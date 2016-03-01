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НБА. «Торонто» обыграл «Бруклин», «Майами» - «Хьюстон», «Лейкерс» проиграл «Денверу» и другие результаты

Майами – Хьюстон (109:103). Джеймс Харден (Хьюстон)

В ночь на 18 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.

В одном из них «Майами Хит» на домашнем паркете победил «Хьюстон Рокетс со счетом 109:103.
В составе победителей самым  результативным стал разыгрывающий Горан Драгич, набравший 21 очко. Еще 18 в активе атакующего защитника Уэйна Эллингтнона, а центровой Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл - 14 очков, 15 подборов.
В составе «Хьюстон» очередной трипл-дабл оформил Джеймс Харден — 40 очков, 12 подборов, 10 передач.
Эта победа позволила «Майами» прервать серию из четырех поражений. «Рокетс» потерпели третье поражение в последних пяти матчах.
В Западной конференции «Хьюстон» занимает третье место (32 победы, 12 поражений), «Майами» на Востоке на предпоследнем, 14-м месте (12 побед, 30 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (41 матч)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,0 (39)
3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,6 (36)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,6 (43)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,5 (40)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 17 января
Бруклин – Торонто 109:119 (29:26, 32:32, 24:34, 24:27)
Бруклин: Лопес (28 + 8 подборов), ЛеВерт (14), Холлис-Джефферсон (14 + 8 подборов), Богданович (11), Хэмилтон (9)
Торонто: ДеРозан (36 + 11 подборов + 6 передач), Джозеф (33), Росс (15), ВанВлит (10), Кэрролл (9), Валанчюнас (7 + 10 подборов)

Майами – Хьюстон 109:103 (27:32, 26:21, 26:26, 30:24)
Майами: Драгич (21 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь), Эллингтон (18), Уэйтерс (17), Джонсон (16), Дж. Джонсон (15 + 8 подборов + 6 передач),Уайтсайд (14 + 15 подборов)
Хьюстон: Харден (40 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь), Харрелл (13), Беверли (12 + 7 подборов), Ариза (11 + 8 подборов), Брюэр (8), Деккер (8 + 7 подборов)

Чикаго – Даллас 98:99 (28:24, 19:30, 27:22, 24:23)
Чикаго: Батлер (24 + 9 подборов + 12 передач), Лопес (21), Уэйд (17), Картер-Уильямс (10), Фелисио (8)
Даллас: Барнс (20), Сет Карри (18), Бареа (12 + 6 передач), Уильямс (11 + 9 передач), Мэттьюз (11), Новицки (10 + 10 подборов)

Сан-Антонио – Миннесота 122:114 (30:30, 37:41, 25:19, 30:24)
Сан-Антонио: Ленард (34 + 7 подборов), Олдридж (29), Паркер (14), Миллс (11), Джинобили (9)
Миннесота: Таунс (27 + 16 подборов + 5 потерь), Рубио (21 + 14 передач), ЛаВин (18), Дженг (17 + 4 блок-шота), Мухаммад (15), Уиггинс (10)

Лейкерс – Денвер 121:127 (26:40, 28:26, 30:35, 37:26)
Лейкерс: Уильямс (24 + 7 передач), Янг (22), Кларксон (19), Ингрэм (15), Блэк (14 + 8 подборов), Зубац (11 + 13 подборов)
Денвер: Йокич (29 + 15 подборов), Бартон (26 + 8 передач), Фарид (20 + 7 подборов), Мудиай (14 + 6 передач), Галлинари (14 + 6 передач), Чендлер (14 + 4 блок-шота)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений
2. Торонто Рэпторс – 28/13
3. Бостон Селтикс – 26/15
4. Атланта Хоукс – 24/17
5. Вашингтон Уизардс – 21/19
6. Индиана Пэйсерс – 21/19
7. Милуоки Бакс – 20/20
8. Чикаго Буллз – 21/22
9. Шарлотт Хорнетс – 20/21
10. Детройт Пистонс –  18/24
11. Нью-Йорк Никс – 18/24
12. Орландо Мэджик – 17/26
13. Филадельфия Сиксерс –  13/26
14. Майами Хит – 12/30
15. Бруклин Нетс – 8/33

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 35 побед /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 32/9
3. Хьюстон Рокетс – 32/12
4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/14
5. Юта Джаз – 27/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 25/18
7. Мемфис Гриззлиз – 25/18
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/24
9. Денвер Наггетс – 17/23
10. Сакраменто Кингз – 16/24
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 16/26
12. Даллас Маверикс – 14/27
13. Миннесота Тимбервулвз – 14/28
14. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/31
15. Финикс Санз – 13/28



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