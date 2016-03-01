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НБА. «Финикс» обыграл «Майами», «Сан-Антонио» разгромила «Торонто» и другие результаты

Финикс – Майами (99:90)

В ночь на 4 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» на домашнем паркете выиграл у «Майами Хит» со счетом 99:90. Решающей стала третья четверть, которую хозяева завершили с перевесом в 13 очков.
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер. набравший 27 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 15 минут, за которые набрал 9 очков, сделал 8 подборов, 3 блокшота, совершил 2 потери и получил 3 фола.
В составе проигравших Горан Драгич набрал 24 очка, а Уилли Рид сделал дабл-дабл - 22 очка и 18 подборов.
«Финикс» одержал победу после двух поражений, «Майами» потерпел шестое поражение подряд.
Несмотря на победу, «Финикс» по-прежнему занимает последнее место в Западной Конференции (11 побед, 25 поражений), «Майами» на Востоке – 13-й (10 побед, 26 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 30,9 очков в среднем за игру (33 матча)
2. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,0 (32)
3. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 28,9 (34)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 28,2 (35)
5. Айзея Томас (Бостон Селтикс) – 28,0 (30)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 3 января
Финикс – Майами 99:90 (28:29, 28:23, 27:14, 16:24)
Финикс: Букер (27 + 6 потерь), Крисс (18), Бледсоу (17 + 7 передач), Барбоза (10), Лень (9 + 8 подборов), Такер (7), Чендлер (5 + 20 подборов), Уоррен (2), Юлис (2), Бендер (2)
Майами: Драгич (24 + 9 передач + 5 потерь), Рид (22 + 18 подборов), Эллингтон (12), Ричардсон (11), Макгрудер (8), Бэббит (7),  Уильямс (3), Хаслем (3)

Филадельфия – Миннесота 93:91 (29:16, 28:26, 22:26, 14:23)
Филадельфия: Эмбиид (25 + 8 подборов), Ильясова (19), Ковингтон (13 + 10 подборов), Стаускас (8), Шарич (8 + 7 подборов), Ноэл (8)
Миннесота: ЛаВин (28), Таунс (23 + 15 подборов), Дженг (10 + 9 подборов), Мухаммад (10), Уиггинс (8)

Бостон – Юта 115:104 (28:29, 26:16, 31:29, 30:30)
Бостон: Томас (29 + 15 передач), Краудер (21), Хорфорд (21), Брэдли (14), Браун (10)
Юта: Хэйворд (23), Джонсон (17), Диао (15), Фэйворс (12 + 7 передач), Худ (9), Гобер (8 + 13 подборов)

Детройт – Индиана 116:121 (28:36, 32:30, 32:26, 24:29)
Детройт: Харрис (22), Джексон (20 + 7 подборов + 12 передач), Драммонд (20 + 14 подборов), Колдуэлл-Поуп (16), Луэр (14 + 7 подборов), М-с Моррис (14)
Индиана: Джордж (32), Тиг (17 + 8 передач + 5 потерь), Тернер (17 + 7 подборов), Эллис (16), Серафин (10)

Даллас – Вашингтон 113:105 (28:29, 33:38, 26:21, 26:17)
Даллас: Барнс (26 + 7 подборов), Уильямс (21 + 6 передач + 5 потерь), Харрис (17), Сет Карри (16), Мэттьюз (12), Новицки (11 + 9 подборов)
Вашингтон: Уолл (27 + 8 передач), Бил (25 + 6 передач), Портер (13), М-ф Моррис (13), Гортат (12 + 16 подборов)

Сан-Антонио – Торонто 110:82 (29:18, 31:23, 28:17, 22:24)
Сан-Антонио: Ленард (25), Олдридж (23 + 8 подборов + 6 передач), Паркер (15 + 8 передач), Ли (8), Грин (6), Миллс (6), Симмонс (6)
Торонто: ДеРозан (26), Росс (17), Джозеф (11), Кэрролл (10), Лаури (6)

Денвер – Сакраменто 113:120 (28:29, 23:31, 37:34, 25:26)
Денвер: Галлинари (24), Йокич (18 + 7 подборов), Нуркич (16),Харрис (15), Артур (12), Чендлер (10)
Сакраменто: Казинс (31 + 6 передач), Коллисон (26 + 7 передач), Аффлало (19), Куфос (18), Темпл (8)

Лейкерс – Мемфис 116:102 (22:20, 35:28, 34:29, 25:25)
Лейкерс: Янг (20), Рэндл (19 + 14 подборов + 11 передач), Расселл (18 + 6 передач), Кларксон (16 + 7 подборов), Уильямс (14), Мозгов (14)
Мемфис: Марк Газоль (22 + 7 передач), Конли (21), Картер (12), Рэндолф (11 + 9 подборов), Харрисон (10)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 26 побед / 7 поражений
2. Торонто Рэпторс – 23/11
3. Бостон Селтикс – 21/14
4. Шарлотт Хорнетс – 19/16
5. Атланта Хоукс – 18/16
6. Милуоки Бакс – 17/16
7. Индиана Пэйсерс – 18/18
8. Чикаго Буллз – 17/18
9. Вашингтон Уизардс – 16/18
10. Нью-Йорк Никс – 16/18
11. Орландо Мэджик – 16/20
12. Детройт Пистонс –  16/21
13. Майами Хит – 10/26
14. Филадельфия Сиксерс –  9/24
15. Бруклин Нетс – 8/25

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 30 побед /5 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 28/7
3. Хьюстон Рокетс – 27/9
4. Лос-Анджелес Клипперс – 23/14
5. Юта Джаз – 22/14
6. Оклахома-Сити Тандер – 21/14
7. Мемфис Гриззлиз – 22/15
8. Сакраменто Кингз – 15/19
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 15/21
10. Денвер Наггетс – 14/21
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 14/22
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 13/25
13. Даллас Маверикс – 11/24
14. Миннесота Тимбервулвз – 11/24
15. Финикс Санз – 11/25
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