НБА. «Кливленд» одолел «Голден Стэйт», «Оклахома-Сити» победил «Миннесоту», «Клипперс» проиграл «Лейкерс» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 25 декабря

Кливленд:

Голден Стэйт:

Оклахома-Сити:

Миннесота:

Лейкерс:

Клипперс:

Сан-Антонио:

Чикаго:

Нью-Йорк:

Бостон:

В ночь на 26 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете вырвал победу у «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 109:108.Победу «Кавальерс» принес бросок Кайри Ирвинга за 3,4 секунды до сирены.Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс — на его счету 31 очко и 13 подборов. Ирвинг также сделал дабл-дабл - 25 очков и 10 передач. Еще 20 очков в активе Кевина Лава.В составе «Голден Стэйт» Кевин Дюрант набрал 36 очков и сделал 15 подборов, 24 очка у Клэя Томпсона.Это пятая подряд победа «Кавальерс», а «Уорриорз» потерпели поражение после победной серии из 7 матчей.«Кливленд» - лидер Восточной конференции (23 победы, 6 поражений. «Голден Стэйт» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции (27 побед, 5 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (30 матчей)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,8 (30)3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,1 (29)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,8 (29)5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,4 (31)– Голден Стэйт 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21)Джеймс (31 + 13 подборов + 5 потерь), Ирвинг (25 + 10 передач + 7 перехватов), Лав (20), Фрай (10), Томпсон (8 + 8 подборов), Джефферсон (8)Дюрант (36 + 15 подборов), Томпсон (24), Грин (16 + 6 потерь), Карри (15), Уэст (5)– Миннесота 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25)Уэстбрук (31 + 7 подборов + 15 передач + 5 потерь), Адамс (22), Кантер (20), Абринес (10), Грант (9)Таунс (26 + 8 подборов), Уиггинс (23), ЛаВин (16), Мухаммад (15), Дженг (6), Рубио (3 + 7 подборов + 10 передач)– Клипперс 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)Янг (19), Мозгов (19), Расселл (14), Уильямс (14), Денг (13 + 12 подборов), Рэндл (13 + 7 подборов + 8 передач), Ингрэм (10)Редик (22), Кроуфорд (22), Спейтс (15), Фелтон (8 + 10 подборов + 6 передач), Джордан (7 + 10 подборов + 6 передач)– Чикаго 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24)Олдридж (33 + 9 подборов), Ленард (25 + 10 подборов), Паркер (13 + 8 передач), Пау Газоль (12 + 7 подборов), Ли (9), Дедмон (9)Уэйд (24 + 6 передач), Батлер (19), Гибсон (12 + 7 подборов), Миротич (11), Лопес (10)Нью-Йорк –114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)Энтони (29 + 7 подборов), Роуз (25), Порзингис (22 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Ли (11), Ноа (8 + 12 подборов)Томас (27), Краудер (16), Олиник (16), Смарт (15 + 7 передач), Хорфорд (15 + 7 подборов), Брэдли (11)1. Кливленд Кавальерс – 23 победы / 6 поражений2. Торонто Рэпторс – 21/83. Бостон Селтикс – 18/134. Шарлотт Хорнетс – 17/135. Нью-Йорк Никс – 16/146. Милуоки Бакс – 14/147. Атланта Хоукс – 15/158. Индиана Пэйсерс – 15/169. Чикаго Буллз – 14/1610. Вашингтон Уизардс – 13/1611. Детройт Пистонс – 14/1812. Орландо Мэджик – 14/1813. Майами Хит – 10/2114. Филадельфия Сиксерс – 7/2215. Бруклин Нетс – 7/221. Голден Стэйт Уорриорз – 27 побед /5 поражений2. Сан-Антонио Сперс – 25/63. Хьюстон Рокетс – 22/94. Лос-Анджелес Клипперс – 22/105. Мемфис Гриззлиз – 20/126. Оклахома-Сити Тандер – 18/127. Юта Джаз – 18/138. Сакраменто Кингз – 13/179. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/1910. Денвер Наггетс – 12/1811. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/2212. Нью-Орлеан Пеликанс – 11/2113. Миннесота Тимбервулвз – 9/2114. Даллас Маверикс – 9/2115. Финикс Санз – 9/21