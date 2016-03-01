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НБА. «Финикс» проиграл «Юте», «Голден Стэйт» разгромил «Кливленд» «Клипперс» - «Оклахому» и другие результаты

Финикс – Юта (101:106)

В ночь на 17 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось девять матчей.

В противостоянии финалистов двух последних сезонов «Голден Стэйт Уорриорз» на домашнем паркете разгромил действующего чемпиона «Кливленд Кавальерс» 126:91. Максимальное преимущество хозяев составлял 39 очков.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Голден Стэйт» Клэй Томпсон, набравший 26 очков, на счету его партнера Стивена Карри 20 очков и 11 результативных передач, а Дрэймонд Грин оформил трипл-дабл  - 11 очков, 11 передач и 13 подборов.
У «Кливленда» их лидер Леброн Джеймс набрал 20 очков и сделал 8 подборов.
«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции и чемпионата в целом (35 побед, 6 поражений).
Для «Кавальерс» это поражение стало 11-м в сезоне и третьим в последних четырех играх, но они продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (29 побед, 11 поражений).

«Финикс Санз» в домашнем матче, как и отмечали букмекеры прогнозирующие баскетбольные, хоккейные матчи, а также ставки на футбол в БК, потерпел поражение от «Юта Джаз» со счетом 101:106.
После первой половины встречи «Финикс» имел преимущество «+6». После перерыва «Санз» упустили инициативу и проиграли обе четверти, что и привело в итоге к поражению.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Санз» Эрик Бледсо, набравший 31 очко. Украинский центровой Алексей Лень вышел в основном составе и провел в игре 20 минут 50 секунд, за которые набрал 6 очков, сделал 16 подборов, 2 перехвата и получил 3 фола.
В составе «Джаз» центровой Руди Гобер оформил дабл-дабл - 18 очков и 17 подборов.
«Финикс» потерпел третье поражение в последних пяти матчах и занимает в Западной конференции последнее место (13 побед, 28 поражений). «Юта» на 5-м месте (27 побед. 16 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (41 матч)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,0 (39)
3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,6 (36)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,3 (39)
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (42)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 16 января
Голден Стэйт – Кливленд 126:91 (37:22, 41:27, 17:22, 31:20)
Голден Стэйт: Томпсон (26), Дюрант (21), Карри (20 + 11 передач), Игудала (14), Ливингстон (13), Грин (11 + 13 подборов + 11 передач + 5 блок-шотов), Уэст (6), Пачулия (4 + 13 подборов), МакГи (4), Луни (3), Кларк (2), Маккоу (2)
Кливленд: Джеймс (20 + 8 подборов + 6 потерь), Ирвинг (17 + 6 потерь), Шамперт (15 + 9 подборов), Корвер (11), Джефферсон (11), Томпсон (6 + 4 блок-шота), Макрэй (6), Лав (3), Фелдер (2)  

Финикс – Юта 101:106 (28:24, 25:23, 27:32, 21:27)
Финикс: Бледсоу (31 + 9 подборов + 9 передач), Букер (25), Уоррен (15), Такер (8 + 13 подборов), Лень (6 + 13 передач), Крисс (5), Бендер (5), Барбоза (4), Уильямс (2)
Юта: Гобер (18 + 17 подборов + 4 блок-шота), Джордж Хилл (17 + 8 подборов), Хэйворд (17), Джонсон (15), Диао (12 + 6 передач), Инглс (11), Фэйворс (11), Нето (4), Лайлс (1)

Нью-Йорк – Атланта 107:108 (27:26, 27:27, 29:35, 24:20)
Нью-Йорк: Энтони (30 + 7 подборов + 5 потерь), Роуз (18 + 9 передач + 6 потерь), Кузминскас (14), Бэйкер (12), Холидэй (11)
Атланта: Шредер (28), Хардуэй (20), Миллсэп (17 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (16), Хамфрис (14 + 7 подборов)

Вашингтон – Портленд 120:101 (37:21, 38:29, 26:27, 19:24)
Вашингтон: Бил (25), Уолл (24 + 7 передач), Убре (18), М-ф Моррис (17 + 13 подборов), Портер (12), Саторански (10 + 10 подборов)
Портленд: Лиллард (22 + 7 подборов), Тернер (14), Макколлум (12), Амину (12), Вонле (10 + 8 подборов)

Милуоки – Филадельфия 104:113 (24:24, 30:22, 24:35, 26:32)
Милуоки: Адетокумбо (23), Паркер (23), Монро (14), Брогдон (11 + 6 передач), Хенсон (8), Деллаведова (8)
Филадельфия: Эмбиид (22 + 12 подборов + 5 блок-шотов), Шарич (17 + 9 подборов), Ильясова (12), Ковингтон (11), Хендерсон (11), Рэндл (10), Родригес (10 + 7 подборов + 6 передач), Окафор (10)

Индиана – Нью-Орлеан 98:95 (32:18, 22:34, 22:18, 22:25)
Индиана: Джордж (19 + 6 передач), Тернер (18 + 12 подборов + 4 блок-шота), Янг (17 + 6 перехватов), Тиг (16 + 8 подборов + 10 передач + 7 потерь), Джефферсон (10)
Нью-Орлеан: Дэвис (16), Мур (15), Джонс (15 + 8 подборов), Эванс (12), Холидэй (11 + 6 передач + 5 потерь), Хилд (10)

Денвер – Орландо 125:112 (39:36, 30:25, 31:22, 25:29)
Денвер: Йокич (30 + 11 подборов), Фарид (20), Мудиай (18 + 13 передач), Нельсон (18), Галлинари (15), Бартон (11)
Орландо: Пэйтон (20 + 12 передач), Вучевич (17), Ибака (15), Бийомбо (15 + 9 подборов), Огастин (14), Грин (13), Микс (11)

Бостон – Шарлотт 108:98 (34:30, 25:23, 21:18, 28:27)
Бостон: Томас (35), Хорфорд (22), Краудер (15 + 7 подборов), Олиник (15 + 9 подборов), Браун (9)
Шарлотт: Уокер (24), Марв. Уильямс (21), Зеллер (13 + 8 подборов), Батюм (8 + 10 подборов + 10 передач), Кидд-Гилкрист (6 + 9 подборов)

Клипперс – Оклахома-Сити 120:98 (34:25, 30:22, 32:28, 24:23)
Клипперс: Спейтс (23 + 10 подборов), Редик (20), Джордан (19 + 15 подборов + 4 блок-шота), Риверс (16 + 6 передач), Фелтон (15 + 6 передач), Басс (10
Оклахома-Сити: Уэстбрук (24), Ловернь (13 + 9 подборов), Кантер (12), Сабонис (10), Грант (9 + 8 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 11 поражений
2. Торонто Рэпторс – 27/13
3. Бостон Селтикс – 26/15
4. Атланта Хоукс – 24/17
5. Вашингтон Уизардс – 21/19
6. Индиана Пэйсерс – 21/19
7. Милуоки Бакс – 20/20
8. Чикаго Буллз – 21/21
9. Шарлотт Хорнетс – 20/21
10. Детройт Пистонс –  18/24
11. Нью-Йорк Никс – 18/24
12. Орландо Мэджик – 17/26
13. Филадельфия Сиксерс –  13/26
14. Майами Хит – 11/30
15. Бруклин Нетс – 8/32

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 35 побед /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 31/9
3. Хьюстон Рокетс – 32/11
4. Лос-Анджелес Клипперс – 29/14
5. Юта Джаз – 27/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 25/18
7. Мемфис Гриззлиз – 25/18
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/24
9. Денвер Наггетс – 16/23
10. Сакраменто Кингз – 16/24
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 16/26
12. Миннесота Тимбервулвз – 14/27
13. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/30
14. Даллас Маверикс – 13/27
15. Финикс Санз – 13/28
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