтикс – 26/174. Атланта Хоукс – 26/185. Вашингтон Уизардс – 23/206. Шарлотт Хорнетс – 23/217. Индиана Пэйсерс – 22/218. Чикаго Буллз – 22/239. Милуоки Бакс – 20/2310. Детройт Пистонс – 20/2411. Нью-Йорк Никс – 19/2612. Орландо Мэджик – 18/2713. Филадельфия Сиксерс – 15/2714. Майами Хит – 14/3015. Бруклин Нетс – 9/341. Голден Стэйт Уорриорз – 37 побед /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 34/93. Хьюстон Рокетс – 34/134. Лос-Анджелес Клипперс – 29/165. Юта Джаз – 29/166. Оклахома-Сити Тандер – 25/197. Мемфис Гриззлиз – 26/208. Денвер Наггетс – 18/249. Портленд Трэйл Блэйзерс – 19/2610. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/2711. Сакраменто Кингз – 16/2712. Миннесота Тимбервулвз – 15/2813. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/3114. Даллас Маверикс – 14/2915. Финикс Санз – 14/29