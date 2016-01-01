НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

В ночь на 22 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА)



Вашему вниманию предлагается десятка лучших моментов прошедшего игрового дня. Возглавляет Топ-10 эффектный данк атакующего защитника «Финикс Санз» Девина Букера, который стал и самым результативным игроком своей команды, потерпевшей домашнее поражение от «Хьюстон Рокетс» (111:125). В ночь на 22 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей