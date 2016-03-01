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НБА. «Кливленд» одолел «Голден Стэйт», «Оклахома-Сити» победил «Миннесоту», «Клипперс» проиграл «Лейкерс» и другие результаты

Кливленд – Голден Стэйт (109:108). Стивен Карри #30 (Голден-Стэйт), Леброн Джеймс #23 (Кливленд)

В ночь на 26 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.

Действующий чемпион НБА «Кливленд Кавальерс» на домашнем паркете вырвал победу у «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 109:108.
Победу «Кавальерс» принес бросок Кайри Ирвинга за 3,4 секунды до сирены.

Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс — на его счету 31 очко и 13 подборов. Ирвинг также сделал дабл-дабл - 25 очков и 10 передач. Еще 20 очков в активе Кевина Лава.
В составе «Голден Стэйт» Кевин Дюрант набрал 36 очков и сделал 15 подборов, 24 очка у Клэя Томпсона.
Это пятая подряд победа «Кавальерс», а  «Уорриорз» потерпели поражение после победной серии из 7 матчей.
«Кливленд» - лидер Восточной конференции (23 победы, 6 поражений. «Голден Стэйт» возглавляют турнирную таблицу Западной конференции (27 побед, 5 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (30 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,8 (30)
3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,1 (29)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,8 (29)
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,4 (31)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 25 декабря
Кливленд – Голден Стэйт 109:108 (25:27, 27:28, 28:32, 29:21)
Кливленд: Джеймс (31 + 13 подборов + 5 потерь), Ирвинг (25 + 10 передач + 7 перехватов), Лав (20), Фрай (10), Томпсон (8 + 8 подборов), Джефферсон (8)
Голден Стэйт: Дюрант (36 + 15 подборов), Томпсон (24), Грин (16 + 6 потерь), Карри (15), Уэст (5)

Оклахома-Сити – Миннесота 112:100 (23:27, 34:26, 29:22, 26:25)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (31 + 7 подборов + 15 передач + 5 потерь), Адамс (22), Кантер (20), Абринес (10), Грант (9)
Миннесота: Таунс (26 + 8 подборов), Уиггинс (23), ЛаВин (16), Мухаммад (15), Дженг (6), Рубио (3 + 7 подборов + 10 передач)

Лейкерс – Клипперс 111:102 (27:31, 28:27, 34:16, 22:28)
Лейкерс: Янг (19), Мозгов (19), Расселл (14), Уильямс (14), Денг (13 + 12 подборов), Рэндл (13 + 7 подборов + 8 передач), Ингрэм (10)
Клипперс: Редик (22), Кроуфорд (22), Спейтс (15), Фелтон (8 + 10 подборов + 6 передач), Джордан (7 + 10 подборов + 6 передач)

Сан-Антонио – Чикаго 119:100 (36:25, 19:25, 32:26, 32:24)
Сан-Антонио: Олдридж (33 + 9 подборов), Ленард (25 + 10 подборов), Паркер (13 + 8 передач), Пау Газоль (12 + 7 подборов), Ли (9), Дедмон (9)
Чикаго: Уэйд (24 + 6 передач), Батлер (19), Гибсон (12 + 7 подборов), Миротич (11), Лопес (10)

Нью-Йорк – Бостон 114:119 (28:22, 20:34, 34:32, 32:31)
Нью-Йорк: Энтони (29 + 7 подборов), Роуз (25), Порзингис (22 + 12 подборов + 4 блок-шота + 5 потерь), Ли (11), Ноа (8 + 12 подборов)
Бостон: Томас (27), Краудер (16), Олиник (16), Смарт (15 + 7 передач), Хорфорд (15 + 7 подборов), Брэдли (11)
 
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 23 победы / 6 поражений
2. Торонто Рэпторс – 21/8
3. Бостон Селтикс – 18/13
4. Шарлотт Хорнетс – 17/13
5. Нью-Йорк Никс – 16/14
6. Милуоки Бакс – 14/14
7. Атланта Хоукс – 15/15
8. Индиана Пэйсерс – 15/16
9. Чикаго Буллз – 14/16
10. Вашингтон Уизардс – 13/16
11. Детройт Пистонс –  14/18
12. Орландо Мэджик – 14/18
13. Майами Хит – 10/21
14. Филадельфия Сиксерс –  7/22
15. Бруклин Нетс – 7/22
 
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 27 побед /5 поражений
2. Сан-Антонио Сперс – 25/6
3. Хьюстон Рокетс – 22/9
4. Лос-Анджелес Клипперс – 22/10
5. Мемфис Гриззлиз – 20/12
6. Оклахома-Сити Тандер – 18/12
7. Юта Джаз – 18/13
8. Сакраменто Кингз – 13/17
9. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/19
10. Денвер Наггетс – 12/18
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 12/22
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 11/21
13. Миннесота Тимбервулвз – 9/21
14. Даллас Маверикс – 9/21
15. Финикс Санз – 9/21
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