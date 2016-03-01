НБА. 14 очков Леня помогли «Финиксу» обыграть «Даллас», «Сан-Антонио» разгромил «Денвер» и другие результаты

В ночь на 6 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.
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