НБА. «Финикс» на выезде проиграл «Сан-Антонио», «Клипперс» - «Нью-Орлеану», «Голден Стэйт» победил «Торонто» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 28 декабря

Сан-Антонио:

Финикс:

Вашингтон:

Индиана:

Орландо:

Шарлотт:

Атланта:

Нью-Йорк:

Детройт:

Милуоки

Чикаго:

Бруклин:

Нью-Орлеан:

Клипперс:

Денвер:

Миннесота:

Портленд:

Сакраменто:

Голден Стэйт:

Торонто:

В ночь на 29 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось десять матчей.«Финикс Санз» на выезде был разгромлен «Сан-Антонио Сперс» со счетом 98:119:Самым результативным в составе победителей стал Ламаркус Олдридж, набравший 27 очков, еще 20 на счету Тони Паркера, а Пау Газоль оформил дабл-дабл - 16 очков, 10 подборов.В составе «Финикса» в активе Ти Джей Уоррена 23 очка. Украинский центровойпровел на площадке 19 минут. за который успел набрать 6 очков, сделать 5 подборов, 2 передачи, 1 перехват, допустил 1 потерю и получил 3 фола.«Сперс» одержали третью победу подряд и восьмую в последних девяти матчах. «Финикс» потерпел второе поражение подряд и шестое в семи последних играх.В Западной конференции «Сан-Антонио» занимает второе место (26 побед, 6 поражений), «Финикс» по прежнему делит последнее место с «Даллас Маверикс» - по 9 побед и 23 поражения.1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,7 очков в среднем за игру (32 матча)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,3 (32)3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,1 (31)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,7 (33)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,5 (31)– Финикс 119:98 (30:27, 28:37, 31:18, 30:16)Олдридж (27 + 8 подборов), Паркер (20), Пау Газоль (16 + 10 подборов), Джинобили (12), Ли (12), Грин (11), Мюррей (6), Миллс (6), Дедмон (5), Симмонс (4)Уоррен (23), Найт (14), Бледсоу (13), Крисс (13), Бендер (10), Букер (8),(6 + 5 подборов + 2 передачи + 1 перехват), Барбоза (5), Чендлер (4 + 7 подборов), Такер (2)– Индиана 111:105 (23:25, 35:23, 27:26, 26:31)Уолл (36 + 11 подборов + 9 передач + 5 потерь), Портер (22), Гортат (13 + 16 подборов), Бил (12), М-ф Моррис (10 + 7 подборов)Джордж (34), Тиг (19 + 11 передач), Тернер (15 + 8 подборов), Майлз (15), Янг (11 + 6 перехватов)Орландо –101:120 (28:32, 27:30, 13:35, 33:23)Вучевич (21), Ибака (20 + 7 подборов), Микс (11), Хезонья (10), Огастин (7), Рудеж (6), Циммерман (6)Уокер (21), Батюм (20 + 9 подборов + 8 передач), Лэмб (14), Сешнс (13), Кидд-Гилкрист (12), Зеллер (10)– Нью-Йорк 102:98 OT (22:25, 23:22, 20:19, 20:19, 17:13)Шредер (27), Ховард (16 + 22 подбора), ; Корвер (13), Миллсэп (12 + 7 подборов + 6 передач), Бэйзмор (11), Сефолоша (11)Роуз (26 + 7 подборов + 6 передач), Порзингис (24 + 8 подборов + 5 потерь), Ноа (14 + 16 подборов), Холидэй (14), Энтони (10)Детройт –94:119 (28:31, 26:31, 21:28, 19:29)Харрис (23 + 12 подборов), Драммонд (16 + 9 подборов), Джексон (14 + 6 передач), М-с Моррис (11), Луэр (9 + 7 подборов): Паркер (31 + 9 подборов + 7 передач), Адетокумбо (23 + 8 передач), Монро (14 + 6 передач), Деллаведова (11), Снелл (11)– Бруклин 101:99 (23:20, 23:29, 30:29, 25:21)Батлер (40 + 11 подборов), Уэйд (16), Лопес (12), Гибсон (8), Рондо (5 + 9 подборов + 12 передач)Лопес (33), Килпатрик (18 + 6 передач), Фой (11), Богданович (10), Холлис-Джефферсон (7), Букер (6 + 14 подборов)– Клипперс 102:98 (19:27, 30:29, 27:21, 26:21)Дэвис (20), Хилд (17), Гэллоуэй (12), Эванс (12), Холидэй (11 + 9 передач), Джонс (10)Риверс (22), Пол (21 + 8 подборов + 6 передач), Джордан (13 + 25 подборов), Спейтс (11), Кроуфорд (7), Басс (7)– Миннесота 105:103 (22:31, 27:18, 32:24, 24:30)Галлинари (18), Харрис (17), Чендлер (17 + 7 подборов), Йокич (16 + 8 подборов + 11 передач), Мудиай (11)Уиггинс (25), Дженг (20 + 8 подборов), Рубио (18 + 8 подборов + 7 передач), ЛаВин (17), Таунс (15 + 11 подборов + 10 передач)– Сакраменто 102:89 (30:21, 30:23, 15:19, 27:26)Макколлум (20 + 7 передач), Ленард (16), Крэбб (13), Харклесс (12), Пламли (12 + 14 подборов), Тернер (11)Казинс (28 + 8 подборов + 6 передач), Темпл (14), Барнс (13), Лоусон (8), Куфос (6 + 10 подборов)– Торонто 121:111 (42:17, 30:38, 32:32, 17:24)Карри (28 + 7 подборов + 7 передач), Дюрант (22 + 17 подборов + 7 передач + 5 блок-шотов + 6 потерь), Томпсон (21), Грин (14 + 10 передач), Игудала (11)ДеРозан (29 + 6 передач), Росс (24 + 7 подборов), Лаури (27 + 11 передач), Кэрролл (13 + 7 подборов), Валанчюнас (7)1. Кливленд Кавальерс – 23 победы / 7 поражений2. Торонто Рэпторс – 22/93. Бостон Селтикс – 19/134. Шарлотт Хорнетс – 18/145. Нью-Йорк Никс – 16/156. Атланта Хоукс – 16/167. Милуоки Бакс – 15/158. Чикаго Буллз – 16/169. Вашингтон Уизардс – 15/1610. Индиана Пэйсерс – 15/1811. Детройт Пистонс – 15/1912. Орландо Мэджик – 15/1913. Майами Хит – 10/2214. Бруклин Нетс – 8/2315. Филадельфия Сиксерс – 7/231. Голден Стэйт Уорриорз – 28 побед /5 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 26/63. Хьюстон Рокетс – 24/94. Лос-Анджелес Клипперс – 22/125. Оклахома-Сити Тандер – 20/126. Юта Джаз – 19/137. Мемфис Гриззлиз – 20/148. Сакраменто Кингз – 14/189. Денвер Наггетс – 14/1810. Портленд Трэйл Блэйзерс – 14/2011. Нью-Орлеан Пеликанс – 13/2112. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/2313. Миннесота Тимбервулвз – 10/2214. Финикс Санз – 9/2315. Даллас Маверикс – 9/23