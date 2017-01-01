На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты
Голден Стэйт – Оклахома-Сити - 121:100В ночь на 19 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете нанес поражение «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 121:100.
Самым результативным игроком матча стал легкий форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 40 очков, добавив к ним 12 подборов.
В составе «Тандер» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл - 27 очков, 15 подборов и 13 результативных передач.

«Уорриорз» продлили свою победную серию до пяти матчей, «Тандер» потерпели второе поражение подряд.
«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции и чемпионата в целом (36 побед, 6 поражений). «Оклахома» занимает на Западе 6-е место (25 побед, 19 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)
2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,9 (37)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,8 (40)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (44)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (41)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 18 января
Голден Стэйт – Оклахома-Сити 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22)
Голден Стэйт: Дюрант (40 + 12 подборов), Карри (24 + 8 передач), Томпсон (14), Грин (12 + 11 подборов), Ливингстон (8), Уэст (8)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (27 + 15 подборов + 13 передач + 10 потерь), Кантер (22 + 9 подборов), Оладипо (20), Пэйн (9),Грант (7)

Филадельфия – Торонто 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)
Филадельфия: Эмбиид (26 + 9 подборов), Ильясова (18), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (10 + 5 потерь), Хендерсон (9
Торонто: ДеРозан (25 + 6 передач), Лаури (24 + 5 перехватов + 5 потерь), Валанчюнас (10 + 16 подборов), Росс (8), Саллинджер (8)

Вашингтон – Мемфис 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)
Вашингтон: Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 подборов), М-ф Моррис (17 + 12 подборов), Бил (12), Смит (8),Гортат (7 + 11 подборов)
Мемфис: Марк Газоль (28 + 7 передач), Конли (20 + 6 передач + 5 потерь), Грин (15 + 13 подборов), Картер (12), Эннис (8)

Шарлотт – Портленд 107:85 (23:26, 31:20, 25:26, 28:13)
Шарлотт: Уокер (23), Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хибберт (16), Белинелли (13), Камински (11)  Зеллер (6 + 10 подборов)
Портленд: Лиллард (21 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Харклесс (9), Пламли (8 + 10 подборов), Тернер (8 + 9 подборов)

Бостон – Нью-Йорк 106:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)
Бостон: Томас (39), Краудер (21), Браун (12), Джонсон (10 + 7 подборов), Хорфорд (5 + 7 подборов + 10 передач)
Нью-Йорк: Роуз (30 + 10 подборов), Кузминскас (17), Эрнангомес (17 + 11 подборов), Холидэй (13), Энтони (13), Дженнингс (11)

Нью-Орлеан – Орландо 118:98 (32:29, 33:23, 27:21, 26:25)
Нью-Орлеан: Дэвис (21 + 14 подборов), Гэллоуэй (18), Эванс (18), Холидэй (14 + 5 перехватов), Каннингем (14), Хилд (10)
Орландо: Пэйтон (14), Гордон (14 + 8 подборов), Грин (13), Ибака (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Вучевич (10 + 8 подборов), Огастин (10)

Хьюстон – Милуоки 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27)
Хьюстон: Харден (38 + 8 передач), Гордон (25),Беверли (12 + 9 подборов), Харрелл (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ариза (5), Деккер (5), Капела (5), Нене (5)
Милуоки: Адетокумбо (32 + 11 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 7 подборов), Бизли (14 + 8 подборов), Снелл (8), Брогдон (7 + 8 подборов + 8 передач)

Детройт – Атланта 118:95 (42:18, 27:27, 25:23, 24:27)
Детройт: Джексон (26), Харрис (19), Буллок (15), М-с Моррис (14 + 10 подборов + 7 передач), Драммонд (13 + 17 подборов), Бэйнс (12)
Атланта: Миллсэп (21 + 8 подборов), Шредер (13 + 6 передач), Хамфрис (13),Бэйзмор (10), Хардуэй (10), Принс (10)

Сакраменто – Индиана 100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35)
Сакраменто: Казинс (25 + 12 подборов + 10 передач + 9 потерь), Гэй (21), Коллисон (11 + 9 передач), Аффлало (11), Куфос (11)
Индиана: Джордж (24), Тиг (22 + 7 подборов + 11 передач), Джефферсон (20), Тернер (16), Майлз (9)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/14
3. Бостон Селтикс – 26/16
4. Атланта Хоукс – 24/18
5. Вашингтон Уизардс – 22/19
6. Индиана Пэйсерс – 22/19
7. Шарлотт Хорнетс – 21/21
8. Чикаго Буллз – 21/22
9. Милуоки Бакс – 20/21
10. Детройт Пистонс –  19/24
11. Нью-Йорк Никс – 19/24
12. Орландо Мэджик – 17/27
13. Филадельфия Сиксерс –  14/26
14. Майами Хит – 12/30
15. Бруклин Нетс – 8/33

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 36 побед /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 32/9
3. Хьюстон Рокетс – 32/12
4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/14
5. Юта Джаз – 27/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 25/19
7. Мемфис Гриззлиз – 25/19
8. Денвер Наггетс – 17/23
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/25
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/26
11. Сакраменто Кингз – 16/25
12. Даллас Маверикс – 14/27
13. Миннесота Тимбервулвз – 14/28
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/31
15. Финикс Санз – 13/28
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Бруклин» «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» проиграл «Детройту» и другие результаты
НБА. «Клипперс» победил «Оклахому», «Бостон» обыграл «Портленд», «Детройт» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Даллас» в овертайме победил «Портленд», «Клипперс» проиграл «Нью-Орлеану» и другие результаты
НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон», «Чикаго» - «Хьюстон», «Клипперс» проиграл «Атланте» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан», «Клипперс» - «Майами», «Бруклин» проиграл «Ордандо» и другие результаты
НБА. «Вашингтон» победил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Майами», «Мемфис» уступил «Юте» и другие результаты
НБА. «Клипперс» победил «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты
НБА. «Торонто» обыграл «Бруклин», «Майами» - «Хьюстон», «Лейкерс» проиграл «Денверу» и другие результаты
НБА. «Финикс» проиграл «Юте», «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд» «Клипперс» - «Оклахому» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» разгромил «Бруклин» «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» проиграл «Детройту» и другие результаты
НБА. «Оклахома» победила «Мемфис», «Кливленд» крупно проиграл «Портленду» и другие результаты

Последние новости спорта

16:33 Истомин: Обыграть Новака в пяти сетах - это нечто нереальное 27 | Теннис

16:21 Джокович: Истомин просто был лучше и заслужил победу 38 | Теннис

16:05 Комментатор ESPN сравнил Винус Уильямс с гориллой 38 | Теннис

15:53 Пакьяо не знает Хорна, с которым будет драться в апреле 41 | Бокс

15:46 Флойд Мейвезер: Последний раз 25 млн долларов за бой я получал лет 10 назад 59 | Бокс

15:40 Австралиец Эван победил на третьем этапе велогонки «Тур Даун Андер» 47 | Велоспорт

11:34 НХЛ. «Питтсбург» победил «Монреаль» «Детройт» по буллитам одолел «Бостон» и другие результаты 143 | Хоккей

11:01 НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты 138 | Баскетбол

10:25 Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке 181 | Теннис / Главные новости спорта

09:58 Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг 267 | Теннис / Главные новости спорта

Все новости

ФОТО

Евгений Хитров проиграл Имманувелю Алиму (Фото)

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

ВИДЕО

Australian Open. Вавринка попал сопернику мячом в пах (Видео)

Евгений Хитров vs Имманувель Алим: Лучшие моменты боя

Хитров проиграл Алиму техническим нокаутом (Видео)

Ломаченко признан автором лучшего нокаута года по версии телеканала ESPN (Видео)

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Australian Open. Джокович проиграл в пяти сетах 117-й ракетке
Australian Open. Савчук в паре с Олару вышли во второй круг
Australian Open. Долгополов проиграл Монфису во втором круге
Australian Open. Свитолина вышла в третий круг
Australian Open. Долгополов стартовал с победы на Чоричем









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Январь 2017 (219)
Декабрь 2016 (463)
Ноябрь 2016 (461)
Октябрь 2016 (545)
Сентябрь 2016 (463)
Август 2016 (428)

© 2006-2017 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги