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НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)
НБА. Топ-10 моментов игрового дня (ВидеоВ ночь на 22 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

Вашему вниманию предлагается десятка лучших моментов прошедшего игрового дня. Возглавляет Топ-10 эффектный данк атакующего защитника «Финикс Санз» Девина Букера, который стал и самым результативным игроком своей команды, потерпевшей домашнее поражение от «Хьюстон Рокетс» (111:125).
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