На главную СпортОнлайн.uaНа главную Добавить в избранное

НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результаты
НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результатыВ ночь на 22 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.

«Финикс Санз» на домашнем паркете проиграл «Хьюстон Рокетс» со счетом 111:125. Игра проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом «Рокетс».
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 28 очков. Украинский центровой Алексей Лень провел в игре 23 минуты, за которые сумел набрать 9 очков, сделать 5 подборов, 1 перехват, 4 блокшота и получил 2 фола.  
В составе победителей Джеймс Харден оформил дабл-дабл - 27 очков и 14 передач, а Эрик Гордон набрал 24 очка.
«Санз» потерпели четвертое поражение подряд, для «Рокетс» это девятая победа в 10-ти последних матчах.
В Западной конференции «Хьюстон» занимает третье место (22 победы, 8 поражений), а «Финикс» делит последнее место с «Далласом» (по 8 побед и 21 поражению).

Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион НБА ««Кливленд Кавальерс» в домашнем  матче нанес поражение «Милуоки Бакс» со счетом 113:102.
Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг из «Кливленда», оформивший дабл-дабл - 31 очка и 13 передач, его партнер по команде Леброн Джеймс набрал 29 очков.
В составе проигравших Яннис Адетокунбо и Джабари Паркер записали на свой счет 28 и 27 очков соответственно.
«Кливленд» - лидер Восточной конференции (20 побед, 6 поражений), «Милуоки» на 9-м месте (13 побед, 14 поражений).

Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,3 очков в среднем за игру (29 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс)  – 29,8 (29)
3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,0 (28)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,9 (28)
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,8 (30)

Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 21 декабря
Финикс – Хьюстон 111:125 (26:30, 29:31, 29:30, 27:34)
Финикс: Букер (28 + 7 передач), Уоррен (19), Найт (17), Бледсоу (16 + 6 передач), Такер (10), Лень (9 + 5 подборов + 4 блок-шота), Крисс (7), Чендлер (3), Дадли (2)
Хьюстон: Харден (27 + 14 передач), Гордон (24), Беверли (18 + 9 подборов + 9 передач), Харрелл (17), Андерсон (15), Нене (12), Ариза (10), Деккер (2)

Кливленд – Милуоки 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25)
Кливленд: Ирвинг (31 + 13 передач), Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Джефферсон (10), Шамперт (10), Фрай (10), Томпсон (5 + 15 подборов + 4 блок-шота)  
Милуоки: Адетокумбо (28), Паркер (27), Брогдон (11 + 7 передач), Вон (8), Монро (8 + 7 подборов)

Атланта – Миннесота 84:92 (26:28, 18:21, 25:18, 15:25)
Атланта: Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (18 + 10 подборов + 7 передач), ; Мускала (16), Корвер (10 + 4 блок-шота), Бэйзмор (9 + 4 блок-шота)
Миннесота: Уиггинс (19 + 7 подборов), ЛаВин (18), Таунс (17 + 18 подборов + 6 потерь), Дженг (12 + 9 подборов), Рубио (10 + 8 передач + 6 потерь)

Детройт – Мемфис 86:98 (19:29, 25:24, 19:26, 23:19)
Детройт: Джексон (18 + 7 передач), Луэр (18), Драммонд (13 + 19 подборов), М-с Моррис (12), Колдуэлл-Поуп (8), Смит (8)
Мемфис: Марк Газоль (38), Грин (10 + 9 подборов), Харрисон (9 + 6 передач),  Конли (9), Аллен (6), Дэниелс (6), Рэндолф (6)

Чикаго – Вашингтон 97:107 (33:22, 23:33, 21:22, 20:30)
Чикаго: Батлер (20 + 11 подборов), Уэйд (19), Гибсон (17 + 11 подборов), Миротич (11), Макдермотт (10), Лопес (6), Рондо (3 + 10 передач)
Вашингтон: Уолл (23 + 9 передач), Бил (21), Гортат (14 + 11 подборов), Торнтон (10), Портер (8), М-ф Моррис (8 + 11 подборов)

Нью-Орлеан – Оклахома-Сити 110:121 (28:34, 30:29, 26:24, 26:34)
Нью-Орлеан: Дэвис (34 + 15 подборов), Холидэй (23 + 10 передач), Джонс (21),  Фрэйзер (10), Эванс (6), Мур (6)
Оклахома-Сити: Уэстбрук (42 + 10 подборов + 7 передач), Абринес (18), Кантер (14 + 14 подборов), Адамс (12), Ловернь (10)

Юта – Сакраменто 93:94 (24:17, 24:21, 25:24, 20:32)
Юта: Хэйворд (28 + 10 подборов), Гобер (17 + 14 подборов), Мак (13), Инглс (10), Лайлс (7) Сакраменто: Казинс (21 + 8 подборов), Лоусон (19), Темпл (11), Коллисон (8), Барнс (8), Аффлало (8)

Портленд – Даллас 95:96 (20:30, 18:32, 33:19, 24:15)
Портленд: Лиллард (29 + 6 потерь), Крэбб (14), Макколлум (13), Пламли (10 + 7 подборов), Напьер (10), Дэвис (6 + 10 подборов)
Даллас: Барнс (28 + 7 подборов), Уильямс (23), Мэттьюз (16), Сет Карри (12), Пауэлл (9 + 8 подборов)

Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 20 побед / 6 поражений
2. Торонто Рэпторс – 20/8
3. Бостон Селтикс – 16/12
4. Шарлотт Хорнетс – 16/13
5. Нью-Йорк Никс – 15/13
6. Индиана Пэйсерс – 15/15
7. Чикаго Буллз – 14/14
8. Атланта Хоукс – 14/15
9. Милуоки Бакс – 13/14
10. Вашингтон Уизардс – 13/15
11. Детройт Пистонс –  14/17
12. Орландо Мэджик – 14/17
13. Майами Хит – 9/20
14. Бруклин Нетс – 7/20
15. Филадельфия Сиксерс –  7/21

Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 25 побед /4 поражения
2. Сан-Антонио Сперс – 23/5
3. Хьюстон Рокетс – 22/8
4. Лос-Анджелес Клипперс – 21/8
5. Мемфис Гриззлиз – 19/12
6. Юта Джаз – 18/12
7. Оклахома-Сити Тандер – 17/12
 8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/18
9. Сакраменто Кингз – 12/17
10. Денвер Наггетс – 12/17
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 11/20
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 10/21
13. Миннесота Тимбервулвз – 9/19
14. Финикс Санз – 8/21
15. Даллас Маверикс – 8/21
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Читайте также:

НБА. «Кливлед» в овертайме одолел «Милуоки», «Голден Стэйт» разгромил «Юту», «Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Чикаго» разгромил «Детройт», «Финикс» на выезде проиграл «Миннесоте», «Оклахома» - «Атланте» и другие результаты
НБА. «Вашингтон» победил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Майами», «Мемфис» уступил «Юте» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» обыграл «Нью-Орлеан», «Клипперс» - «Майами», «Бруклин» проиграл «Ордандо» и другие результаты
НБА. «Хьюстон» крупно обыграл «Портленд», «Юта» уступила «Чикаго» и другие результаты
НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Вашингтон», «Хьюстон» – «Кливленд», «Индиана» проиграла «Чикаго» и другие результаты
НБА. «Финикс» обыграл «Миннесоту», «Голден Стэйт» - «Нью-Орлеан», «Кливленд» проиграл «Юте» и другие результаты
НБА. «Кливленд» обыграл «Бостон», «Чикаго» - «Хьюстон», «Клипперс» проиграл «Атланте» и другие результаты
 
Добавление комментария
 
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:

 

Последние новости рубрики

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)
НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результаты
НБА. «Кливлед» в овертайме одолел «Милуоки», «Голден Стэйт» разгромил «Юту», «Хьюстон» проиграл «Сан-Антонио» и другие результаты
НБА. «Чикаго» разгромил «Детройт», «Финикс» на выезде проиграл «Миннесоте», «Оклахома» - «Атланте» и другие результаты
НБА. «Вашингтон» победил «Клипперс», «Бостон» обыграл «Майами», «Мемфис» уступил «Юте» и другие результаты

Последние новости спорта

13:25 Хельмут Марко: В Mercedes не станут рисковать при выборе гонщика 78 | Формула-1

13:15 Тихонов назвал больными тех, кто принимает решения о бойкоте этапа КМ в Тюмени 139 | Биатлон

12:41 Биатлонисты Норвегии выступили за бойкот этапа Кубка мира в Тюмени 142 | Биатлон

12:22 Сегодня антидопинговая комиссия IBU примет решение по российским биатлонистам 134 | Биатлон

11:56 НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео) 82 | Баскетбол / Видео

11:33 Победитель боя Кличко – Джошуа встретится с Луисом Ортисом 111 | Бокс

11:13 Арум: Договорились о реванше Ломаченко с Салидо, есть также вероятность боя с Гамбоа 112 | Бокс

10:19 НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результаты 127 | Баскетбол

09:28 НХЛ. «Вашингтон» по буллитам уступил «Филадельфии», «Эдмонтон» победил «Аризону» 136 | Хоккей

18:49 УХЛ. 26-й тур. «Донбасс» в гостях забросил «Витязю» 13 шайб. Фото hcdonbass.com 200 | Хоккей

Все новости

ФОТО

Бернард Хопкинс проиграл Джо Смиту-младшему (Фото)

Усик vs Мчуну: дуэль взглядов (Фото, Видео)

Усик – Мчуну: открытая тренировка (Фото, Видео)

Кличко, Мейвезер, Головкин, Льюис, Холифилд на конгрессе WBC в Майами (Фото)

Бой Диллиан Уайт vs Дерек Чисора в фотографиях

Бой Энтони Джошуа vs Эрик Молина в фотографиях

Джошуа перевесил Молину на 5 кг (+Фото, Видео)

ВИДЕО

НБА. Топ-10 моментов игрового дня (Видео)

Бернард Хопкинс – Джо Смит-младший (Видео лучших моментов боя)

Александр Усик поблагодарил болельщиков за поддержку (Видео)

Александр Поветкин нокаутировал Жоанна Дюопа (Видео)

Усик досрочно победил Мчуну (Видео)

Александр Усик и Табисо Мчуну взяли вес (+Видео)

Промо-ролик к бою Усик – Мчуну





Подпишитесь на СпортОнлайн.ua





Топ-новости недели

Владимир Кличко получил от AIBA награду «Легендарный боксер»
Коукалова победила в масс-старте на этапе КМ в Нове место; Пидгрушная – 15-я
Дмитрий Пидручный – пятый в масс-старте на этапе КМ в Нове место
Усик досрочно победил Мчуну (Видео)
Француженка Шевалье выиграла гонку преследования на этапе КМ в Нове Место; Джима – 13-я









Главная страница  |  Регистрация  |  Новое на сайте
Авто/Мото Формула-1 Ралли Мотогонки Единоборства Бокс Борьба Фехтование Лыжные виды спорта Биатлон Лыжные гонки Горнолыжный спорт Сноубординг Прыжки на лыжах с трамплина Фристайл Лыжное двоеборье Коньки Шорт-трек Конькобежный спорт Фигурное катание Игровые виды спорта Хоккей Баскетбол Регби Волейбол Водные виды спорта Плавание Прыжки в воду Водное поло Синхронное плавание Другие виды Теннис Велоспорт Гимнастика Легкая атлетика Тяжелая атлетика Санный спорт/Бобслей/Скелетон Шахматы Многоборье Стрельба Гребля Конный спорт Олимпийские игры - Лондон-2012 - Сочи-2014 - Рио-2016 Европейские игры Прочие Главные новости спорта Мультимедиа Фото Видео Результаты Трансляции Архив Декабрь 2016 (353)
Ноябрь 2016 (463)
Октябрь 2016 (549)
Сентябрь 2016 (465)
Август 2016 (429)
Июль 2016 (357)

© 2006-2016 СпортОнлайнНовости спорта в Украине и в мире.
Контакты: редакция СпортОнлайн.ua: .
Размещение рекламы: , (смотреть расценки)
Полное или частичное использование материалов данного сайта допускается при наличии ссылки (для онлайн публикаций прямой гиперссылки) на www.SportOnline.ua.

Популярные запросы: ATP, WTA, Александр Поветкин, Александр Усик, баскетбол, Биатлон, бокс, Василий Ломаченко, Велошоссе, Владимир Кличко, Деонтей Уайлдер, Кличко - Фьюри, Кубок мира, Кубок мира по биатлону, легкая атлетика, Льюис Хэмилтон, Мэнни Пакьяо, НБА, Нико Росберг, Новак Джокович, НХЛ, плавание, регулярный чемпионат, результаты матчей, Рио 2016, Ролан Гаррос, Себастьян Феттель, Сергей Стаховский, Серена Уильямс, Тайсон Фьюри, Теннис, Уимблдон, Фехтование, Фигурное катание, Формула-1, Хоккей, чемпионат Европы, чемпионат мира, Шахматы, Элина Свитолина

Показать все теги