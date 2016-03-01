НБА. «Финикс» обыграл «Торонто», «Кливленд» победил «Бостон», «Мемфис» разгромил «Оклахому» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 29 декабря

Финикс:

Торонто:

Кливленд:

Бостон:

Мемфис:

Оклахома-Сити:

Шарлотт:

Майами:

Юта:

Филадельфия:

Лейкерс:

Даллас:

В ночь на 30 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.«Финикс Санз» на домашнем паркете выиграл у «Торонто Рэпторс» со счетом 99:91. Решающей стала третья четверть, которую хозяева завершили с перевесом в 12 очков.Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Торонто» Демар Дерозан и Кайл Лоури, набравшие по 24 очка.В составе «Финикса» Эрика Бледсо оформил дабл-дабл - 22 очка и 10 передач. Украинский центровой, проведя на паркете 21 минуту, набрал 5 очков, сделал 6 подборов, 1 блокшот, допустил 2 потери и получил 2 фола.Несмотря на второе поражение подряд «Рэпторс» по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции (22 победы, 10 поражений). «Санз» одержали третью победу в десяти последних матчах и в Западной конференции замыкают турнирную таблицу вместе с «Даллас Маверикс» - по 10 побед и 23 поражения.– Торонто 99:91 (16:18, 26:22, 34:22, 23:29)Бледсо (22 + 10 передач + 8 потерь), Букер (19), Такер (14), Юлис (10),Крисс (8), Чендлер (7 + 13 подборов), Найт (7),(5 + 6 подборов + 1 блокшот + 2 потери), Уоррен (4), Бендер (3)Лаури (24), ДеРозан (24), Джозеф (15), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Пауэлл (7), Росс (7), Сиакам (4), Кэрролл (2)– Бостон 124:118 (32:25, 34:34, 35:24, 23:35)Ирвинг (32 + 12 передач), Лав (30 + 15 подборов), Джеймс (23 + 8 подборов + 11 передач + 8 потерь), Томпсон (11 + 9 подборов), Джефферсон (11)Томас (31 + 9 передач), Брэдли (23), Краудер (13), Жеребко (12 + 7 подборов), Смарт (9)– Оклахома-Сити 114:80 (27:21, 28:18, 23:22, 36:19)Марк Газоль (25 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Дэниелс (22), Рэндолф (21 + 8 подборов), Грин (17), Харрисон (10)Уэстбрук (21 + 6 потерь), Кантер (19), Абринес (10), Грант (9), Адамс (6 + 15 подборов)– Майами 91:82 (21:19, 21:30, 31:17, 18:16)Уокер (22 + 7 подборов), Батюм (16 + 13 подборов + 8 передач), Марв. Уильямс (13), Лэмб (10 + 8 подборов), Сешнс (9), Зеллер (9 + 7 подборов)Ричардсон (20), Джонсон (18 + 7 подборов), Эллингтон (12), Уайтсайд (8 + 10 подборов), Бэббит (7– Филадельфия 100:83 (22:24, 27:27, 21:23, 30:9)Джордж Хилл (21 + 8 подборов + 6 передач), Худ (20), Хэйворд (20), Лайлс (11), Гобер (9 + 13 подборов), Фэйворс (4 + 12 подборов)Ильясова (16 + 12 подборов), Шарич (14), Ноэл (14), Окафор (13), Стаускас (9)Лейкерс –89:101 (27:26, 30:24, 13:31, 19:20)Рэндл (18), Янг (17), Расселл (15 + 6 передач), Кларксон (15), Уильямс (10), Робинсон (8 + 10 подборов)Мэттьюз (20), Барнс (17 + 9 подборов), Харрис (14), Пауэлл (14), Финни-Смит (12), Уильямс (8 + 11 передач)1. Кливленд Кавальерс – 24 победы / 7 поражений2. Торонто Рэпторс – 22/103. Бостон Селтикс – 19/144. Шарлотт Хорнетс – 19/145. Нью-Йорк Никс – 16/156. Атланта Хоукс – 16/167. Милуоки Бакс – 15/158. Чикаго Буллз – 16/169. Вашингтон Уизардс – 15/1610. Индиана Пэйсерс – 15/1811. Детройт Пистонс – 15/1912. Орландо Мэджик – 15/1913. Майами Хит – 10/2314. Бруклин Нетс – 8/2315. Филадельфия Сиксерс – 7/241. Голден Стэйт Уорриорз – 28 побед /5 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 26/63. Хьюстон Рокетс – 24/94. Лос-Анджелес Клипперс – 22/125. Юта Джаз – 20/136. Оклахома-Сити Тандер – 20/137. Мемфис Гриззлиз – 21/148. Сакраменто Кингз – 14/189. Денвер Наггетс – 14/1810. Портленд Трэйл Блэйзерс – 14/2011. Нью-Орлеан Пеликанс – 13/2112. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/2413. Миннесота Тимбервулвз – 10/2214. Финикс Санз – 10/2315. Даллас Маверикс – 10/23