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«Дакар»-2017. Грузовики. Ван ден Бринк выиграл 8-й этап

«Дакар»-2017. Грузовики. Ван ден Бринк выиграл 8-й этап

Сегодня, 10 января, восьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2017 в зачете грузовиков выиграл голландский гонщик «Рено» Мартин ван ден Бринк, опередив на 17 секунд аргентинца Федерико Вильягру («Ивеко»), на 42 россиянина Эдуарда Николаева (Камаз).

В лидеры общего зачета вышел россиянин Дмитрий Сотников (Камаз), финишировавший сегодня четвертым. На втором месте Эдуард Николаев (Камаз), на третьем – голландец Жерар де Рой («Ивеко»).

Отметим, что маршрут восьмого этапа для грузовиков был сокращен в связи с погодными условиями. Вместо изначально запланированных 490 километров спецучастка предстояло проехать 174 км.

«Дакар»-2017 проходит в Парагвае, Боливии и Аргентине. Ралли-марафон завершится в воскресенье, 14 января, в Буэнос-Айресе (Аргентина).

«Дакар»-2017. Уюни (Боливия) – Сальта (Аргентина). Грузовики. Восьмой этап.
1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 1:55:20
2. Федерико Вильягра («Ивеко») +00:17
3. Эдуард Николаев (Камаз) +00:42
4. Дмитрий Сотников (Камаз) +2:42

9. Жерар де Рой («Ивеко») +7:13

Общий зачет
1. Дмитрий Сотников (Камаз) 17:52:20
2. Эдуард Николаев (Камаз) +1:46
3. Жерар де Рой («Ивеко») +2:20
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Теги: Дакар 2017

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