НБА. Кармело Энтони подарил автомобиль больному раком ребенку

Форвард клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Йорк Никс» Кармело Энтони подарил автомобиль больному раком ребенку, сообщает ESPN.Перед матчем с «Бостон Селтикс» (114:119) Энтони при поддержке своего благотворительного фонда сделал семье 17-летнего Джаррелла Лара подарок в виде нового автомобиля.«Я не думаю, что это можно передать словами, - сказал Энтони. - Мы подарили семье автомобиль и просто смотрели на их эмоции. Мальчик хотел плакать, но сдержался, это все, что я могу сказать».Отмечается, что Джаррелл страдает редкой формой рака - гистиоцитоз из клеток Лангерганса, который встречается преимущественно у детей. Ребенок уже прошел 18-месячный курс химиотерапии, болезнь находится в стадии ремиссии.