НБА. 10 очков Леня не помогли «Финиксу» избежать поражения от «Клипперс», «Кливленд» победил «Нью-Орлеан» и другие результаты

В ночь на 3 января в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.
«Финикс Санз» на выезде проиграл «Лос-Анджелес Клипперс» со счетом 98:109.
Хозяева паркета выиграли первые три четверти, обеспечив себе преимущество в 13очков. «Санз» выиграли заключительную четверть, но полностью сократить отставание не смогли.
Самым результативным игроком встречи стал форвард «Финикса» Ти Джей Уоррен, который набрал 24 очка. Украинский центровой Алексей Лень
провел в игре 20 минут 22 секунды, за которые успел набрать 10 очков, сделать 7 подборов, 1 перехват и получил 2 фола.
В составе победителей лучшим стал защитник Джей Джей Редик, набравший 22 очка.
Для «Клипперс» эта победа стала первой после шести поражений подряд. «Финикс» потерпел восьмое поражение в последних десяти матчах.
В Западной конференции «Клипперс» на 5-м месте (23 победы. 14 поражений), «Финикс» - на последнем (10 побед, 25 поражений).
Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» прервал четырехматчевую победную серию «Нью-Орлеан Пеликанс» (90:82).
Самым результативным игровок встречи легкий форвард «Кливленда» Леброн Джеймс, набравший 26 очков. По дабл-даблу оформили Ричард Джефферсон (12 очков, 12 подборов) и Кевин Лав (12 очков, 11 подборов).
В составе «Нью-Орлеана» Энтони Дэвис сделал дабл-дабл (20 очков, 17 подборов), Бадди Хилд набрал 20 очков.
«Кавальерс» одержали третью победу подряд и продолжают лидировать на Востоке (26 побед, 7 поражений). «Нью-Орлеан» на Западе занимает 11-е место (14 побед, 22 поражения).
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 2 января
Клипперс
– Финикс 109:98 (27:26, 37:32, 25:18, 20:22)
Клипперс: Редик (22), Кроуфорд (18 + 7 подборов), Фелтон (16), Мба а Муте (13), Басс (10), Риверс (9), Джордан (9 + 20 подборов), Спейтс (9), Джонсон (3)
Финикс: Уоррен (24 + 8 подборов), Бледсоу (22 + 8 подборов + 9 передач), Букер (13), Чендлер (12), Лень (10 + 7 подборов), Такер (6 + 12 подборов), Найт (5), Барбоза (4), Крисс (2)
Кливленд
– Нью-Орлеан 90:82 (15:22, 29:21, 23:26, 23:13)
Кливленд:
Джеймс (26 + 7 подборов + 6 передач), Фрай (14), Фелдер (12), Джефферсон (12 + 12 подборов), Лав (12 + 11 подборов), Макрэй (4), Шамперт (3), Джонс (3), Лиггинс (2), Томпсон (2 + 9 подборов)
Нью-Орлеан:
Хилд (20), Дэвис (20 + 17 подборов), Холидэй (11 + 13 передач), Хилл (6), Каннингем (6), Мур (6), Джонс (6), Эванс (4), Гэллоуэй (3)
Бруклин – Юта
89:101 (26:24, 26:26, 18:20, 19:31)
Бруклин:
Букер (17 + 15 подборов), Лопес (14), Уайтхэд (12), Холлис-Джефферсон (11), Килпатрик (8), Богданович (8)
Юта:
Хэйворд (30), Мак (15), Худ (15), Гобер (15 + 16 подборов), Джонсон (7), Фэйворс (6)
Нью-Йорк – Орландо
103:115 (32:33, 27:34, 21:25, 23:23)
Нью-Йорк:
Энтони (19 + 7 подборов), Роуз (18), Ли (14), Дженнингс (12),Томас (10), Ноа (8 + 10 подборов)
Орландо:
Микс (23), Гордон (22 + 6 передач), Ибака (22), Вучевич (14 + 13 подборов), Пэйтон (13 + 14 передач), Грин (10)
Чикаго
– Шарлотт 118:111 (25:23, 33:34, 24:28, 36:26)
Чикаго:
Батлер (52 + 12 подборов + 6 передач), Миротич (12), Макдермотт (11), Картер-Уильямс (10 + 9 подборов), Грант (9 + 6 передач), Валентайн (9)
Шарлотт:
Уокер (34 + 11 подборов), Батюм (19), Лэмб (15), Хоуз (10), Марв. Уильямс (9)
Хьюстон
– Вашингтон 101:91 (14:29, 27:24, 37:17, 23:21)
Хьюстон:
Гордон (31), Харден (23 + 10 подборов + 10 передач + 6 потерь), Харрелл (14 + 9 подборов), Ариза (10), Нене (9)
Вашингтон:
Бил (27), Уолл (18 + 12 передач + 5 потерь), Гортат (13 + 14 подборов), М-ф Моррис (12 + 8 подборов), Портер (8)
Голден Стэйт
– Денвер 127:119 (35:33, 33:31, 26:21, 33:34)
Голден Стэйт:
Томпсон (25), Карри (22), Дюрант (21), Грин (15 + 10 подборов + 13 передач + 5 потерь), Кларк (12), Пачулия (11 + 9 подборов)
Денвер:
Чендлер (21), Йокич (21 + 13 подборов), Галлинари (19 + 8 подборов), Нуркич (15), Бартон (14 + 7 подборов), Харрис (11)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 26 побед / 7 поражений
2. Торонто Рэпторс – 23/10
3. Бостон Селтикс – 20/14
4. Шарлотт Хорнетс – 19/16
5. Атланта Хоукс – 18/16
6. Милуоки Бакс – 17/16
7. Индиана Пэйсерс – 17/18
8. Чикаго Буллз – 17/18
9. Вашингтон Уизардс – 16/17
10. Нью-Йорк Никс – 16/18
11. Детройт Пистонс – 16/20
12. Орландо Мэджик – 16/20
13. Майами Хит – 10/25
14. Филадельфия Сиксерс – 8/24
15. Бруклин Нетс – 8/25
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 30 побед /5 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 27/7
3. Хьюстон Рокетс – 27/9
4. Юта Джаз – 22/13
5. Лос-Анджелес Клипперс – 23/14
6. Мемфис Гриззлиз – 22/14
7. Оклахома-Сити Тандер – 21/14
8. Сакраменто Кингз – 14/19
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 15/21
10. Денвер Наггетс – 14/20
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 14/22
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/25
13. Миннесота Тимбервулвз – 11/23
14. Даллас Маверикс – 10/24
15. Финикс Санз – 10/25