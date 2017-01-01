НБА. «Финикс» проиграл «Кливленду», «Клипперс» - «Миннесоте», «Сан-Антонио» победил «Денвер» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 19 января

Кливленд:

Финикс:

Майами:

Даллас:

Нью-Йорк:

Вашингтон:

Сан-Антонио:

Денвер:

Клипперс:

Миннесота:

В ночь на 20 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете нанес поражение «Финикс Санз» со счетом 118:103. Уже в первой половине встречи хозяева имели преимущество «+18» и довели встречу до победного конца.В составе победителей Кайри Ирвинг набрал 26 очков, а Леброн Джеймс оформил дабл-дабл — 21 очко, 15 передач, добавив к ним 9 подборов.У «Финикса» 22 очка на свой счет записал разыгрывающий Эрик Бледсо, дабл-дабл сделал центровой Тайсон Чендлер. 23-летний украинский центровойпровел на паркете 8 минут, за которые набрал 4 очка, сделал 3 подбора и 1 блокшот.«Кавальерс» одержали вторую победу в последних пяти матчах, «Санз» в последних пяти матчах потерпели четвертое поражение.«Кливленд» возглавляет турнирную таблицу «Восточной конференции (30 побед, 11 поражений), «Финикс» на Западе занимает последнее место (13 побед, 29 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,9 (37)3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,8 (40)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (44)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (41)– Финикс 118:103 (29:21, 30:20, 30:35, 29:27)Ирвинг (26), Джеймс (21 + 9 подборов + 15 передач), ; Фрай (18 + 10 подборов), Шамперт (17), Джонс (14), Корвер (9), Лиггинс (5), Джефферсон (4), Томпсон (2), Фелдер (2)Бледсо (22 + 9 передач), Чендлер (22 + 16 подборов), Букер (21 + 7 подборов + 8 передач), Уоррен (18), Крисс (6),(4 + 3 подбора + 1 блокшот), Найт (3), Бендер (3), Юлис (2), Такер (2)– Даллас 99:95 (29:22, 15:31, 26:20, 29:22)Драгич (32), Джонсон (23), Уайтсайд (13 + 8 подборов), Уэйтерс (12), Рид (8)Новицки (19), Мэттьюз (18), Сет Карри (15), Барнс (15 + 7 подборов), Бареа (13)Нью-Йорк –110:113 (27:38, 40:28, 19:34, 24:13)Энтони (34 + 10 подборов), Роуз (20), Порзингис (15), О’Куинн (14 + 8 подборов), Холидэй (11)Уолл (29 + 13 передач), Портер (23), М-ф Моррис (14), Гортат (12 + 12 подборов), Смит (11), Убре (10)– Денвер 118:104 (28:23, 31:35, 33:23, 26:23)Ленард (34), Мюррей (24), Джинобили (14), Ли (10 + 16 подборов), Олдридж (10 + 6 передач)Йокич (35 + 12 подборов), Бартон (18 + 7 передач), Мюррэй (13), Мудиай (12), Эрнангомес (8)Клипперс –101:104 (22:25, 29:19, 28:33, 22:27)Джордан (29 + 16 подборов), Риверс (20), Фелтон (10 + 8 передач), Мба а Муте (10), Басс (10)Таунс (37 + 12 подборов), Уиггинс (27), Дженг (13 + 7 подборов), ЛаВин (9), Мухаммад (7)1. Кливленд Кавальерс – 30 побед / 11 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/143. Бостон Селтикс – 26/164. Атланта Хоукс – 24/185. Вашингтон Уизардс – 23/196. Индиана Пэйсерс – 22/197. Шарлотт Хорнетс – 21/218. Чикаго Буллз – 21/229. Милуоки Бакс – 20/2110. Детройт Пистонс – 19/2411. Нью-Йорк Никс – 19/2512. Орландо Мэджик – 17/2713. Филадельфия Сиксерс – 14/2614. Майами Хит – 12/3015. Бруклин Нетс – 8/331. Голден Стэйт Уорриорз – 36 побед /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 33/93. Хьюстон Рокетс – 32/124. Лос-Анджелес Клипперс – 29/155. Юта Джаз – 27/166. Оклахома-Сити Тандер – 25/197. Мемфис Гриззлиз – 25/198. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/259/ Денвер Наггетс – 17/2410. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/2611. Сакраменто Кингз – 16/2512. Миннесота Тимбервулвз – 15/2813.Даллас Маверикс – 14/2814. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/3115. Финикс Санз – 13/29