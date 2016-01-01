НБА. «Оклахома» победила «Мемфис», «Кливленд» крупно проиграл «Портленду» и другие результаты

В ночь на 6 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.



Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 86:102.

Самыми результативными игроками встречи стали атакующие защитники «Портленда Си Джей Макколлум и Аллен Краббе, набравшие соответственно 27 и 24 очка.

В составе проигравших легкий форвард Леброн Джеймс сделал дабл- дабл из 20 очков и 11 подборов.

«Портленд» одержал третью победу подряд, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд.

«Кавальерс» продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (28 побед, 10 поражений). «Портленд» на Западе занимает 8-е место (18 побед, 22 поражения).



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очко в среднем за игру (38 матчей)

2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,2 (37)

3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (40)

4. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,4 (34)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (37)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 11 января

Портленд – Кливленд 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25)

Портленд: Макколлум (27 + 4 блок-шота), Краббе (24), Лиллард (14), Харклесс (13), Амину (11 + 12 подборов), Пламли (4), Дэвис (4), Тернер (2 + 8 подборов + 11 передач), Вонле (2), Лэйман (1)

Кливленд: Джеймс (20 + 11 подборов + 5 потерь), Лав (17 + 8 подборов), Ирвинг (11), Томпсон (9 + 10 подборов), Шамперт (6), Макрэй (5), Джонс (5), Фрай (4), Джефферсон (3), Лиггинс (2), Фелдер (2), Корвер (2)



Филадельфия – Нью-Йорк 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)

Филадельфия: Эмбиид (21 + 14 подборов), Ильясова (16), Ковингтон (13), Ноэл (13 + 8 подборов), Хендерсон (12)

Нью-Йорк: Энтони (28), Роуз (25), О’Куинн (10 + 15 подборов), Дженнингс (9), Ли (7), Порзингис (7), Ноа (7)



Оклахома-Сити – Мемфис 103:95 (28:22, 27:22, 20:23, 28:28)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (24 + 13 подборов + 12 передач + 6 потерь), Кантер (19 + 13 подборов), Оладипо (16), Адамс (12 + 8 подборов), Грант (10)

Мемфис: Конли (22 + 6 передач), Парсонс (14), Рэндолф (14 + 9 подборов), Картер (11), Марк Газоль (9 + 7 подборов + 7 передач), Грин (4 + 10 подборов)



Миннесота – Хьюстон 119:105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)

Миннесота: Уиггинс (28), Таунс (23 + 18 подборов + 6 потерь), Мухаммад (20 + 7 подборов), Раш (12), Рубио (10 + 17 передач), Дженг (10)

Хьюстон: Харден (33 + 12 передач + 6 потерь), Андерсон (18 + 7 подборов), Ариза (16), Харрелл (9), Брюэр (9), Нене (9)



Бостон – Вашингтон 117:108 (36:35, 19:24, 28:26, 34:23)

Бостон: Томас (38), Краудер (20), Хорфорд (16 + 9 подборов), Розир (11), Смарт (9)

Вашингтон: Бил (35), Портер (20), М-ф Моррис (14 + 9 подборов), Смит (13), Гортат (10 + 9 подборов), Уолл (9 + 7 подборов + 10 передач)



Клипперс – Орландо 105:96 (28:33, 28:18, 17:24, 32:21)

Клипперс: Редик (22), Пол (18 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Спейтс (13), Джордан (10 + 20 подборов), Риверс (9), Кроуфорд (9)

Орландо: Гордон (28), Вучевич (16 + 12 подборов), Микс (14 + 5 перехватов), Грин (10), Фурнье (8)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 28 побед / 10 поражений

2. Торонто Рэпторс – 25/13

3. Бостон Селтикс – 24/15

4. Атланта Хоукс – 22/16

5. Индиана Пэйсерс – 20/18

6. Милуоки Бакс – 19/18

7. Шарлотт Хорнетс – 20/19

8. Вашингтон Уизардс – 19/19

9. Чикаго Буллз – 19/20

10. Детройт Пистонс – 17/22

11. Нью-Йорк Никс – 17/22

12. Орландо Мэджик – 16/24

13. Филадельфия Сиксерс – 11/29

14. Майами Хит – 11/26

15. Бруклин Нетс – 8/29



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 33 победы /6 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 30/8

3. Хьюстон Рокетс – 31/10

4. Лос-Анджелес Клипперс – 27/14

5. Юта Джаз – 24/16

6. Оклахома-Сити Тандер – 24/16

7. Мемфис Гриззлиз – 24/17

8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/22

9. Сакраменто Кингз – 16/22

10. Нью-Орлеан Пеликанс – 15/24

11. Денвер Наггетс – 14/23

12. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/27

13. Миннесота Тимбервулвз – 13/26

14. Финикс Санз – 12/26

15. Даллас Маверикс – 11/27 В ночь на 6 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на выезде потерпел поражение от «Портленд Трэйл Блэйзерс» со счетом 86:102.Самыми результативными игроками встречи стали атакующие защитники «Портленда Си Джей Макколлум и Аллен Краббе, набравшие соответственно 27 и 24 очка.В составе проигравших легкий форвард Леброн Джеймс сделал дабл- дабл из 20 очков и 11 подборов.«Портленд» одержал третью победу подряд, «Кливленд» потерпел второе поражение подряд.«Кавальерс» продолжают лидировать в турнирной таблице Восточной конференции (28 побед, 10 поражений). «Портленд» на Западе занимает 8-е место (18 побед, 22 поражения).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,1 очко в среднем за игру (38 матчей)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,2 (37)3. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,5 (40)4. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,4 (34)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 28,4 (37)– Кливленд 102:86 (27:20, 22:21, 24:20, 29:25)Макколлум (27 + 4 блок-шота), Краббе (24), Лиллард (14), Харклесс (13), Амину (11 + 12 подборов), Пламли (4), Дэвис (4), Тернер (2 + 8 подборов + 11 передач), Вонле (2), Лэйман (1)Джеймс (20 + 11 подборов + 5 потерь), Лав (17 + 8 подборов), Ирвинг (11), Томпсон (9 + 10 подборов), Шамперт (6), Макрэй (5), Джонс (5), Фрай (4), Джефферсон (3), Лиггинс (2), Фелдер (2), Корвер (2)– Нью-Йорк 98:97 (27:32, 20:20, 24:23, 27:22)Эмбиид (21 + 14 подборов), Ильясова (16), Ковингтон (13), Ноэл (13 + 8 подборов), Хендерсон (12)Энтони (28), Роуз (25), О’Куинн (10 + 15 подборов), Дженнингс (9), Ли (7), Порзингис (7), Ноа (7)– Мемфис 103:95 (28:22, 27:22, 20:23, 28:28)Уэстбрук (24 + 13 подборов + 12 передач + 6 потерь), Кантер (19 + 13 подборов), Оладипо (16), Адамс (12 + 8 подборов), Грант (10)Конли (22 + 6 передач), Парсонс (14), Рэндолф (14 + 9 подборов), Картер (11), Марк Газоль (9 + 7 подборов + 7 передач), Грин (4 + 10 подборов)– Хьюстон 119:105 (30:23, 25:31, 34:23, 30:28)Уиггинс (28), Таунс (23 + 18 подборов + 6 потерь), Мухаммад (20 + 7 подборов), Раш (12), Рубио (10 + 17 передач), Дженг (10)Харден (33 + 12 передач + 6 потерь), Андерсон (18 + 7 подборов), Ариза (16), Харрелл (9), Брюэр (9), Нене (9)Вашингтон 117:108 (36:35, 19:24, 28:26, 34:23)Томас (38), Краудер (20), Хорфорд (16 + 9 подборов), Розир (11), Смарт (9)Бил (35), Портер (20), М-ф Моррис (14 + 9 подборов), Смит (13), Гортат (10 + 9 подборов), Уолл (9 + 7 подборов + 10 передач)– Орландо 105:96 (28:33, 28:18, 17:24, 32:21)Редик (22), Пол (18 + 7 подборов + 6 передач + 5 потерь), Спейтс (13), Джордан (10 + 20 подборов), Риверс (9), Кроуфорд (9)Гордон (28), Вучевич (16 + 12 подборов), Микс (14 + 5 перехватов), Грин (10), Фурнье (8)1. Кливленд Кавальерс – 28 побед / 10 поражений2. Торонто Рэпторс – 25/133. Бостон Селтикс – 24/154. Атланта Хоукс – 22/165. Индиана Пэйсерс – 20/186. Милуоки Бакс – 19/187. Шарлотт Хорнетс – 20/198. Вашингтон Уизардс – 19/199. Чикаго Буллз – 19/2010. Детройт Пистонс – 17/2211. Нью-Йорк Никс – 17/2212. Орландо Мэджик – 16/2413. Филадельфия Сиксерс – 11/2914. Майами Хит – 11/2615. Бруклин Нетс – 8/291. Голден Стэйт Уорриорз – 33 победы /6 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 30/83. Хьюстон Рокетс – 31/104. Лос-Анджелес Клипперс – 27/145. Юта Джаз – 24/166. Оклахома-Сити Тандер – 24/167. Мемфис Гриззлиз – 24/178. Портленд Трэйл Блэйзерс – 18/229. Сакраменто Кингз – 16/2210. Нью-Орлеан Пеликанс – 15/2411. Денвер Наггетс – 14/2312. Лос-Анджелес Лейкерс – 15/2713. Миннесота Тимбервулвз – 13/2614. Финикс Санз – 12/2615. Даллас Маверикс – 11/27