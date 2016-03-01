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НБА. «Хьюстон» разгромил «Клипперс», «Голден Стэйт» обыграл «Даллас» и другие результаты

Голден Стэйт – Даллас (108:99)

В ночь на 31 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 30 декабря
Индиана – Чикаго 111:101 (28:22, 34:28, 22:23, 27:28)
Индиана: Джордж (32), Янг (17), Тернер (15 + 4 блок-шота), Робинсон (12 + 10 подборов), Брукс (8), Майлз (8)
Чикаго: Батлер (25), Уэйд (20), Картер-Уильямс (12 + 8 подборов), Фелисио (12 + 12 подборов), Макдермотт (10), ), Гибсон (10)

Вашингтон – Бруклин 118:95 (31:23, 35:27, 25:27, 27:18)
Вашингтон: Берк (27), Уолл (19 + 14 передач + 6 потерь), Гортат (19 + 13 подборов), Портер (12), М-ф Моррис (10), Смит (10 + 8 подборов)
Бруклин: Букер (16 + 7 подборов), Холлис-Джефферсон (16), ЛеВерт (12), Богданович (12), Лопес (11 + 6 передач)

Бостон – Майами 117:114 (25:25, 27:23, 30:30, 35:36)
Бостон: Томас (52), Хорфорд (21), Краудер (9 + 6 передач), Джонсон (8), Смарт (6), Браун (6), Жеребко (6), Олиник (5)
Майами: Дж. Джонсон (22 + 6 передач + 5 потерь), Джонсон (19 + 6 передач), Ричардсон (19 + 8 передач), Уинслоу (11 + 9 подборов + 6 передач), Уайтсайд (11 + 8 подборов)

Нью-Орлеан – Нью-Йорк 104:92 (31:21, 24:30, 24:18, 25:23)
Нью-Орлеан: Дэвис (23 + 18 подборов + 5 потерь), Эванс (16), Мур (12), Холидэй (12 + 11 передач), Хилд (12), Хилл (10)
Нью-Йорк: Энтони (26 + 13 подборов), Порзингис (21 + 12 подборов), Роуз (20), Холидэй (8 + 7 подборов), Дженнингс (5), Томас (5)

Хьюстон – Клипперс 140:116 (37:23, 37:34, 34:41, 32:18)
Хьюстон: Харден (30 + 13 подборов + 10 передач + 5 перехватов + 6 потерь), Харрелл (29), Гордон (19), Ариза (18 + 7 передач), Беверли (15 + 7 подборов)
Клипперс: Фелтон (26 + 8 передач + 5 потерь), Джордан (20 + 13 подборов), Спейтс (15 + 7 подборов), Джонсон (10), Андерсон (10)

Миннесота – Милуоки 116:99 (34:21, 21:27, 30:23, 31:28)
Миннесота: Уиггинс (31 + 6 передач), ЛаВин (24), Мухаммад (22), Таунс (18 + 16 подборов), Бьелица (10)
Милуоки: Адетокумбо (25 + 7 подборов), Паркер (20), Бизли (12), Брогдон (11), Телетович (8), Монро (8)

Атланта – Детройт 105:98 (19:19, 32:22, 23:21, 31:36)
Атланта: Миллсэп (26), Корвер (22), Шредер (17 + 7 передач), Бэйзмор (10), Ховард (10 + 15 подборов)
Детройт: Луэр (22), Джексон (20 + 8 передач), Драммонд (15 + 15 подборов + 6 потерь), Харрис (14), Колдуэлл-Поуп (12 + 5 потерь)

Сан-Антонио – Портленд 110:94 (22:32, 25:20, 33:21, 30:21)
Сан-Антонио: Симмонс (19), Паркер (18), Грин (18), Джинобили (14 + 7 подборов), Пау Газоль (10 + 7 подборов)
Портленд: Макколлум (29), Харклесс (12), Крэбб (11), Пламли (8 + 6 передач), Напьер (8), Тернер (8)

Денвер – Филадельфия 122:124 (28:30, 32:30, 27:31, 35:33)
Денвер: Йокич (25 + 7 подборов), Мудиай (22), Галлинари (18), Харрис (17), Нельсон (11), Бартон (11), Чендлер (10 + 9 подборов)
Филадельфия: Ильясова (23 + 13 подборов), Эмбиид (23 + 5 потерь), Ковингтон (19), Макконнелл (17 + 8 передач), Шарич (13 + 11 подборов),Стаускас (10)

Голден Стэйт – Даллас 108:99 (29:29, 30:19, 32:21, 17:30)
Голден Стэйт: Томпсон (29), Дюрант (19 + 11 подборов + 10 передач), Карри (14), Грин (13 + 8 подборов + 7 передач), Уэст (8), МакГи (8)
Даллас: Барнс (25), Мэттьюз (14), Уильямс (11), Новицки (11), Сет Карри (11), Пауэлл (10 + 13 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 24 победы / 7 поражений
2. Торонто Рэпторс – 22/10
3. Бостон Селтикс – 20/14
4. Шарлотт Хорнетс – 19/14
5. Атланта Хоукс – 17/16
6. Вашингтон Уизардс – 16/16
7. Нью-Йорк Никс – 16/16
8. Чикаго Буллз – 16/17
9. Милуоки Бакс – 15/16
10. Индиана Пэйсерс – 16/18
11. Орландо Мэджик – 15/19
12. Детройт Пистонс –  15/20
13. Майами Хит – 10/24
14. Филадельфия Сиксерс –  8/24
15. Бруклин Нетс – 8/24

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 29 побед /5 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 27/6
3. Хьюстон Рокетс – 25/9
4. Лос-Анджелес Клипперс – 22/13
5. Юта Джаз – 20/13
6. Оклахома-Сити Тандер – 20/13
7. Мемфис Гриззлиз – 21/14
8. Сакраменто Кингз – 14/18
9. Денвер Наггетс – 14/19
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 14/21
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 14/21
12. Миннесота Тимбервулвз – 11/22
13. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/24
14. Финикс Санз – 10/23
15. Даллас Маверикс – 10/24
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