На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Клипперс» победил «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин» и другие результаты
Бруклин – Голден Стэйт (101:117). Кевин Дюрант (Голден Стэйт) В ночь на 23 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось пять матчей.

«Голден Стэйт Уорриорз» на выезде победил «Бруклин Нетс» со счетом 117:101.
«Уорриорз» проиграли первую половину с разницей в 16 очков, однако разгромили соперника в третьей четверти (39:19). В заключительной четверти гости довели итоговое преимущество до «+16».
Самым результативным в составе победителей стал Кевин Дюрант, набравший 26 очков. Еще 23 очка принес Клэй Томпсон, а Заза Пачулия оформил дабл-дабл  - 15 очков и 14 подборов).
У «Бруклина» Брук Лопес набрал 28 очков.
«Голден Стэйт» - лидер Западной конференции (26 побед, 4 поражения). «Бруклин» на Востоке занимает последнее место (7 побед, 21 поражение).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,3 очков в среднем за игру (29 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,8 (29)
3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,0 (28)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,9 (28)
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,8 (30)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 22 декабря
Бруклин – Голден Стэйт 101:117 (34:33, 31:16, 19:39, 17:29)
Бруклин: Лопес (28 + 8 подборов + 6 потерь), Килпатрик (14), Холлис-Джефферсон (13), Богданович (12), Лин (10 + 8 подборов + 11 передач + 5 потерь)
Голден Стэйт: Дюрант (26 + 9 подборов + 7 передач), Томпсон (23), Карри (15 + 7 передач + 5 перехватов), Пачулия (15 + 14 подборов), Уэст (10)  

Индиана – Бостон 102:109 (31:22, 9:29, 27:26, 35:32)
Индиана: Тиг (31 + 8 передач), Джордж (19 + 8 подборов + 5 потерь), Майлз (19), Янг (15 + 12 подборов), Тернер (10 + 8 подборов)
Бостон: Томас (28 + 9 передач), Брэдли (15), Краудер (15), Смарт (12), Олиник (11), Джонсон (11), Хорфорд (8 + 11 подборов)

Нью-Йорк – Орландо 106:95 (27:19, 30:28, 24:25, 25:23)
Нью-Йорк: Роуз (19), Энтони (15 + 8 подборов), Эрнангомес (15), О’Куинн (14 + 16 подборов),  Порзингис (12), Ли (10), Дженнингс (4 + 12 передач)
Орландо: Ибака (23 + 10 подборов), Фурнье (21), Пэйтон (10 + 8 подборов + 6 потерь), Грин (10), Вучевич (10 + 6 передач)

Майами – Лейкерс 115:107 (17:25, 36:35, 29:20, 33:27)
Майами: Уинслоу (23 + 13 подборов), Уайтсайд (23 + 13 подборов), Драгич (21 + 7 передач), Дж. Джонсон (19 + 8 подборов + 6 передач), Джонсон (14 + 6 передач)
Лейкерс: Уильямс (27), Янг (20), Расселл (17 + 7 передач + 6 потерь), Мозгов (14), Денг (13 + 7 подборов), Робинсон (8 + 12 подборов)

Клипперс – Сан-Антонио 106:101 (27:22, 30:23, 24:28, 25:28)
Клипперс: Пол (19 + 7 подборов + 6 передач), Спейтс (14 + 7 подборов), Фелтон (13), Кроуфорд (11), Редик (11), Джордан (11 + 9 подборов)
Сан-Антонио: Ленард (27 + 9 подборов), Пау Газоль (21 + 9 подборов), Грин (10), Олдридж (10), Андерсон (8 + 7 подборов + 5 перехватов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 21 побед / 6 поражений
2. Торонто Рэпторс – 20/8
3. Бостон Селтикс – 17/12
4. Шарлотт Хорнетс – 16/13
5. Нью-Йорк Никс – 16/13
6. Чикаго Буллз – 14/14
7. Индиана Пэйсерс – 15/16
8. Атланта Хоукс – 14/15
9. Милуоки Бакс – 13/14
10. Вашингтон Уизардс – 13/15
11. Детройт Пистонс –  14/17
12. Орландо Мэджик – 13/18
13. Майами Хит – 10/20
14. Филадельфия Сиксерс –  7/21
15. Бруклин Нетс – 7/21
 
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 26 побед /4 поражения
2. Сан-Антонио Сперс – 23/6
3. Лос-Анджелес Клипперс – 25/8
4. Хьюстон Рокетс – 22/8
5. Мемфис Гриззлиз – 19/12
6. Юта Джаз – 18/12
7. Оклахома-Сити Тандер – 17/12
 8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/18
9. Сакраменто Кингз – 12/17
10. Денвер Наггетс – 12/17
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 11/21
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 10/21
13. Миннесота Тимбервулвз – 9/19
14. Финикс Санз – 8/21
15. Даллас Маверикс – 8/21
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Вашингтон» победил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Майами», «Мемфис» уступил «Юте» и другие результаты
НБА. «Сан-Антонио» разгромил «Клипперс», «Индиана» обыграла «Бостон» и другие результаты
НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон», «Чикаго» - «Хьюстон», «Клипперс» проиграл «Атланте» и другие результаты
НБА. «Кливлед» в овертайме одолел «Милуоки», «Голден Стэйт» разгромил «Юту», «Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Даллас» в овертайме победил «Портленд», «Клипперс» проиграл «Нью-Орлеану» и другие результаты
НБА, «Голден Стэйт» победил «Сан-Антонио», «Клипперс» - «Даллас», «Даллас» проиграл «Клипперс» и другие результаты
НБА. «Клипперс» победил «Портленд», «Кливленд» проиграл «Бруклину» и другие результаты
НБА. «Майами» обыграл «Нью- Орлеан», «Оклахома» - «Хьюстон», «Мемфис» проиграл «Лейкерс» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. «Клипперс» победил «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин» и другие результаты
НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)
НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результаты
НБА. «Кливлед» в овертайме одолел «Милуоки», «Голден Стэйт» разгромил «Юту», «Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Чикаго» разгромил «Детройт», «Финикс» на выезде проиграл «Миннесоте», «Оклахома» - «Атланте» и другие результаты

Последние новости спорта

10:39 НБА. «Клипперс» победил «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» обыграл «Бруклин» и другие результаты 74 | Баскетбол

10:07 НХЛ. «Коламбус» раз громил «Питтсбург», «Монреаль» проиграл «Миннесоте», «Тампа» победила «Сент-Луис» и другие результаты 83 | Хоккей

21:56 УХЛ. 26-й тур. «Кременчук» в гостях разгромил «Дженералз» 203 | Хоккей

21:39 ISU рассмотрит вопрос о переносе из России соревнований сезона-2017/18 185 | Коньки

21:24 Президент IBU: Одних подозрений недостаточно для введения санкций в отношении России 251 | Биатлон

19:03 Гассиев: Усик обладает титулом WBO, я был бы рад отобрать его 315 | Бокс

18:38 Андрей Медведев стал 10-м капитаном сборной Украины в Кубке Дэвиса 160 | Теннис

18:13 Вся сборная России по лыжным гонкам может быть дисквалифицирована 221 | Лыжные гонки

18:03 Волосожар и Траньков думают о возвращении на лед, но стараются это не обсуждать 158 | Фигурное катание

17:20 Украина пока не собирается бойкотировать этап Кубка мира по биатлону в Тюмени 213 | Биатлон

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»
Коукалова победила в масс-старте на этапе КМ в Нове место; Пидгрушная – 15-я
Дмитрий Пидручный – пятый в масс-старте на этапе КМ в Нове место
Усик досрочно победил Мчуну (Видео)
Француженка Шевалье выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове Место; Джима – 13-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (366)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (549)
Сентябрь 2016 (464)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги