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НБА. «Финикс» победил «Нью-Йорк», «Хьюстон» - «Мемфис», «Кливленд» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты

Нью-Йорк – Финикс (105:107)

В ночь на 22 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 11 матчей.

«Финикс Санз»  на выезде одержал победу над «Нью-Йорк Никс» со счетом 107:105.
На протяжении всей встречи была равная игра и победитель определился лишь в концовке матча. Победу «Санз» принес атакующий защитник Девин Букер, который при отставании в три очка сначала реализовал два штрафных, а затем исполнил точный бросок из-за дуги за полминуты до финальной сирены. Он же стал самым результативным игроком своей команды, набрав 26 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 9 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 3 подбора и 1 блокшот.
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Никс» Кармело Энтони, записавший в свой актив 31 очко.

«Финикс» одержал первую победу после двух поражений подряд и в Западной конференции по-прежнему на последнем месте (14 побед, 29 поражений).
«Никс» потерпели второе поражение подряд и в Восточной конференции занимают 11-е место (19 побед, 26 поражений).

Действующий чемпион «Кливленд» проиграл в овертайме «Сан-Антонио» (115:118).

«Хьюстон» прервал неудачную серию, победив в выездной игре с седьмой командой Западной конференции «Мемфисом» (119:95).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 29.2 (38)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,7 (41)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (45)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,2 (42)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 21 января
Нью-Йорк – Финикс 105:107 (33:30, 22:31, 35:29, 15:17)
Нью-Йорк: Энтони (31 + 7 подборов + 6 передач), Роуз (26), Порзингис (14), Ли (13), Кузминскас (7), Эрнангомес (6 + 8 подборов), Холидэй (3), Бэйкер (3), Дженнингс (2), Ноа (0 + 15 подборов)
Финикс: Букер (26 + 5 потерь), Бледсоу (23 + 7 передач), Крисс (15), Такер (15), Найт (11), Чендлер (9 + 16 подборов), Уоррен (4), Лень (4 + 3 подбора + 1 блокшот)

Кливленд – Сан-Антонио 115:118 OT (33:22, 25:35, 31:27, 18:23, 8:11)
Кливленд: Ирвинг (29 + 9 передач), Джеймс (29 + 7 передач + 7 потерь), Томпсон (14 + 12 подборов), Лав (13 + 11 подборов), Шамперт (11)
Сан-Антонио: Ленард (41 + 6 потерь), Олдридж (16 + 12 подборов + 6 передач), Мюррей (14 + 6 передач), Ли (14 + 11 подборов), Миллс (13)

Мемфис – Хьюстон 95:119 (22:32, 27:26, 23:33, 23:28)
Мемфис: Марк Газоль (32 + 5 потерь), Конли (15 + 6 передач), Парсонс (12), Рэндолф (11 + 8 подборов), Картер (8)
Хьюстон: Деккер (30), Харден (29 + 10 передач + 6 потерь), Гордон (21), Нене (12), Беверли (7 + 8 подборов), Ариза (3 + 10 подборов)

Бостон – Портленд 123:127 OT (28:26, 37:30, 21:32, 27:25, 10:14)
Бостон: Томас (41 + 6 передач + 6 потерь), Смарт (17 + 6 передач), Хорфорд (17 + 9 подборов), Краудер (16), Розир (15), Олиник (10 + 8 подборов)
Портленд: Макколлум (35), Лиллард (28 + 7 передач), Ленард (17), Тернер (12), Амину (11 + 7 подборов), Пламли (10 + 11 подборов + 8 передач)

Детройт – Вашингтон 113:112 (30:26, 31:29, 37:27, 15:30)
Детройт: М-с Моррис (25 + 11 подборов), Джексон (19 + 8 передач), Харрис (18 + 9 подборов), Луэр (10), Буллок (9), Смит (9), Джонсон (9), Бэйнс (9), Драммонд (3 + 10 подборов)
Вашингтон: Уолл (19 + 7 подборов + 10 передач), М-ф Моррис (19 + 9 подборов), Бил (17), ; Смит (16), Гортат (12 + 7 подборов), Портер (11 + 7 подборов), Убре (11)

Шарлотт – Бруклин 112:105 (28:14, 32:32, 21:35, 31:24)
Шарлотт: Кидд-Гилкрист (17 + 14 подборов), Сешнс (17), Уокер (16 + 6 передач), Батюм (16 + 9 подборов + 6 передач), Белинелли (14), Зеллер (12 + 9 подборов), Камински (10)
Бруклин: Лопес (24), Богданович (16), Эйси (14), Килпатрик (13), Фой (11)

Атланта – Филадельфия 110:93 (25:25, 37:29, 28:23, 20:16)
Атланта: Миллсэп (22 + 10 подборов), Бэйзмор (16), Шредер (15 + 9 передач), Ховард (13 + 15 подборов), Дилэйни (13), Хардуэй (12 + 6 передач)
Филадельфия: Ильясова (21), Ковингтон (15 + 10 подборов), Окафор (12), Хендерсон (10), Луваву-Кабарро (10), Макконнелл (8 + 11 передач)

Майами – Милуоки 109:97 (25:22, 28:21, 29:28, 27:26)
Майами: Уэйтерс (33), Драгич (25 + 6 передач), Уайтсайд (16 + 15 подборов), Эллингтон (15), Дж. Джонсон (7 + 6 передач)
Милуоки: Адетокумбо (24 + 10 подборов), Паркер (16 + 7 подборов), Деллаведова (15 + 7 передач), Хенсон (11 + 9 подборов), Монро (9)

Денвер – Клипперс 123:98 (27:18, 32:27, 36:26, 28:27)
Денвер: Йокич (19 + 10 подборов), Бартон (18), Галлинари (18), Чендлер (18 + 7 подборов), Фарид (13 + 7 подборов), Нуркич (12)
Клипперс: Спейтс (18), Риверс (16), Редик (14), Джордан (14 + 13 подборов),Фелтон (14)

Юта – Индиана 109:100 (34:21, 26:29, 25:22, 24:28)
Юта: Джордж Хилл (30), Хэйворд (27), Гобер (19 + 11 подборов), Беркс (13),  Фэйворс (8 + 7 подборов)
Индиана: Тиг (19 + 7 передач), Джордж (19), Янг (19 + 9 подборов + 5 потерь), Эллис (15), Тернер (13 + 7 подборов)

Чикаго – Сакраменто 102:99 (24:21, 31:31, 20:21, 27:26)
Чикаго: Уэйд (30 + 4 блок-шота), Батлер (23 + 7 передач), Ципзер (13), Миротич (11), Лопес (9 + 8 подборов), Фелисио (4 + 10 подборов)
Сакраменто: Казинс (42 + 14 подборов), Аффлало (9), Коллисон (8), Темпл (8), Лоусон (8 + 6 передач)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 12 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/15
3. Бостон Селтикс – 26/17
4. Атланта Хоукс – 26/18
5. Вашингтон Уизардс – 23/20
6. Шарлотт Хорнетс – 23/21
7. Индиана Пэйсерс – 22/21
8. Чикаго Буллз – 22/23
9. Милуоки Бакс – 20/23
10. Детройт Пистонс –  20/24
11. Нью-Йорк Никс – 19/26
12. Орландо Мэджик – 18/27
13. Филадельфия Сиксерс –  15/27
14. Майами Хит – 14/30
15. Бруклин Нетс – 9/34

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 37 побед /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 34/9
3. Хьюстон Рокетс – 34/13
4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/16
5. Юта Джаз – 29/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 25/19
7. Мемфис Гриззлиз – 26/20
8. Денвер Наггетс – 18/24
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 19/26
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/27
11. Сакраменто Кингз – 16/27
12. Миннесота Тимбервулвз – 15/28
13. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/31
14. Даллас Маверикс – 14/29
15. Финикс Санз – 14/29
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