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НБА. «Финикс» проиграл «Кливленду», «Клипперс» - «Миннесоте», «Сан-Антонио» победил «Денвер» и другие результаты

Кливленд – Финикс (118:103).

В ночь на 20 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.

Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете нанес поражение «Финикс Санз» со счетом 118:103. Уже в первой половине встречи хозяева имели преимущество «+18» и довели встречу до победного конца.
В составе победителей Кайри Ирвинг набрал 26 очков, а Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 21 очко, 15 передач, добавив к ним 9 подборов.
У «Финикса» 22 очка на свой счет записал разыгрывающий Эрик Бледсо, дабл-дабл сделал центровой Тайсон Чендлер. 23-летний украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 8 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 3 подбора и 1 блокшот.

«Кавальерс» одержали вторую победу в последних пяти матчах, «Санз» в последних пяти матчах потерпели четвертое поражение.
«Кливленд» возглавляет турнирную таблицу «Восточной конференции (30 побед, 11 поражений), «Финикс» на Западе занимает последнее место (13 побед, 29 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,9 (37)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,8 (40)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (44)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (41)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 19 января
Кливленд – Финикс 118:103 (29:21, 30:20, 30:35, 29:27)
Кливленд: Ирвинг (26), Джеймс (21 + 9 подборов + 15 передач), ; Фрай (18 + 10 подборов), Шамперт (17), Джонс (14), Корвер (9), Лиггинс (5), Джефферсон (4), Томпсон (2), Фелдер (2)
Финикс: Бледсо (22 + 9 передач), Чендлер (22 + 16 подборов), Букер (21 + 7 подборов + 8 передач), Уоррен (18), Крисс (6), Лень (4 + 3 подбора + 1 блокшот), Найт (3), Бендер (3), Юлис (2), Такер (2)

Майами – Даллас 99:95 (29:22, 15:31, 26:20, 29:22)
Майами: Драгич (32), Джонсон (23), Уайтсайд (13 + 8 подборов), Уэйтерс (12), Рид (8)
Даллас: Новицки (19), Мэттьюз (18), Сет Карри (15), Барнс (15 + 7 подборов), Бареа (13)

Нью-Йорк – Вашингтон 110:113 (27:38, 40:28, 19:34, 24:13)
Нью-Йорк: Энтони (34 + 10 подборов), Роуз (20), Порзингис (15), О’Куинн (14 + 8 подборов), Холидэй (11)
Вашингтон: Уолл (29 + 13 передач), Портер (23), М-ф Моррис (14), Гортат (12 + 12 подборов), Смит (11), Убре (10)

Сан-Антонио – Денвер 118:104 (28:23, 31:35, 33:23, 26:23)
Сан-Антонио: Ленард (34), Мюррей (24), Джинобили (14), Ли (10 + 16 подборов), Олдридж (10 + 6 передач)
Денвер: Йокич (35 + 12 подборов), Бартон (18 + 7 передач), Мюррэй (13), Мудиай (12), Эрнангомес (8)

Клипперс – Миннесота 101:104 (22:25, 29:19, 28:33, 22:27)
Клипперс: Джордан (29 + 16 подборов), Риверс (20), Фелтон (10 + 8 передач), Мба а Муте (10), Басс (10)
Миннесота: Таунс (37 + 12 подборов), Уиггинс (27), Дженг (13 + 7 подборов), ЛаВин (9), Мухаммад (7)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 11 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/14
3. Бостон Селтикс – 26/16
4. Атланта Хоукс – 24/18
5. Вашингтон Уизардс – 23/19
6. Индиана Пэйсерс – 22/19
7. Шарлотт Хорнетс – 21/21
8. Чикаго Буллз – 21/22
9. Милуоки Бакс – 20/21
10. Детройт Пистонс –  19/24
11. Нью-Йорк Никс – 19/25
12. Орландо Мэджик – 17/27
13. Филадельфия Сиксерс –  14/26
14. Майами Хит – 12/30
15. Бруклин Нетс – 8/33

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 36 побед /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 33/9
3. Хьюстон Рокетс – 32/12
4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/15
5. Юта Джаз – 27/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 25/19
7. Мемфис Гриззлиз – 25/19
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/25
9/ Денвер Наггетс – 17/24
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/26
11. Сакраменто Кингз – 16/25
12. Миннесота Тимбервулвз – 15/28
13.Даллас Маверикс – 14/28
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/31
15. Финикс Санз – 13/29



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