НБА. «Финикс» дома проиграл «Хьюстону», «Кливленд» победил «Милуоки», «Сакраменто» - «Юту» и другие результаты

В ночь на 22 декабря в регулярном чемпионате североамериканской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялось восемь матчей.
«Финикс Санз» на домашнем паркете проиграл «Хьюстон Рокетс» со счетом 111:125. Игра проходила в равной борьбе с небольшим преимуществом «Рокетс».
Самым результативным игроком встречи стал атакующий защитник «Финикса» Девин Букер, набравший 28 очков. Украинский центровой Алексей Лень
провел в игре 23 минуты, за которые сумел набрать 9 очков, сделать 5 подборов, 1 перехват, 4 блокшота и получил 2 фола.
В составе победителей Джеймс Харден оформил дабл-дабл - 27 очков и 14 передач, а Эрик Гордон набрал 24 очка.
«Санз» потерпели четвертое поражение подряд, для «Рокетс» это девятая победа в 10-ти последних матчах.
В Западной конференции «Хьюстон» занимает третье место (22 победы, 8 поражений), а «Финикс» делит последнее место с «Далласом» (по 8 побед и 21 поражению).
Еще в одном матче игрового дня действующий чемпион НБА ««Кливленд Кавальерс» в домашнем матче нанес поражение «Милуоки Бакс» со счетом 113:102.
Самым результативным игроком встречи стал Кайри Ирвинг из «Кливленда», оформивший дабл-дабл - 31 очка и 13 передач, его партнер по команде Леброн Джеймс набрал 29 очков.
В составе проигравших Яннис Адетокунбо и Джабари Паркер записали на свой счет 28 и 27 очков соответственно.
«Кливленд» - лидер Восточной конференции (20 побед, 6 поражений), «Милуоки» на 9-м месте (13 побед, 14 поражений).
Самые результативные игроки лиги:
1. Рассел Уэстбрук (Оклахома-Сити Тандер) – 31,3 очков в среднем за игру (29 матчей)
2. Энтони Дэвис (Нью-Орлеан Пеликанс) – 29,8 (29)
3. Демаркус Казинс (Сакраменто Кингз) – 29,0 (28)
4. Демар Дерозан (Торонто Рэпторс) – 27,9 (28)
5. Джеймс Харден (Хьюстон Рокетс) – 27,8 (30)
Баскетбол. НБА. Регулярный чемпионат сезона 2016/2017. 21 декабря
Финикс – Хьюстон
111:125 (26:30, 29:31, 29:30, 27:34)
Финикс:
Букер (28 + 7 передач), Уоррен (19), Найт (17), Бледсоу (16 + 6 передач), Такер (10), Лень
(9 + 5 подборов + 4 блок-шота), Крисс (7), Чендлер (3), Дадли (2)
Хьюстон:
Харден (27 + 14 передач), Гордон (24), Беверли (18 + 9 подборов + 9 передач), Харрелл (17), Андерсон (15), Нене (12), Ариза (10), Деккер (2)
Кливленд
– Милуоки 113:102 (31:22, 28:32, 33:23, 21:25)
Кливленд:
Ирвинг (31 + 13 передач), Джеймс (29 + 9 подборов + 6 передач), Джефферсон (10), Шамперт (10), Фрай (10), Томпсон (5 + 15 подборов + 4 блок-шота)
Милуоки:
Адетокумбо (28), Паркер (27), Брогдон (11 + 7 передач), Вон (8), Монро (8 + 7 подборов)
Атланта – Миннесота
84:92 (26:28, 18:21, 25:18, 15:25)
Атланта:
Шредер (21 + 7 передач), Миллсэп (18 + 10 подборов + 7 передач), ; Мускала (16), Корвер (10 + 4 блок-шота), Бэйзмор (9 + 4 блок-шота)
Миннесота:
Уиггинс (19 + 7 подборов), ЛаВин (18), Таунс (17 + 18 подборов + 6 потерь), Дженг (12 + 9 подборов), Рубио (10 + 8 передач + 6 потерь)
Детройт – Мемфис
86:98 (19:29, 25:24, 19:26, 23:19)
Детройт:
Джексон (18 + 7 передач), Луэр (18), Драммонд (13 + 19 подборов), М-с Моррис (12), Колдуэлл-Поуп (8), Смит (8)
Мемфис:
Марк Газоль (38), Грин (10 + 9 подборов), Харрисон (9 + 6 передач), Конли (9), Аллен (6), Дэниелс (6), Рэндолф (6)
Чикаго – Вашингтон
97:107 (33:22, 23:33, 21:22, 20:30)
Чикаго:
Батлер (20 + 11 подборов), Уэйд (19), Гибсон (17 + 11 подборов), Миротич (11), Макдермотт (10), Лопес (6), Рондо (3 + 10 передач)
Вашингтон:
Уолл (23 + 9 передач), Бил (21), Гортат (14 + 11 подборов), Торнтон (10), Портер (8), М-ф Моррис (8 + 11 подборов)
Нью-Орлеан – Оклахома-Сити
110:121 (28:34, 30:29, 26:24, 26:34)
Нью-Орлеан:
Дэвис (34 + 15 подборов), Холидэй (23 + 10 передач), Джонс (21), Фрэйзер (10), Эванс (6), Мур (6)
Оклахома-Сити:
Уэстбрук (42 + 10 подборов + 7 передач), Абринес (18), Кантер (14 + 14 подборов), Адамс (12), Ловернь (10)
Юта – Сакраменто
93:94 (24:17, 24:21, 25:24, 20:32)
Юта: Хэйворд (28 + 10 подборов), Гобер (17 + 14 подборов), Мак (13), Инглс (10), Лайлс (7) Сакраменто: Казинс (21 + 8 подборов), Лоусон (19), Темпл (11), Коллисон (8), Барнс (8), Аффлало (8)
Портленд – Даллас
95:96 (20:30, 18:32, 33:19, 24:15)
Портленд:
Лиллард (29 + 6 потерь), Крэбб (14), Макколлум (13), Пламли (10 + 7 подборов), Напьер (10), Дэвис (6 + 10 подборов)
Даллас:
Барнс (28 + 7 подборов), Уильямс (23), Мэттьюз (16), Сет Карри (12), Пауэлл (9 + 8 подборов)
Турнирное положение в конференциях
Восточная конференция
1. Кливленд Кавальерс – 20 побед / 6 поражений
2. Торонто Рэпторс – 20/8
3. Бостон Селтикс – 16/12
4. Шарлотт Хорнетс – 16/13
5. Нью-Йорк Никс – 15/13
6. Индиана Пэйсерс – 15/15
7. Чикаго Буллз – 14/14
8. Атланта Хоукс – 14/15
9. Милуоки Бакс – 13/14
10. Вашингтон Уизардс – 13/15
11. Детройт Пистонс – 14/17
12. Орландо Мэджик – 14/17
13. Майами Хит – 9/20
14. Бруклин Нетс – 7/20
15. Филадельфия Сиксерс – 7/21
Западная конференция
1. Голден Стэйт Уорриорз – 25 побед /4 поражения
2. Сан-Антонио Сперс – 23/5
3. Хьюстон Рокетс – 22/8
4. Лос-Анджелес Клипперс – 21/8
5. Мемфис Гриззлиз – 19/12
6. Юта Джаз – 18/12
7. Оклахома-Сити Тандер – 17/12
8. Портленд Трэйл Блэйзерс – 13/18
9. Сакраменто Кингз – 12/17
10. Денвер Наггетс – 12/17
11. Лос-Анджелес Лейкерс – 11/20
12. Нью-Орлеан Пеликанс – 10/21
13. Миннесота Тимбервулвз – 9/19
14. Финикс Санз – 8/21
15. Даллас Маверикс – 8/21