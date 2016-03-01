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НБА. «Оклахома» обыграла «Майами», «Хьюстон» выиграл у «Далласа», «Мемфис» проиграл «Бостону» и другие результаты

Майами – Оклахома-Сити (94:106). Расселл Уэстбрук (Оклахома)

В ночь на 28 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось четыре матча.

«Оклахома-Сити Тандер» на выезде победил «Майами Хит» со счетом 106:94 и продлил свою победную серию до четырех матчей.
Самым результативным в составе победителей стал Расселл Уэстбрук, который оформил очередной трипл-дабл— 29 очков, 17 подборов, 11 передач. Энес Кантер набрал 19 очков.
В составе на счету Джоша Ричардсона 22 очка.
В Западной конференции «Оклахома» занимает 5-е место (20 побед, 12 поражений), «Майами» на Востоке - 13-й (10 побед, 21 поражение).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (30 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,7 (31)
3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,1 (30)
4. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,7 (33)
5. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,5 (30)
 
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 27 декабря
Бостон – Мемфис 113:103 (28:24, 28:24, 28:29, 29:26)
Бостон: Брэдли (23 + 7 подборов), Томас (21 + 7 передач), Грин (19), Краудер (17 + 7 подборов), Смарт (13 + 6 передач), Хорфорд (11 + 5 потерь), Джонсон (4 + 10 подборов)
Мемфис: Марк Газоль (26 + 9 передач), Аллен (17 + 8 подборов), Рэндолф (16 + 10 подборов), Харрисон (12 + 6 передач), Эннис (11)

Майами – Оклахома-Сити 94:106 (19:33, 29:28, 21:26, 25:19)
Майами: Ричардсон (22), Дж. Джонсон (16), Джонсон (15), Уайтсайд (12 + 8 подборов), Уильямс (9)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (29 + 17 подборов + 11 передач + 7 потерь), Кантер (19 + 8 подборов), Адамс (15 + 8 подборов), Абринес (14), Грант (10)

Даллас – Хьюстон 107:123 (31:31, 16:35, 27:32, 33:25)
Даллас: Барнс (21), Мэттьюз (19), Андерсон (13 + 8 подборов), Пауэлл (13), Сет Карри (11)
Хьюстон: Харден (34 + 11 передач + 6 потерь), Андерсон (22), Гордон (13), Нене (12 + 8 подборов), Ариза (9 + 7 подборов), Деккер (9 + 11 подборов)

Лейкерс – Юта 100:102 (25:28, 27:20, 22:24, 26:30)
Лейкерс: Рэндл (25 + 12 подборов), Уильямс (22), Кларксон (12), Робинсон (10), Денг (9 + 9 подборов), Мозгов (9)
Юта: Хэйворд (31 + 9 подборов), Инглс (13), Гобер (12 + 11 подборов + 6 потерь), Джонсон (10), Диао (10)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 23 победы / 7 поражений
2. Торонто Рэпторс – 22/8
3. Бостон Селтикс – 19/13
4. Шарлотт Хорнетс – 17/14
5. Нью-Йорк Никс – 16/14
6. Атланта Хоукс – 15/16
7. Чикаго Буллз – 15/16
8. Милуоки Бакс – 14/15
9. Индиана Пэйсерс – 15/17
10. Вашингтон Уизардс – 14/16
11. Детройт Пистонс –  15/18
12. Орландо Мэджик – 15/18
13. Майами Хит – 10/21
14. Бруклин Нетс – 8/22
15. Филадельфия Сиксерс –  7/23

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 27 побед /5 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 25/6
3. Хьюстон Рокетс – 24/9
4. Лос-Анджелес Клипперс – 22/11
5. Оклахома-Сити Тандер – 20/12
6. Юта Джаз – 19/13
7.Мемфис Гриззлиз – 20/14
8. Сакраменто Кингз – 14/17
9. Денвер Наггетс – 13/18
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/20
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 12/21
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/23
13. Миннесота Тимбервулвз – 10/21
14. Финикс Санз – 9/22
15. Даллас Маверикс – 9/23
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