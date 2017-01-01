НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты

В ночь на 19 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.
«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете нанес поражение «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 121:100.
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 40 очков, добавив к ним 12 подборов.
В составе «Тандер» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл - 27 очков, 15 подборов и 13 результативных передач.
«Уорриорз» продлили свою победную серию до пяти матчей, «Тандер» потерпели второе поражение подряд.
«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции и чемпионата в целом (36 побед, 6 поражений). «Оклахома» занимает на Западе 6-е место (25 побед, 19 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,9 (37)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,8 (40)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (44)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (41)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 18 января
Голден Стэйт
– Оклахома-Сити 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22)
Голден Стэйт:
Дюрант (40 + 12 подборов), Карри (24 + 8 передач), Томпсон (14), Грин (12 + 11 подборов), Ливингстон (8), Уэст (8)
Оклахома-Сити:
Уэстбрук (27 + 15 подборов + 13 передач + 10 потерь), Кантер (22 + 9 подборов), Оладипо (20), Пэйн (9),Грант (7)
Филадельфия
– Торонто 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)
Филадельфия:
Эмбиид (26 + 9 подборов), Ильясова (18), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (10 + 5 потерь), Хендерсон (9
Торонто:
ДеРозан (25 + 6 передач), Лаури (24 + 5 перехватов + 5 потерь), Валанчюнас (10 + 16 подборов), Росс (8), Саллинджер (8)
Вашингтон – Мемфис 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)
Вашингтон: Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 подборов), М-ф Моррис (17 + 12 подборов), Бил (12), Смит (8),Гортат (7 + 11 подборов)
Мемфис:
Марк Газоль (28 + 7 передач), Конли (20 + 6 передач + 5 потерь), Грин (15 + 13 подборов), Картер (12), Эннис (8)
Шарлотт
– Портленд 107:85 (23:26, 31:20, 25:26, 28:13)
Шарлотт:
Уокер (23), Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хибберт (16), Белинелли (13), Камински (11) Зеллер (6 + 10 подборов)
Портленд:
Лиллард (21 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Харклесс (9), Пламли (8 + 10 подборов), Тернер (8 + 9 подборов)
Бостон – Нью-Йорк
106:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)
Бостон:
Томас (39), Краудер (21), Браун (12), Джонсон (10 + 7 подборов), Хорфорд (5 + 7 подборов + 10 передач)
Нью-Йорк:
Роуз (30 + 10 подборов), Кузминскас (17), Эрнангомес (17 + 11 подборов), Холидэй (13), Энтони (13), Дженнингс (11)
Нью-Орлеан
– Орландо 118:98 (32:29, 33:23, 27:21, 26:25)
Нью-Орлеан:
Дэвис (21 + 14 подборов), Гэллоуэй (18), Эванс (18), Холидэй (14 + 5 перехватов), Каннингем (14), Хилд (10)
Орландо:
Пэйтон (14), Гордон (14 + 8 подборов), Грин (13), Ибака (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Вучевич (10 + 8 подборов), Огастин (10)
Хьюстон
– Милуоки 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27)
Хьюстон:
Харден (38 + 8 передач), Гордон (25),Беверли (12 + 9 подборов), Харрелл (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ариза (5), Деккер (5), Капела (5), Нене (5)
Милуоки:
Адетокумбо (32 + 11 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 7 подборов), Бизли (14 + 8 подборов), Снелл (8), Брогдон (7 + 8 подборов + 8 передач)
Детройт
– Атланта 118:95 (42:18, 27:27, 25:23, 24:27)
Детройт:
Джексон (26), Харрис (19), Буллок (15), М-с Моррис (14 + 10 подборов + 7 передач), Драммонд (13 + 17 подборов), Бэйнс (12)
Атланта:
Миллсэп (21 + 8 подборов), Шредер (13 + 6 передач), Хамфрис (13),Бэйзмор (10), Хардуэй (10), Принс (10)
Сакраменто – Индиана
100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35)
Сакраменто:
Казинс (25 + 12 подборов + 10 передач + 9 потерь), Гэй (21), Коллисон (11 + 9 передач), Аффлало (11), Куфос (11)
Индиана
: Джордж (24), Тиг (22 + 7 подборов + 11 передач), Джефферсон (20), Тернер (16), Майлз (9)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/14
3. Бостон Селтикс – 26/16
4. Атланта Хоукс – 24/18
5. Вашингтон Уизардс – 22/19
6. Индиана Пэйсерс – 22/19
7. Шарлотт Хорнетс – 21/21
8. Чикаго Буллз – 21/22
9. Милуоки Бакс – 20/21
10. Детройт Пистонс – 19/24
11. Нью-Йорк Никс – 19/24
12. Орландо Мэджик – 17/27
13. Филадельфия Сиксерс – 14/26
14. Майами Хит – 12/30
15. Бруклин Нетс – 8/33
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 36 побед /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 32/9
3. Хьюстон Рокетс – 32/12
4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/14
5. Юта Джаз – 27/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 25/19
7. Мемфис Гриззлиз – 25/19
8. Денвер Наггетс – 17/23
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/25
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/26
11. Сакраменто Кингз – 16/25
12. Даллас Маверикс – 14/27
13. Миннесота Тимбервулвз – 14/28
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/31
15. Финикс Санз – 13/28