НБА. «Хьюстон» разгромил «Бруклин» «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» проиграл «Детройту» и другие результаты

В ночь на 16 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.



В одном из них «Оклахома-Сити Тандер» на выезде победил «Сакраменто Кингз» со счетом 122:118.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл — 36 очков, 11 подборов и 10 передач, который стал для него 20-м в текущем сезоне. В активе центрового Энеса Кантера дабл-дабл — 29 очков, 12 подборов.

В составе проигравших дабл-даблы в активе центрового Демаркуса Казинса (31 очко, 11 подборов) и легкого форварда Руди Гэя (22 очка, 10 подборов).

В Западной конференции «Оклахома» на 6-м месте (25 побед, 17 поражений), «Сакраменто» занимает 9-е место (16 побед, 24 поражения).



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (39 матчей)

2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,4 (38)

3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,4 (35)

4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,3 (39)

5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (42)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 15 января

Торонто – Нью-Йорк 116:101 (27:26, 42:28, 27:8, 20:39)

Торонто: ДеРозан (23), Пауэлл (21), Кэрролл (20), Лаури (16 + 9 передач), Валанчюнас (12 + 16 подборов), Росс (12)

Нью-Йорк: Энтони (18), Роуз (16), Холидэй (17), Дженнингс (9 + 7 передач), Кузминскас (9), Эрнангомес (8 + 13 подборов)



Атланта – Милуоки 111:98 (36:36, 24:17, 28:30, 23:15)

Атланта: Бэйзмор (24), Данливи (20), Миллсэп (18 + 8 подборов), Ховард (16 + 14 подборов), Сефолоша (10)

Милуоки: Адетокумбо (33 + 8 подборов + 6 передач), Монро (13), Брогдон (12), Бизли (11), Паркер (8 + 10 подборов + 9 передач)



Даллас – Миннесота 98:87 (27:25, 29:22, 23:23, 19:17)

Даллас: Мэттьюз (19 + 7 подборов), Новицки (17), Бареа (15), Уильямс (13 + 10 передач), Барнс (13), Харрис (10)

Миннесота: Дженг (21 + 8 подборов), Уиггинс (19 + 8 подборов), Таунс (18 + 9 подборов), ЛаВин (11), Бьелица (10)



Бруклин – Хьюстон 112:137 (36:37, 30:37, 24:30, 22:33)

Бруклин: Букер (18), Холлис-Джефферсон (14 + 7 подборов + 5 потерь), Фой (13), Харрис (12), Хэмилтон (11)

Хьюстон: Гордон (24), Ариза (23 + 8 подборов), Харден (22 + 11 подборов + 11 передач + 7 потерь), Беверли (16 + 7 подборов + 6 передач), Харрелл (16 + 7 подборов), Андерсон (12 + 7 подборов)



Сакраменто – Оклахома-Сити 118:122 (23:28, 23:31, 33:29, 39:34)

Сакраменто: Казинс (31 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Гэй (22 + 10 подборов), Коллисон (21), Толливер (10), Темпл (8)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (36 + 11 подборов + 10 передач + 7 потерь), Кантер (29 + 12 подборов), Оладипо (23), Абринес (13), Сабонис (7)



Мемфис – Чикаго 104:108 (19:14, 27:38, 31:26, 27:30)

Мемфис: Конли (28 + 8 передач), Марк Газоль (24 + 11 подборов), Рэндолф (15 + 16 подборов), Грин (14), Картер (10)

Чикаго: Макдермотт (31), Гибсон (18 + 8 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 6 передач), Картер-Уильямс (14 + 7 подборов), Лопес (12 + 7 подборов)



Лейкерс – Детройт 97:102 (31:23, 26:36, 15:16, 25:27)

Лейкерс: Уильямс (26), Расселл (20 + 7 подборов + 5 потерь), Кларксон (16), Янг (8 + 7 подборов), Мозгов (8)

Детройт: Харрис (23 + 7 подборов), М-с Моррис (23 + 9 подборов), Джексон (16), Драммонд (15 + 17 подборов), Джонсон (9 + 6 передач)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 10 поражений

2. Торонто Рэпторс – 27/13

3. Бостон Селтикс – 25/15

4. Атланта Хоукс – 23/17

5. Милуоки Бакс – 20/19

6. Вашингтон Уизардс – 20/19

7. Индиана Пэйсерс – 20/19

8. Шарлотт Хорнетс – 20/20

9. Чикаго Буллз – 21/21

10. Нью-Йорк Никс – 18/23

11. Детройт Пистонс – 18/24

12. Орландо Мэджик – 17/25

13. Филадельфия Сиксерс – 12/26

14. Майами Хит – 11/30

15. Бруклин Нетс – 8/32



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 34 победы /6 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 31/9

3. Хьюстон Рокетс – 32/11

4. Лос-Анджелес Клипперс – 28/14

5. Юта Джаз – 26/16

6. Оклахома-Сити Тандер – 25/17

7. Мемфис Гриззлиз – 25/18

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/23

9. Сакраменто Кингз – 16/24

10. Денвер Наггетс – 15/23

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 16/25

12. Миннесота Тимбервулвз – 14/27

13. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/30

14. Даллас Маверикс – 13/27

15. Финикс Санз – 13/27 В ночь на 16 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.В одном из них «Оклахома-Сити Тандер» на выезде победил «Сакраменто Кингз» со счетом 122:118.Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл — 36 очков, 11 подборов и 10 передач, который стал для него 20-м в текущем сезоне. В активе центрового Энеса Кантера дабл-дабл — 29 очков, 12 подборов.В составе проигравших дабл-даблы в активе центрового Демаркуса Казинса (31 очко, 11 подборов) и легкого форварда Руди Гэя (22 очка, 10 подборов).В Западной конференции «Оклахома» на 6-м месте (25 побед, 17 поражений), «Сакраменто» занимает 9-е место (16 побед, 24 поражения).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (39 матчей)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,4 (38)3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,4 (35)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,3 (39)5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (42)– Нью-Йорк 116:101 (27:26, 42:28, 27:8, 20:39)ДеРозан (23), Пауэлл (21), Кэрролл (20), Лаури (16 + 9 передач), Валанчюнас (12 + 16 подборов), Росс (12)Энтони (18), Роуз (16), Холидэй (17), Дженнингс (9 + 7 передач), Кузминскас (9), Эрнангомес (8 + 13 подборов)– Милуоки 111:98 (36:36, 24:17, 28:30, 23:15)Бэйзмор (24), Данливи (20), Миллсэп (18 + 8 подборов), Ховард (16 + 14 подборов), Сефолоша (10)Адетокумбо (33 + 8 подборов + 6 передач), Монро (13), Брогдон (12), Бизли (11), Паркер (8 + 10 подборов + 9 передач)– Миннесота 98:87 (27:25, 29:22, 23:23, 19:17)Мэттьюз (19 + 7 подборов), Новицки (17), Бареа (15), Уильямс (13 + 10 передач), Барнс (13), Харрис (10)Дженг (21 + 8 подборов), Уиггинс (19 + 8 подборов), Таунс (18 + 9 подборов), ЛаВин (11), Бьелица (10)Бруклин –112:137 (36:37, 30:37, 24:30, 22:33)Букер (18), Холлис-Джефферсон (14 + 7 подборов + 5 потерь), Фой (13), Харрис (12), Хэмилтон (11)Гордон (24), Ариза (23 + 8 подборов), Харден (22 + 11 подборов + 11 передач + 7 потерь), Беверли (16 + 7 подборов + 6 передач), Харрелл (16 + 7 подборов), Андерсон (12 + 7 подборов)Сакраменто –118:122 (23:28, 23:31, 33:29, 39:34)Казинс (31 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Гэй (22 + 10 подборов), Коллисон (21), Толливер (10), Темпл (8)Уэстбрук (36 + 11 подборов + 10 передач + 7 потерь), Кантер (29 + 12 подборов), Оладипо (23), Абринес (13), Сабонис (7)Мемфис –104:108 (19:14, 27:38, 31:26, 27:30)Конли (28 + 8 передач), Марк Газоль (24 + 11 подборов), Рэндолф (15 + 16 подборов), Грин (14), Картер (10)Макдермотт (31), Гибсон (18 + 8 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 6 передач), Картер-Уильямс (14 + 7 подборов), Лопес (12 + 7 подборов)Лейкерс –97:102 (31:23, 26:36, 15:16, 25:27)Уильямс (26), Расселл (20 + 7 подборов + 5 потерь), Кларксон (16), Янг (8 + 7 подборов), Мозгов (8)Харрис (23 + 7 подборов), М-с Моррис (23 + 9 подборов), Джексон (16), Драммонд (15 + 17 подборов), Джонсон (9 + 6 передач)1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 10 поражений2. Торонто Рэпторс – 27/133. Бостон Селтикс – 25/154. Атланта Хоукс – 23/175. Милуоки Бакс – 20/196. Вашингтон Уизардс – 20/197. Индиана Пэйсерс – 20/198. Шарлотт Хорнетс – 20/209. Чикаго Буллз – 21/2110. Нью-Йорк Никс – 18/2311. Детройт Пистонс – 18/2412. Орландо Мэджик – 17/2513. Филадельфия Сиксерс – 12/2614. Майами Хит – 11/3015. Бруклин Нетс – 8/321. Голден Стэйт Уорриорз – 34 победы /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 31/93. Хьюстон Рокетс – 32/114. Лос-Анджелес Клипперс – 28/145. Юта Джаз – 26/166. Оклахома-Сити Тандер – 25/177. Мемфис Гриззлиз – 25/188. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/239. Сакраменто Кингз – 16/2410. Денвер Наггетс – 15/2311. Нью-Орлеан Пеликанс – 16/2512. Миннесота Тимбервулвз – 14/2713. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/3014. Даллас Маверикс – 13/2715. Финикс Санз – 13/27