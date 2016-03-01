НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и другие результаты

В ночь на 31 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 30 декабря

Индиана – Чикаго 111:101 (28:22, 34:28, 22:23, 27:28)

Индиана: Джордж (32), Янг (17), Тернер (15 + 4 блок-шота), Робинсон (12 + 10 подборов), Брукс (8), Майлз (8)

Чикаго: Батлер (25), Уэйд (20), Картер-Уильямс (12 + 8 подборов), Фелисио (12 + 12 подборов), Макдермотт (10), ), Гибсон (10)



Вашингтон – Бруклин 118:95 (31:23, 35:27, 25:27, 27:18)

Вашингтон: Берк (27), Уолл (19 + 14 передач + 6 потерь), Гортат (19 + 13 подборов), Портер (12), М-ф Моррис (10), Смит (10 + 8 подборов)

Бруклин: Букер (16 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (16), ЛеВерт (12), Богданович (12), Лопес (11 + 6 передач)



Бостон – Майами 117:114 (25:25, 27:23, 30:30, 35:36)

Бостон: Томас (52), Хорфорд (21), Краудер (9 + 6 передач), Джонсон (8), Смарт (6), Браун (6), Жеребко (6), Олиник (5)

Майами: Дж. Джонсон (22 + 6 передач + 5 потерь), Джонсон (19 + 6 передач), Ричардсон (19 + 8 передач), Уинслоу (11 + 9 подборов + 6 передач), Уайтсайд (11 + 8 подборов)



Нью-Орлеан – Нью-Йорк 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)

Нью-Орлеан: Дэвис (23 + 18 подборов + 5 потерь), Эванс (16), Мур (12), Холидэй (12 + 11 передач), Хилд (12), Хилл (10)

Нью-Йорк: Энтони (26 + 13 подборов), Порзингис (21 + 12 подборов), Роуз (20), Холидэй (8 + 7 подборов), Дженнингс (5), Томас (5)



Хьюстон – Клипперс 140:116 (37:23, 37:34, 34:41, 32:18)

Хьюстон: Харден (30 + 13 подборов + 10 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Харрелл (29), Гордон (19), Ариза (18 + 7 передач), Беверли (15 + 7 подборов)

Клипперс: Фелтон (26 + 8 передач + 5 потерь), Джордан (20 + 13 подборов), Спейтс (15 + 7 подборов), Джонсон (10), Андерсон (10)



Миннесота – Милуоки 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)

Миннесота: Уиггинс (31 + 6 передач), ЛаВин (24), Мухаммад (22), Таунс (18 + 16 подборов), Бьелица (10)

Милуоки: Адетокумбо (25 + 7 подборов), Паркер (20), Бизли (12), Брогдон (11), Телетович (8), Монро (8)



Атланта – Детройт 105:98 (19:19, 32:22, 23:21, 31:36)

Атланта : Миллсэп (26), Корвер (22), Шредер (17 + 7 передач), Бэйзмор (10), Ховард (10 + 15 подборов)

Детройт: Луэр (22), Джексон (20 + 8 передач), Драммонд (15 + 15 подборов + 6 потерь), Харрис (14), Колдуэлл-Поуп (12 + 5 потерь)



Сан-Антонио – Портленд 110:94 (22:32, 25:20, 33:21, 30:21)

Сан-Антонио : Симмонс (19), Паркер (18), Грин (18), Джинобили (14 + 7 подборов), Пау Газоль (10 + 7 подборов)

Портленд: Макколлум (29), Харклесс (12), Крэбб (11), Пламли (8 + 6 передач), Напьер (8), Тернер (8)



Денвер – Филадельфия 122:124 (28:30, 32:30, 27:31, 35:33)

Денвер: Йокич (25 + 7 подборов), Мудиай (22), Галлинари (18), Харрис (17), Нельсон (11), Бартон (11), Чендлер (10 + 9 подборов)

Филадельфия: Ильясова (23 + 13 подборов), Эмбиид (23 + 5 потерь), Ковингтон (19), Макконнелл (17 + 8 передач), Шарич (13 + 11 подборов),Стаускас (10)



Голден Стэйт – Даллас 108:99 (29:29, 30:19, 32:21, 17:30)

Голден Стэйт: Томпсон (29), Дюрант (19 + 11 подборов + 10 передач), Карри (14), Грин (13 + 8 подборов + 7 передач), Уэст (8), МакГи (8)

Даллас: Барнс (25), Мэттьюз (14), Уильямс (11), Новицки (11), Сет Карри (11), Пауэлл (10 + 13 подборов)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 24 победы / 7 поражений

2. Торонто Рэпторс – 22/10

3. Бостон Селтикс – 20/14

4. Шарлотт Хорнетс – 19/14

5. Атланта Хоукс – 17/16

6. Вашингтон Уизардс – 16/16

7. Нью-Йорк Никс – 16/16

8. Чикаго Буллз – 16/17

9. Милуоки Бакс – 15/16

10. Индиана Пэйсерс – 16/18

11. Орландо Мэджик – 15/19

12. Детройт Пистонс – 15/20

13. Майами Хит – 10/24

14. Филадельфия Сиксерс – 8/24

15. Бруклин Нетс – 8/24



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 29 побед /5 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 27/6

3. Хьюстон Рокетс – 25/9

4. Лос-Анджелес Клипперс – 22/13

5. Юта Джаз – 20/13

6. Оклахома-Сити Тандер – 20/13

7. Мемфис Гриззлиз – 21/14

8. Сакраменто Кингз – 14/18

9. Денвер Наггетс – 14/19

10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 14/21

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 14/21

12. Миннесота Тимбервулвз – 11/22

13. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/24

14. Финикс Санз – 10/23

15. Даллас Маверикс – 10/24 В ночь на 31 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.Чикаго 111:101 (28:22, 34:28, 22:23, 27:28)Джордж (32), Янг (17), Тернер (15 + 4 блок-шота), Робинсон (12 + 10 подборов), Брукс (8), Майлз (8)Батлер (25), Уэйд (20), Картер-Уильямс (12 + 8 подборов), Фелисио (12 + 12 подборов), Макдермотт (10), ), Гибсон (10)– Бруклин 118:95 (31:23, 35:27, 25:27, 27:18)Берк (27), Уолл (19 + 14 передач + 6 потерь), Гортат (19 + 13 подборов), Портер (12), М-ф Моррис (10), Смит (10 + 8 подборов)Букер (16 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (16), ЛеВерт (12), Богданович (12), Лопес (11 + 6 передач)– Майами 117:114 (25:25, 27:23, 30:30, 35:36)Томас (52), Хорфорд (21), Краудер (9 + 6 передач), Джонсон (8), Смарт (6), Браун (6), Жеребко (6), Олиник (5)Дж. Джонсон (22 + 6 передач + 5 потерь), Джонсон (19 + 6 передач), Ричардсон (19 + 8 передач), Уинслоу (11 + 9 подборов + 6 передач), Уайтсайд (11 + 8 подборов)– Нью-Йорк 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)Дэвис (23 + 18 подборов + 5 потерь), Эванс (16), Мур (12), Холидэй (12 + 11 передач), Хилд (12), Хилл (10)Энтони (26 + 13 подборов), Порзингис (21 + 12 подборов), Роуз (20), Холидэй (8 + 7 подборов), Дженнингс (5), Томас (5)– Клипперс 140:116 (37:23, 37:34, 34:41, 32:18)Харден (30 + 13 подборов + 10 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Харрелл (29), Гордон (19), Ариза (18 + 7 передач), Беверли (15 + 7 подборов)Фелтон (26 + 8 передач + 5 потерь), Джордан (20 + 13 подборов), Спейтс (15 + 7 подборов), Джонсон (10), Андерсон (10)– Милуоки 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)Уиггинс (31 + 6 передач), ЛаВин (24), Мухаммад (22), Таунс (18 + 16 подборов), Бьелица (10)Адетокумбо (25 + 7 подборов), Паркер (20), Бизли (12), Брогдон (11), Телетович (8), Монро (8)– Детройт 105:98 (19:19, 32:22, 23:21, 31:36): Миллсэп (26), Корвер (22), Шредер (17 + 7 передач), Бэйзмор (10), Ховард (10 + 15 подборов)Луэр (22), Джексон (20 + 8 передач), Драммонд (15 + 15 подборов + 6 потерь), Харрис (14), Колдуэлл-Поуп (12 + 5 потерь)– Портленд 110:94 (22:32, 25:20, 33:21, 30:21): Симмонс (19), Паркер (18), Грин (18), Джинобили (14 + 7 подборов), Пау Газоль (10 + 7 подборов)Макколлум (29), Харклесс (12), Крэбб (11), Пламли (8 + 6 передач), Напьер (8), Тернер (8)Денвер –122:124 (28:30, 32:30, 27:31, 35:33)Йокич (25 + 7 подборов), Мудиай (22), Галлинари (18), Харрис (17), Нельсон (11), Бартон (11), Чендлер (10 + 9 подборов)Ильясова (23 + 13 подборов), Эмбиид (23 + 5 потерь), Ковингтон (19), Макконнелл (17 + 8 передач), Шарич (13 + 11 подборов),Стаускас (10)– Даллас 108:99 (29:29, 30:19, 32:21, 17:30)Томпсон (29), Дюрант (19 + 11 подборов + 10 передач), Карри (14), Грин (13 + 8 подборов + 7 передач), Уэст (8), МакГи (8)Барнс (25), Мэттьюз (14), Уильямс (11), Новицки (11), Сет Карри (11), Пауэлл (10 + 13 подборов)1. Кливленд Кавальерс – 24 победы / 7 поражений2. Торонто Рэпторс – 22/103. Бостон Селтикс – 20/144. Шарлотт Хорнетс – 19/145. Атланта Хоукс – 17/166. Вашингтон Уизардс – 16/167. Нью-Йорк Никс – 16/168. Чикаго Буллз – 16/179. Милуоки Бакс – 15/1610. Индиана Пэйсерс – 16/1811. Орландо Мэджик – 15/1912. Детройт Пистонс – 15/2013. Майами Хит – 10/2414. Филадельфия Сиксерс – 8/2415. Бруклин Нетс – 8/241. Голден Стэйт Уорриорз – 29 побед /5 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 27/63. Хьюстон Рокетс – 25/94. Лос-Анджелес Клипперс – 22/135. Юта Джаз – 20/136. Оклахома-Сити Тандер – 20/137. Мемфис Гриззлиз – 21/148. Сакраменто Кингз – 14/189. Денвер Наггетс – 14/1910. Портленд Трэйл Блэйзерс – 14/2111. Нью-Орлеан Пеликанс – 14/2112. Миннесота Тимбервулвз – 11/2213. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/2414. Финикс Санз – 10/2315. Даллас Маверикс – 10/24