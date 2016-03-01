НБА. «Финикс» проиграл «Юте», «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд» «Клипперс» - «Оклахому» и другие результаты

В ночь на 17 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.



В противостоянии финалистов двух последних сезонов «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил действующего чемпиона «Кливленд Кавальерс» 126:91. Максимальное преимущество хозяев составлял 39 очков.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 26 очков, на счету его партнера Стивена Карри 20 очков и 11 результативных передач, а Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл - 11 очков, 11 передач и 13 подборов.

У «Кливленда» их лидер Леброн Джеймс набрал 20 очков и сделал 8 подборов.

«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции и чемпионата в целом (35 побед, 6 поражений).

Для «Кавальерс» это поражение стало 11-м в сезоне и третьим в последних четырех играх, но они продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (29 побед, 11 поражений).



«Финикс Санз» в домашнем матче, как и отмечали букмекеры прогнозирующие баскетбольные, хоккейные матчи, а также

После первой половины встречи «Финикс» имел преимущество «+6». После перерыва «Санз» упустили инициативу и проиграли обе четверти, что и привело в итоге к поражению.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Эрик Бледсо, набравший 31 очко. Украинский центровой Алексей Лень вышел в основном составе и провел в игре 20 минут 50 секунд, за которые набрал 6 очков, сделал 16 подборов, 2 перехвата и получил 3 фола.

В составе «Джаз» центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл - 18 очков и 17 подборов.

«Финикс» потерпел третье поражение в последних пяти матчах и занимает в Западной конференции последнее место (13 побед, 28 поражений). «Юта» на 5-м месте (27 побед. 16 поражений).



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (41 матч)

2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,0 (39)

3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,6 (36)

4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,3 (39)

5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (42)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 16 января

Голден Стэйт – Кливленд 126:91 (37:22, 41:27, 17:22, 31:20)

Голден Стэйт: Томпсон (26), Дюрант (21), Карри (20 + 11 передач), Игудала (14), Ливингстон (13), Грин (11 + 13 подборов + 11 передач + 5 блок-шотов), Уэст (6), Пачулия (4 + 13 подборов), МакГи (4), Луни (3), Кларк (2), Маккоу (2)

Кливленд: Джеймс (20 + 8 подборов + 6 потерь), Ирвинг (17 + 6 потерь), Шамперт (15 + 9 подборов), Корвер (11), Джефферсон (11), Томпсон (6 + 4 блок-шота), Макрэй (6), Лав (3), Фелдер (2)



Финикс – Юта 101:106 (28:24, 25:23, 27:32, 21:27)

Финикс: Бледсоу (31 + 9 подборов + 9 передач), Букер (25), Уоррен (15), Такер (8 + 13 подборов), Лень (6 + 13 передач), Крисс (5), Бендер (5), Барбоза (4), Уильямс (2)

Юта: Гобер (18 + 17 подборов + 4 блок-шота), Джордж Хилл (17 + 8 подборов), Хэйворд (17), Джонсон (15), Диао (12 + 6 передач), Инглс (11), Фэйворс (11), Нето (4), Лайлс (1)



Нью-Йорк – Атланта 107:108 (27:26, 27:27, 29:35, 24:20)

Нью-Йорк: Энтони (30 + 7 подборов + 5 потерь), Роуз (18 + 9 передач + 6 потерь), Кузминскас (14), Бэйкер (12), Холидэй (11)

Атланта: Шредер (28), Хардуэй (20), Миллсэп (17 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (16), Хамфрис (14 + 7 подборов)



Вашингтон – Портленд 120:101 (37:21, 38:29, 26:27, 19:24)

Вашингтон: Бил (25), Уолл (24 + 7 передач), Убре (18), М-ф Моррис (17 + 13 подборов), Портер (12), Саторански (10 + 10 подборов)

Портленд: Лиллард (22 + 7 подборов), Тернер (14), Макколлум (12), Амину (12), Вонле (10 + 8 подборов)



Милуоки – Филадельфия 104:113 (24:24, 30:22, 24:35, 26:32)

Милуоки: Адетокумбо (23), Паркер (23), Монро (14), Брогдон (11 + 6 передач), Хенсон (8), Деллаведова (8)

Филадельфия: Эмбиид (22 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Шарич (17 + 9 подборов), Ильясова (12), Ковингтон (11), Хендерсон (11), Рэндл (10), Родригес (10 + 7 подборов + 6 передач), Окафор (10)



Индиана – Нью-Орлеан 98:95 (32:18, 22:34, 22:18, 22:25)

Индиана: Джордж (19 + 6 передач), Тернер (18 + 12 подборов + 4 блок-шота), Янг (17 + 6 перехватов), Тиг (16 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Джефферсон (10)

Нью-Орлеан: Дэвис (16), Мур (15), Джонс (15 + 8 подборов), Эванс (12), Холидэй (11 + 6 передач + 5 потерь), Хилд (10)



Денвер – Орландо 125:112 (39:36, 30:25, 31:22, 25:29)

Денвер: Йокич (30 + 11 подборов), Фарид (20), Мудиай (18 + 13 передач), Нельсон (18), Галлинари (15), Бартон (11)

Орландо: Пэйтон (20 + 12 передач), Вучевич (17), Ибака (15), Бийомбо (15 + 9 подборов), Огастин (14), Грин (13), Микс (11)



Бостон – Шарлотт 108:98 (34:30, 25:23, 21:18, 28:27)

Бостон: Томас (35), Хорфорд (22), Краудер (15 + 7 подборов), Олиник (15 + 9 подборов), Браун (9)

Шарлотт: Уокер (24), Марв. Уильямс (21), Зеллер (13 + 8 подборов), Батюм (8 + 10 подборов + 10 передач), Кидд-Гилкрист (6 + 9 подборов)



Клипперс – Оклахома-Сити 120:98 (34:25, 30:22, 32:28, 24:23)

Клипперс: Спейтс (23 + 10 подборов), Редик (20), Джордан (19 + 15 подборов + 4 блок-шота), Риверс (16 + 6 передач), Фелтон (15 + 6 передач), Басс (10

Оклахома-Сити: Уэстбрук (24), Ловернь (13 + 9 подборов), Кантер (12), Сабонис (10), Грант (9 + 8 подборов)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений

2. Торонто Рэпторс – 27/13

3. Бостон Селтикс – 26/15

4. Атланта Хоукс – 24/17

5. Вашингтон Уизардс – 21/19

6. Индиана Пэйсерс – 21/19

7. Милуоки Бакс – 20/20

8. Чикаго Буллз – 21/21

9. Шарлотт Хорнетс – 20/21

10. Детройт Пистонс – 18/24

11. Нью-Йорк Никс – 18/24

12. Орландо Мэджик – 17/26

13. Филадельфия Сиксерс – 13/26

14. Майами Хит – 11/30

15. Бруклин Нетс – 8/32



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 35 побед /6 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 31/9

3. Хьюстон Рокетс – 32/11

4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/14

5. Юта Джаз – 27/16

6. Оклахома-Сити Тандер – 25/18

7. Мемфис Гриззлиз – 25/18

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/24

9. Денвер Наггетс – 16/23

10. Сакраменто Кингз – 16/24

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 16/26

12. Миннесота Тимбервулвз – 14/27

13. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/30

14. Даллас Маверикс – 13/27

15. Финикс Санз – 13/28 В ночь на 17 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.В противостоянии финалистов двух последних сезонов «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил действующего чемпиона «Кливленд Кавальерс» 126:91. Максимальное преимущество хозяев составлял 39 очков.Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 26 очков, на счету его партнера Стивена Карри 20 очков и 11 результативных передач, а Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл - 11 очков, 11 передач и 13 подборов.У «Кливленда» их лидер Леброн Джеймс набрал 20 очков и сделал 8 подборов.«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции и чемпионата в целом (35 побед, 6 поражений).Для «Кавальерс» это поражение стало 11-м в сезоне и третьим в последних четырех играх, но они продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (29 побед, 11 поражений).«Финикс Санз» в домашнем матче, как и отмечали букмекеры прогнозирующие баскетбольные, хоккейные матчи, а также ставки на футбол в БК , потерпел поражение от «Юта Джаз» со счетом 101:106.После первой половины встречи «Финикс» имел преимущество «+6». После перерыва «Санз» упустили инициативу и проиграли обе четверти, что и привело в итоге к поражению.Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Эрик Бледсо, набравший 31 очко. Украинский центровойвышел в основном составе и провел в игре 20 минут 50 секунд, за которые набрал 6 очков, сделал 16 подборов, 2 перехвата и получил 3 фола.В составе «Джаз» центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл - 18 очков и 17 подборов.«Финикс» потерпел третье поражение в последних пяти матчах и занимает в Западной конференции последнее место (13 побед, 28 поражений). «Юта» на 5-м месте (27 побед. 16 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (41 матч)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,0 (39)3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,6 (36)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,3 (39)5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (42)– Кливленд 126:91 (37:22, 41:27, 17:22, 31:20)Томпсон (26), Дюрант (21), Карри (20 + 11 передач), Игудала (14), Ливингстон (13), Грин (11 + 13 подборов + 11 передач + 5 блок-шотов), Уэст (6), Пачулия (4 + 13 подборов), МакГи (4), Луни (3), Кларк (2), Маккоу (2)Джеймс (20 + 8 подборов + 6 потерь), Ирвинг (17 + 6 потерь), Шамперт (15 + 9 подборов), Корвер (11), Джефферсон (11), Томпсон (6 + 4 блок-шота), Макрэй (6), Лав (3), Фелдер (2)Финикс –101:106 (28:24, 25:23, 27:32, 21:27)Бледсоу (31 + 9 подборов + 9 передач), Букер (25), Уоррен (15), Такер (8 + 13 подборов), Лень (6 + 13 передач), Крисс (5), Бендер (5), Барбоза (4), Уильямс (2)Гобер (18 + 17 подборов + 4 блок-шота), Джордж Хилл (17 + 8 подборов), Хэйворд (17), Джонсон (15), Диао (12 + 6 передач), Инглс (11), Фэйворс (11), Нето (4), Лайлс (1)Нью-Йорк –107:108 (27:26, 27:27, 29:35, 24:20)Энтони (30 + 7 подборов + 5 потерь), Роуз (18 + 9 передач + 6 потерь), Кузминскас (14), Бэйкер (12), Холидэй (11)Шредер (28), Хардуэй (20), Миллсэп (17 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (16), Хамфрис (14 + 7 подборов)– Портленд 120:101 (37:21, 38:29, 26:27, 19:24)Вашингтон: Бил (25), Уолл (24 + 7 передач), Убре (18), М-ф Моррис (17 + 13 подборов), Портер (12), Саторански (10 + 10 подборов)Лиллард (22 + 7 подборов), Тернер (14), Макколлум (12), Амину (12), Вонле (10 + 8 подборов)Милуоки –104:113 (24:24, 30:22, 24:35, 26:32)Адетокумбо (23), Паркер (23), Монро (14), Брогдон (11 + 6 передач), Хенсон (8), Деллаведова (8)Эмбиид (22 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Шарич (17 + 9 подборов), Ильясова (12), Ковингтон (11), Хендерсон (11), Рэндл (10), Родригес (10 + 7 подборов + 6 передач), Окафор (10)– Нью-Орлеан 98:95 (32:18, 22:34, 22:18, 22:25)Джордж (19 + 6 передач), Тернер (18 + 12 подборов + 4 блок-шота), Янг (17 + 6 перехватов), Тиг (16 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Джефферсон (10)Дэвис (16), Мур (15), Джонс (15 + 8 подборов), Эванс (12), Холидэй (11 + 6 передач + 5 потерь), Хилд (10)– Орландо 125:112 (39:36, 30:25, 31:22, 25:29)Йокич (30 + 11 подборов), Фарид (20), Мудиай (18 + 13 передач), Нельсон (18), Галлинари (15), Бартон (11)Пэйтон (20 + 12 передач), Вучевич (17), Ибака (15), Бийомбо (15 + 9 подборов), Огастин (14), Грин (13), Микс (11)– Шарлотт 108:98 (34:30, 25:23, 21:18, 28:27)Томас (35), Хорфорд (22), Краудер (15 + 7 подборов), Олиник (15 + 9 подборов), Браун (9)Уокер (24), Марв. Уильямс (21), Зеллер (13 + 8 подборов), Батюм (8 + 10 подборов + 10 передач), Кидд-Гилкрист (6 + 9 подборов)– Оклахома-Сити 120:98 (34:25, 30:22, 32:28, 24:23)Спейтс (23 + 10 подборов), Редик (20), Джордан (19 + 15 подборов + 4 блок-шота), Риверс (16 + 6 передач), Фелтон (15 + 6 передач), Басс (10Уэстбрук (24), Ловернь (13 + 9 подборов), Кантер (12), Сабонис (10), Грант (9 + 8 подборов)1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений2. Торонто Рэпторс – 27/133. Бостон Селтикс – 26/154. Атланта Хоукс – 24/175. Вашингтон Уизардс – 21/196. Индиана Пэйсерс – 21/197. Милуоки Бакс – 20/208. Чикаго Буллз – 21/219. Шарлотт Хорнетс – 20/2110. Детройт Пистонс – 18/2411. Нью-Йорк Никс – 18/2412. Орландо Мэджик – 17/2613. Филадельфия Сиксерс – 13/2614. Майами Хит – 11/3015. Бруклин Нетс – 8/321. Голден Стэйт Уорриорз – 35 побед /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 31/93. Хьюстон Рокетс – 32/114. Лос-Анджелес Клипперс – 29/145. Юта Джаз – 27/166. Оклахома-Сити Тандер – 25/187. Мемфис Гриззлиз – 25/188. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/249. Денвер Наггетс – 16/2310. Сакраменто Кингз – 16/2411. Нью-Орлеан Пеликанс – 16/2612. Миннесота Тимбервулвз – 14/2713. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/3014. Даллас Маверикс – 13/2715. Финикс Санз – 13/28