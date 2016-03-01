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НБА. 14 очков Леня помогли «Финиксу» обыграть «Даллас», «Сан-Антонио» разгромил «Денвер» и другие результаты

НБА. 14 очков Леня помогли «Финиксу» обыграть «Даллас», «Сан-Антонио» разгромил «Денвер» и другие результаты

В ночь на 6 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санс» на выезде победил «Даллас Маверикс» со счетом 102:95.
Самым результативным  игроком встречи стал разыгрывающий «Финикса» Эрик Бледсо, набравший 26 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 17 минут, за которые набрал 14 очков, сделал 7 передач, 1 блокшот, совершил 2 потери и получил 2 фола.
В составе «Далласа» разыгрывающий Дерон Уильямс набрал 20 очков, легкий форвард Харрисон Барнс – 19.
В Западной конференции «Финикс» поднялся с последнего места на 13-е (12 побед, 25 поражений), «Даллас» замкнул турнирную таблицу конференции (11 побед, 25 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,5 очко в среднем за игру (35 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,7 (35)
3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,5 (33)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,1 (36)
5. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,0 (30)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 5 января
Даллас – Финикс 95:102 (22:19, 23:22, 27:29, 23:32)
Даллас: Уильямс (20 + 6 передач), Барнс (19), Сет Карри (16), Новицки (13 + 7 подборов), Харрис (12), Мэттьюз (9), Финни-Смит (4), Пауэлл (2)
Финикс: Бледсо (26 + 7 передач), Букер (22), Найт (17), Лень (14 + 7 подборов), Уоррен (9), Барбоза (5), Такер (4 + 9 подборов), Чендлер (3 + 18 подборов), Крисс (2 + 8 подборов)

Индиана – Бруклин 121:109 (34:27, 25:25, 38:32, 24:25)
Индиана: Джордж (26), Тернер (25 + 15 подборов + 5 блок-шотов), Тиг (21 + 7 подборов + 15 передач), Янг (10), Брукс (9)
Бруклин: Букер (16), Хэмилтон (16 + 8 подборов), Динуидди (13), Килпатрик (13 + 8 подборов), Лопес (12), Харрис (10)

Торонто – Юта 101:93 (18:27, 30:25, 23:21, 30:20)
Торонто: Лаури (33), ДеРозан (23 + 7 подборов), Валанчюнас (18 + 13 подборов), Росс (12), Кэрролл (8)
Юта: Мак (17), Хэйворд (16), Гобер (15 + 16 подборов), Фэйворс (9 + 8 подборов), Лайлс (9)

Детройт – Шарлотт 115:114 (37:26, 21:22, 27:22, 30:44)
Детройт: Харрис (25), Джексон (22 + 11 передач), М-с Моррис (20 + 10 подборов), Драммонд (16 + 9 подборов), Марьянович (15 + 19 подборов)
Шарлотт: Уокер (32 + 7 подборов), Марв. Уильямс (19 + 7 подборов), Хоуз (18), Батюм (9), Кидд-Гилкрист (8 + 13 подборов), Хибберт (8)

Нью-Орлеан – Атланта 94:99 (28:23, 19:19, 25:33, 22:24)
Нью-Орлеан: Дэвис (20 + 19 подборов), Холидэй (18), Хилд (15 + 7 подборов), Джонс (12 + 11 подборов), Мур (8), Эванс (7)
Атланта: Шредер (23 + 7 подборов), Миллсэп (17 + 10 подборов), Хардуэй (14), Ховард (12 + 11 подборов), Мускала (9)

Хьюстон – Оклахома-Сити 118:116 (33:38, 34:18, 30:27, 21:33)
Хьюстон: Харден (26 + 8 подборов + 12 передач + 6 потерь), Гордон (22), Нене (18), Андерсон (12), Беверли (11 + 8 подборов), Ариза (10)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (49 + 8 подборов + 5 потерь), Оладипо (17 + 7 подборов), Кантер (15 + 13 подборов), Роберсон (14 + 9 подборов), Адамс (8 + 8 подборов)  

Портленд – Лейкерс 118:109 (29:24, 24:38, 31:22, 34:25)
Портленд: Макколлум (27 + 7 передач), Лиллард (21 + 10 передач), Тернер (20), Пламли (15 + 7 подборов), Крэбб (14)
Лейкерс: Расселл (22), Кларксон (21), Рэндл (17 + 9 подборов), Янг (13), Ингрэм (11), Уильямс (10)

Денвер – Сан-Антонио 99:127 (33:29, 20:29, 24:32, 22:37)
Денвер: Йокич (19 + 11 подборов), Галлинари (15), Артур (13), Чендлер (11 + 7 подборов), Мюррэй (8), Мудиай (8)
Сан-Антонио: Олдридж (28), Ленард (24), Паркер (21 + 9 передач), Пау Газоль (17 + 9 подборов), Джинобили (11)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 26 побед / 8 поражений
2. Торонто Рэпторс – 24/11
3. Бостон Селтикс – 21/14
4. Атланта Хоукс – 20/16
5. Шарлотт Хорнетс – 20/17
6. Милуоки Бакс – 18/16
7. Индиана Пэйсерс – 19/18
8. Чикаго Буллз – 18/18
9. Вашингтон Уизардс – 16/18
10. Нью-Йорк Никс – 16/19
11. Детройт Пистонс –  17/21
12. Орландо Мэджик – 16/21
13. Майами Хит – 11/26
14. Филадельфия Сиксерс –  9/24
15. Бруклин Нетс – 8/26

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 31 победа /5 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 29/7
3. Хьюстон Рокетс – 28/9
4. Лос-Анджелес Клипперс – 24/14
5. Юта Джаз – 22/15
6. Мемфис Гриззлиз – 22/16
7. Оклахома-Сити Тандер – 21/16
8. Сакраменто Кингз – 15/20
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 16/22
10. Денвер Наггетс – 14/22
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 14/23
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 13/26
13. Финикс Санз – 12/25
14. Миннесота Тимбервулвз – 11/24
15. Даллас Маверикс – 11/25
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