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НБА. «Финикс» обыграл «Торонто», «Кливленд» победил «Бостон», «Мемфис» разгромил «Оклахому» и другие результаты

НБА. «Финикс» обыграл «Торонто», «Кливленд» победил «Бостон», «Мемфис» разгромил «Оклахому» и другие результаты

В ночь на 30 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось шесть матчей.

«Финикс Санз» на домашнем паркете выиграл у «Торонто Рэпторс» со счетом 99:91. Решающей стала третья четверть, которую хозяева завершили с перевесом в 12 очков.
Самыми результативными игроками встречи стали лидеры «Торонто» Демар Дерозан и Кайл Лоури, набравшие по 24 очка.
В составе «Финикса» Эрика Бледсо оформил дабл-дабл - 22 очка и 10 передач. Украинский центровой Алексей Лень, проведя на паркете 21 минуту, набрал 5 очков, сделал 6 подборов, 1 блокшот, допустил 2 потери и получил 2 фола.
Несмотря на второе поражение подряд «Рэпторс» по-прежнему занимают второе место в Восточной конференции (22 победы, 10 поражений). «Санз» одержали третью победу в десяти последних матчах и в Западной конференции замыкают турнирную таблицу вместе с «Даллас Маверикс» - по 10 побед и 23 поражения.

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 29 декабря
Финикс – Торонто 99:91 (16:18, 26:22, 34:22, 23:29)
Финикс: Бледсо (22 + 10 передач + 8 потерь), Букер (19), Такер (14), Юлис (10),Крисс (8), Чендлер (7 + 13 подборов), Найт (7), Лень (5 + 6 подборов + 1 блокшот + 2 потери), Уоррен (4), Бендер (3)
Торонто: Лаури (24), ДеРозан (24), Джозеф (15), Валанчюнас (8 + 10 подборов), Пауэлл (7), Росс (7), Сиакам (4), Кэрролл (2)  

Кливленд – Бостон 124:118 (32:25, 34:34, 35:24, 23:35)
Кливленд: Ирвинг (32 + 12 передач), Лав (30 + 15 подборов), Джеймс (23 + 8 подборов + 11 передач + 8 потерь), Томпсон (11 + 9 подборов), Джефферсон (11)
Бостон: Томас (31 + 9 передач), Брэдли (23), Краудер (13), Жеребко (12 + 7 подборов), Смарт (9)

Мемфис – Оклахома-Сити 114:80 (27:21, 28:18, 23:22, 36:19)
Мемфис: Марк Газоль (25 + 8 подборов + 5 блок-шотов), Дэниелс (22), Рэндолф (21 + 8 подборов), Грин (17), Харрисон (10)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (21 + 6 потерь), Кантер (19), Абринес (10), Грант (9), Адамс (6 + 15 подборов)

Шарлотт – Майами 91:82 (21:19, 21:30, 31:17, 18:16)
Шарлотт: Уокер (22 + 7 подборов), Батюм (16 + 13 подборов + 8 передач), Марв. Уильямс (13), Лэмб (10 + 8 подборов), Сешнс (9), Зеллер (9 + 7 подборов)
Майами: Ричардсон (20), Джонсон (18 + 7 подборов), Эллингтон (12), Уайтсайд (8 + 10 подборов), Бэббит (7

Юта – Филадельфия 100:83 (22:24, 27:27, 21:23, 30:9)
Юта: Джордж Хилл (21 + 8 подборов + 6 передач), Худ (20), Хэйворд (20), Лайлс (11), Гобер (9 + 13 подборов), Фэйворс (4 + 12 подборов)
Филадельфия: Ильясова (16 + 12 подборов), Шарич (14), Ноэл (14), Окафор (13), Стаускас (9)

Лейкерс – Даллас 89:101 (27:26, 30:24, 13:31, 19:20)
Лейкерс: Рэндл (18), Янг (17), Расселл (15 + 6 передач), Кларксон (15), Уильямс (10), Робинсон (8 + 10 подборов)
Даллас: Мэттьюз (20), Барнс (17 + 9 подборов), Харрис (14), Пауэлл (14), Финни-Смит (12), Уильямс (8 + 11 передач)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 24 победы / 7 поражений
2. Торонто Рэпторс – 22/10
3. Бостон Селтикс – 19/14
4. Шарлотт Хорнетс – 19/14
5. Нью-Йорк Никс – 16/15
6. Атланта Хоукс – 16/16
7. Милуоки Бакс – 15/15
8. Чикаго Буллз – 16/16
9. Вашингтон Уизардс – 15/16
10. Индиана Пэйсерс – 15/18
11. Детройт Пистонс –  15/19
12. Орландо Мэджик – 15/19
13. Майами Хит – 10/23
14. Бруклин Нетс – 8/23
15. Филадельфия Сиксерс –  7/24

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 28 побед /5 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 26/6
3. Хьюстон Рокетс – 24/9
4. Лос-Анджелес Клипперс – 22/12
5. Юта Джаз – 20/13
6. Оклахома-Сити Тандер – 20/13
7. Мемфис Гриззлиз – 21/14
8. Сакраменто Кингз – 14/18
9. Денвер Наггетс – 14/18
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 14/20
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 13/21
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/24
13. Миннесота Тимбервулвз – 10/22
14. Финикс Санз – 10/23
15. Даллас Маверикс – 10/23
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