НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результаты

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 21 декабря

Финикс:

Хьюстон:

Кливленд:

Милуоки:

Атланта:

Миннесота:

Детройт:

Мемфис:

Чикаго:

Вашингтон:

Нью-Орлеан:

Оклахома-Сити:

Портленд:

Даллас:

В ночь на 22 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.«Финикс Санз» на домашнем паркете проиграл «Хьюстон Рокетс» со счетом 111:125. Игра проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом «Рокетс».Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 28 очков. Украинский центровойпровел в игре 23 минуты, за которые сумел набрать 9 очков, сделать 5 подборов, 1 перехват, 4 блокшота и получил 2 фола.В составе победителей Джеймс Харден оформил дабл-дабл - 27 очков и 14 передач, а Эрик Гордон набрал 24 очка.«Санз» потерпели четвертое поражение подряд, для «Рокетс» это девятая победа в 10-ти последних матчах.В Западной конференции «Хьюстон» занимает третье место (22 победы, 8 поражений), а «Финикс» делит последнее место с «Далласом» (по 8 побед и 21 поражению).Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион НБА ««Кливленд Кавальерс» в домашнем матче нанес поражение «Милуоки Бакс» со счетом 113:102.Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг из «Кливленда», оформивший дабл-дабл - 31 очка и 13 передач, его партнер по команде Леброн Джеймс набрал 29 очков.В составе проигравших Яннис Адетокунбо и Джабари Паркер записали на свой счет 28 и 27 очков соответственно.«Кливленд» - лидер Восточной конференции (20 побед, 6 поражений), «Милуоки» на 9-м месте (13 побед, 14 поражений).1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,3 очков в среднем за игру (29 матчей)2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,8 (29)3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,0 (28)4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,9 (28)5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,8 (30)Финикс –111:125 (26:30, 29:31, 29:30, 27:34)Букер (28 + 7 передач), Уоррен (19), Найт (17), Бледсоу (16 + 6 передач), Такер (10),(9 + 5 подборов + 4 блок-шота), Крисс (7), Чендлер (3), Дадли (2)Харден (27 + 14 передач), Гордон (24), Беверли (18 + 9 подборов + 9 передач), Харрелл (17), Андерсон (15), Нене (12), Ариза (10), Деккер (2)– Милуоки 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25)Ирвинг (31 + 13 передач), Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Джефферсон (10), Шамперт (10), Фрай (10), Томпсон (5 + 15 подборов + 4 блок-шота)Адетокумбо (28), Паркер (27), Брогдон (11 + 7 передач), Вон (8), Монро (8 + 7 подборов)Атланта –84:92 (26:28, 18:21, 25:18, 15:25)Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (18 + 10 подборов + 7 передач), ; Мускала (16), Корвер (10 + 4 блок-шота), Бэйзмор (9 + 4 блок-шота)Уиггинс (19 + 7 подборов), ЛаВин (18), Таунс (17 + 18 подборов + 6 потерь), Дженг (12 + 9 подборов), Рубио (10 + 8 передач + 6 потерь)Детройт –86:98 (19:29, 25:24, 19:26, 23:19)Джексон (18 + 7 передач), Луэр (18), Драммонд (13 + 19 подборов), М-с Моррис (12), Колдуэлл-Поуп (8), Смит (8)Марк Газоль (38), Грин (10 + 9 подборов), Харрисон (9 + 6 передач), Конли (9), Аллен (6), Дэниелс (6), Рэндолф (6)Чикаго –97:107 (33:22, 23:33, 21:22, 20:30)Батлер (20 + 11 подборов), Уэйд (19), Гибсон (17 + 11 подборов), Миротич (11), Макдермотт (10), Лопес (6), Рондо (3 + 10 передач)Уолл (23 + 9 передач), Бил (21), Гортат (14 + 11 подборов), Торнтон (10), Портер (8), М-ф Моррис (8 + 11 подборов)Нью-Орлеан –110:121 (28:34, 30:29, 26:24, 26:34)Дэвис (34 + 15 подборов), Холидэй (23 + 10 передач), Джонс (21), Фрэйзер (10), Эванс (6), Мур (6)Уэстбрук (42 + 10 подборов + 7 передач), Абринес (18), Кантер (14 + 14 подборов), Адамс (12), Ловернь (10)Юта –93:94 (24:17, 24:21, 25:24, 20:32)Юта: Хэйворд (28 + 10 подборов), Гобер (17 + 14 подборов), Мак (13), Инглс (10), Лайлс (7) Сакраменто: Казинс (21 + 8 подборов), Лоусон (19), Темпл (11), Коллисон (8), Барнс (8), Аффлало (8)Портленд –95:96 (20:30, 18:32, 33:19, 24:15)Лиллард (29 + 6 потерь), Крэбб (14), Макколлум (13), Пламли (10 + 7 подборов), Напьер (10), Дэвис (6 + 10 подборов)Барнс (28 + 7 подборов), Уильямс (23), Мэттьюз (16), Сет Карри (12), Пауэлл (9 + 8 подборов)1. Кливленд Кавальерс – 20 побед / 6 поражений2. Торонто Рэпторс – 20/83. Бостон Селтикс – 16/124. Шарлотт Хорнетс – 16/135. Нью-Йорк Никс – 15/136. Индиана Пэйсерс – 15/157. Чикаго Буллз – 14/148. Атланта Хоукс – 14/159. Милуоки Бакс – 13/1410. Вашингтон Уизардс – 13/1511. Детройт Пистонс – 14/1712. Орландо Мэджик – 14/1713. Майами Хит – 9/2014. Бруклин Нетс – 7/2015. Филадельфия Сиксерс – 7/211. Голден Стэйт Уорриорз – 25 побед /4 поражения2. Сан-Антонио Сперс – 23/53. Хьюстон Рокетс – 22/84. Лос-Анджелес Клипперс – 21/85. Мемфис Гриззлиз – 19/126. Юта Джаз – 18/127. Оклахома-Сити Тандер – 17/128. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/189. Сакраменто Кингз – 12/1710. Денвер Наггетс – 12/1711. Лос-Анджелес Лейкерс – 11/2012. Нью-Орлеан Пеликанс – 10/2113. Миннесота Тимбервулвз – 9/1914. Финикс Санз – 8/2115. Даллас Маверикс – 8/21