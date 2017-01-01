НБА. «Голден Стэйт» разгромил «Оклахому», «Хьюстон» - «Милуоки», «Торонто» проиграл «Филадельфии и другие результаты

В ночь на 19 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.



«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете нанес поражение «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 121:100.

Самым результативным игроком матча стал легкий форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 40 очков, добавив к ним 12 подборов.

В составе «Тандер» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл - 27 очков, 15 подборов и 13 результативных передач.



«Уорриорз» продлили свою победную серию до пяти матчей, «Тандер» потерпели второе поражение подряд.

«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции и чемпионата в целом (36 побед, 6 поражений). «Оклахома» занимает на Западе 6-е место (25 побед, 19 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)

2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,9 (37)

3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,8 (40)

4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (44)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (41)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 18 января

Голден Стэйт – Оклахома-Сити 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22)

Голден Стэйт: Дюрант (40 + 12 подборов), Карри (24 + 8 передач), Томпсон (14), Грин (12 + 11 подборов), Ливингстон (8), Уэст (8)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (27 + 15 подборов + 13 передач + 10 потерь), Кантер (22 + 9 подборов), Оладипо (20), Пэйн (9),Грант (7)



Филадельфия – Торонто 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)

Филадельфия: Эмбиид (26 + 9 подборов), Ильясова (18), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (10 + 5 потерь), Хендерсон (9

Торонто: ДеРозан (25 + 6 передач), Лаури (24 + 5 перехватов + 5 потерь), Валанчюнас (10 + 16 подборов), Росс (8), Саллинджер (8)



Вашингтон – Мемфис 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)

Вашингтон: Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 подборов), М-ф Моррис (17 + 12 подборов), Бил (12), Смит (8),Гортат (7 + 11 подборов)

Мемфис: Марк Газоль (28 + 7 передач), Конли (20 + 6 передач + 5 потерь), Грин (15 + 13 подборов), Картер (12), Эннис (8)



Шарлотт – Портленд 107:85 (23:26, 31:20, 25:26, 28:13)

Шарлотт: Уокер (23), Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хибберт (16), Белинелли (13), Камински (11) Зеллер (6 + 10 подборов)

Портленд: Лиллард (21 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Харклесс (9), Пламли (8 + 10 подборов), Тернер (8 + 9 подборов)



Бостон – Нью-Йорк 106:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)

Бостон: Томас (39), Краудер (21), Браун (12), Джонсон (10 + 7 подборов), Хорфорд (5 + 7 подборов + 10 передач)

Нью-Йорк: Роуз (30 + 10 подборов), Кузминскас (17), Эрнангомес (17 + 11 подборов), Холидэй (13), Энтони (13), Дженнингс (11)



Нью-Орлеан – Орландо 118:98 (32:29, 33:23, 27:21, 26:25)

Нью-Орлеан: Дэвис (21 + 14 подборов), Гэллоуэй (18), Эванс (18), Холидэй (14 + 5 перехватов), Каннингем (14), Хилд (10)

Орландо: Пэйтон (14), Гордон (14 + 8 подборов), Грин (13), Ибака (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Вучевич (10 + 8 подборов), Огастин (10)



Хьюстон – Милуоки 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27)

Хьюстон: Харден (38 + 8 передач), Гордон (25),Беверли (12 + 9 подборов), Харрелл (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ариза (5), Деккер (5), Капела (5), Нене (5)

Милуоки: Адетокумбо (32 + 11 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 7 подборов), Бизли (14 + 8 подборов), Снелл (8), Брогдон (7 + 8 подборов + 8 передач)



Детройт – Атланта 118:95 (42:18, 27:27, 25:23, 24:27)

Детройт: Джексон (26), Харрис (19), Буллок (15), М-с Моррис (14 + 10 подборов + 7 передач), Драммонд (13 + 17 подборов), Бэйнс (12)

Атланта: Миллсэп (21 + 8 подборов), Шредер (13 + 6 передач), Хамфрис (13),Бэйзмор (10), Хардуэй (10), Принс (10)



Сакраменто – Индиана 100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35)

Сакраменто: Казинс (25 + 12 подборов + 10 передач + 9 потерь), Гэй (21), Коллисон (11 + 9 передач), Аффлало (11), Куфос (11)

Индиана : Джордж (24), Тиг (22 + 7 подборов + 11 передач), Джефферсон (20), Тернер (16), Майлз (9)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений

2. Торонто Рэпторс – 28/14

3. Бостон Селтикс – 26/16

4. Атланта Хоукс – 24/18

5. Вашингтон Уизардс – 22/19

6. Индиана Пэйсерс – 22/19

7. Шарлотт Хорнетс – 21/21

8. Чикаго Буллз – 21/22

9. Милуоки Бакс – 20/21

10. Детройт Пистонс – 19/24

11. Нью-Йорк Никс – 19/24

12. Орландо Мэджик – 17/27

13. Филадельфия Сиксерс – 14/26

14. Майами Хит – 12/30

15. Бруклин Нетс – 8/33



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 36 побед /6 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 32/9

3. Хьюстон Рокетс – 32/12

4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/14

5. Юта Джаз – 27/16

6. Оклахома-Сити Тандер – 25/19

7. Мемфис Гриззлиз – 25/19

8. Денвер Наггетс – 17/23

9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/25

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/26

11. Сакраменто Кингз – 16/25

12. Даллас Маверикс – 14/27

13. Миннесота Тимбервулвз – 14/28

14. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/31

15. Финикс Санз – 13/28 В ночь на 19 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.«Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете нанес поражение «Оклахома-Сити Тандер» со счетом 121:100.Самым результативным игроком матча стал легкий форвард победителей Кевин Дюрант, набравший 40 очков, добавив к ним 12 подборов.В составе «Тандер» Расселл Уэстбрук оформил трипл-дабл - 27 очков, 15 подборов и 13 результативных передач.«Уорриорз» продлили свою победную серию до пяти матчей, «Тандер» потерпели второе поражение подряд.«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции и чемпионата в целом (36 побед, 6 поражений). «Оклахома» занимает на Западе 6-е место (25 побед, 19 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,7 очков в среднем за игру (42 матча)2. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,9 (37)3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,8 (40)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,8 (44)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (41)– Оклахома-Сити 121:100 (30:31, 26:25, 37:22, 28:22)Дюрант (40 + 12 подборов), Карри (24 + 8 передач), Томпсон (14), Грин (12 + 11 подборов), Ливингстон (8), Уэст (8)Уэстбрук (27 + 15 подборов + 13 передач + 10 потерь), Кантер (22 + 9 подборов), Оладипо (20), Пэйн (9),Грант (7)– Торонто 94:89 (25:21, 21:23, 22:21, 26:24)Эмбиид (26 + 9 подборов), Ильясова (18), Макконнелл (10 + 8 передач), Ковингтон (10 + 5 потерь), Хендерсон (9ДеРозан (25 + 6 передач), Лаури (24 + 5 перехватов + 5 потерь), Валанчюнас (10 + 16 подборов), Росс (8), Саллинджер (8)Вашингтон – Мемфис 104:101 (30:24, 36:27, 17:26, 21:24)Вашингтон: Уолл (25 + 13 передач), Портер (25 + 7 подборов), М-ф Моррис (17 + 12 подборов), Бил (12), Смит (8),Гортат (7 + 11 подборов)Марк Газоль (28 + 7 передач), Конли (20 + 6 передач + 5 потерь), Грин (15 + 13 подборов), Картер (12), Эннис (8)– Портленд 107:85 (23:26, 31:20, 25:26, 28:13)Уокер (23), Батюм (17 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), Хибберт (16), Белинелли (13), Камински (11) Зеллер (6 + 10 подборов)Лиллард (21 + 7 подборов + 6 передач), Макколлум (18), Харклесс (9), Пламли (8 + 10 подборов), Тернер (8 + 9 подборов)Бостон –106:117 (34:31, 20:32, 29:25, 23:29)Томас (39), Краудер (21), Браун (12), Джонсон (10 + 7 подборов), Хорфорд (5 + 7 подборов + 10 передач)Роуз (30 + 10 подборов), Кузминскас (17), Эрнангомес (17 + 11 подборов), Холидэй (13), Энтони (13), Дженнингс (11)– Орландо 118:98 (32:29, 33:23, 27:21, 26:25)Дэвис (21 + 14 подборов), Гэллоуэй (18), Эванс (18), Холидэй (14 + 5 перехватов), Каннингем (14), Хилд (10)Пэйтон (14), Гордон (14 + 8 подборов), Грин (13), Ибака (11 + 7 подборов + 5 блок-шотов), Вучевич (10 + 8 подборов), Огастин (10)– Милуоки 111:92 (22:27, 30:12, 27:26, 32:27)Харден (38 + 8 передач), Гордон (25),Беверли (12 + 9 подборов), Харрелл (12 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Ариза (5), Деккер (5), Капела (5), Нене (5)Адетокумбо (32 + 11 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 7 подборов), Бизли (14 + 8 подборов), Снелл (8), Брогдон (7 + 8 подборов + 8 передач)– Атланта 118:95 (42:18, 27:27, 25:23, 24:27)Джексон (26), Харрис (19), Буллок (15), М-с Моррис (14 + 10 подборов + 7 передач), Драммонд (13 + 17 подборов), Бэйнс (12)Миллсэп (21 + 8 подборов), Шредер (13 + 6 передач), Хамфрис (13),Бэйзмор (10), Хардуэй (10), Принс (10)Сакраменто –100:106 (34:21, 26:20, 19:30, 21:35)Казинс (25 + 12 подборов + 10 передач + 9 потерь), Гэй (21), Коллисон (11 + 9 передач), Аффлало (11), Куфос (11): Джордж (24), Тиг (22 + 7 подборов + 11 передач), Джефферсон (20), Тернер (16), Майлз (9)1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/143. Бостон Селтикс – 26/164. Атланта Хоукс – 24/185. Вашингтон Уизардс – 22/196. Индиана Пэйсерс – 22/197. Шарлотт Хорнетс – 21/218. Чикаго Буллз – 21/229. Милуоки Бакс – 20/2110. Детройт Пистонс – 19/2411. Нью-Йорк Никс – 19/2412. Орландо Мэджик – 17/2713. Филадельфия Сиксерс – 14/2614. Майами Хит – 12/3015. Бруклин Нетс – 8/331. Голден Стэйт Уорриорз – 36 побед /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 32/93. Хьюстон Рокетс – 32/124. Лос-Анджелес Клипперс – 29/145. Юта Джаз – 27/166. Оклахома-Сити Тандер – 25/197. Мемфис Гриззлиз – 25/198. Денвер Наггетс – 17/239. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/2510. Нью-Орлеан Пеликанс – 17/2611. Сакраменто Кингз – 16/2512. Даллас Маверикс – 14/2713. Миннесота Тимбервулвз – 14/2814. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/3115. Финикс Санз – 13/28