НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Хьюстон», «Лейкерс» - «Индиану», «Торонто» проиграл «Шарлотт» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 20 января

Хьюстон:

Голден Стэйт:

Филадельфия:

Портленд:

Шарлотт:

Торонто:

Орландо:

Милуоки

Мемфис:

Сакраменто:

Атланта:

Чикаго:

Даллас:

Юта:

– Индиана 108:96 (27:24, 24:29, 35:22, 22:21)



Индиана:

В ночь на 21 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.В матче фаворитов Западной конференции «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде уверенно победил «Хьюстон Рокетс» со счетом 125:108.Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 32 очка. Еще 24 в активе разыгрывающего Стивена Карри.В составе «Хьюстона» дабл-даблы оформили центровой Клинт Капела (22 очка, 12 подборов) и атакующий защитник Джеймс Харден (17 очков, 11 передач).Для «Уорриорз» эта победа стала шестой подряд. «Рокетс» потерпели четвертое поражение в последних шести матчах.«Голден Стэйт» - лидер текущего чемпионата и Западной конференции (37 побед, 6 поражений), «Хьюстон» в конференции занимает 3-е место (32 победы. 13 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,9 (37)3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,7 (41)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (45)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,2 (42)Хьюстон –108:125 (29:32, 28:30, 22:37, 29:26)Капела (22 + 12 подборов), Харден (17 + 7 подборов + 11 передач + 7 потерь), Деккер (17 + 7 подборов), Беверли (13), Ариза (12), Харрелл (8), Браун (7), Гордон (6), Брюэр (4), Эннис (2)Дюрант (32 + 7 передач), Карри (24 + 7 передач), Томпсон (16), Грин (15 + 8 подборов + 7 передач), Пачулия (10 + 9 подборов), Маккоу (8), МакАду (8), Игудала (5 + 9 подборов), Ливингстон (4), Луни (3)– Портленд 93:92 (22:33, 21:23, 27:15, 23:21)Ильясова (24 + 5 потерь), Ковингтон (22), Эмбиид (18 + 10 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Макконнелл (8), Хендерсон (5 + 7 подборов), Ноэл (5 + 9 подборов)Лиллард (30 + 5 потерь), Макколлум (16), Пламли (14 + 11 подборов), Вонле (10), Амину (9 + 9 подборов)– Торонто 113:78 (26:18, 29:30, 33:15, 25:15)Уокер (32 + 8 передач), Камински (16 + 8 подборов), Батюм (13 + 6 передач + 5 потерь), Зеллер (11), Марв. Уильямс (10 + 8 подборов), Сешнс (10)Лаури (24), ДеРозан (23), Валанчюнас (11), Росс (5), Пауэлл (4)– Милуоки 112:96 (25:23, 34:32, 29:19, 24:22)Пэйтон (20 + 6 передач), Грин (18 + 7 подборов), Гордон (17 + 8 подборов), Ибака (13), Вучевич (13), Бийомбо (13 + 13 подборов + 4 блок-шота), Огастин (10 + 8 передач): Паркер (25 + 6 передач), Адетокумбо (17 + 14 подборов), Брогдон (16), Хенсон (8), Вон (8)– Сакраменто 107:91 (15:23, 34:19, 34:22, 24:27)Марк Газоль (28 + 9 подборов), Рэндолф (20 + 10 подборов), Конли (16 + 8 подборов + 8 передач), Аллен (13 + 10 подборов), Картер (11), Эннис (10)Казинс (19 + 10 подборов), Темпл (14), Лоусон (13), Куфос (8), Барнс (8)Нью-Орлеан –114:143 (32:29, 22:37, 30:43, 30:34)Нью-Орлеан: Дэвис (22 + 9 подборов), Каннингем (14 + 7 подборов), Джонс (13 + 8 подборов), Холидэй (12 + 8 передач), Хилд (11)Бруклин: Богданович (23), Лопес (23 + 8 подборов), ЛеВерт (17 + 6 передач), Скола (14), Холлис-Джефферсон (12 + 7 подборов), Эйси (12 + 8 подборов), Фой (11), Динуидди (10)– Чикаго 102:93 (35:13, 30:23, 22:21, 15:36)Шредер (25 + 6 передач + 5 потерь), Миллсэп (14 + 9 подборов), Ховард (11), Сефолоша (10), Хардуэй (9)Батлер (19), Грант (12), Ципзер (10), Портис (10 + 7 подборов), Лопес (10)Даллас –107:112 OT (22:19, 19:27, 27:26, 30:26, 9:14)Барнс (19), Уильямс (16 + 8 передач), Сет Карри (15), Пауэлл (14),Мэттьюз (11 + 8 подборов), Харрис (10), Бареа (10 + 6 передач), Новицки (3 + 10 подборов)Гобер (27 + 25 подборов), Хэйворд (26 + 7 подборов), Джонсон (15), Джордж Хилл (13), Инглс (12)Лейкерс: Уильямс (27), Рэндл (16), Янг (15), Ингрэм (15 + 7 подборов), Кларксон (12 + 5 перехватов + 7 потерь), Блэк (8 + 13 подборов), Мозгов (4 + 11 подборов)Джордж (21), Джефферсон (20), Тернер (15 + 5 потерь), Тиг (11 + 7 передач + 6 потерь), Янг (9 + 8 подборов + 5 перехватов)1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 11 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/153. Бостон Селтикс – 26/164. Атланта Хоукс – 25/185. Вашингтон Уизардс – 23/196. Индиана Пэйсерс – 22/207. Шарлотт Хорнетс – 22/218. Чикаго Буллз – 21/239. Милуоки Бакс – 20/2210. Детройт Пистонс – 19/2411. Нью-Йорк Никс – 19/2512. Орландо Мэджик – 18/2713. Филадельфия Сиксерс – 15/2614. Майами Хит – 13/3015. Бруклин Нетс – 9/331. Голден Стэйт Уорриорз – 37 побед /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 33/93. Хьюстон Рокетс – 32/134. Лос-Анджелес Клипперс – 29/155. Юта Джаз – 28/166. Мемфис Гриззлиз – 26/197. Оклахома-Сити Тандер – 25/198. Денвер Наггетс – 17/249. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/2610. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/2711. Сакраменто Кингз – 16/2612. Миннесота Тимбервулвз – 15/2813. Лос-Анджелес Лейкерс – 16/3114. Даллас Маверикс – 14/2915. Финикс Санз – 13/29