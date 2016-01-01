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НБА. «Оклахома» победила «Мемфис», «Кливленд» крупно проиграл «Портленду» и другие результаты
Портленд – Кливленд (102:86) В ночь на 6 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 86:102.
Самыми результативными игроками встречи стали атакующие защитники «Портленда Си Джей Макколлум и Аллен Краббе, набравшие соответственно 27 и 24 очка.
В составе проигравших легкий форвард Леброн Джеймс сделал дабл- дабл из 20 очков и 11 подборов.
«Портленд» одержал третью победу подряд, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд.
«Кавальерс» продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (28 побед, 10 поражений). «Портленд» на Западе занимает 8-е место (18 побед, 22 поражения).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очко в среднем за игру (38 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,2 (37)
3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (40)
4. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,4 (34)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (37)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 11 января
Портленд – Кливленд 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25)
Портленд: Макколлум (27 + 4 блок-шота), Краббе (24), Лиллард (14), Харклесс (13), Амину (11 + 12 подборов), Пламли (4), Дэвис (4), Тернер (2 + 8 подборов + 11 передач), Вонле (2), Лэйман (1)
Кливленд: Джеймс (20 + 11 подборов + 5 потерь), Лав (17 + 8 подборов), Ирвинг (11), Томпсон (9 + 10 подборов), Шамперт (6), Макрэй (5), Джонс (5), Фрай (4), Джефферсон (3), Лиггинс (2), Фелдер (2), Корвер (2)

Филадельфия – Нью-Йорк 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)
Филадельфия: Эмбиид (21 + 14 подборов), Ильясова (16), Ковингтон (13), Ноэл (13 + 8 подборов), Хендерсон (12)
Нью-Йорк: Энтони (28), Роуз (25), О’Куинн (10 + 15 подборов), Дженнингс (9), Ли (7), Порзингис (7), Ноа (7)

Оклахома-Сити – Мемфис 103:95 (28:22, 27:22, 20:23, 28:28)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (24 + 13 подборов + 12 передач + 6 потерь), Кантер (19 + 13 подборов), Оладипо (16), Адамс (12 + 8 подборов), Грант (10)
Мемфис: Конли (22 + 6 передач), Парсонс (14), Рэндолф (14 + 9 подборов), Картер (11), Марк Газоль (9 + 7 подборов + 7 передач), Грин (4 + 10 подборов)

Миннесота – Хьюстон 119:105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)
Миннесота: Уиггинс (28), Таунс (23 + 18 подборов + 6 потерь), Мухаммад (20 + 7 подборов), Раш (12), Рубио (10 + 17 передач), Дженг (10)
Хьюстон: Харден (33 + 12 передач + 6 потерь), Андерсон (18 + 7 подборов), Ариза (16), Харрелл (9), Брюэр (9), Нене (9)

Бостон – Вашингтон 117:108 (36:35, 19:24, 28:26, 34:23)
Бостон: Томас (38), Краудер (20), Хорфорд (16 + 9 подборов), Розир (11), Смарт (9)
Вашингтон: Бил (35), Портер (20), М-ф Моррис (14 + 9 подборов), Смит (13), Гортат (10 + 9 подборов), Уолл (9 + 7 подборов + 10 передач)

Клипперс – Орландо 105:96 (28:33, 28:18, 17:24, 32:21)
Клипперс: Редик (22), Пол (18 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Спейтс (13), Джордан (10 + 20 подборов), Риверс (9), Кроуфорд (9)
Орландо: Гордон (28), Вучевич (16 + 12 подборов), Микс (14 + 5 перехватов), Грин (10), Фурнье (8)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 28 побед / 10 поражений
2. Торонто Рэпторс – 25/13
3. Бостон Селтикс – 24/15
4. Атланта Хоукс – 22/16
5. Индиана Пэйсерс – 20/18
6. Милуоки Бакс – 19/18
7. Шарлотт Хорнетс – 20/19
8. Вашингтон Уизардс – 19/19
9. Чикаго Буллз – 19/20
10. Детройт Пистонс –  17/22
11. Нью-Йорк Никс – 17/22
12. Орландо Мэджик – 16/24
13. Филадельфия Сиксерс –  11/29
14. Майами Хит – 11/26
15. Бруклин Нетс – 8/29

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 33 победы /6 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 30/8
3. Хьюстон Рокетс – 31/10
4. Лос-Анджелес Клипперс – 27/14
5. Юта Джаз – 24/16
6. Оклахома-Сити Тандер – 24/16
7. Мемфис Гриззлиз – 24/17
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/22
9. Сакраменто Кингз – 16/22
10. Нью-Орлеан Пеликанс – 15/24
11. Денвер Наггетс – 14/23
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/27
13. Миннесота Тимбервулвз – 13/26
14. Финикс Санз – 12/26
15. Даллас Маверикс – 11/27
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