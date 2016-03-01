НБА. «Оклахома» обыграла «Майами», «Хьюстон» выиграл у «Далласа», «Мемфис» проиграл «Бостону» и другие результаты

В ночь на 28 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.



«Оклахома-Сити Тандер» на выезде победил «Майами Хит» со счетом 106:94 и продлил свою победную серию до четырех матчей.

Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, который оформил очередной трипл-дабл— 29 очков, 17 подборов, 11 передач. Энес Кантер набрал 19 очков.

В составе на счету Джоша Ричардсона 22 очка.

В Западной конференции «Оклахома» занимает 5-е место (20 побед, 12 поражений), «Майами» на Востоке - 13-й (10 побед, 21 поражение).



Самые результативные игроки лиги:

1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (30 матчей)

2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,7 (31)

3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,1 (30)

4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,7 (33)

5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,5 (30)



Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 27 декабря

Бостон – Мемфис 113:103 (28:24, 28:24, 28:29, 29:26)

Бостон: Брэдли (23 + 7 подборов), Томас (21 + 7 передач), Грин (19), Краудер (17 + 7 подборов), Смарт (13 + 6 передач), Хорфорд (11 + 5 потерь), Джонсон (4 + 10 подборов)

Мемфис: Марк Газоль (26 + 9 передач), Аллен (17 + 8 подборов), Рэндолф (16 + 10 подборов), Харрисон (12 + 6 передач), Эннис (11)



Майами – Оклахома-Сити 94:106 (19:33, 29:28, 21:26, 25:19)

Майами: Ричардсон (22), Дж. Джонсон (16), Джонсон (15), Уайтсайд (12 + 8 подборов), Уильямс (9)

Оклахома-Сити: Уэстбрук (29 + 17 подборов + 11 передач + 7 потерь), Кантер (19 + 8 подборов), Адамс (15 + 8 подборов), Абринес (14), Грант (10)



Даллас – Хьюстон 107:123 (31:31, 16:35, 27:32, 33:25)

Даллас: Барнс (21), Мэттьюз (19), Андерсон (13 + 8 подборов), Пауэлл (13), Сет Карри (11)

Хьюстон: Харден (34 + 11 передач + 6 потерь), Андерсон (22), Гордон (13), Нене (12 + 8 подборов), Ариза (9 + 7 подборов), Деккер (9 + 11 подборов)



Лейкерс – Юта 100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)

Лейкерс: Рэндл (25 + 12 подборов), Уильямс (22), Кларксон (12), Робинсон (10), Денг (9 + 9 подборов), Мозгов (9)

Юта: Хэйворд (31 + 9 подборов), Инглс (13), Гобер (12 + 11 подборов + 6 потерь), Джонсон (10), Диао (10)



Турнирное положение в конференциях

Восточная конференция

1. Кливленд Кавальерс – 23 победы / 7 поражений

2. Торонто Рэпторс – 22/8

3. Бостон Селтикс – 19/13

4. Шарлотт Хорнетс – 17/14

5. Нью-Йорк Никс – 16/14

6. Атланта Хоукс – 15/16

7. Чикаго Буллз – 15/16

8. Милуоки Бакс – 14/15

9. Индиана Пэйсерс – 15/17

10. Вашингтон Уизардс – 14/16

11. Детройт Пистонс – 15/18

12. Орландо Мэджик – 15/18

13. Майами Хит – 10/21

14. Бруклин Нетс – 8/22

15. Филадельфия Сиксерс – 7/23



Западная конференция

1. Голден Стэйт Уорриорз – 27 побед /5 поражений

2. Сан-Антонио Сперс – 25/6

3. Хьюстон Рокетс – 24/9

4. Лос-Анджелес Клипперс – 22/11

5. Оклахома-Сити Тандер – 20/12

6. Юта Джаз – 19/13

7.Мемфис Гриззлиз – 20/14

8. Сакраменто Кингз – 14/17

9. Денвер Наггетс – 13/18

10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/20

11. Нью-Орлеан Пеликанс – 12/21

12. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/23

13. Миннесота Тимбервулвз – 10/21

14. Финикс Санз – 9/22

15. Даллас Маверикс – 9/23

В ночь на 28 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.«Оклахома-Сити Тандер» на выезде победил «Майами Хит» со счетом 106:94 и продлил свою победную серию до четырех матчей.Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, который оформил очередной трипл-дабл— 29 очков, 17 подборов, 11 передач. Энес Кантер набрал 19 очков.В составе на счету Джоша Ричардсона 22 очка.В Западной конференции «Оклахома» занимает 5-е место (20 побед, 12 поражений), «Майами» на Востоке - 13-й (10 побед, 21 поражение).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (30 матчей)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,7 (31)3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,1 (30)4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,7 (33)5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,5 (30)– Мемфис 113:103 (28:24, 28:24, 28:29, 29:26)Брэдли (23 + 7 подборов), Томас (21 + 7 передач), Грин (19), Краудер (17 + 7 подборов), Смарт (13 + 6 передач), Хорфорд (11 + 5 потерь), Джонсон (4 + 10 подборов)Марк Газоль (26 + 9 передач), Аллен (17 + 8 подборов), Рэндолф (16 + 10 подборов), Харрисон (12 + 6 передач), Эннис (11)Майами –94:106 (19:33, 29:28, 21:26, 25:19)Ричардсон (22), Дж. Джонсон (16), Джонсон (15), Уайтсайд (12 + 8 подборов), Уильямс (9)Уэстбрук (29 + 17 подборов + 11 передач + 7 потерь), Кантер (19 + 8 подборов), Адамс (15 + 8 подборов), Абринес (14), Грант (10)Даллас –107:123 (31:31, 16:35, 27:32, 33:25)Барнс (21), Мэттьюз (19), Андерсон (13 + 8 подборов), Пауэлл (13), Сет Карри (11)Харден (34 + 11 передач + 6 потерь), Андерсон (22), Гордон (13), Нене (12 + 8 подборов), Ариза (9 + 7 подборов), Деккер (9 + 11 подборов)Лейкерс –100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)Рэндл (25 + 12 подборов), Уильямс (22), Кларксон (12), Робинсон (10), Денг (9 + 9 подборов), Мозгов (9)Хэйворд (31 + 9 подборов), Инглс (13), Гобер (12 + 11 подборов + 6 потерь), Джонсон (10), Диао (10)1. Кливленд Кавальерс – 23 победы / 7 поражений2. Торонто Рэпторс – 22/83. Бостон Селтикс – 19/134. Шарлотт Хорнетс – 17/145. Нью-Йорк Никс – 16/146. Атланта Хоукс – 15/167. Чикаго Буллз – 15/168. Милуоки Бакс – 14/159. Индиана Пэйсерс – 15/1710. Вашингтон Уизардс – 14/1611. Детройт Пистонс – 15/1812. Орландо Мэджик – 15/1813. Майами Хит – 10/2114. Бруклин Нетс – 8/2215. Филадельфия Сиксерс – 7/231. Голден Стэйт Уорриорз – 27 побед /5 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 25/63. Хьюстон Рокетс – 24/94. Лос-Анджелес Клипперс – 22/115. Оклахома-Сити Тандер – 20/126. Юта Джаз – 19/137.Мемфис Гриззлиз – 20/148. Сакраменто Кингз – 14/179. Денвер Наггетс – 13/1810. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/2011. Нью-Орлеан Пеликанс – 12/2112. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/2313. Миннесота Тимбервулвз – 10/2114. Финикс Санз – 9/2215. Даллас Маверикс – 9/23