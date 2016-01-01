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НБА. Кармело Энтони подарил автомобиль больному раком ребенку
Кармело Энтони Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони подарил автомобиль больному раком ребенку, сообщает ESPN.

Перед матчем с «Бостон Селтикс»  (114:119) Энтони при поддержке своего благотворительного фонда сделал семье 17-летнего Джаррелла Лара подарок в виде нового автомобиля.

«Я не думаю, что это можно передать словами, - сказал Энтони. - Мы подарили семье автомобиль и просто смотрели на их эмоции. Мальчик хотел плакать, но сдержался, это все, что я могу сказать».

Отмечается, что Джаррелл страдает редкой формой рака - гистиоцитоз из клеток Лангерганса, который встречается преимущественно у детей. Ребенок уже прошел 18-месячный курс химиотерапии, болезнь находится в стадии ремиссии.
По материалам: ТАСС
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