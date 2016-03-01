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НБА. «Финикс» на выезде проиграл «Хьюстону», «Кливленд» - «Детройту», «Денвер» обыграл «Клипперс» и другие результаты
НБА. «Финикс» на выезде проиграл «Хьюстону», «Кливленд» - «Детройту», «Денвер» обыграл «Клиппрес» и другие результатыВ ночь на 27 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось одиннадцать матчей.

«Финикс Санз» на выезде проиграл «Хьюстон Рокетс» со счетом 131:115.
Уже после первой четверти «Рокетс» имели перевес в 16 очков и сумели сохранить свое преимущество до конца встречи.
Самым результативным игроком матча стал атакующий защитник «Хьюстона» Джеймс, оформивший дабл-дабл - 32 очка и 12 передач.
В составе «Финикса» разыгрывающий Эрик Бледсо набрал 24 очка, его коллега по амплуа Брэндон Найт - 21. Украинский центровой Алексей Лень провел на паркете 19 минут, за которые набрал 6 очков, сделал 6 подборов, 1 перехват, 1 блокшот, допустил 1 потерю и получил 3 фола.
В последних десяти матчах «Санз» потерпели седьмое поражение, а «Хьюстон» одержал восьмую победу.
В Западной конференции «Хьюстон» занимает 3-е место (23 победы, 9 поражений), а «Финикс» делит последнее место с «Даллас Маверикс» (по 9 побед и 22 поражения).

Действующий чемпион лиги «Кливленд Кавальерс», в составе которого отсутствовал Леброн Джеймс, потерпел седьмое поражение в сезоне, проиграв на выезде «Детройт Пистонс» со счетом 90:106.
Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард победителей Тобиас Харрис, набравший 21 очко.
В составе «Кавальерс» Кайри Ирвинг набрал 18 очков, Кевин Лав сделал дабл-дабл из 17 очков и 14 подборов.
«Кливленд» остается лидером Восточной конференции  (23 победы, 7 поражений), «Детройт» занимает 11-е место (15 побед, 18 поражений).
 
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (30 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,7 (31)
3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,1 (29)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,8 (29)
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,5 (32)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 26 декабря
Хьюстон – Финикс 131:115 (39:23, 30:20, 38:37, 24:35)
Хьюстон: Харден (32 + 12 передач + 7 потерь), Андерсон (15), Гордон (15),Харрелл (14), Деккер (12), Беверли (11 + 7 подборов), Ариза (8 + 10 подборов + 5 перехватов), Брюэр (8), Онуаку (6), Нене (5), Эннис (3), Макдэниэлс (2)
Финикс: Бледсо (24 + 5 потерь), Найт (21), Букер (16), Крисс (12), Уоррен (11), Бендер (11 + 13 подборов), Чендлер (6 + 8 подборов), Лень (6 + 6 подборов + 1 перехват + 1 блдокшот), Барбоза (4), Юлис (2), Уильямс (2)

Детройт – Кливленд 106:90 (22:19, 28:25, 26:20, 30:26)
Детройт: Харрис (21), Колдуэлл-Поуп (18), М-с Моррис (15), Джексон (13 + 6 передач + 6 потерь), Луэр (13), Драммонд (11 + 17 подборов)
Кливленд: Ирвинг (18 + 8 передач), Лав (17 + 14 подборов + 5 потерь), Фелдер (11), Шамперт (11), Фрай (11), Томпсон (7 + 10 подборов)

Вашингтон – Милуоки 107:102 (28:27, 25:30, 29:27, 25:18)
Вашингтон: Портер (32 + 13 подборов), Бил (22), Уолл (18 + 16 передач + 7 потерь), М-ф Моррис (18), Гортат (4 + 12 подборов)
Милуоки: Адетокумбо (22 + 12 подборов + 7 передач), Снелл (20), Монро (16), Паркер (14), Деллаведова (8 + 11 передач)

Орландо – Мемфис 112:102 (36:18, 32:25, 28:28, 16:31)
Орландо: Гордон (30), Ибака (16), Пэйтон (16 + 7 передач), Вучевич (13 + 9 подборов), Микс (13), Огастин (10 + 7 передач), Бийомбо (10 + 12 подборов)
Мемфис: Конли (17), Дэниелс (16), Рэндолф (13), Эннис (11), Марк Газоль (11), Аллен (10)

Бруклин – Шарлотт 120:118 (31:40, 23:23, 29:25, 37:30)
Бруклин: Богданович (26), Килпатрик (23), Лопес (21), Лин (17), Холлис-Джефферсон (10), Букер (3 + 12 подборов)
Шарлотт: Батюм (24), Лэмб (17), Уокер (15 + 6 передач), Зеллер (15 + 9 подборов), Кидд-Гилкрист (12 + 10 подборов), Камински (13)

Чикаго – Индиана 90:85 (28:19, 23:22, 12:20, 27:24)
Чикаго: Уэйд (21), Миротич (20 + 7 подборов), Батлер (16), Гибсон (10), Грант (10), Лопес (8 + 12 подборов)
Индиана: Брукс (19 + 7 передач), Тернер (16 + 8 подборов), Джордж (14 + 8 передач), Янг (12), Джефферсон (11)

Нью-Орлеан – Даллас 111:104 (25:20, 30:33, 30:24, 26:27)
Нью-Орлеан: Дэвис (28 + 16 подборов + 6 потерь), Гэллоуэй (17), Мур (16), Хилд (14), Каннингем (11), Хилл (10 + 7 подборов), Холидэй (7 + 11 передач)
Даллас: Уильямс (24 + 9 передач), Мэттьюз (17), Сет Карри (16 + 7 передач), Барнс (15 + 7 подборов), Новицки (10)  

Миннесота – Атланта 104:90 (23:25, 31:20, 35:20, 15:25)
Миннесота: Таунс (22 + 11 подборов), ЛаВин (21), Уиггинс (21), Дженг (14 + 7 подборов), Мухаммад (12)
Атланта: Ховард (20 + 12 подборов), Сефолоша (13), Хамфрис (12), Шредер (8), Миллсэп (7), Бембри (7)

Портленд – Торонто 91:95 (24:21, 18:22, 26:30, 23:22)
Портленд: Макколлум (29 + 7 передач), Пламли (13 + 15 подборов), Харклесс (10 + 5 потерь), Напьер (10), Тернер (9), Амину (8 + 8 подборов)
Торонто: Лаури (27 + 7 подборов), ДеРозан (20 + 10 подборов + 7 передач), Паттерсон (15 + 8 подборов), Валанчюнас (12 + 12 подборов), Кэрролл (6), Джозеф (6)

Клипперс – Денвер 102:106 (23:23, 23:40, 31:16, 25:27)
Клипперс: Кроуфорд (24 + 6 передач), Риверс (19 + 5 потерь), Джордан (12 + 11 подборов), Басс (11), Фелтон (10)
Денвер: Йокич (24 + 10 подборов), Галлинари (23 + 11 подборов), Бартон (23 + 8 подборов + 6 передач), Харрис (10), Мудиай (9), Фарид (8 + 10 подборов)

Сакраменто – Филадельфия 102:100 (24:23, 27:24, 19:30, 32:23)
Сакраменто: Казинс (30 + 7 подборов + 5 потерь), Гэй (17 + 9 подборов), Лоусон (12), Коллисон (9), Коули-Стайн (9)
Филадельфия: Эмбиид (25 + 8 подборов + 8 потерь), Родригес (18), Ильясова (17), Шарич (12 + 9 подборов), Хендерсон (6), Окафор (6)
 
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 23 победы / 7 поражений
2. Торонто Рэпторс – 22/8
3. Бостон Селтикс – 18/13
4. Шарлотт Хорнетс – 17/14
5. Нью-Йорк Никс – 16/14
6. Атланта Хоукс – 15/16
7. Чикаго Буллз – 15/16
8. Милуоки Бакс – 14/15
9. Индиана Пэйсерс – 15/17
10. Вашингтон Уизардс – 14/16
11. Детройт Пистонс –  15/18
12. Орландо Мэджик – 15/18
13. Майами Хит – 10/21
14. Бруклин Нетс – 8/22
15. Филадельфия Сиксерс –  7/23

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 27 побед /5 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 25/6
3. Хьюстон Рокетс – 23/9
4. Лос-Анджелес Клипперс – 22/11
5. Оклахома-Сити Тандер – 19/12
6. Мемфис Гриззлиз – 20/13
7. Юта Джаз – 18/13
8. Сакраменто Кингз – 14/17
9. Денвер Наггетс – 13/18
10. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/20
11. Нью-Орлеан Пеликанс – 12/21
12. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/22
13. Миннесота Тимбервулвз – 10/21
14. Даллас Маверикс – 9/22
15. Финикс Санз – 9/22
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