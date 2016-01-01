«Дакар»-2017. Грузовики. Ван ден Бринк выиграл 8-й этап

Сегодня, 10 января, восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2017 в зачете грузовиков выиграл голландский гонщик «Рено» Мартин ван ден Бринк, опередив на 17 секунд аргентинца Федерико Вильягру («Ивеко»), на 42 россиянина Эдуарда Николаева (Камаз).



В лидеры общего зачета вышел россиянин Дмитрий Сотников (Камаз), финишировавший сегодня четвертым. На втором месте Эдуард Николаев (Камаз), на третьем – голландец Жерар де Рой («Ивеко»).



Отметим, что маршрут восьмого этапа для грузовиков был сокращен в связи с погодными условиями. Вместо изначально запланированных 490 километров спецучастка предстояло проехать 174 км.



«Дакар»-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-марафон завершится в воскресенье, 14 января, в Буэнос-Айресе (Аргентина).



«Дакар»-2017. Уюни (Боливия) – Сальта (Аргентина). Грузовики. Восьмой этап.

1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 1:55:20

2. Федерико Вильягра («Ивеко») +00:17

3. Эдуард Николаев (Камаз) +00:42

4. Дмитрий Сотников (Камаз) +2:42

…

9. Жерар де Рой («Ивеко») +7:13



Общий зачет

1. Дмитрий Сотников (Камаз) 17:52:20

2. Эдуард Николаев (Камаз) +1:46

3. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20 Сегодня, 10 января, восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2017 в зачете грузовиков выиграл голландский гонщик «Рено» Мартин ван ден Бринк, опередив на 17 секунд аргентинца Федерико Вильягру («Ивеко»), на 42 россиянина Эдуарда Николаева (Камаз).В лидеры общего зачета вышел россиянин Дмитрий Сотников (Камаз), финишировавший сегодня четвертым. На втором месте Эдуард Николаев (Камаз), на третьем – голландец Жерар де Рой («Ивеко»).Отметим, что маршрут восьмого этапа для грузовиков был сокращен в связи с погодными условиями. Вместо изначально запланированных 490 километров спецучастка предстояло проехать 174 км.«Дакар»-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-марафон завершится в воскресенье, 14 января, в Буэнос-Айресе (Аргентина).1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 1:55:202. Федерико Вильягра («Ивеко») +00:173. Эдуард Николаев (Камаз) +00:424. Дмитрий Сотников (Камаз) +2:429. Жерар де Рой («Ивеко») +7:131. Дмитрий Сотников (Камаз) 17:52:202. Эдуард Николаев (Камаз) +1:463. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20