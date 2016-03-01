НБА. «Торонто» обыграл «Бруклин», «Майами» - «Хьюстон», «Лейкерс» проиграл «Денверу» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 17 января

Бруклин:

Торонто:

Майами:

Хьюстон:

Чикаго:

Даллас:

Сан-Антонио:

Миннесота:

Лейкерс:

Денвер:

В ночь на 18 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.В одном из них «Майами Хит» на домашнем паркете победил «Хьюстон Рокетс со счетом 109:103.В составе победителей самым результативным стал разыгрывающий Горан Драгич, набравший 21 очко. Еще 18 в активе атакующего защитника Уэйна Эллингтнона, а центровой Хассан Уайтсайд оформил дабл-дабл - 14 очков, 15 подборов.В составе «Хьюстон» очередной трипл-дабл оформил Джеймс Харден — 40 очков, 12 подборов, 10 передач.Эта победа позволила «Майами» прервать серию из четырех поражений. «Рокетс» потерпели третье поражение в последних пяти матчах.В Западной конференции «Хьюстон» занимает третье место (32 победы, 12 поражений), «Майами» на Востоке на предпоследнем, 14-м месте (12 побед, 30 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (41 матч)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,0 (39)3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,6 (36)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,6 (43)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,5 (40)Бруклин –109:119 (29:26, 32:32, 24:34, 24:27)Лопес (28 + 8 подборов), ЛеВерт (14), Холлис-Джефферсон (14 + 8 подборов), Богданович (11), Хэмилтон (9)ДеРозан (36 + 11 подборов + 6 передач), Джозеф (33), Росс (15), ВанВлит (10), Кэрролл (9), Валанчюнас (7 + 10 подборов)– Хьюстон 109:103 (27:32, 26:21, 26:26, 30:24)Драгич (21 + 8 подборов + 8 передач + 6 потерь), Эллингтон (18), Уэйтерс (17), Джонсон (16), Дж. Джонсон (15 + 8 подборов + 6 передач),Уайтсайд (14 + 15 подборов)Харден (40 + 12 подборов + 10 передач + 6 потерь), Харрелл (13), Беверли (12 + 7 подборов), Ариза (11 + 8 подборов), Брюэр (8), Деккер (8 + 7 подборов)Чикаго –98:99 (28:24, 19:30, 27:22, 24:23)Батлер (24 + 9 подборов + 12 передач), Лопес (21), Уэйд (17), Картер-Уильямс (10), Фелисио (8)Барнс (20), Сет Карри (18), Бареа (12 + 6 передач), Уильямс (11 + 9 передач), Мэттьюз (11), Новицки (10 + 10 подборов)– Миннесота 122:114 (30:30, 37:41, 25:19, 30:24)Ленард (34 + 7 подборов), Олдридж (29), Паркер (14), Миллс (11), Джинобили (9)Таунс (27 + 16 подборов + 5 потерь), Рубио (21 + 14 передач), ЛаВин (18), Дженг (17 + 4 блок-шота), Мухаммад (15), Уиггинс (10)Лейкерс –121:127 (26:40, 28:26, 30:35, 37:26)Уильямс (24 + 7 передач), Янг (22), Кларксон (19), Ингрэм (15), Блэк (14 + 8 подборов), Зубац (11 + 13 подборов)Йокич (29 + 15 подборов), Бартон (26 + 8 передач), Фарид (20 + 7 подборов), Мудиай (14 + 6 передач), Галлинари (14 + 6 передач), Чендлер (14 + 4 блок-шота)1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений2. Торонто Рэпторс – 28/133. Бостон Селтикс – 26/154. Атланта Хоукс – 24/175. Вашингтон Уизардс – 21/196. Индиана Пэйсерс – 21/197. Милуоки Бакс – 20/208. Чикаго Буллз – 21/229. Шарлотт Хорнетс – 20/2110. Детройт Пистонс – 18/2411. Нью-Йорк Никс – 18/2412. Орландо Мэджик – 17/2613. Филадельфия Сиксерс – 13/2614. Майами Хит – 12/3015. Бруклин Нетс – 8/331. Голден Стэйт Уорриорз – 35 побед /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 32/93. Хьюстон Рокетс – 32/124. Лос-Анджелес Клипперс – 29/145. Юта Джаз – 27/166. Оклахома-Сити Тандер – 25/187. Мемфис Гриззлиз – 25/188. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/249. Денвер Наггетс – 17/2310. Сакраменто Кингз – 16/2411. Нью-Орлеан Пеликанс – 16/2612. Даллас Маверикс – 14/2713. Миннесота Тимбервулвз – 14/2814. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/3115. Финикс Санз – 13/28