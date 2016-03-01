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НБА. «Хьюстон» разгромил «Бруклин» «Торонто» выиграл у «Нью-Йорка», «Лейкерс» проиграл «Детройту» и другие результаты

Сакраменто – Оклахома-Сити (118:122). Расселл Уэстбрук (Оклахома)

В ночь на 16 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось семь матчей.

В одном из них «Оклахома-Сити Тандер» на выезде победил «Сакраменто Кингз» со счетом 122:118.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий «Оклахомы» Расселл Уэстбрук, оформивший трипл-дабл — 36 очков, 11 подборов и 10 передач, который стал для него 20-м в текущем сезоне. В активе центрового Энеса Кантера дабл-дабл — 29 очков, 12 подборов.
В составе проигравших дабл-даблы в активе центрового Демаркуса Казинса (31 очко, 11 подборов) и легкого форварда Руди Гэя (22 очка, 10 подборов).
В Западной конференции «Оклахома» на 6-м месте (25 побед, 17 поражений), «Сакраменто» занимает 9-е место (16 побед, 24 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,8 очков в среднем за игру (39 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,4 (38)
3. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,4 (35)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,3 (39)
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,3 (42)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 15 января
Торонто – Нью-Йорк 116:101 (27:26, 42:28, 27:8, 20:39)
Торонто: ДеРозан (23), Пауэлл (21), Кэрролл (20), Лаури (16 + 9 передач), Валанчюнас (12 + 16 подборов), Росс (12)
Нью-Йорк: Энтони (18), Роуз (16), Холидэй (17), Дженнингс (9 + 7 передач), Кузминскас (9), Эрнангомес (8 + 13 подборов)

Атланта – Милуоки 111:98 (36:36, 24:17, 28:30, 23:15)
Атланта: Бэйзмор (24), Данливи (20), Миллсэп (18 + 8 подборов), Ховард (16 + 14 подборов), Сефолоша (10)
Милуоки: Адетокумбо (33 + 8 подборов + 6 передач), Монро (13), Брогдон (12), Бизли (11), Паркер (8 + 10 подборов + 9 передач)

Даллас – Миннесота 98:87 (27:25, 29:22, 23:23, 19:17)
Даллас: Мэттьюз (19 + 7 подборов), Новицки (17), Бареа (15),  Уильямс (13 + 10 передач), Барнс (13), Харрис (10)
Миннесота: Дженг (21 + 8 подборов), Уиггинс (19 + 8 подборов), Таунс (18 + 9 подборов), ЛаВин (11), Бьелица (10)

Бруклин – Хьюстон 112:137 (36:37, 30:37, 24:30, 22:33)
Бруклин: Букер (18), Холлис-Джефферсон (14 + 7 подборов + 5 потерь), Фой (13), Харрис (12), Хэмилтон (11)
Хьюстон: Гордон (24), Ариза (23 + 8 подборов), Харден (22 + 11 подборов + 11 передач + 7 потерь), Беверли (16 + 7 подборов + 6 передач), Харрелл (16 + 7 подборов), Андерсон (12 + 7 подборов)

Сакраменто – Оклахома-Сити 118:122 (23:28, 23:31, 33:29, 39:34)
Сакраменто: Казинс (31 + 11 подборов + 7 передач + 6 потерь), Гэй (22 + 10 подборов), Коллисон (21), Толливер (10), Темпл (8)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (36 + 11 подборов + 10 передач + 7 потерь), Кантер (29 + 12 подборов), Оладипо (23), Абринес (13), Сабонис (7)

Мемфис – Чикаго 104:108 (19:14, 27:38, 31:26, 27:30)
Мемфис: Конли (28 + 8 передач), Марк Газоль (24 + 11 подборов), Рэндолф (15 + 16 подборов), Грин (14), Картер (10)
Чикаго: Макдермотт (31), Гибсон (18 + 8 подборов), Батлер (16 + 8 подборов + 6 передач), Картер-Уильямс (14 + 7 подборов), Лопес (12 + 7 подборов)

Лейкерс – Детройт 97:102 (31:23, 26:36, 15:16, 25:27)
Лейкерс: Уильямс (26), Расселл (20 + 7 подборов + 5 потерь), Кларксон (16), Янг (8 + 7 подборов), Мозгов (8)
Детройт: Харрис (23 + 7 подборов), М-с Моррис (23 + 9 подборов), Джексон (16), Драммонд (15 + 17 подборов), Джонсон (9 + 6 передач)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 29 побед / 10 поражений
2. Торонто Рэпторс – 27/13
3. Бостон Селтикс – 25/15
4. Атланта Хоукс – 23/17
5. Милуоки Бакс – 20/19
6. Вашингтон Уизардс – 20/19
7. Индиана Пэйсерс – 20/19
8. Шарлотт Хорнетс – 20/20
9. Чикаго Буллз – 21/21
10. Нью-Йорк Никс – 18/23
11. Детройт Пистонс –  18/24
12. Орландо Мэджик – 17/25
13. Филадельфия Сиксерс –  12/26
14. Майами Хит – 11/30
15. Бруклин Нетс – 8/32

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 34 победы /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 31/9
3. Хьюстон Рокетс – 32/11
4. Лос-Анджелес Клипперс – 28/14
5. Юта Джаз – 26/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 25/17
7. Мемфис Гриззлиз – 25/18
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/23
9. Сакраменто Кингз – 16/24
10. Денвер Наггетс – 15/23
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 16/25
12. Миннесота Тимбервулвз – 14/27
13. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/30
14. Даллас Маверикс – 13/27
15. Финикс Санз – 13/27
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