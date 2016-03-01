НБА. «Чикаго» обыграл «Кливленд», «Голден Стэйт» - «Портленд», «Оклахома» проиграла «Шарлотт» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 4 января

Кливленд:

Чикаго:

Голден Стэйт:

Портленд:

Шарлотт:

Оклахома-Сити:

Орландо:

Атланта:

Нью-Йорк:

Милуоки:

Клипперс:

Мемфис:

Сакраменто:

Майами:

В ночь на 5 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете проиграл «Чикаго Буллз» со счетом 94:106.Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард «Кавальерс» Леброн Джеймс, набравший 21 очко.Самым результативным у победителей стал Джимми Батлер — 20 очков. Тадж Гибсон набрал 18 очков.Несмотря на поражение «Кливленд» остается лидером Восточной конференции (26 побед, 8 поражений), «Чикаго» занимает 8-е место (18 побед, 18 поражений).Лидер Западной конференции и текущего чемпионата в целом «Голден Стэйт Уорриорз» дома обыграл «Портленд Трэйл Блэйзерс», занимающего 9-е место в конференции, со счетом 125:117.Самыми результативными игроками встречи стали разыгрывающий «Голден Стэйт» Стивен Карри и атакующий защитник «Портленда» Си Джей Макколлум, записавшие в актив по 35 очков.Для «Уорриорз» эта победа стала четвертой подряд и 31-й в 36-ти матчах. «Портленд» потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,0 очко в среднем за игру (34 матча)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 28,9 (34)3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 28,5 (33)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,2 (35)5. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,0 (30)Кливленд –94:106 (23:16, 23:36, 28:31, 20:23)Джеймс (31 + 8 подборов + 7 передач + 5 потерь), Макрэй (21), Фрай (15), ; Фелдер (9), Джефферсон (7), Томпсон (2 + 11 подборов)Батлер (20 + 8 передач), Гибсон (18 + 7 подборов), Макдермотт (17), Миротич (16), Картер-Уильямс (13), Уэйд (10)– Портленд 125:117 (40:34, 29:37, 30:21, 26:25)Карри (35 + 7 подборов + 5 потерь), Дюрэнт (30), Томпсон (14), Пачулия (13), Грин (9 + 7 подборов + 11 передач), Ливингстон (9)Макколлум (35 + 9 подборов + 5 потерь), Крэбб (18), Пламли (16 + 10 подборов), Амину (12 + 7 подборов), Тернер (11), Харклесс (10 + 7 подборов)– Оклахома-Сити 123:112 (27:22, 33:33, 27:33, 36:24)Батюм (28), Уокер (20 + 9 передач), Камински (17), Кидд-Гилкрист (14 + 11 подборов), Сешнс (9), Лэмб (9)Уэстбрук (33 + 15 подборов + 8 передач), Кантер (22 + 8 подборов),Оладипо (18), Адамс (18 + 12 подборов), Абринес (6)Орландо –92:111 (26:23, 21:29, 18:26, 27:33)Пэйтон (15 + 6 передач), Гордон (15 + 10 подборов), Фурнье (14), Грин (10), Вучевич (10 + 6 передач + 5 потерь),Ибака (9 + 11 подборов)Шредер (18 + 7 передач), Бэйзмор (17), Миллсэп (16 + 5 потерь), Ховард (13 + 12 подборов), Хардуэй (12), Дилэйни (11)Нью-Йорк –104:105 (25:27, 27:25, 35:21, 17:32)Энтони (30 + 11 подборов + 7 передач), Роуз (15 + 5 потерь), Кузминскас (15), Ли (11), Ноа (8 + 16 подборов), О’Куинн (8)Адетокумбо (27 + 13 подборов), Монро (18 + 9 подборов), Паркер (15), Брогдон (12 + 8 передач), Телетович (13)– Мемфис 115:106 (30:29, 23:34, 36:22, 26:21)Риверс (28 + 7 передач), Кроуфорд (22), Редик (19), Джордан (18 + 20 подборов), Фелтон (11 + 6 передач)Марк Газоль (23 + 6 передач), Конли (17 + 7 подборов + 12 передач), Аллен (13), Рэндолф (13), Картер (11 + 7 подборов)Сакраменто –102:107 (25:30, 34:34, 22:23, 21:20)Лоусон (15 + 6 передач), Аффлало (15), Темпл (15), Толливер (14), Казинс (13), Барнс (12 + 7 подборов), Коллисон (10); Джонсон (23), Драгич (19 + 7 передач), Дж. Джонсон (14 + 6 передач), Эллингтон (13), Ричардсон (9 + 8 подборов), Бэббит (9)1. Кливленд Кавальерс – 26 побед / 8 поражений2. Торонто Рэпторс – 23/113. Бостон Селтикс – 21/144. Шарлотт Хорнетс – 20/165. Атланта Хоукс – 19/166. Милуоки Бакс – 18/167. Индиана Пэйсерс – 18/188. Чикаго Буллз – 18/189. Вашингтон Уизардс – 16/1810. Нью-Йорк Никс – 16/1911. Детройт Пистонс – 16/2112. Орландо Мэджик – 16/2113. Майами Хит – 11/2614. Филадельфия Сиксерс – 9/2415. Бруклин Нетс – 8/251. Голден Стэйт Уорриорз – 31 победа /5 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 28/73. Хьюстон Рокетс – 27/94. Лос-Анджелес Клипперс – 24/145. Юта Джаз – 22/146. Оклахома-Сити Тандер – 21/157. Мемфис Гриззлиз – 22/168. Сакраменто Кингз – 15/209. Портленд Трэйл Блэйзерс – 15/2210. Денвер Наггетс – 14/2111. Нью-Орлеан Пеликанс – 14/2212. Лос-Анджелес Лейкерс – 13/2513. Даллас Маверикс – 11/2414. Миннесота Тимбервулвз – 11/2415. Финикс Санз – 11/25