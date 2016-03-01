НБА. Лень помог «Финиксу» обыграть «Филадельфию», «Кливленд» разгромил «Бруклин», «Хьюстон» проиграл «Мемфису» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 23 декабря

Финикс:

Филадельфия:

Шарлотт:

Чикаго:

Орландо:

Лейкерс:

Кливленд:

Бруклин:

Бостон:

Оклахома:

Детройт:

Голден Стэйт:

Милуоки:

Вашингтон:

Мемфис:

Нью-Орлеан:

Майами:

Миннесота:

Сакраменто:

Денвер:

Атланта:

Юта:

Портленд:

Сан-Антонио:

Клипперс:

Даллас:

В ночь на 24 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось 14 матчей.«Финикс Санз» на домашнем паркете победил «Филадельфию Сиксерс» со счетом 123:116.Гости по ходу первой половины имели преимущество в 14 очков. После перерыва «Санз» сумели перехватить инициативу и в итоге одержать победу.В составе победителей Эрик Бледсо оформил дабл-дабл - 24 очка и 11 передач. Еще 23 очка принес Девин Букер, а Тайсон Чендлер сделал дабл-дабл из 15 очков и 12 подборов. Украинский центровойпровел в игре 17 минут 34 секунды, за которые на брал 8 очков, сделал 6 подборов, 2 передачи, 1 блокшот, допустил 3 потери и получил 5 фолов.В составе «Сиксерс» лучшим стал Жоэль Эмбии, набравший 27 очков.«Финикс одержал победу после четыре поражений подряд. «Филадельфия» потерпела четвертое поражений в пяти последних матчах.В Западной конференции «Финикс» делит последнее место с «Далласом» - по 9 побед и 14 поражений. В Западной конференции «Филадельфия» делит последнее место с «Бруклином» - по 7 побед и 2 поражения.21. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,8 очков в среднем за игру (30 матчей)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,8 (30)3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,1 (29)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,8 (29)5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,4 (31)– Филадельфия 123:116 (24:31, 29:35, 28:19, 42:31)Бледсоу (24 + 11 передач), Букер (23 + 6 передач), Уоррен (19), Такер (15), Чендлер (15 + 12 подборов), Найт (12),(8 + 6 подборов + 2 передачи + 1 блокшот), Дадли (4)Эмбиид (27 + 7 подборов), Родригес (21 + 7 передач), Ковингтон (16), Ильясова (14 + 5 потерь), Хендерсон (11), Шарич (8), Окафор (6), Макконнелл (5), Томпсон (4), Ноэл (4)– Чикаго 103:91 (22:26, 26:14, 27:27, 28:24)Уокер (20), Батюм (20 + 11 подборов + 10 передач), Зеллер (13 + 7 подборов), Камински (13), Кидд-Гилкрист (12 + 9 подборов + 4 блок-шота), Марв. Уильямс (9)Батлер (26), Макдермотт (15), Уэйд (12 + 7 подборов), старт; Миротич (11 + 10 подборов), Гибсон (10), Рондо (7 + 9 подборов + 10 передач)– Лейкерс 109:90 (30:14, 27:26, 29:29, 23:21)Пэйтон (25 + 9 передач), Ибака (19 + 11 подборов + 5 блок-шотов), Огастин (11), Уотсон (11), Вучевич (11 + 7 подборов)Кларксон (18 + 5 потерь), Расселл (15), Уильямс (13), Денг (11 + 10 подборов), Ингрэм (9), Робинсон (7 + 11 подборов)– Бруклин 119:99 (29:15, 37:25, 32:17, 21:42)Джеймс (19 + 6 передач), Томпсон (16 + 11 подборов), Лав (14 + 15 подборов), Данливи (14), Ирвинг (13 + 10 передач + 6 перехватов), Фрай (12), Фелдер (11)Лопес (16), Динуидди (13), Килпатрик (12), Беннетт (11), Лин (10 + 6 передач + 5 потерь)Бостон –112:117 (28:25, 26:33, 25:30, 33:29)Томас (34 + 10 передач + 5 потерь), Хорфорд (23), Джонсон (17), Брэдли (16), Смарт (7)Уэстбрук (45 + 11 подборов + 11 передач), Сабонис (20), Кантер (20), Адамс (8 + 11 подборов), Роберсон (5)Детройт –113:119 (32:33, 27:24, 25:31, 29:31)Харрис (26 + 7 подборов), Колдуэлл-Поуп (25), Джексон (17 + 6 передач + 5 потерь), Драммонд (15 + 9 подборов), Смит (9)Дюрант (32 + 8 подборов), Карри (25 + 8 передач + 5 потерь), Томпсон (17), МакГи (15), Пачулия (7 + 7 подборов), Грин (5 + 10 подборов + 12 передач)– Вашингтон 123:96 (37:29, 36:29, 27:20, 23:18)Адетокумбо (39 + 8 подборов + 6 передач), Паркер (21 + 8 подборов), Брогдон (17 + 7 передач), Монро (12 + 11 подборов), Снелл (11)Уолл (18 + 10 передач), Портер (18), М-ф Моррис (14), Бил (10 + 6 передач), Гортат (8)Мемфис –115:109 (25:31, 29:18, 23:26, 38:34)Конли (24), Марк Газоль (16), Брогдон (17 + 7 передач), Монро (12 + 11 подборов), Аллен (9)Хьюстон: Андерсон (31 + 7 подборов), Гордон (17), Харден (16 + 7 подборов + 17 передач + 9 потерь), Харрелл (16 + 8 подборов), Беверли (13)– Майами 91:87 (25:28, 19:21, 20:19, 27:19)Дэвис (28 + 22 подбора + 4 блок-шота), Холидэй (22 + 6 передач), Гэллоуэй (11), Эванс (7), Каннингем (5 + 7 подборов), Аженса (5), Мур (5)Драгич (23), Уинслоу (12 + 7 подборов), Джонсон (11), Дж. Джонсон (11 + 10 подборов), Уайтсайд (10 + 18 подборов)Миннесота –105:109 (26:25, 29:26, 30:27, 20:31)ЛаВин (40), Таунс (20 + 13 подборов), Уиггинс (15), Рубио (13 + 8 передач), Дженг (6 + 10 подборов), Мухаммад (6)Казинс (32 + 7 подборов + 7 передач + 5 потерь), ; Толливер (17), Лоусон (15), Куфос (12), Барнс (10)Денвер –108:109 (29:29, 26:22, 27:31, 26:27)Галлинари (21 + 11 подборов), Чендлер (19 + 11 подборов), Мудиай (17), Харрис (12), Бартон (12)Шредер (27), Миллсэп (20 + 8 подборов), Мускала (13), Сефолоша (12), Хамфрис (10 + 8 подборов)Юта –98:104 (29:28, 22:28, 23:16, 24:32)Хэйворд (23), Лайлс (19 + 7 подборов), Мак (17), Гобер (13 + 14 подборов), Инглс (9 + 7 передач)Торонто: Лаури (36), ДеРозан (24), Валанчюнас (14 + 7 подборов), Росс (10), Ногейра (9)Портленд –90:110 (27:27, 18:30, 27:30, 18:23)Лиллард (16 + 10 передач), Макколлум (16), Ленард (16), Крэбб (10), Пламли (9)Ленард (33), Миллс (23), Олдридж (18 + 14 подборов + 6 передач), Симмонс (10), Мюррей (9)Клипперс –88:90 (24:21, 27:29, 21:18, 16:22)Кроуфорд (26 + 6 передач), Риверс (16), Редик (11 + 5 потерь), ; Спейтс (10), Фелтон (8), Джордан (7 + 17 подборов)Барнс (24), Новицки (17), Мэттьюз (16), Уильямс (12 + 9 передач), Андерсон (5), Межри (5 + 8 подборов)1. Кливленд Кавальерс – 22 побед / 6 поражений2. Торонто Рэпторс – 21/83. Бостон Селтикс – 17/134. Шарлотт Хорнетс – 17/135. Нью-Йорк Никс – 16/136. Атланта Хоукс – 15/157. Милуоки Бакс – 14/148. Индиана Пэйсерс – 15/169. Чикаго Буллз – 14/1510. Вашингтон Уизардс – 13/1611. Детройт Пистонс – 14/1812. Орландо Мэджик – 14/1813. Майами Хит – 10/2114. Филадельфия Сиксерс – 7/2215. Бруклин Нетс – 7/221. Голден Стэйт Уорриорз – 27 побед /4 поражения2. Сан-Антонио Сперс – 24/63. Лос-Анджелес Клипперс – 22/84. Хьюстон Рокетс – 22/95. Мемфис Гриззлиз – 20/126. Оклахома-Сити Тандер – 18/127. Юта Джаз – 18/138. Сакраменто Кингз – 13/179. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/1910. Денвер Наггетс – 12/1811. Нью-Орлеан Пеликанс – 11/2112. Лос-Анджелес Лейкерс – 11/2213. Миннесота Тимбервулвз – 9/2014. Даллас Маверикс – 9/2115. Финикс Санз – 9/21